TEŠKE OPTUŽBE NIKOLE GRMOJE U SABORU: Real grupa nova je Fimi-media

Autor: 7dnevno

Na spomen Real grupe prosječan hrvatski građanin vjerojatno bi slegnuo ramenima. No, to što su za ovu full servis agenciju – kako sami sebe zovu, rijetki čuli, potpuno je nepravedno. Real grupa, iza koje stoji tajanstveni Krešimir Renzo Prosoli, prema onome što stoji na njihovim službenim stranicama, objedinjuje niz tvrtki, a unutar nje djeluju – Studio Nexus, Real Media Portugal, Real grupa RGS i Plan Art. Vidljivo je iz ovog popisa kako Real grupa dio svojeg poslovanja gradi na inozemnom tržištu, dok je drugi dio poslovanja usmjeren na Hrvatsku, gdje se bave izradom medijskih strategija, planiranjem i zakupom medijskog prostora, marketingom i kreiranjem strategija razvoja.

Ostala bi to jedna od poslovnih priča koja se odvija daleko od očiju javnosti da zastupnik MOST-a Nikola Grmoja 29. studenoga u sabornici nije prozvao Real grupu, povlačeći paralelu između nje i čuvene HDZ-ove marketinške agencije Fimi-media, za kojom se i danas vuče pravosudna trakavica, a koja je, kako se s vremenskim odmakom čini, bila HDZ-ova i Sanaderova praonica novca.

Početak je ovo teksta iz novog broja 7Dnevno, najprodavanijeg političkog tjednika u Hrvatskoj, koji se na svim kioscima pojavljuje u petak, 6. prosinca.

Novi broj tjednika 7Dnevno, koji je od petka na svim kioscima, donosi još niz bitnih priča, ekskluzivnih intervjua i detaljnih analiza. Pričali smo tako sa Zvonimirom Frkom-Petešićem, predstojnikom Ureda premijera koji je vodio pregovore s prosvjetarskim sindikatima, i koji nam je prvi put pokazao slike iz svog djetinjstva na kojima sjedi u naručju Brune Bušića. Analizirali smo i probleme u izbornoj kampanji predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koji svi potječu od loših odnosa Milijana Brkića i predsjedničina šefa kampanje Ivana Anušića. 7Dnevno je otkrio i kako je priča da je Mate Radeljić udaljen iz izbornog stožera Miroslava Škore zapravo plasirana u medije kako bi se zavaralo političke protivnike, a Radeljić već mjesecima aktivno radi na Škorinoj kampanji.

Usred afere sa zakupom štandova i kućica na zagrebačkom Adventu sada se našao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Pojavila se priča kako je on zapravo tajni suvlasnik jedne tvrtke koja je dobila najbolje lokacije na Adventu, no on to vrlo snažno negira. Postavlja se pitanje tko je takvu priču pustio u javnost u trenutku u kojem USKOK češlja ugovore o zakupu.

7Dnevno donosi i veliku priču o tome kako je general Kruljac, koji mu je susjed iz Slavonskog Broda, spasio nogometnu karijeru Marija Mandžukića. Pričali smo i s Klarom Mucci, najljepšom splitskom glumicom koja osvaja Europu. Tjednik je istražio i rat koji je Milan Popović vodio sa Severinom,te otkriva tko je tajna savjetnica za crnu magiju koja mu je pomogla u tome.

