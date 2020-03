Tjednik 7dnevno o herojima našeg doba: Oni su novi hrvatski branitelji!

Autor: Dnevno

Novi broj najčitanijeg političkog tjednika, 7dnevno, u prodaji je od petka 20. ožujka, a u njemu ćete ponovno moći pročitati intrigantne i zanimljive priče te političke analize iz zemlje i svijeta!

Donosimo priču o herojima našeg doba – hrvatskim liječnicima i medicinskim sestrama koji daju 150 posto od sebe u borbi protiv nevidljivog neprijatelja, koronavirusa. I sve to čine u okviru zdravstvenog sustava koji je zbog epidemije koronavirusa prenapregnut do krajnjih granica.

Bivši ministar zdravstva Andrija Hebrang smatra da se Hrvatska može nositi s pandemijom koronavirusa. “U ratu smo epidemiologiju uzdigli na najvišu razinu”, rekao je Hebrang u novom broju 7dnevno.

Pročitajte i sve od A do Ž o pandemiji COVID-19. Donosimo zbir podataka vezanih uz pandemiju koja je zavladala svijetom i pogodila Hrvatsku – sve što se dosad zna o razvoju bolesti, njezinu sprječavanju i prevenciji, kao i mjerama koje je poduzela država u borbi protiv širenja opasnog virusa.

Proćitajte i priču o jedinom čovjeku u Hrvatskoj koji se 20 godina intenzivno priprema za izvanrednu situaciju, a koji je sada ismijan. Prijedloge koje su mu odbili, Božinović je prepisao. Usporedite njegove i Vladine mjere i sve će vam biti jasno.

Pišemo i o tome kako će nezaobilazna nova gospodarska kriza odgoditi uvođenje eura, a pročitajte i sve o tome kako je INA postala meta jednog od najvećih kibernetičkin napada na velike sustave u svijetu.

Otkrivamo i tajni premijerov plan za konačno preuzimanje vlasti nad zagrebačkom metropolom nakon više od 20 godina. Naime, Plenković želi Kolindu za zagrebačku gradonačelnicu.

U sjeni koronavirusa počeo je veliki naftni rat, cijene nafte padaju zbog ruskog povlačenja iz OPEC+ i povećanja proizvodnje nafte.

Uz sve to, tu su i brojne druge zanimljive teme, kao i naša tjedna kuharica u kojoj ćete pronaći inspirirajuće recepte za ručak koji će oduševiti i najzahtjevnija nepca.

