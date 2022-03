SVE PREDSJEDNIKOVE ŽENE: Na Pantovčaku se Milanović okružio ljepoticama koje sluša više nego svoje savjetnike

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Desnom rukom predsjednika Zorana Milanovića u Uredu predsjednika naziva se njegova nekadašnjeg ministra pravosuđa Orsata Miljenića, no premda “predsjednik s karakterom” čiji rejting ne prestaje rasti u svojim medijskim istupima djeluje hirovito i nepripremljeno, upućeni svjedoče da to ni izbliza nije točno. Milanović, naime, svakodnevno prelistava dnevni tisak, prati sve najvažnije, pa i sporedne vijesti u državi i svijetu, odlično je informiran, ali i izvrsno pripremljen za sve ono što izgovara. Ništa s Milanovićem nije slučajno, iza njegove popularnosti, ali i iza njegovih javnih nastupa koji ne prestaju privlačiti pozornost diljem regije stoji kompletan savjetnički tim. Oni koji Milanovića dobro poznaju kažu da on svoje savjetnike sluša i doživljava znatno više nego što su to činili njegovi prethodnici, a ujedno tvrde da je kao predsjednik Republike Milanović dobio priliku da se okruži svojim prijateljima i osobama na koje se može osloniti, koju nije imao dok je vodio Kukuriku vladu, kada se morao oslanjati na stranačke kadrove, pa i na one iz te široke koalicije koji su vodili manje stranke, ali su imali velike zahtjeve koje je on ispunjavao kako bi zadržao koaliciju na okupu.

Poznati karakter

I zato se baš sada, kada vodi državu kao predsjednik, vidi stvarni Milanovićev karakter, ali i njegovo ideološko opredjeljenje, koje varira od odluke do odluke i od sukoba do sukoba. Premda se uistinu Milanović nameće kao nepisani vođa desnice, on definitivno nije desničar, to je, uostalom, vidljivo i iz njegova savjetničkog tima u kojem je, primjerice, jedan Željko Jovanović ili pak sam Miljenić koji i stoji iza kontroverznog “lex Perkovića”. Sjedi u Milanovićevu timu i njegova bivša stranačka kolegica Melita Mulić, supruga nekadašnjega glavnog tajnika SDP-a Igora Dragovana. Ovaj se bračni par u političkim vodama odlično snašao. Dok Mulić Milanoviću daje savjete na polju ljudskih prava i civilnog društva, Dragovan se zaposlio kao lokalni asistent svoje stranačke kolegice Biljane Borzan.

Kakve li slučajnosti, taj posao Dragovan je našao nedugo nakon što mu je isteklo onih famoznih 6 plus 6. Naime, nakon što u ovom sazivu Sabora nije uspio postati zastupnik, Dragovan je iskoristio pravo prema kojem u prvih šest mjeseci od mandata prima punu zastupničku plaću, a onda idućih šest polovicu plaće, po isteku te mjere zapošljava se kod Borzan, gdje danas zarađuje oko 8000 kuna. Zanimljivo, supružnici Mulić-Dragovan, prema imovinskoj kartici predsjednikove savjetnice, u Zagrebu posjeduju stan od 81 m2. Riječ je o nekretnini koja se nalazi u zgradi koju je gradila tvrtka Mešić.com čiji je vlasnik Ahmet Mešić, bogati građevinar koji se povezivao s pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem. Još je zanimljivije što je Dragovan u svojoj imovinskoj kartici naveo kako je tu nekretninu kupio kreditom i od vlastitih primanja, no kako taj podatak nije moguće pronaći u vlasničkom listu, pretpostavlja se da je taj zagrebački stan možda ipak isplaćen u gotovini. Inače je stan procijenjen na 1,184.449 kuna. Mulić je bivša zaposlenica Ministarstva vanjskih poslova, ova Sarajka bila je svojevremeno na glasu kao jedna od mladih Milanovićevih nada, a opisivali su je i kao jednu od atraktivnijih SDP-ovki.

Jasan stav

No pozornost javnosti privukla je i kao kritičarka bivšeg šefa SDP-a Davora Bernardića, koji joj nije omogućio da umjesto Milanovića uđe u Sabor. Zato joj je Milanović omogućio da postane važan dio njegova tima, a upućeni svjedoče da predsjednik silno cijeni savjete kolegice Mulić, koja uživa njegovo veliko povjerenje. I Mulić u Uredu predsjednika ima razloga za zadovoljstvo, naime, ondje zarađuje 18.296 kuna mjesečno, a uz već spomenuti stan u Zagrebu posjeduje još jedan od 63 m2 vrijedan 700.000 kuna. Inače je Mulić, uza sve ostalo, u Milanovićevu timu članica povjerenstva za odlikovanja i priznanja, što nije nevažno jer se baš oko toga u predsjednikovu mandatu dizala najveća prašina.

Znanost, odgoj i obrazovanje Milanović je u svojem timu prepustio Jadranki Žarković, riječ je o obiteljskoj prijateljici predsjednika Republike i ženi čije je imenovanje izazvalo najviše kritika na ljevici jer je ova bivša ravnateljica Agencije za obrazovanje navodno bliska i s inicijativom U ime obitelji. Bilo kako bilo, Žarković danas odlično surađuje s Milanovićem, s njom se savjetuje i o potezima koji se ne odnose isključivo na njegovu domenu te je ona osoba s kojom predsjednik i danas rado popije prijateljsku kavu. Prema novoj imovinskoj kartici Žarković mjesečno zarađuje oko 18.605 kuna, a spada u skupinu imućnijih predsjednikovih suradnika jer u Zagrebu posjeduje stan od 140 m2 vrijedan 1,927.871 kunu, uz to posjeduje 144.480 kuna vrijedno građevinsko zemljište od 137 m2 te kuću od 46 m2 procijenjenu na 84.000 kuna. Na predsjednikovu inicijativu njegovu se timu kao pomoćnica savjetnika za ekonomiju pridružila atraktivna Martina Ciglević, široj javnosti poznata iz afere Pismohrana. Predsjednik smatra da u svojem uredu mora imati jak i dobro upućen ekonomski tim jer je upravo pitanje ekonomije jedno od najvažnijih za građane, nejasno je, doduše, zašto se tih tema ne dotiče u sukobima s premijerom Plenkovićem, no upućeni svjedoče da on i za to itekako ima plan i program i da HDZ-ovce neće pustiti na miru do kraja mandata.

Prava strana

Inače je Ciglević također prilično imućna, uz to što u Uredu predsjednika zarađuje 17.363 kune, ona u Zagrebu posjeduje građevinsko zemljište od 1928 m2 koje vrijedi 1,125.108,90 kuna, no u Zaprešiću posjeduje kuću s okućnicom od 1300 m2 koja je vrijedna više od pola milijuna kuna te sve to nadopunjava ušteđevinom od gotovo 100 tisuća eura. Najvažnija suradnica, tako u Uredu predsjednika nazivaju Draganu Podner, šeficu Milanovićeva protokola koju je Milanović osobno sa sobom doveo na Pantovčak iz Ministarstva unutarnjih poslova premda je njezina biografija bila oskudna.

Iako se za ovu službenicu prije baš i nije znalo, jasno je da Podner kao šefica protokola u Milanovićevu timu ima važne zadaće, ona organizira sve njegove susrete te je zadužena za organizaciju svih značajnih događanja u Uredu predsjednika, baš zato i nije neko iznenađenje što Podner danas zarađuje više od 19.200 kuna, no i bez tih nemalih primanja ne može se reći da se Podner nema čime pohvaliti. Naime, ona i muž vlasnici su stana od 41 m2 u Zagrebu koji je procijenjen na više od 600 tisuća kuna, drugi stan od 34 m2 vrijedan je oko pola milijuna kuna, treći stan od 130 m2 dva milijuna kuna, četvrti stan od 74 m2 vrijedi gotovo 900 tisuća kuna, a suprug Podner u Jelsi posjeduje vikendicu od 35 m2 vrijednu oko 270.000 kuna te je vlasnik više od pola milijuna kuna vrijednog apartmana u Komiži, kao i ušteđevine od 10.000 eura.

Zlata vrijedna

U timu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović protokolarnu ulogu imala je glavna tajnica Ureda Mirjam Katulić, no Milanović je, prema tvrdnjama upućenih, s Katulić u mnogo kvalitetnijim odnosima, poštuje njezino iskustvo, često se s njom savjetuje i ozbiljno računa na nju, smatra je jednom od četiri lojalne suradnice i ona kod predsjednika uistinu ima poseban tretman, što je uostalom vidljivo i iz toga što zarađuje oko 19.260 kuna. Katulić je najbogatija zaposlenica Ureda predsjednika, riječ je o vlasnici stana od 149 m2 vrijednog 2,1 milijun kuna u Zagrebu, gdje njezin muž posjeduje još jedan stan od 69 m2 vrijedan 900.000 kuna, suvlasnik je poslovnog prostora od oko 100 m2 također u Zagrebu vrijednog oko 199 tisuća kuna, a uz to ovaj bračni par na Pagu posjeduje tri vikendice: prva, od 100 m2, procijenjena je na 900.000 kuna, druga vikendica od 78 m2 vrijedna je 450.000 kuna, a treća od 64 m2 isto toliko. Ono što Milanović najviše cijeni kod Katulić je to što iza nje stoji respektabilno iskustvo na polju vanjske politike, koje je stjecala u Ministarstvu vanjskih poslova, ali i u vrijeme dok je vodila Upravu za potporu procesu pristupanja RH EU-u, no osim toga, ona je zaista netko na koga može računati u svim prilikama, a ujedno je na glasu i kao jedina osoba koja Milanoviću ima hrabrosti reći da stane na loptu kada smatra da je u svojim istupima prešao granicu.