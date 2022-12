SVE SE RADI KAKO BI DINAMO PREUZEO MOĆNI IGRAČ IZ SJENE: Antolić je sporedni lik, iz Međugorja poručuju: ‘To su udbaška posla’

Autor: Ivan Fumić/Iva Međugorac/7dnevno

Oni koje je stvarao, kojima je pomagao i koje je na jedan način financirao sada mu okreću leđa, tako bi se nekako mogla opisati sudbina odbjegloga Zdravka Mamića koji se iz svoje druge domovine Bosne i Hercegovine bori za prevlast u Dinamu nastojeći eliminirati svojeg dugogodišnjeg suradnika Krešimira Antolića iz Uprave svoga voljenog kluba. Kako to obično s Mamićem ide, Antolićeva eliminacija kompleksan je proces u kojem je donedavni gazda hrvatskog nogometna spreman zaigrati na sve ili ništa vadeći iz ormara sve prljavo rublje kojega.

Glavni je lik u Antolićevom konfliktu s Mamićem stari predsjednik kluba Mirko Barišić koji iz sjene i bez previše medijskog eksponiranja nastoji eliminirati Mamićev utjecaj u Dinamu kako bi ga prepustio karlovačkom poduzetniku Ivici Cvitkoviću, za kojega ovaj vremešni dinamovac, prema tezama Mamićevih pristaša, navodno lobira. Nije poduzetnik Ivica Cvitković u Dinamu nepoznato ime, riječ je o nekadašnjem nogometašu i tekstilnom inženjeru koji je svojedobno u Karlovcu sagradio hotel Europa tik uz naplatne kućice autoceste, a uz to, više od deset godina vodi tvornicu za proizvodnju protupožarnih pomagala. Cvitković je ujedno i član Izvršnog odbora Dinama, a u medijima je posljednji put istupao u vrijeme Mamićeva privođenja, kada je tvrdio kako je šokiran tim događajima.

“Ne mogu reći da je riječ o strahu, ali ne osjećam se dobro. Ne znam kako bih to opisao, pogotovo nije dobro jer smo sada u fazi privatizacije, a kad ljudi sve to vide, tko bi se upustio u posao”, zapitao se 2015. godine Cvitković koji je, bez obzira na sve zavrzlame oko Mamića, priznavao kako je on Dinamo izvrsno posložio na svim razinama.





Udbaška posla

Je li Barišićeva namjera privatizirati taj izvrsno posloženi klub, teško je reći, ali iz Međugorja stižu baš takve glasine koje kažu da je riječ o udbaškim poslima i podmetanjima Mamiću, koji se pak od Dinama nema namjeru oprostiti pa se nastavlja borba iako Izvršni odbor kluba nije prihvatio prijedlog Skupštine o Antolićevu razrješenju. Uobičajena je praksa inače da Izvršni odbor prihvaća prijedloge vrhovnog klupskog tijela, ali se to u slučaju Antolić ipak nije dogodilo. Treba napomenuti kako je većina u Skupštini na Mamićevoj strani, riječ je, dakle, o ljudima koji su namjeravali većinom glasova nakon burne sjednice razriješiti Antolića, međutim, njihova namjera zbog stava Izvršnog odbora nije se realizirala. Čak je sedam članova toga tijela od njih ukupno 13 glasalo protiv prijedloga Skupštine, a iz tog glasanja nije teško razlučiti tko su u Dinamovu Izvršnom odboru predstavnici Mamićeve, a tko Antolićeve i Barišićeve struje.

Tako su za Antolićev ostanak glasali upravo predsjednik Barišić i njegov kompanjon Cvitković, ali i poznati sportski novinar Ognjen Naglić, bivši direktor HZZO-a Većeslav Bergman, vlasnik karlovačke tiskare Nikola Hanžel, čija je tvrtka Lana Karlovačka tiskara izdašno financirala kampanju bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i koji se nerijetko spominje kao HDZ-ov donator. Antoliću su potporu dali i Ante Todorić te psihijatar Vladimir Gašparović. Suzdržan je pak ostao Heinz Truskaller.

Mamićevu struju podržao je nekadašnji šef HUP-a Damir Zorić, ali i hercegovački poduzetnik Marijan Primorac koji se s Mamićem nerijetko druži u svojem rodnom Širokom Brijegu, a pozornost javnosti privlačio je zbog prijateljevanja s bivšim premijerom Ivom Sanaderom, ali i zbog toga što je njegov sin svojedobno na pješačkom prijelazu u Makarskoj usmrtio dvije djevojke vozeći skupocjeni BMW za koji nije imao ni vozačku dozvolu, nakon čega su uslijedile kontroverzije vezane uz sudske procese Primorca mlađeg. I trener Ivo Šušak iz Širokog Brijega također je stao na stranu Mamićeve struje koju je podržao novinar Adolf Kožul, ali i Duško Ljuština, koji je poznat kao Bandićev šef zagrebačke kulture, međutim, spomenuta ekipa na Izvršnom odboru nije glasala jer su svoje stajalište ionako iznijeli na sjednici Skupštine koja je, za razliku od sjednice Izvršnog odbora, bila najblaže rečeno turbulentna.

Nema što izgubiti

Sve u svemu, izgleda da za Dinamo dugoročno, barem do proljeća, mira nema. I jedna i druga strana tražit će načine da se izbore za svoje pozicije, a to znači da nije nemoguće da se neki konkretni potezi povuku i prije ožujka, kada je na dnevnom redu redovna izborna skupština, koja bi se mogla održati i prije reda i na kojoj bi se mogao razriješiti kompletan Izvršni odbor kako bi se imenovali novi kadrovi koji bi onda podržali prijedlog o Antolićevu razrješenju. Struja koja ne prihvaća Mamića i koja nastoji potpuno ukloniti njegov utjecaj iz Dinama već je djelovala pokrenuvši postupak za utvrđivanje legalnosti Skupštine Dinama, koja je i izglasala nepovjerenje Antoliću. Upućeni kažu da Barišić uz Antolića nije stao samo zbog toga što namjerava klub prepustiti Cvitkoviću nego i zbog toga što se bori za vlastitu poziciju jer ga je Mamićeva struja kanila smijeniti s mjesta predsjednika i na njegovu mjesto kao profesionalca s plaćom dovesti Damira Zorića. Kao što Mamić ima potporu svojevrsne hercegovačke struje u Dinamu, tako Barišić i Antolić uživaju neupitnu potporu politike, odnosno zagrebačkoga gradonačelnika Tomislava Tomaševića i premijera Plenkovića. Stoga je Barišić, kako doznajemo od ljudi bliskih Mamiću, u posljednje vrijeme u klubu zaposlio članove svoje obitelji i prijatelje. Navodno u velikom broju…

Mamićeva pozicija otežana je i utoliko što je UEFA pružila potporu dvojcu koji radi na njegovu rušenju, što se dalo naslutiti i iz toga što se na Dinamovoj utakmici na Maksimiru nakon gotovo dva desetljeća pojavio legendarni Zvone Boban koji je svojedobno rekao da će se vratiti tek kada Mamić više ne bude upravljao maksimirskim klubom, na čijim je tribinama uz Bobana tijekom utakmice s Chelseajem sjedio UEFA-in Čeferina, čija je desna ruka upravo Boban, a njegova je riječ navodno bila ključna i za UEFA-inu potporu izgradnji stadiona u Zagrebu. Zanimljivo je da HNS zasad o trzavicama u Dinamu šuti, ali s obzirom na to da je na čelu Saveza Plenkovićev čovjek Marijan Kustić, jasno je da ni oni nisu na Mamićevoj strani. Ima Mamić na svojoj strani potporu dijela Skupštine, a i na Izvršnom odboru izgubio je s tijesnom razlikom, što jasno pokazuje da njegov utjecaj u Dinamu nije mali. Uostalom, veliku većinu od ukupnih 77 članova Skupštine upravo je Mamić doveo u Maksimir, a mnogi od njih uz njega su iz interesnih razloga pa nikomu ne ide u prilog da ih Mamić javno proziva i na taj način kompromitira. Barišića to po svemu sudeći ne brine previše jer je uostalom i u godinama u kojima više nema što izgubiti, a tijekom karijere je ionako prošao svašta.

Barišić je rođen u Levanjskoj Varoši 1936. godine, diplomirao je na beogradskom Tehnološkom fakultetu, a radio je i kao direktor Tvornica baterija i rasvjetnih tijela Croatia u Zagrebu, potom je prešao u tvrtku Combick GmbH u Frankfurtu, a onda se vratio u zagrebački Emona Comerce. Od 1990. bio je ravnatelj tvrtke Siemens u Zagrebu, da bi 2000. preuzeo poziciju predsjednika GNK Dinamo Zagreb u kojem je i 70-ih bio na poziciji dopredsjednika. S Dinamom je surađivao i u doba predsjednika Zdenka Mahmeta, no suradnja s Mamićem zasigurno je obilježila biografiju ovoga gospodarstvenika.









Povlastica bivšeg pravaša

Bliskost s Mamićem stoji i u biografiji Miroslava Rožića, predsjednika NO-a Dinama, koji i danas čvrsto stoji uz međugorskog reformatora hrvatskog pravosuđa zbog kojega ni Zvonko Vrban više neće biti predsjednik Županijskog suda u Osijeku. Bivši pravaš Rožić kao prvi čovjek Dinamova Nadzornog odbora vodi računa o procedurama unutar kluba, a jedna od povlastica koje ima jest da baš on na mjesto trojice nekadašnjih skupštinara imenuje vlastitog čovjeka, čime bi baš on mogao zapečatiti većinu za sljedeću sjednicu u ožujku. Usput treba spomenuti kako je Rožićev honorar u Dinamu 50 tisuća kuna, a Mamić ga je navodno zadužio i za to da napiše novi statut kluba koji bi, razumljivo, trebao ići na ruku njemu. S Mamićem 86-godišnji predsjednik Barišić ulazi u ozbiljan sukob kojem se priključio i Antolić, na kojeg je Mamić posebno kivan i kojem sprema posebnu osvetu jer o tom nekadašnjem kriminalistu ima pozamašnu količinu podataka koje je spreman otkriti pokazujući na koji je način Antolić zlorabio svoju poziciju u policiji ulazeći u konflikte s navijačima Dinama, što je posao koji je ovaj odrađivao za Mamića, reći će navijači.

Oni Antolića poistovjećuju s famoznim crnim listama zbog kojih je mnogima od njih bilo zabranjeno pristupiti Dinamovim utakmicama. Inače je Antolić u policiji prošao brojne pozicije i prilično brzo napredovao pa je prije prelaska u Dinamo na poziciju direktora sigurnosti obnašao dužnost načelnika Odjela općeg kriminaliteta PU zagrebačke, gdje su ga opisivali kao jednoga od najperspektivnijih policijskih kadrova. Perspektivu u policiji Antolić je zamijenio onom u Mamićevu Dinamu koja je bez sumnje bila izdašno financirana. Premda ga danas političari prihvaćaju raširenih ruku, Boysi na takvo što teško da će pristati, a kako i bi kada Antolića pamte po vremenu velike policijske represije, zbog čega su izlazili na ulice ukazujući na to da ih se prije ulaska na tribine skida do gola kako bi ih se pretreslo. Sve dok Mamić nije pravomoćno osuđen, Antolić se u medije nije gurao.

Novi dres

I nakon gazdina odlaska u susjednu BiH, Antolić, pa i Barišić, često su viđani u Međugorju, kamo nisu išli na Gospina ukazanja, nego na Mamićeva savjetovanja koja je Antolić po svemu sudeći dobro upio pa je shodno tome nedavno od udruge “Dinamo – to smo mi” prozivan i njegov brat Tomislav Antolić zbog direktorske pozicije u tvrtki Plavi korner koja se bavi prodajom hrane i pića ispod tribina na Maksimiru, za što mu je klub u kojem radi kao voditelj restorana, ali i kao Dinamov kuhar, dao koncesiju.









“Da sam ljudima u Dinamu rekao da je bijelo crno, oni bi rekli da je crno. Danas kad im kažem da je bijelo bijelo, određeni broj ljudi tamo sve čini da to nije tako. To su neke fukare koje su si umislile da su nešto važne, a dok sam bio tamo, nisu se znali popištati da ih netko nije vodio do toaleta“, opisao je Mamić svoje rušitelje u Dinamu. I doista, voljeli ga ili ne, mora se priznati da je Mamić ovoga puta izgovorio veliku istinu govoreći o ljudima koji su šutjeli dok je on gospodario Dinamom, ljudima koji su ignorirali njegov kriminal u kojemu su participirali i kojemu su svjedočili. To su tipovi koji su bili tu kad je Mamiću trebalo sastavljali liste nepoželjnih navijača, to su ljudi koji su uz Mamića stajali kad je vrijeđao novinare, kada su po tribinama navijači premlaćivani i ponižavani, to su ljudi koji su gurali glavu u pijesak onda kada je Mamiću to trebalo i ljudi koje danas prima Tomašević koji se navodno baš protiv takvih tipova borio i koji je na tom aktivizmu ovladao Zagrebom. Nevjerojatno je da se i on i oni koji Mamića ruše danas pretvaraju da on nije ni postojao i da ti tipovi nisu bili dio njegove menadžerske momčadi.

Mamića je, međutim, nemoguće tek tako izbrisati, on je u Dinamu obilježio jednu veliku eru, koja uistinu jest bila kontroverzna, ali za sam klub i prilično uspješna, i danas u reprezentaciji sjede dečki koje je Mamić selektirao, ti isti dečki ovih su dana na Trgu slavili broncu sa svjetskog prvenstva. Znaju to dobro svi, pa i Zlatko Dalić koji je također u eri Mamićeva utjecaja preuzeo reprezentaciju ostvarujući s njom povijesne uspjehe. Odnosi u Dinamu ruše se kao kula od karata, ali je pitanje koliko dečki s tribina, vjerni Dinamovi navijači, ovakvim scenarijem mogu biti zadovoljni, jer Mamićev utjecaj možda se može ukloniti, no što točno oni dobivaju time što u klubu ostaju Antolić i Barišić koji su samo odjenuli novi dres, nije posve jasno, ali je zato jasno da i u ovom slučaju još jednom, tko zna koji put, svjedočimo politici licemjerja zbog koje Hrvatska stagnira na svakom koraku.

Hrvatska stagnira na svakom koraku.