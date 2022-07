SVE MIRIŠE NA JUGOSLAVIJU, A ČEKAJU NAS NESTAŠICE I VOŽNJA ‘PAR-NEPAR’! Stručnjaci prikrivaju krizu kao u bivšoj državi prije bankrota koji je završio ratom

Autor: Eduard Petranović

Nakon pamdemije koronavirusa i mjera koje su svjetske vlade poduzele da se suoče s njom, početka invazije Rusije na Ukrajinu, energetske krize i neizvjesnosti, inflacije i poskupljenja osnovnih životnih namirnica u Europi se političari, javnost i građani sve više pribojavaju jeseni.

Ne zna se koliko će daleko ići Rusija s ucjenom vezanom uz isporuku energenata kojih ta ogromna zemlja ima napretek, do koje će mjere sankcije koje Zapad navodno uvodi Ruskoj Federaciji utjecati na zapadnu ekonomiju i standard građana ni gdje je kraj rastu inflacije…

Stanje u Hrvatskoj, naravno, prati situaciju u drugim zemljama, prelijeva se kriza iz dana u dan i u Lijepu Našu, a građani globalni kaos sve više vide i u svom novčaniku. Vlada gotovo na tjednoj bazi intervenira kako bi navodno umanjila udar na džepove građana, odnosno birača na izborima, ublažila poskupljenja goriva i energenata. Uvode se takozvani vaučeri za gorivo, propisuju se naknade za ugrožene i umirovljenike, ograničava se cijena goriva na crpkama, hrvatski europarlamentarci šalju poruke da treba razmišljati o redukcijama energije u kućanstvima te da je moguća i vožnja “par-nepar” kao nekada, na policama trgovina sve češće dolazi do nestašice ulja i drugih osnovnih potrepština. U medijima su poruke različite, osim što se intervencije Vlade Andreja Plenkovića u tržišne procese uglavnom pozdravljaju i hvale, razni analitičari i struka daju svoje prognoze u kojem će smjeru ići ekonomija, ali i društvo oštećeno turbulencijama u prethodne dvije i pol godine.





U Slobodnoj Dalmaciji krajem prošlog tjedna izašao je intervju s ekonomskim analitičarima i komentatorima Damirom Novotnyjem i Petrom Vuškovićem. Zanimljivo, njihov zaključak je, sudeći prema naslovu članka, “Iako rat u Ukrajini ne jenjava, a korone je sve više, dio stručnjaka je uvjeren da na nas to neće imati koban utjecaj: Hrvatskoj ne prijeti recesija!”, da će Hrvatska izbjeći recesiju iako su mnoge svjetske zemlje i stručnjaci najavili taj bolni ekonomski proces kao izgledan scenarij.

Sve to neodoljivo podsjeća na Jugoslaviju osamdesetih godina i krizu koja je prethodila bankrotu, a zatim krvavim ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U to se doba nigdje nije moglo pročitati da je zemlja u teškoj ekonomskoj krizi iako je inflacija odletjela u nebo. Redukcije struje, vožnja “par-nepar”, redovi za kruh i kavu bili su svakodnevica.

Kolika je stvarna sličnost s krizom u Jugoslaviji i jesmo li naučili iz grešaka iz prošlosti, upitali smo ekonomske stručnjake i analitičare Branimira Perkovića i Vedranu Pribičević.

Pribičević smatra da su sličnosti između stanja u Jugoslaviji i današnjih zbivanja u Hrvatskoj ogromne.

“Metode su iste kao u Jugoslaviji. Ograničavanje cijena goriva, intervencije. Samo je pitanje koliko naftne tvrtke mogu trpjeti gubitke. Male tvrtke ne mogu, tu sigurno dolazi do zatvaranja. Rezultati toga svega bit će isti kao što su bili u Jugoslaviji. U jednom trenutku doći će do velikog rasta cijene goriva, jednostavno će doći do korekcije na tržištu. Bilo kakvo petljanje u tržište vodi manjkovima.”

* Postoji li pozitivan primjer intervencije?









Postoje dobri primjeri u Europskoj uniji, a to je recimo davanje vaučera za javni prijevoz. To ima smisla, onda se ljudi manje voze i automobilima. No ovo što naši rade… Dijeljenje vaučera za benzin imat će isti efekt kao bonovi za gorivo u Jugoslaviji. Uostalom, tko će dobiti te vaučere? Hoće li to dobiti najsiromašniji? Pa najsiromašniji se tako i tako ne voze automobilima.

* Neki stručnjaci su prošlog tjedna rekli da Hrvatska neće ući u recesiju, je li to moguće?

To su apsolutne gluposti. Rizik postoji. Te izjave me podsjećaju na one tadašnjeg HDZ-ova ministra Šukera iz 2007. kad je tvrdio da Hrvatska neće u recesiju… Sada imamo prenapuhane cijene nekretnina, sve vodi k recesiji. No Hrvatska ima nevjerojatnu sreću da sjedimo u trećem redu svijeta u kojem se odvija recesija tako da na vrijeme možemo vidjeti kad krene recesija jer ona najprije kreće u drugim zemljama.









* Što je građanima činiti?

Prije svega građani moraju shvatiti da podrška Ukrajini dolazi s vrlo visokom cijenom. Niske cijene nafte i energenata bile su rezultat prešutnog dogovora između Europske unije i Putina. Sada tog dogovora više nema…

Ekonomski analitičar i komentator Branimir Perković također kritizira Vladinu intervenciju i uspoređuje sve s partijskim vladanjem osamdesetih godina prošlog stoljeća.

* Možete li reći da postoji sličnost između krize u Jugoslaviji osamdesetih godina i problema koji su nas danas snašli?

Sve krize nalikuju jedna na drugu po svojim učincima, ali se uzroci često razlikuju. Sličnost s krizom u Jugoslaviji 80-ih godina ponajprije se odnosi na činjenicu da je jedan od uzroka rast cijena nafte. Stoga je krizi u Jugoslaviji 80-ih prethodila naftna kriza 1979. zbog revolucije u Iranu, a istodobno je oštro pala i proizvodnja nafte u S. Arabiji. Cijena sirove nafte tada je narasla sa 65 dolara po barelu na više od 140 dolara po barelu. Ali ako se sagleda cijena od početka 70-ih do početka 80-ih, u kojem periodu su bile dvije naftne krize i dva velika skoka cijena, cijena je rasla sa 25 dolara na 140 dolara. To je bio problem za sve države Europe i testirao je izdržljivost njihovih gospodarstava. Jugoslavija taj test nije izdržala, a gospodarstvo je puklo. Inflacija u Jugoslaviji bila je veća nego na zapadu Europe i u SAD-u praktički cijelu njezinu povijest, i Jugoslavija je s monetarnog stajališta bila jako loša država. Svašta se tu pokušalo, od dodavanja nula do toga da su u nekim periodima postojala dva tečaja dinara, no monetarne probleme Jugoslavija nije uspjela riješiti do početka 80-ih. Druga naftna kriza samo je ubrzala proces raspada gospodarstva, a 1983. Jugoslavija je i službeno zatražila da joj se reprogramira dug jer ga nije mogla vratiti, uglavnom kreditorima sa zapada, MMF-u, Svjetskoj banci i Pariškom klubu. Tu dolazimo do ključne razlike između Hrvatske i Jugoslavije, a to je monetarna stabilnost. Kuna je od svog nastanka jako stabilna valuta, primarno zbog toga što je tečajno vezana za nekadašnju marku, a današnji euro, a HNB održava tečaj stabilnim. Financijski sektor danas je u Hrvatskoj mnogo stabilniji nego što je bio u Jugoslaviji, a država lakše može vraćati dugove nego što je to mogla Jugoslavija, makar bila apsolutno više zadužena. Da, Hrvatska je danas makroekonomski daleko stabilnija država nego što je bila Jugoslavija ranih 80-ih.

* Mogu li se usporediti vaučeri za gorivo i bonovi za gorivo iz Jugoslavije?

Apsolutno, to je praktički ista stvar samo se drugačije zove. Kako u Jugoslaviji nisu riješili problem, neće ni sada. Općenito se ne može problem visoke cijene i inflacije rješavati dijeljenjem novca, bilo to direktno kako predlaže Peđa Grbin ili preko bonova/vaučera.

* Može li Vlada uopće tu nešto učiniti iako nas osnove ekonomije uče da je to malo vjerojatno?

Može pokušati, ali će sve što učini samo pogoršati situaciju. Surova je istina da je najbolji lijek za rast cijena recesija, da ljudi manje troše, kompanije manje investiraju, manje se putuje itd. Pad potražnje i potrošnje, koji dolazi zbog recesije, smanjuje cijene. Iako je veliki dio sadašnje inflacije zbog manjka ponude, vidimo već da se cijene nafte na svjetskom tržištu kreću prema očekivanju gospodarskog usporavanja. Ako bude recesija, cijene će padati. Dapače, središnje banke računaju na to i zato se podižu kamatne stope, da se uspori gospodarstvo. Ako središnje banke budu ‘usporavale’ gospodarstvo izazivajući recesiju da bi smanjili inflaciju, a države EU-a krenu, točnije nastave, dijeliti novac stanovništvu i kompanijama, čega su vaučeri za gorivo samo jedan primjer, imat ćemo situaciju istodobnog rasta cijena i pada gospodarske aktivnosti ili stagflaciju. Svijet se u stagflaciji nalazio zadnji put 70-ih, kada je istodobno bila visoka nezaposlenost, a cijene su rasle, i izlazak iz takve situacije puno je bolniji od izlaska iz inflacije.

* Neki dan su pojedini stručnjaci dali izjave za jedan dnevni list da u Hrvatskoj neće biti recesije. Je li to točno?

Burze u SAD-u imale su najgore polugodište u posljednjih 50 godina, Njemačka je prvi put u 30 godina ostvarila mjesečni vanjskotrgovinski deficit, inflacija raste iz mjeseca u mjesec, SAD je prvi kvartal ove godine imao već pad BDP-a, a projekcije pokazuju da će imati i drugi… Nisu to baš signali da ne dolazi kriza, uz dužno poštovanje stručnjacima. Hrvatska će to do kraja godine izbjeći, jer treba vremena da se prelije, a i sezona će po svemu sudeći biti rekordna, ali ako SAD bude u krizi, onda će biti i EU, a ako Njemačka i Italija budu, onda će gotovo sigurno biti i Hrvatska. Pitanje je samo hoće li kriza biti početkom 2023. ili koji mjesec poslije.

* HAC (državna tvrtka) jučer je objavio da će dizati plaće prateći rast inflacije. Kako to komentirate?

To je signal da inflacija prelazi u tzv. build-in inflaciju, tj. inflaciju koja se samoodržava. Kako ljudi očekuju rast inflacije, traže i rast plaća da bi održali svoju potrošnju, a kompanije im to daju, posebno u uvjetima kada nedostaje radnika. Znači, rast cijena dovodi do zahtjeva za rastom plaća, rast plaća održava potrošnju, tj. usprkos rastu cijena, kupuje se ista količina proizvoda i usluga, a samim time nema razloga da se cijene smanje pa one nastavljaju rasti. Tako se dolazi do inflacijske spirale, samoodržavajućeg kruga stalnog rasta cijena.

* Hrvati u Europskom parlamentu najavljuju vožnje “par-nepar“. Je li moguće da dođe do toga i zašto?

Sve je moguće, ali ponavljam, to neće ništa riješiti. Jedini lijek u ovom trenutku za rast cijena je recesija.

* Djeluju li sankcije Rusiji i može li prosječan građanin EU-a “srednje klase” to izdržati?

Ovisi o tome što se misli pod ‘djeluju’, koji im je cilj. Rusija sigurno ima velikih problema, unatoč tome što država i naftne kompanije zarađuju više od rasta cijena sirovina. Ali dobro gospodarstvo živi od više toga, a ne samo od izvoza nafte. Inflacija u Rusiji je 17 posto, daleko više nego u EU-u i SAD-u. Zbog problema u nabavnim lancima, primjerice, ukinuli su zakon da se u sve nove automobile moraju ugrađivati zračni jastuci. Duga je to priča, u kojoj se može i o tečaju rublja koji Rusija oštrim kontrolama održava na umjetnim razinama, zbog čega žrtvuje gospodarski rast, i o tome kako Rusija prodaje naftu i plin Kini i Indiji po diskontnim cijenama jer ne može prodavati EU-u koji je bio glavni kupac, može se i o gubitku tehnologije, dugoročnom gubitku povjerenja investitora itd. S tog aspekta sankcije djeluju, jedino je pitanje koliko je tko očekivao od njih. Ako je očekivanje bilo da će Rusija nakon sankcija biti apokaliptična pustoš, onda je očekivanje sasvim krivo. Ali ako je očekivanje da će Rusija nakon sankcija biti jako slabo gospodarstvo, a ni prije njih nije bilo bogzna što bez nafte i plina (u razini jedne Južne Koreje, čak i s naftom i plinom), da će izgubiti povjerenje investitora sa zapada, a oni su ipak prije najviše ulagali u Rusiju i općenito najviše ulažu u svijetu, onda djeluju. Ali svaki ekonomski rat, kao uostalom i svaki rat, dvosjekli je mač. Sve strane trpe štetu, pitanje je samo tko trpi veću štetu i je li cilj rata vrijedan troškova.

* Povećali smo proračun za vojsku najviše od Domovinskog rata. Ima li i tu sličnosti s Jugoslavijom, je li to dobar potez s obzirom na krizu i rat?

Sve države NATO-a u Europi povećavaju proračune za vojsku. Logično, sada su svi postali svjesni da na granicama EU-a postoji država koja je spremna oružano rješavati bilateralne probleme pa je u tom smislu bitno imati dobar faktor za odvraćanje takvih pokušaja, a to je vojska.