TAJNA VEZA KOLINDE I VANĐELIĆA: Grabar-Kitarović još se nije vratila u HDZ! Politički angažman bivše predsjednice moguć je u posve novom projektu

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Otkako je, nakon poraza u drugom krugu predsjedničkih izbora, bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović napustila političku arenu, mediji je ne prate istim intenzitetom kao u ono vrijeme kada je stolovala na Pantovčaku. No bez obzira na to što bivša predsjednica nije previše prisutna ni u javnom prostoru ni na društvenim mrežama, interes za nju nije splasnuo. Svjesna je i ona sama tragova koje je ostavila svojim dugogodišnjim angažmanom u političkoj areni, ali je nakon višemjesečne stanke uvidjela kako nastupe po medijima i istupe putem Facebooka treba dozirati kako se javnost ne bi zasitila njezine prisutnosti i postojanja.

Posvetila se sebi

Upravo se zato nakon odlaska s Pantovčaka dobro odmorila i posvetila sebi i svojoj obitelji, nastojeći nadoknaditi vrijeme koje je izgubila vodeći državu i putujući po svijetu. Nije Grabar-Kitarović nakon poraza na izborima bila razočarana, premda na rezultat nije gledala sasvim ravnodušno, odlučila je okrenuti novu stranicu u životu pa je u red dovela svoje poljuljano zdravlje, do kraja je dotjerala liniju, posvetila se tjelovježbama, kvalitetnoj prehrani te izgradila sasvim novi, pomalo sportski životni stil. To i nije čudno s obzirom na njezin angažman u Međunarodnom olimpijskom odboru, koji nije prošao nezapaženo na nedavno održanim Olimpijskim igrama u Japanu na kojima se naša predsjednica družila s domaćim i stranim sportašima, baš kao što je to nekoć činila na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji grleći se strastveno s hrvatskim reprezentativcima. Slike bivše hrvatske predsjednice te su godine obišle svijet, a odnedavno se, pak, na europskoj, pa i svjetskoj političkoj pozornici šuška o tome kako bi se Grabar-Kitarović mogla vratiti u NATO, i to ovaj put kao glavna tajnica te institucije, što je svakako prestižna pozicija. Put do toga je dugotrajan i iscrpljujući, za takav angažman potrebna je snažna međunarodna lobistička mreža, ali i potpora matične države, no Grabar-Kitarović iskustvo i reference itekako ima. Na sam spomen njezina novog angažmana u NATO-u bivša predsjednica dobila je potporu od premijera Andreja Plenkovića, a zatim i od predsjednika Zorana Milanovića, s kojim, prema tvrdnjama upućenih, u posljednje vrijeme znatno lakše pronalazi zajednički jezik nego s aktualnim predsjednikom svoje bivše stranke.

Da, Grabar-Kitarović još se nije vratila u HDZ niti je uopće ušla u proces mogućeg povratka u njihove redove, zamjerili su se bivšoj predsjednici mnogi bivši kolege, do danas nije sigurna je li njezina posljednja kampanja opstruirana i tko je stajao iza te potencijalne opstrukcije te se baš zato odlučila distancirati od svega. Ne zamjera ništa svojem voditelju kampanje, osječkom županu Ivanu Anušiću, iako se on nedugo nakon predsjedničkih izbora ogradio od toga rezultata pripisujući poraz isključivo Kolindi Grabar-Kitarović. Ona nema zamjerke ni za Plenkovića, no njih dvoje, ni kada su im se mandati poklapali, nisu uvijek uspijevali pronaći zajednički jezik pa su medijske stupce punili napisi o njihovim konfliktima i polemikama.

Podmetanje desnice

Kao žena bez dlake na jeziku, bivša šefica države nerijetko je Plenkoviću spočitavala krive poteze njegove vlade, a on je tada, braneći neobranjivo, između redaka uzvraćao udarce. Iako s Plenkovićem nije uspijevala pronaći zajednički jezik, Grabar-Kitarović više je nego korektno surađivala s pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, ali samim time što se nije pojavila na njegovu pogrebu otkrila je kako je medijsko eksponiranje više ne zanima kao tijekom mandata iz kojega je izvukla jednog dobrog i vjernog prijatelja, Tomislava Mažara, s kojim i danas rado ispija kave na Cvjetnom trgu. S puno više opreza na kave pak odlazi predsjedničin suprug, bivši prvi gospodin Jakov Kitarović, koji se našao u središtu skandala u jeku afere Janaf, kada se saznalo da je i on bio jedan od posjetitelja kluba u zagrebačkoj Slovenskoj ulici u kojoj se navodno razmjenjivao mito između bivšeg šefa te državne tvrtke Dragana Kovačevića i poduzetnika Kreše Peteka, koji je svojedobno surađivao i s pokojnim Bandićem.

No čini se da bi ta USKOK-ova teorija mogla pasti u vodu. Isto tako, čini se da bivša predsjednica razmišlja o ponovnom političkom angažmanu. U nekim medijima proširila se priča kako je Grabar-Kitarović spremna na povratak, ali i na preuzimanje HDZ-a, no s druge strane tvrdi se i kako to nije točno te da je riječ o podmetanjima s desnice koja su uslijedila nakon što se Miroslav Škoro sastao s njom na svadbi HDZ-ova Ante Deura na kojoj je svojoj protivnici s predsjedničkih izbora poljubio ruku. Već su tada izvori bliski Grabar-Kitarović tvrdili kako je Škorin rukoljub šokirao i zatekao predsjednicu, dok se on opravdavao kako je riječ tek o kavalirskom potezu, naglašavajući kako nije stekao dojam da njoj takav potez smeta.

Rasplet događaja

Smetao ili ne, Grabar-Kitarović s osobama s krajnje desne političke scene više ne želi imati nikakvog doticaja niti u tom smjeru planira graditi svoju karijeru, od svega se toga distancirala, baš kao što se odmakla od svojeg nekadašnjeg prijatelja Milijana Brkića koji je u HDZ-u slovio kao perjanica njihova konzervativnog bloka koji je nakon debakla na unutarstranačkim izborima sam po sebi prestao postojati. Ne kontaktira Grabar-Kitarović dulje vrijeme ni s bivšim šefom HDZ-a Tomislavom Karamarkom, u korektnim, pristojnim odnosima je s Mirom Kovačem i još njeguje prijateljske odnose s Davorom Ivom Stierom, koji se ionako nada odlasku u Vatikan na diplomatsku službu pa je upitno s kime bi uopće preuzimala HDZ, pogotovo sada kada je Plenković snažniji nego ikada, bez oporbe, i s relativno stabilnom pozicijom u vlastitim redovima. Malo je, dakle, vjerojatno da će Grabar-Kitarović izravno ići na njegovo rušenje, a jednako tako je malo vjerojatno da bi se uskoro mogla vratiti u stranku iz koje je stasala, no unatoč tome što se ne misli izravno unutar stranke boriti s aktualnim premijerom, bivša predsjednica mogla bi se politički angažirati u suradnji s Damirom Vanđelićem.

Ovaj iskusni menadžer i bivši logoraš više i ne pokušava skriti svoje političke ambicije. Otkako je preuzeo Fond za obnovu Zagreba i potom se sukobio s premijerom Plenkovićem zbog vlastite kandidature na zagrebačkim lokalnim izborima, Vanđelić ne prestaje privlačiti pozornost svojim prozivkama na račun ministra graditeljstva Darka Horvata, ali i na račun premijera Plenkovića. Iako se spekuliralo da bi Vanđelić i na te zagrebačke izbore mogao izaći kao nezavisni kandidat, on nije želio istrčavati već je odlučio strpljivo graditi svoju poziciju u političkoj areni. Strpljiv je Vanđelić već neko vrijeme, a iako obnova Zagreba tapka na mjestu, on vješto i odmjereno lopticu prebacuje na Horvata te tako gradi svoj imidž transparentnog ravnatelja, što mu, čini se, sasvim solidno ide.

Kao što je na lokalnim izborima odbio Plenkovićevu ponudu, tako je Vanđelić nedavno odbio ponudu iz Domovinskog pokreta koji je u njemu vidio svojeg budućeg predsjednika i Škorina nasljednika. To nije dio političke priče u kojoj se ambiciozni Vanđelić vidi. On je spreman na potpuni politički zaokret, kao umjereni konzervativac koji je fokus svoje politike odlučio staviti isključivo na biznis i gospodarstvo, Vanđelić je spreman graditi jedan sasvim novi i drugačiji politički pokret u kojem će oko sebe okupiti iskusne poduzetnike, uspješne menadžere, akademike i sve one koji su nešto postigli i koji svojim uspjehom mogu jamčiti drugu i drugačiju političku priču. Upravo zbog toga, upućeni tvrde da nije nemoguće da se Grabar-Kitarović baš preko njega u tom njegovom novom pokretu ponovno politički pokrene jer joj je takav pristup prihvatljiv, a uz to iznimno cijeni Vanđelića. Uostalom, upravo je ona u njemu prepoznala mogućeg premijera u vrijeme političke krize vezane uz formiranje koalicijske vlade HDZ-a i Mosta predlagala ga je za tehničkog predsjednika Vlade. Premda taj plan tada nije realiziran te je u međuvremenu Vladu preuzeo Andrej Plenković, Vanđelić od njega očito nije odustao, s bivšom predsjednicom navodno i danas rado ispija kave te je nagovara da se pridruži njegovu timu. Ona je zasad rezervirana, no nije nemoguće da prihvati taj poziv, ali ako ga i prihvati, priprema i otkrivanje svih aduta u toj priči neće uslijediti tako skoro. Grabar-Kitarović spremna je sačekati rasplet događaja vezanih uz NATO, dok je istovremeno Vanđelić spreman sačekati rasplet događaja s Plenkovićem i njegovom Vladom.









Velike ambicije

Dok se događaj raspliće, on će graditi svoju karijeru u Fondu, ali i svoju političku platformu iz koje će nastojati postati premijer. Baš je ta ambicija i bila jedan od razloga zbog kojih nije prihvatio ponudu iz Domovinskog pokreta za preuzimanje njihove osute stranke, iz koje bi teško došao na vlast. Što bi točno Grabar-Kitarović u njegovu timu mogla raditi, zasad također nije definirano, no intrigantna je i sama činjenica da se o tome razmišlja i razgovara. Daleko od očiju javnosti, povremenim volontiranjima u Banovini bivša predsjednica gradi i planira novu karijeru, kojom bi mogla iznenaditi i sve one koji su joj tijekom petogodišnjeg mandata podmetali noge i radili o glavi.