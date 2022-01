SVJESTAN JE ZAMKI KOJE MU SPREMAJU? Lijevi i desni urotili se protiv Plenkovića, jedan čovjek je to prepoznao i šokirao svojom odlukom!

Autor: 7dnevno

Mostova referendumska inicijativa kojom su se odlučili usprotiviti primjeni covid-potvrda, koje premijer Andrej Plenković predstavlja kao ključ svoje borbe protiv pandemije koronavirusa, i u ovo blagdansko vrijeme jedna je od glavnih tema u vladajućem timu. Otkako je iz svoje prošle vlade ispratio mostovce, Plenković je na ratnoj nozi s Božom Petrovom i njegovim glasnijim kolegom Nikolom Grmojom, a kako se tom timu pridružio bračni par Raspudić, tako je kod Plenkovića došlo do još snažnijeg animoziteta prema Mostu, koji mu je zube odlučio pokazati na najosjetljivijoj temi.

Bez obzira na sve nedostatke Nacionalnog stožera, Plenković je uvjeren kako je u ove dvije godine poduzeo sve što se poduzeti moglo za suzbijanje pandemije, radna mjesta sačuvao je izdašnim potporama za poduzetnike, borio se za funkcionalan i stabilan zdravstveni sustav, a izborio se i za dovoljne količine cjepiva. Dok se on borio za to da cjepivo dođe u Hrvatsku, oni koji ga danas napadaju zbog covid-potvrda prozivali su ga baš zbog nedovoljnih količina cjepiva.

Propali planovi

Sada kada je Hrvatima cjepivo na raspolaganju u dostatnim količinama, ti isti ustaju protiv potvrda, a takvo nešto u Vladi smatraju jeftinim političkim populizmom, pri čemu primarno ističu Most koji uživa potporu predsjednika Zorana Milanovića. Razvijaju se u premijerovu timu razne teorije, posebice otkako je Most objavio da su uspjeli skupiti 400.000 potpisa pa se tako tvrdi kako su potpise, suprotno zakonu, prikupljali i u nedjelju, odnosno dan nakon što su objavili da je njihova inicijativa okončana. U HDZ-u drže da to i jest razlog zbog kojega mostovci otežu s predajom potpisa, što, dakako, u Mostu žestoko demantiraju.

Govori se u vladajućim redovima i o tome da je Most prije nekoliko godina stasao na Hrvatskoj radioteleviziji pod palicom bivšeg ravnatelja Gorana Radmana, prijatelja bivšeg predsjednika Josipovića, u to doba Božo Petrov doista i jest iz Stankovićeve emisije “Nedjeljom u 2” uzašao na nacionalnu političku scenu kao mladi gradonačelnik Metkovića i netipični političar koji se odrekao vlastitih primanja, dovodeći u red grad kojim je godinama rukovodio zaboravljeni Jambo, koji je godinama nakon toga nastavio ratovati s Petrovom i Grmojom, no bez pretjeranog javnog odjeka.

Odjeknule su zato javnim prostorom Mostove tvrdnje da im se za pomoć pri prikupljanju potpisa javilo oko 40 tisuća volontera, i baš je to HDZ-ovcima nevjerojatno, jer da svaki od tih 40.000 ljudi, ima barem desetak osoba s kojima je blizak, tada bi Most pola milijuna potpisa skupio u jednome danu. Umjesto toga, mostovci su u posljednjim satima, prije prikupljanja potpisa, pozivali građane da im se pridruže tvrdeći da nisu sigurni u broj prikupljenih potpisa.

Upitni potpisi

U međuvremenu je ta priča stopirana i stigla je objava o 400.000 skupljenih potpisa, a usporedno s njom i teze o krađi potpisa. Da bi takve teze spriječio, premijer Plenković pozvao je mostovce da javno prebroje potpise, što su oni odbili učiniti pobudivši dodatne sumnje u vladajućim redovima, u kojima smatraju da Most spominjanjem Kuščevića i takozvanih ukradenih referenduma nastoji prikriti vlastiti neuspjeh, a u tome im, kako se vjeruje u Plenkovićevu okruženju, uvelike pomaže ostatak ujedinjene desnice koji se okupio oko Mostove inicijative kojoj je prema vjerovanjima iz vladajućih redova cilj destrukcija i rušenje premijera Plenkovića, što se u HDZ-u naziva i tihim državnim udarom preko referenduma, zbog kojega se na meti kritika našao i Ustavni sud i svi oni ustavni stručnjaci koji su se usudili javno reći kako su Mostova pitanja protuustavna.

Pita li se Plenkoviću bliske kadrove, i ranije referendumske inicijative, odnosno ona o Istanbulskoj konvenciji te inicijativa Narod odlučuje, zbog kojih se i spominje Kuščević iskorištene su u političke svrhe te su se njima okoristili pojedinci, pa je tako primjerice Ladislav Ilčić danas hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu. Uvjereni su u HDZ-u da bez tih inicijativa ni Zekanović ni ljudi poput Mostova Troskota nikada ne bi vidjeli sabornicu.

Destabilizacija HDZ-a

I u HDZ-ovu desnom krilu, koje inače nije naklonjeno Plenkoviću, skeptični su prema Mostovoj inicijativi i njihovim dobrim namjerama pa podsjećaju na njihovu epizodu rušenja Tomislava Karamarka, kako su to realizirali, tako su se sada prebacili na Plenkovića, a prema nekim tezama, njihov je krajnji cilj destabilizacija i rušenje kompletnog HDZ-a, na koji sada udaraju preko referenduma, pucajući na nezadovoljstvo građana koji su svoj stav izrazili i prosvjednim skupom, na kojem su se ponovno u prvome redu ukazali Mostovi zastupnici, premda do danas nije otkriveno tko je doista imenom i prezimenom stajao iza zagrebačkog prosvjeda.









Ne misle u HDZ-u da ih se ovim referendumom ruši zbog toga što nešto pogrešno rade ili zato da bi se ukazalo na njihove propuste, nego su uvjereni kako je glavni cilj inicijatora ove referendumske akcije dolazak na vlast, pri čemu HDZ-ovci opet u pozadini vide Josipovića i ljevicu pa podsjećaju kako su Mostovi ministri i stratezi bili Vlaho Orepić, Dubravka Jurlina Alibegović i profesor Robert Podolnjak, ustavni stručnjak.

Upravo je Podolnjak stajao iza inicijative Narod odlučuje, a u dijelu HDZ-a smatraju kako njegov potpis stoji i iza ove posljednje Mostove referendumske inicijative o covid-potvrdama. Za HDZ-ovce su oni koji su se okupili oko Mosta uglavnom predstavnici lažne desnice koja je u najtežim vremenima o glavi radila i pokojnom predsjedniku Tuđmanu, to isto danas primjenjuju na Plenkovića koji se od početka svojega mandata susreće s raznim krizama, koje uspješno eliminira, baš kao što je uspješno eliminirao one koji su ga unutar HDZ-a nastojali destabilizirati.

Faktor povezivanja

Kako Plenković u Saboru nema istinske i kvalitetne oporbe, tako je Most odlučio postati glavna perjanica oporbe, okupivši oko sebe i izvanparlamentarne opcije nesklone Plenkoviću i njegovoj stranci, uvjereni su HDZ-ovci koji osim Josipovićeve uloge, u tom procesu razaznaju i djelovanje predsjednika Milanovića koji će, destabilizirajući HDZ, postati faktor koji će do idućih parlamentarnih izbora oko sebe spojiti nespojive.

On je, prema tezama iz HDZ-a, faktor koji povezuje Most s platformom Možemo, ali i sa SDP-om, a svima njima krajnji je cilj zauzeti Vladu iz koje će onda izgurati sve one s demokršćanskim predznakom prilijepivši im etiketu krezube desnice. Moguće je da Zekanović doista nije desno kukavičje jaje, nego onaj koji je među prvima taj pakt prepoznao i iz njega iskočio kao iz jurećeg vlaka riskirajući vlastitu političku karijeru, uvjereni su HDZ-ovci, koji smatraju kako sve ovo za Plenkovića mora biti jasan poziv na oprez, ali i poziv na osnaživanje HDZ-a koji očito i bez kvalitetne i glasne oporbe nije izuzet od rizika.









Vladajuća stranka s Plenkovićem na čelu, uza sve njegove korektne poteze, doista je ostala bez koalicijskog potencijala, a ako Most uspije kapitalizirati svoju inicijativu i organizirati referendum, vrlo brzo će se još snažnije početi potencirati teze o Plenkovićevu porazu, koji bi se onda na izborima mogao realizirati. Zna to Plenković i sam, bez sugestija iz svojih redova, zato i jest još nedavno ušao u zakonske izmjene kojima kaznama prijeti onima koji se opiru primjeni covid-potvrda.

Da je svjestan zamki koje mu se spremaju, Plenković pokazuje i time što Hrvatska danas, usred pojave novog soja, omikrona, ima jedne od najliberalnijih mjera u Europi, cjepivo i cijepljenje sve se manje spominju, Plenković je sve to stavio na čekanje, kako bi raspetljao Mostovu referendumsku inicijativu koju smatra početkom rata u koji, kako tvrde HDZ-ovci, ulazi odvažno i samouvjereno jer je on taj koji se nalazi na poziciji moći i jer je on taj koji se dosad uspijevao nositi sa svim krizama, rušeći one koji su mu predstavljali ugrozu. Hoće li to i sada biti tako, vidjet ćemo.