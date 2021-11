TAJNI RAT MUSTAČA I PERKOVIĆA! Sukob zatvorenih udbaša prelio se i na politiku, to neprijateljstvo ne ide u prilog ni Milanoviću!

Autor: Iva Međugorac

Premda se SDP u Saboru praktički podijelio na dvije stranke, odnosno na dva zastupnička kluba, prvi čovjek Partije Peđa Grbin ne odustaje od svojih planova pa se socijaldemokrati polako pripremaju za unutarstranačke izbore koji će se održati u iznimno nezahvalnim okolnostima. Poznato je da SDP-ov rejting pleše oko ruba provalije, podjele i unutarstranački sukobi se i ne skrivaju, Partiju na terenu napušta sve više članova, a fokus unutarstranačkih izbora je na Zagrebu.

Uz onu riječku, zagrebačka organizacija najvažnija je SDP-ova frakcija, koja je poljuljana rezultatom lokalnih izbora uoči kojih je Grbin raspustio organizaciju, ugušio Gordana Marasa i u ring na Tomislava Tomaševića poslao nevještog Joška Klisovića. Ubrzo nakon što je postalo jasno da je Partija mali partner platforme Možemo, Grbin ulazi u novi eliminacijski krug pa umjesto prihvaćanja odgovornosti, iz stranke ispraća srčanog Marasa, koji time ostaje bez prilike da se kandidira za predsjednika zagrebačkog SDP-a. Iako Marasa na izborima neće biti, prividne demokracije u režiji Peđe Grbina neće nedostajati, da se to naslutiti po broju onih koji apliciraju na čelo zagrebačkog SDP-a.

Obiteljske veze

Tako se kao kandidati na izborima koji će se održati 27. studenoga spominju Matej Mišić i Darko Liović, no jedno od najprepoznatljivijih i najzvučnijih imena svakako je ono bivše novinarke Danice Juričić-Spasović, nekadašnje glasnogovornice bivšeg predsjednika Ive Josipovića. Riječ je o dami koju je, prema tvrdnjama upućenih, na Pantovčak doveo Saša Perković, sin udbaša Josipa Perkovića, s kojim se Juričić-Spasović i sada kada je ušla u kampanju susreće u jednom zagrebačkom hotelu pa se govori i da je on član njezina predizbornog stožera, dok u pozadini otac Perković ratuje sa svojim nekadašnjim partnerom Zdravkom Mustačem.

Naime, dva udbaša osuđena u Njemačkoj za ubojstvo hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića navodno su u sukobu više od godinu i pol dana, Mustač Perkoviću zamjera to što ga je s njime osudilo njemačko pravosuđe, njega smatra odgovornim za to što stare dane provodi iza rešetaka, a njihov konflikt navodno se prelio i na obračune unutar zagrebačkog SDP-a jer svojeg favorita na tim izborima ima i utamničeni Mustač. Riječ je o profesoru radnog prava na zagrebačkom Pravnom fakultetu Viktoru Gotovcu, koji je pažnju socijaldemokrata već privukao svojim izrazito lijevim stavovima koji su posebno izraženi u borbi za radnička prava.

I to je ono što je o Gotovcu poznato. Malo je poznato to da je upravo on Grbinov favorit za čelo zagrebačkog SDP-a, a još je manje poznato da je njegova majka Mirjana Gotovac-Mustač, sestra Zdravka Mustača, poznata zagrebačka dermatologinja koja je, da priča bude do kraja intrigantna, bila mentorica doktorice Nevije Dellale, također dermatologinje. Dr. Dellale je svojedobno pažnju javnosti privlačila ljubavnim trokutom zbog kojega su zaratili njezin nekadašnji suprug Pero Lozica i tadašnji ljubavnik Zlatko Marić, s kojim je, bez obzira na sve peripetije i skandale, ova fatalna doktorica i danas u vezi.

Veza s Mamićem

Gotovac, koji je u Milanovićevoj vladi sjedio u NO-u HRT-a, bio je blizak i s pokojnim kolegom Josipom Kregarom, koji se, usput budi rečeno, gorljivo protivio izručenju Perkovića i Mustača njemačkom pravosuđu. Njegova majka Mirjana Gotovac-Mustač prije 90-ih nastanila se u ulici Vijenac na elitnom Tuškancu, u dobivenom stanu koji se nalazi nedaleko od kuće koju je prije 15-ak godina kupio i renovirao bivši Dinamov gazda Zdravko Mamić, a u to vrijeme poznati susjedi, Mamićevi i Gotovčevi, zbližili su se do te mjere da je Viktor Gotovac osvanuo u Nacionalu kao jedan od profesora prava koji su se našli na platnoj listi Zdravka Mamića. Bilo je to u vrijeme kada se Mamićev odvjetnik Veljko Miljević obratio Jasni Omejec koja je potvrdila da su njih dvojica bili u pravu kada su upozoravali da su pojedini dužnosnici USKOK-a koji su radili na njegovu predmetu bili neovlašteni. Saga je to koja se odvijala u jeku Mamićevih žestokih polemika s bivšim glavnim državnim odvjetnikom Dinkom Cvitanom. U tom periodu, odnosno 5. prosinca 2017. godine, Gotovac na četiri kartice teksta iznosi svoje pravno mišljenje koje je išlo u prilog Mamiću.

Zdravko Mamić je, pak, u svojim najboljim danima interes pokazivao i za zemljište Badel BAP-a u Sesvetama, tvrtke u čijem je sindikatu godinama sjedio Gotovčev pokojni otac Marijan, te su se tada i zbližili, a obiteljsko prijateljstvo s Mamićem poslije je nastavio sin Viktor. Zanimljiva crtica iz Gotovčeve biografije svakako je kaznena prijava koju su protiv njega i nekadašnjeg glavnog ravnatelja HRT-a Gorana Radmana prije nekoliko godina podnijeli član Uprave HRT-a Marko Ugarković i bivši zamjenik predsjednika NO-a Dražen Rajković tereteći ih za zloporabu položaja i ovlasti.

Visoka plaća

U kaznenoj prijavi tvrdilo se da je Radman nakon razrješenja starog i konstituiranja novog saziva NO-a donio cjenik reemitiranja programa HRT-a na PAY-TV platformama, čime je odredio primjenu novog cjenika, dok je stari retroaktivno stavljen izvan snage. Na temelju toga dvojac koji ih je prijavio zaključio je kako je u vrijeme kada je HRT nakratko poslovao bez propisanog nadzora poništen napor bivše uprave HRT-a da nastupi samostalno u pregovorima s PAY-TV operaterima, u reemitiranju HRT-ovih programa na njihovim platformama. Radman je na taj način, tvrdili su Ugarković i Rajković, HRT-u prouzročio znatnu štetu u iznosu od nekoliko desetaka milijuna kuna, a Gotovac mu je u tome pomogao. Ta se crtica iz njegove biografije očito zaboravila pa Gotovac danas u SDP-u slovi kao favorit na nadolazećim izborima.









Za razliku od njegovih crtica prema kojima su u Partiji tolerantni, dio SDP-ovaca kandidaturu kolegice Danice Juričić-Spasović ne odobrava jer je svojedobno vodila sudski spor baš protiv SDP-a. No izgleda da to nije nešto što joj je zamjerio Grbin jer je i uoči lokalnih izbora organizirala radionice na kojima je okupljala SDP-ove žene. Međutim, ona trenutno nije njegov favorit. Bivša Josipovićeva suradnica nakon odlaska s Pantovčaka u Milanovićevu mandatu skrasila se na poziciji SDP-ove glasnogovornice, a u Partiji su tada njezin izbor povezivali s bliskošću Milanovićeve supruge s njezinim suprugom Vitomirom Spasovićem, s kojim je surađivala na projektu promocije vježbanja u školama.

S dolaskom Davora Bernardića na čelo SDP-a kopni utjecaj Juričić-Spasović, i to nakon što se on odlučio srediti stranačke financije. U tom trenutku u pitanje se dovodi njezina visoka plaća, a s obzirom na to da nije pristala na manju, odustala je od posla stranačke glasnogovornice. Jedno je vrijeme vodila medijske treninge, a njezino mjesto s vremenom se ukida pa dobiva poslovno uvjetovan otkaz zbog kojeg odlučuje podignuti tužbu protiv SDP-a zahtijevajući odštetu od 70.000 kuna. Uz ostalo, u tužbi ova bivša glasnogovornica spominje mobing, no sud gubi, a SDP odbacuje teze o mobingu uz opasku da je otkaz dobila jer im njezino radno mjesto više nije bilo potrebno.

Vuku konce

U međuvremenu je posao pronašla u Zagrebačkom kazalištu mladih, a zlobnici su tvrdili kako to može zahvaliti pokojnom Bandiću, no te teorije nikada nisu potvrđene. U SDP-u je ostala upamćena i kao osnivačica sindikata koji je dizala na noge u suradnji s kolegicom Leaković i s ciljem očuvanja visoke plaće koju je imala. Visoku plaću nije očuvala, ali sada, s obzirom na medijsku pažnju koju je privukla i podršku iz pozadine Saše Perkovića nije nemoguće da bude jedno od iznenađenja SDP-ovih izbora na kojima se natječe i mladi poduzetnik Aleksandar Gavrilović, sljedbenik Karla Marxa i osnivač te direktor game-studija Gamechuck.

Dok SDP-ovci biraju između poduzetnika, profesora i bivše novinarke, u pozadini ovih izbora konce vuku bivši udbaši, koji su u međuvremenu od saveznika postali neprijatelji. To neprijateljstvo ne ide u prilog ni bivšem šefu Partije, predsjedniku Milanoviću, koji je na Vrhovni sud uspio ugurati Radovana Dobronića – on bi se trebao založiti za slobodu udbaškog dvojca koji služi kaznu za ubojstvo hrvatskog emigranta.