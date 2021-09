SVI MISTERIJI SMRTI POD MOREM PRIPUZOVA ZETA: Bio je vlasnik polovice najatraktivnijeg zemljišta u Zagrebu

Autor: Iva Međugorac / 7dnevno

Na pedeset metara dubine u akvatoriju ispred Kostrene pripadnici ATJ Lučko pronašli su beživotno tijelo svog bivšeg kolege i ratnog heroja Marija Špekuljuka, koji je u javnosti poznat kao uspješan poduzetnik i suprug Ive Pripuz Špekuljuk, kojoj je otac Petar Pripuz prepustio svoje poslovno carstvo. No sama smrt i njezine okolnosti obavijeni su velom tajni na koje bi odgovorni trebali odgovoriti. Naime, nesretni Špekuljuk nestao je još prošlog petka, a policija je jedino objavila da je riječ o hrvatskom državljaninu, što nije uobičajena praksa nego se odmah da ime i prezime osobe, a u najgorem slučaju inicijali i godina rođenja nestalog, čak i kada je riječ o stranom državljaninu. Tako je, primjerice, PU istarska isti dan kada je nestao poljski ronilac objavila da je riječ o Adamu Beniaminu Wrobelu starom 47 godina iz mjesta Rybnik u Poljskoj.

Čudna šutnja

Iako su nesretnog Špekuljuka punih pet dana tražili riječki policajci, pripadnici Civilne zaštite, Lučke kapetanije te pripadnici ATJ Lučko s više plovila, dvanaest ronilaca i dronom, o identitetu osobe za kojom se traga nije bilo ni riječi sve dok iz mora nije izvučeno njegovo beživotno tijelo, te je tada izašao na stranicama policije, i to kao nestala osoba. Smrt ronilaca kod nas nije rijetka pojava te je od osamostaljenja Hrvatske smrtno stradalo oko dvjesto zaljubljenika u podmorje, no uglavnom je bila riječ o neiskusnim roniocima koji su pritom ronili sami, što nije bio slučaj s preminulim Špekuljukom. On je otišao na organizirano ronjene, a u Kostreni postoji najstariji ronilački klub u Hrvatskoj s tradicijom od 55 godina. Potpuno je opremljen i otvoren cijelu godinu s ponudom usluge iznajmljivanja opreme, punjenja boca te školom ronjenja, smješten je uz samu obalu, a korisnicima su na raspolaganju stručne osobe te restoran, lounge bar i smještajni kapacitet za 33 osobe u luksuznim sobama i apartmanima.

Prema zasad dostupnim podacima, Špekuljuk je organizirano ronio te se u jednom trenutku izdvojio iz skupine i netragom nestao. Službene stranice Lučke kapetanije, policije, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture također redovito objavljuju i ime osobe koja je prijavila nestanak, što se u ovom slučaju također nije dogodilo. Shodno tome, i mediji su o samom nestanku šturo izvještavali misleći da je eventualno riječ o nekakvom neiskusnom turistu, što i nije neka udarna vijest koja bi punila naslovnice, no po samoj Kostreni se pronio glas da nestali nije bio baš neki “anonimus”, nego izuzetno moćna i bogata osoba iz Zagreba. Uskoro su doznali da je riječ o Mariju Špekuljuku, zetu zagrebačkog “kralja smeća” Petra Pripuza. Kada su to doznali, znatiželjni lokalci uvijek žedni senzacije počeli su čeprkati po cijelom slučaju pa su navodno doznali da se nesretni poduzetnik u Kostrenu došao odmoriti od stresnog poslovnog tempa, kao i od svađe sa suprugom Ivom koja je naslijedila očevo poslovno carstvo.

Poznata supruga

Zli jezici su govorili čak i o mogućoj rastavi za koju se ne zna razlog, što najvjerojatnije ne odgovara istini jer su Iva i Mario u javnosti uvijek izgledali kao skladan par. Na koncu su tijelo poginulog Špekuljuka pronašli pripadnici ATJ Lučko, i to na dubini od pedeset metara, a u Kostreni je dubina mora uglavnom mala, dok se dubina od pedesetak metara nalazi jedino na grebenu ispred Diving cluba Kostrena, gdje se dubina mora s deset metara naglo obrušava na veliku dubinu, što je ujedno i najatraktivnija lokacija za ronjenje. Uostalom, policijska istraga će nakon ispitivanja svjedoka i obdukcije te izvršavanja svih operativnih i istražnih mjera i opservacije terena morati u javnost izaći s rezultatima istrage, kada će mnogo toga biti jasnije. Inače se Špekuljuk, za razliku od zagrebačkog poduzetnika Petra Pripuza, u javnosti rijetko eksponirao. Dok se Pripuz posljednjih dana otvoreno sukobljavao s novim zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem u vezi s odlaganjem glomaznog gradskog otpada, po strani se držala i njegova nasljednica Iva Pripuz Špekuljuk koja slovi kao uspješna mlada žena i dama bez dlake na jeziku.

“Raskinite ugovore ako u njima ima nešto sporno”, samouvjereno je Pripuz Špekuljuk poručila Tomaševiću na početku mandata kada je njegova zamjenica Danijela Dolenec problematizirala odnose između Grada Zagreba i grupacije C.I.O.S. te ugovore koji su formirani u mandatu pokojnog gradonačelnika Milana Bandića. Istini za volju, Pripuzi doista ne žive od poslova s Gradom Zagrebom, njihova grupacija razgranata je po cijeloj Hrvatskoj, ali i regiji, a premda su se u javnom prostoru nerijetko propitivali poslovi Petra Pripuza, ni jedna njegova kontroverzija zasad na sudu nije potvrđena, ali je zato potvrđeno kako je jedna od najvažnijih žena njegova poslovnog carstva, Tajana Tomašević, sestra aktualnog ministra zdravstva Vilija Beroša.

Pogodovanje investitoru

Umoran od sudova, medijskih napisa i povezivanja s kontroverzijama, Pripuz je uoči svojeg 65. rođendana svojoj nasljednici Ivi prepustio upravljanje C.I.O.S. grupom, a on se nakon toga odlučio povući u mirovinu, znajući da njegova Iva vrlo dobro poznaje funkcioniranje kompanije u sklopu koje posluju tvrtke koje godišnje skupe i obrade 840 tisuća tona otpada, što se odražava i na njihove prihode koji premašuju 1,4 milijarde kuna. Pripuzova je kći diplomirana ekonomistica koja se u očev biznis uključila sa samo 24 godine, a u obiteljskom poslovnom carstvu prošla je sve razine i prije nego što se udala za Marija Špekuljuka, koji je također poznat po raznim poduzetničkim pothvatima pa se tako njegovo ime dovodilo u kontekst rasprava o izmjenama zagrebačkog generalnog urbanističkog plana, na čijim je izmjenama inzistirao pokojni Bandić. Iako su ta Bandićeva inzistiranja u javnom prostoru shvaćena kao pokušaj pogodovanja investitorima u propalom projektu Manhattan na Savi, te GUP u međuvremenu zbog pobune javnosti i oporbenih gradskih zastupnika, pa i zagrebačkog HDZ-a, nije izmijenjen, doznalo se kako uz Savu postoji mogućnost gradnje nebodera, štoviše, zemljišta su za tu svrhu odavno pokupovana pa bi ondje zdanja trebali sagraditi poznati odvjetnik Anto Nobilo te tvrtka Kermas Danka Končara. U taj se kontekst dovodio i pokojni poduzetnik Mićo Carić, koji je s zajedno s Končarom i Nobilom povezivan i s golemim zemljištem na zagrebačkom Črnomercu, odnosno na Muellerovu brijegu, gdje je jednu polovicu zemljišta davne 2006. godine kupio navedeni odvjetničko-poduzetnički trojac, a drugu pokojni Špekuljuk koji je jedno vrijeme imao udjele i u Z1 televiziji. I sam je Špekuljuk nekadašnji pripadnik ATJ Lučko, čiji su pripadnici među prvima izašli na teren u trenutku njegova iznenadnog nestanka. Špekuljuk je, prema podacima s Fininih internetskih stranica, vlasnik i prokurist Sportskog centra Rudeš, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u Miler centru i prokurist u tvrtki Stari Rudeš. Prema onome što je objavljeno na internetskoj stranici nestalih, Špekuljuk je rođen 1969. godine u Zagrebu te živi na Pantovčaku, a u trenutku nestanka nosio je ronilačku opremu.

“Tijekom ronjenja ispred ronilačkog kluba Kostrena isti nije izronio”, stajalo je u opisu okolnosti njegova nestanka. U sudskom registru Špekuljuka se, pak, uz tvrtku Miler centar u kojoj je povezan s Nobilom i Zdravkom Mihaljevićem iz Višnjevca, a u kojoj je direktorica izvjesna Kristina Krpan, povezuje i s tvrtkom Riblji svijet u kojoj je bio direktor sve dok tvrtku nije preuzela Dubravka Pripuz. Preko Sportskog centra Rudeš u kojem je bio direktor povezan je i s drugom tvrtkom, Ugostiteljstvo Rudeš, koju je osobno osnovao, uz to je suvlasnik i direktor Starog Rudeša zajedno s Antonijem Krolom. S Radom Kosom, Rankom Predovićem i Danielom Hrnjakom, suvlasnik je sisačke tvrtke Slap, a povezan je i s ugašenim Sigom ZG, Konstruktorom iz Zagreba, Chandra projektom, Seirom i Formula grupom. Nedavno je Špekuljukova supruga Iva kupila stan u elitnoj zgradi u Medvedgradskoj ulici u Zagrebu. Riječ je o luksuznom objektu koji je gradio VDM, dok je nekretnina od 234 m2 kupljenja od tvrtke Aggero usluge te je na nju upisana hipoteka u korist Zagrebačke banke u iznosu od 15 milijuna kuna. Upućeni svjedoče da se bračni par na toj adresi odnedavno i skućio, no otkako je doznala da joj je suprug nestao tijekom ronjenja, inače uvijek rječita Iva povukla se u sebe i ni s kim ne komunicira. Kako god bilo, više je razloga zbog kojih na svojeg supruga može biti ponosna, prije svega, ovog bivšeg specijalca u listopadu 1992. odlikovao je pokojni predsjednik Tuđman zbog zasluga u Domovinskom ratu.

Priseban i stabilan

Što se točno događalo na dan kada je Špekuljuk nestao i zašto se njegov nestanak nije spominjao u javnom prostoru, zasad ostaje na razini misterija, no oni koji Špekuljuka poznaju opisuju ga kao stabilnog i prisebnog tipa koji je bio ponosan na svoju službu u ATJ Lučko, a uvjereni su i kako je tragičan ishod ove priče teško pao cijeloj njegovoj obitelji, uključujući i njegovu suprugu, Pripuzovu kćer Ivu, koja je s njime godinama bila u skladnom i stabilnom braku. Ono što u ovoj teškoj priči svakako impresionira jest brza reakcija pripadnika ATJ Lučko koji se u nekim specifičnim situacijama pokažu bržima i spretnijima od policije, pa su se tako, primjerice, upravo oni među prvima pojavili na poziciji onoga dana kada je tragično stradala Ivana Hodak, kći uglednog zagrebačkog odvjetnika Zvonimira Hodaka, koja je život skončala u neposrednom centru grada, nekoliko metara od najbliže policijske postaje, dok su sada našli tijelo pokojnog Špekuljuka za kojim je riječka policija koja poznaje kvarnerski akvatorij kao svoj džep bezuspješno tragala punih pet dana, i to sa svim raspoloživim resursima.