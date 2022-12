SVE SMO BLIŽI NOVOM RATU NA BALKANU! Ako mir ovisi o Europskoj uniji, u gadnim smo problemima: ‘Ovo je kao Hrvatska ’91., potpuno su nespremni i nesposobni bilo što učiniti’

Autor: Dragan Tomaševski/7dnevno

Hoće li vrtnja u krug etničkih sukoba na Balkanu ikada prestati? Ne ako to bude ovisilo o EU-u. Posljednji slučaj dizanja barikada na Kosovu – poput onih u Hrvatskoj tridesetak godina ranije – opet je zatekao EU potpuno nespremnog i nesposobnog da bilo što učini. EU je formalno nešto poput posrednika između Srbije i Kosova u njihovu dijalogu glede “iznalaženja europskih rješenja”, ali njegovo nerazumijevanje situacije i nedostatak volje da učini bilo što konkretno već iritira brojne kritičare.

Među njima je i sve više onih koji Komisiji EU-a otvoreno zamjeraju licemjerje. Čak pet država članica EU-a – Španjolska, Grčka, Cipar, Rumunjska i Slovačka – nisu priznale Kosovo i, što je još važnije, nikada i neće, i to iz istih razloga kao i Srbija. Razlog je bojazan da bi priznanje Kosova i manjinama u državama članicama EU-a koje ga nisu priznale dalo inspiraciju za “ostvarivanje slobode, nezavisnosti i suvereniteta”.

Domino efekt

Nakon toga bi došli njihovi zahtjevi za “autonomijom”, koji bi pokrenuli konflikte i sukobe, što bi na kraju rezultiralo njihovim odcjepljenjima u vlastite države. O tome, naravno, nitko ne želi govoriti otvoreno, ali je krajnje licemjerno da se zbog takvog stava kritizira samo Srbija koja otvoreno ističe da Kosovo nikada neće priznati. Ishodište svih tih problema jedna je od najvećih rupa u međunarodnom pravu: nisu definirani uvjeti za odcjepljenje. Točno je da je pravo na samoopredjeljenje uključivo i odcjepljenje apsolutno, ali ne i njegova realizacija. Vlasnik automobila oštećenog na parkiralištu ima apsolutno pravo na naknadu štete od vozača koji je tu štetu prouzročio, ali ne i pravo da sam odredi njezin iznos. Ako se vlasnici ne mogu dogovoriti o iznosu štete, moraju ići na sud.





Kod jednostranog odcjepljenja međunarodno pravo ne propisuje apsolutno ništa, a najmanje sporazum sa svim susjednim državama o budućim odnosima. Ništa ne spominje ni glede utvrđivanja međusobnih dugova i tražbina iako bi MMF to mogao lako riješiti. To je posebno plastično došlo do izražaja kod Kosova, čije je odcjepljenje – a posebno način na koji je to učinjeno – energično osudila većina država članica UN-a. Zbog toga diplomati iz pet država članica EU-a koje nisu priznale Kosovo u privatnim razgovorima upozoravaju da – čak i kada bi se o njegovu priznanju jednog dana počelo ozbiljno razgovarati – to priznanje ne bi smjelo biti bezuvjetno. Kosovu bi, prema njima, dakle trebalo postaviti niz uvjeta o kojima je EU trebao voditi računa prije. No to je još jedna neugodna materija u koju nitko ne želi ulaziti. Bezuvjetno priznanje Kosova također bi ohrabrilo analogne ideje o odcjepljenju Republike Srpske i dijela albanskog stanovništva u Sjevernoj Makedoniji.

Rana upozorenja

Time bi događaji na Balkanu nastavili kretanje koje je energično osudio još Boris Trajkovski, jedan od ranijih makedonskih predsjednika proslavio se time što je iz makedonskog ustava izbacio definiciju Makedonije kao nacionalne države makedonskog naroda: “Ne možemo stalno crtati nove granice i ispravljati stare, stvarajući tako sve veći broj sve manjih i čišćih etničkih državica. Ne možemo preživjeti kao regija ako etnicitet postane jedini kriterij definiranja državnosti”.

Čak kada bi se ove kontradikcije oko njegova priznanja riješile, Kosovo bi na putu u EU dočekala još jedna golema prepreka: velika konstrukcijska “falinga” unutar samog EU-a koju se Komisija EU-a uporno pretvara da ne primjećuje: svaka država članica može blokirati pristupne pregovore bilo koje države kandidata kada god se sjeti i iz bilo kojih razloga koji joj padnu na pamet. Tako je Slovenija ucjenjivala Hrvatsku, a Bugarska danas ucjenjuje Makedoniju stvarima koje nemaju nikakve veze s uvjetima i kriterijima za članstvo u EU-u. Hrvatska tu ne zaostaje: u diplomatskim krugovima se priča da HAZU za Vladu priprema listu uvjeta za ucjenjivanje ne samo Srbije nego i BiH i Crne Gore kada one jednom pokrenu svoje pristupne procese. No kako se ta problematika odnosi samo na Balkan, nitko u Komisiji EU-a nije zainteresiran da tu nešto poduzme.

Ne čudi stoga što Josep Borrell, visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku i vicepredsjednik Komisije EU-a, postaje sve češća meta bespoštednih kritika. Kritičari ga pitaju kako on koji dolazi iz Španjolske – jedne od država članica EU-a koje nisu priznale Kosovo i nikada i neće zbog istih razloga kao i Srbija – ima hrabrosti propovijedati “europske vrijednosti” i govoriti o “europskom rješenju za Kosovo”?

Miroslav Lajčak, predstavnik EU-a za “dijalog između Srbije i Kosova u smislu iznalaženja europskih rješenja” tu prolazi mnogo bolje. Iako on dolazi iz Slovačke – opet jedne od država koja nije priznala Kosovo i nikada i neće iz istih razloga kao i Srbija – on je toliko beznačajan da o tome u Komisiji nitko jednostavno ne vodi računa.

Licemjerni pristup

U privatnim razgovorima zapadnih diplomata sve je prisutniji zamor bavljenja Balkanom, a posebno Kosovom. No, kako je nedavno izjavo jedan britanski diplomat komentirajući najnovije barikade u Kosovskoj Mitrovici, “oni nemaju zrelost da sami riješe svoje sukobe”. Implikacija je da se djelovanje međunarodne zajednice mora nastaviti. Kod toga je za funkcionare EU-a posebno nezgodno – ako ne i ponižavajuće – to što nikada ne znaju kada će se uplesti SAD i s kakvim idejama i zahtjevima. No između SAD-a i EU-a zato postoji suglasje da je Albin Kurti glavni remetilački faktor i sve veći problem. Kao dosad najveća “zasluga” pripisuje mu se protestni izlazak nekoliko tisuća Srba – policajaca, sudaca, službenika – iz kosovskih institucija. Time je došlo do dijametralno suprotnog obrata u odnosu na situaciju iz 1990. kada je Kosovo još bilo autonomna pokrajina u sastavu SFRJ: tada su, kao protest zbog zlostavljanja Miloševićeva režima, iz kosovskih institucija izašli Albanci. Naravno da se odnos Miloševićeva režima prama Albancima na Kosovu i sadašnji prema Srbima na Kosovu ne mogu uspoređivati, ali se neke daleke paralele ipak nameću. Najvažnije od svega: minimuma suradnje između kosovskih vlasti i srpske manjine sada više nema.









Štoviše, vuku se još neke paralele, i to između Albina Kurtija i Ivana Zvonimira Čička: postoje zapažanja da Albin Kurti danas “proizvodi” iste probleme na Kosovu kao i Ivan Zvonimir Čičak u ranim sedamdesetima u tadašnjoj Jugoslaviji. To se tumači kao dokaz da na Balkanu nema nikakvih promjena nabolje i da nisu ni na vidiku. Kao lider studentskog, po kriterijima zapadnih medija nacionalističkog pokreta, Ivan Zvonimir Čičak je 1970. postao jedini Hrvat kojem je The Economist posvetio zaseban članak pod naslovom “Zagreb’s Cicero”. No, obojici se zamjera ista stvar: poticanje, iako vrlo vjerojatno nenamjeravanih etničkih podjela. Ivan Zvonimir Čičak proslavio se izjavom da želi biti prvi hrvatski ambasador u Srbiji, a Albin Kurti protivljenjem uspostavljanju Zajednice srpskih općina na Kosovu, inače dogovorene u Bruxellesu između Srbije i Kosova još 2013.

Korijen svih tih i takvih problema je odnos prema nacionalizmu: u državama zapadnih demokracija smatra se da je “svaki nacionalizam isključiv, netolerantan i sam po sebi oblik diskriminacije. I kada je sve rečeno i učinjeno, netolerantan”, točno po definiciji Pierrea Trudeaua, bivšega kanadskog premijera. Naprotiv, u državama istočne i jugoistočne Europe nacionalizam se smatra pozitivnom vrednotom, a nacionalisti “žestokim patriotima” ili barem “pozitivcima”. Nerazumijevanja, nesporazumi i sukobi time su automatski “programirani”. Cinici zato tvrde da su, što se tiče nacionalizma, svi političari u državama istočne i jugoistočne Europe u svom odnosu prema Zapadu u položaju Buridanova magarca: ne žele se odreći svojih maštanja o pripadnosti Zapadu, ali ni veličanja nacionalizma kao pozitivne vrednote. Komisija EU-a sve se više kritizira ne samo zbog nesposobnosti i nesnalaženja u slučaju Kosova nego još više zbog poticanja očekivanja država zapadnog Balkana da će “jednog dana” biti primljene u EU.

Nemaju uvjete

Njezine kritičare posebno iritira strategija “pričaj im o svemu što žele čuti, ali pazi da im ništa konkretno ne obećaš”, čiji je “duhovni otac” Francesco Giavazzi, čuveni šampion “tvrdih” reformi uz maksimalne restrikcije koji se proslavio sloganom “Narode koji uvijek biraju bijedu treba pustiti da idu svojim putem”. Drugi poznati kritičar je Branko Milanović, čuveni srpsko-američki ekonomist specijaliziran za problematiku srednje i istočne Europe. On otvoreno upozorava da Srbija neće nikada biti primljena u EU i da sve takve bespredmetne pregovore treba obustaviti jer nije u pitanju samo Srbija. U medijima njemačkog jezika, posebno onima iz Švicarske koja nije članica EU-a i nikada to neće postati, često se iznosi tvrdnja da je proces proširenja EU-a već završen, ali to nitko ne želi reći otvoreno pa će zato od svih šest zemalja zapadnog Balkana – BiH, Srbije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Albanije i Crne Gore – u EU “jednoga dana” vjerojatno biti primljena samo Crna Gora.









Funkcionari EU-a vole govoriti kako se ona gradi na svojim vrijednostima, ali među tim vrijednostima nisu otvorenost i čestitost. Najčešći predmet kritika u tom smislu je mantra tzv. pristupnih perspektiva, odnosno “pune i jednoglasne predanosti perspektivama članstva u EU-u država zapadnog Balkana”. Ona se prvi put službeno pojavila 17. svibnja 2018. u završnoj deklaraciji na skupu o proširenju u Sofiji: “Sudionici izražavaju svoju jednoglasnu predanost europskoj perspektivi za cijelu regiju”. Nedavno se po sistemu copy-paste – od riječi do riječi – pojavila i u završnoj deklaraciji konferencije o proširenju u Tirani: “EU ponavlja svoju jednoglasnu podršku perspektivama članstva u EU-u državama zapadnog Balkana”. Ta je konferencija održana prvi put u jednoj zemlji na zapadnom Balkanu, a potrajala je cijeli jedan dan.

Mantri “pristupnih perspektiva” očito ne pomaže njezin dugi staž. Lansirala ju je još Angela Merkel na susretu s čelnicima BiH u Sarajevu 2015. koji je prošao u neugodnoj atmosferi jer čelnici BiH nisu imali što reći Angeli Merkel: ona je tek tada doznala da se u BiH na pristupu EU-u ne radi – ništa. Kako bi se nekako popunilo vrijeme u nedostatku bilo kakvih konkretnih tema, povela se diskusija o “pristupnim perspektivama BiH i ostalih država Balkana” glede članstva u EU-u.

Naravno, tema “pristupnih perspektiva”, ali nikada stvarnog ulaska u članstvo u EU-a, brzo je postala mantra koju su oduševljeno prihvatili svi funkcionari EU-a. Tako je Jean Claude Juncker upozorio tadašnjeg američkog vicepredsjednika Mikea Pencea “da Amerikanci prestanu govoriti o raspadu EU-a. Jer ako se EU raspadne, opet ćete imati rat na zapadnom Balkanu. Jedina šansa za taj izmučeni dio Europe jest da ima europsku perspektivu. Ako ih prepustimo same sebi – Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, Makedoniju, Albaniju, sve te države – opet ćemo imati rat”. I on je, dakle, “dužno” govorio o “europskoj perspektivi” država zapadnog Balkana, a ne o njihovu stvarnom ulasku u EU.

Neugodna atmosfera

Čak kada bi “pristupne perspektive” jednom i dale konkretne rezultate glede stvarnog prijma država zapadnog Balkana u EU, one ne bi imale mnogo razloga za radovanje. Priče o “pristupnim perspektivama” ignoriraju jednu veliku opasnost: pravilo da se svaka asocijacija država brzo pretvori u eksploataciju za najslabije članice kada su razlike u ekonomskoj snazi i razvijenosti prevelike da bi se najslabije članice mogle s njima nositi. Masovna emigracija i ekonomska destrukcija koje je članstvo u EU-u donijelo državama istoče i jugoistočne Europe – Hrvatskoj, Grčkoj, Rumunjskoj i Bugarskoj – to je itekako dokazala.