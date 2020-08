SULUDE GUŽVE NA ALCI, ‘OLUJI’ ILI NA PLAŽAMA ​Ti političko-ekonomski eksperimenti nepogrešivo će doći na naplatu vrlo brzo. Brzinom inkubacije

Autor: Mate Bašić/7Dnevno

U trenutku pisanja ovoga teksta u utorak, 4. kolovoza, u 215 država i teritorija, prema podacima upisanima na Worldometer’s COVID-19 data, na svijetu je registrirano ukupno 18,475,608 slučajeva oboljelih od korone, pri čemu je njih 11,701,835 izliječeno, a 6,075,558 još je aktivno, dok je ukupno umrlih 698,215.

​Po broju ukupno zaraženih od izbijanja pandemije na vrhu ljestvice su SAD, Brazil, Indija, Rusija i Južna Afrika (koje istodobno prednjače i po broju izliječenih), a po broju preminulih prednjače SAD, Brazil, Meksiko, Velika Britanija, Indija, Italija, Francuska i Španjolska.

​U Europi je od izbijanja pandemije zabilježeno ukupno 2,932,267 slučajeva, izliječenih je 1,764,307, aktivnih 963,670, a ukupno umrlih 204,290, pri čemu najlošije stoji Rusija koja – iako s 14,351 mrtvih, dakle daleko manje od Velike Britanije, Italije, Francuske i Španjolske – trenutno ima 185,601 aktivni slučaj, a samo se tijekom protekloga dana broj preminulih povećao za 144, a broj zaraženih 5159.

​U europskoj slici zanimljiv pak primjer predstavlja Njemačka koja broji čak 84 milijuna stanovnika, gdje je broj ukupno zaraženih zapravo dosta visok (212,320), ali je jednako tako visok i broj zaliječenih (194,700), što znači da je trenutno aktivnih svega 8,388 slučajeva, a broj preminulih je ukupno 9,232.

​Hrvatska bilježi ukupno 5,294 oboljelih, 4,438 izliječenih, 703 aktivnih i 153 preminula.

​U njezinu susjedstvu, Srbija broji ukupno 26,451 zaraženih, 14,047 zaliječenih, 11,806 aktivnih slučajeva i 598 mrtvih; BiH ukupno 12,462 zaražena, 6,359 zaliječenih, 5,741 aktivnih i 362 mrtva; Slovenija ukupno 2,190 oboljelih, 1,831 zaliječenih, 236 aktivnih i 123 mrtvih; Mađarska ukupno 4,553 zaražena, 3,415 zaliječenih, 540 aktivnih i 598 mrtvih; te Crna Gora s ukupno 3,301 zaraženim, 1,445 zaliječenih, 1,804 aktivnih i 52 mrtva.

Ratno stanje

Za usporedbu, Australija, država-kontinent od 26 milijuna stanovnika, od izbijanja pandemije u siječnju pa do danas, bilježi 18,730 registriranih zaraženih, od čega je 10,622 izliječena i 7,876 aktivnih, a ukupan broj preminulih iznosi 232 (dakle, broj mrtvih iznosi otprilike kao u Sloveniji).

​Australija je organizirana kao federacija koja se sastoji od šest država i dvije pokrajine (kakav me ustroj neprestano na nešto podsjeća, ali se nikako ne mogu sjetiti na što), a među njima je zbog korone trenutno najugroženija njena teritorijalno najmanja, ali najnapučenija država Victoria te njen glavni grad Melbourne koji se sa svojim petmilijunskim stanovništvom prostro na čak 10.000 četvornih kilometara površine.

​Victorijske su vlasti zbog Covida-19 proglasile stanje opće opasnosti, dakle nekovrsno ratno stanje, te uvele mjere drastičnije od ijedne europske, a možda i svjetske države.

​Viktorijsko Ministarstvo zdravstva u utorak je 4. kolovoza priopćilo da su tijekom protekla 24 sata na njegovu području zabilježena 439 nova slučaja zaraze što znači da se broj ukupno registriranih slučajeva od 20. siječnja naovamo popeo na njih 12,335. Među novim slučajevima, 63 su svrstana među kompliciranije, a za njih 376 očekuju se rezultati temeljitijih analiza.

​Uz to, u protekla 24 sata umrlo je 11 osoba: jedan muškarac u dobi od 70-ak godina, tri žene i muškarac u dobi od 80-ak, još dva muškarca i tri žene u dobi od 90-ak te jedna žena u dobi od 100-tinjak godina. Svi su preminuli u staračkim domovima (koji su posebno na udaru korone, zajedno s bolnicama, socijalnim stanovima u neboderima, masovnim radionicama za proizvodnju hrane, poput klaonica, itd.).

​Ukupno je u Victoriji od korone do danas umrlo 147 osoba (od mogućih 232 u cijeloj Australiji), što znači da se trenutno u Victoriji 2159 slučajeva odnosi na one koji su nastali zbog društvenih kontakta; 6706 slučajeva je aktivno, 456 slučajeva odnosi se na bolnice, od čega njih 38 na odjelima intenzivne njege; dok se od virusa oporavilo 5283 ljudi. Istodobno, u Victoriji je do sada testirano 1,697,953 ljudi, od čega oko 21,000 samo tijekom protekla 24 sata (nota bene: testiranje u Australiji je besplatno!)

​Policijski sat

Interkontinentalni su letovi prvi obustavljeni, potom su obustavljeni i unutarkontinentalni letovi, potom su zaustavljene proslave Dana ANZAC-a pa i samoga Uskrsa. Čak su odjednom iz australske zemlje izrasle administrativne granice pa svakodnevno postaju sve čvršće i vidljivije, da bi se sa svega nekoliko dopuštenih nedopustivih gluposti vrlo brzo došlo do današnjega stanja opće ugroze/opasnosti i do tzv. četvrtog stupnja.

​Četvrti stupanj ugroze stupio je na snagu u Melbourneu u nedjelju 2. kolovoza. Najuočljiviji je po – policijskom satu, koji vrijedi od osam uvečer do pet ujutro, kada je određeno da netko (itko, bilo tko) svoju kuću/stan/nastambu/stanište može napustiti samo zbog posla ili u slučaju nužde, zdravstvene ili sigurnosne. Tijekom dana, odnosno, od pet ujutro do osam uvečer, boravište je pak dopušteno napustiti isključivo iz razloga nabavke najnužnijih potrepština ili zbog najnužnijih potreba/usluga (uglavnom zdravstvenih). Kretanje, bilo pješice ili bilo kakvim prijevoznim sredstvom, ograničeno je na maksimalnih pet kilometara daleko od stana, i to uglavnom ako je riječ o najnužnijim potrepštinama; samo je jednoj osobi iz kućanstva dopušten dnevni odlazak u kupovinu (ne više puta). Uz to osoba koja kupovinu obavlja mora biti sama, osim u posebnim slučajevima, recimo kad ne može ostaviti dijete samo kod kuće).

​Kad je riječ o boravku na svježem zraku i tjelovježbama, šetnjama, trčanjima, i sl., one su također ograničene na 5 km od boravišta, najviše u društvu jedne osobe iz obitelji, uz obvezan razmak od 1,5 metar plus obvezne maske, bez ljubljena i grljenja, jednom dnevno najduže jedan sat. Već dva dana kasnije, odredba o dopuštenom razgibavanju, potpuno je ukinuta, šlus, nema više. Dakle, oni koji su se na testu pokazali pozitivnima na koronu, ili oni koji su u bliskim kontaktima s nekim tko se na koronu pokazao pozitivnim, na ulicu više ne mogu izlaziti nikako, osobito ne na razgibavanje, trčanje, šetnju.

Flambojantna slika

​Restriktivne mjere od 5. kolovoza podrazumijevaju još svašta: nema posjeta prijateljima i susjedima ma koliko blizu bili, veliki prodajni centri otprije su već zatvoreni, a sada su zatvoreni svi restorani, pabovi, mekdonaldsi, i sl., uključujući i supermarkete (samoposluge), a usluge se prebacuju eventualno na narudžbe za dostavu putem interneta. Čak se i one najbanalnije medicinske konzultacije obavljaju telefonom, a slično je i s radnim mjestima: koliko je najviše moguće, obavljaju se od kuće i iz kuće (ukoliko ne, pa se putuje na radno mjesto, e za to valja pribaviti dopuštenje o kretanju).

​Za tzv. ruralnu/regionalnu Victoriju doduše vrijedi još tzv. treći stupanj koji, doduše, nije bitno različit, osim što se odvija izvan metropolitanskog Melbournea pa, po logici stvari, takve urbane restrikcije tamo nisu ni nužne.

Nijedna od 6 australskih država i 2 pokrajine (uh, kako volim ponavljati da me to stalno na nešto podsjeća, a ne mogu se sjetiti na što!) ni u jednom trenutku nije uspostavila ništa poput onoga hrvatskoga semantički praznoznačenjskoga Stožera Civilne zaštite za sprječavanje širenja zaraze novim koronavirusom (koji je ionako služio u podtekstualnu predizbornu promociju budućih HDZ-ovih saborskih zastupnika), već – u koordinaciji sa saveznom Vladom – borbom protiv Covida-19 i svakodnevnim press-konferencijama defiliraju viktorijski predsjednik Vlade te ministri zdravstva i policije.

​Kako to već Ustav i zakoni nalažu, viktorijska je Vlada u pomoć pozvala ADF (Australian Defence Forces, tj. Ministarstvo obrane, tj. vojsku), pa je sada vrlo zanimljivo promatrati (na televiziji, naravno) kako, recimo, dvoje u crno obučenih i do zuba naoružanih policajaca u društvu s 4-5 u maskirne odore obučena Ozi-vojnika patroliraju pustim ulicama Melbournea (svojedobno krštena „Parizom Južne hemisfere”), flambojantna slika, gotovo kao Hrvatska vojska 6. kolovoza 1995. u Kninu, samo bez kalašnjikova.

​Smislili su pritom nešto što se zove Operation Sentiel i Operation Vestige.

​No, nije to baš tako sarkastično duhovito! Jer, policija i pridružena joj vojska, prvo, kontroliraju granice Victorije da ne bi bilo suvišnih prelazaka iz Novoga Južnoga Walesa, Južne Australije i tamo-vamo. Drugo, kontroliraju auto-moto promet na cestama kako unutar države, tako i u samomu metropolitanskom Melbourneu. Treće, kontroliraju noć tj. policijski sat, a četvrto, možda i najvažnije, nadziru, kontroliraju i posjećuju privatne kuće i stanove: ukoliko oni ustanove da je osoba oboljela od koronavirusa ili osoba koja očekuje rezultate na testiranje na Covid-19 odsutna s boravišta, toj je osobi kazna smjesta 4957 AUD. No, ukoliko se to ponovi dva puta, takva osoba završit će na sudu, tada će joj biti dodijeljena mandatorna kazna od čak 20,000 AUD. Uostalom, već otprije postoji naputak kako se kršenje pravila u slučaju koronavirusa može, ovisno od slučaja i ovisno od procjene, u Viktoriji kazniti do 1652 AUD, a samo za nenošenje maske na javnom mjestu, kazna je uvijek bespogovornih 200 AUD.

​Konačno, Operacija Sentinel, osmišljena za borbu protiv Covida-19, podrazumijeva da se u nju – pored postojećih – uključilo još 250 policijskih ili potpolicijskih zaprisegnutih djelatnika, a uz njih, još više od 500 vojnika ADF-a te 300 ovlaštenih djelatnika u sklopu Operacije Vestige čiji je zadatak kontrolirati domove onih koji su se na testovima pokazali pozitivni na koronu i one koji su s njima u bliskom kontaktu ne bi li se uvjerili pridržavaju li se načela samoizolacije. Jer, naime, kako je policija priopćila, od do sada provedenih oko 3000 „kucanja na vrata”, pokazalo se da više od 800 onih koji su trebali biti u izolaciji, nisu bili doma.

​Stoga, ovi ozbiljni ljudi, najavili su da će već tijekom sljedećega tjedna početi svakodnevno posjećivati čak 4000 domova.

Masovni skupovi

Iz australske, poglavito iz melbournške perspektive, neobično je promatrati, recimo, berlinske prosvjede protiv mjera za suzbijanje pandemije, kao što je još neobičnije bilo promatrati hektičko nastojanje da se održe npr. hrvatski izbori, a potom i proslave nakon njih. Da ne govorimo o manjim ili većim masovnim skupovima koji se ovih dana održavaju po Hrvatskoj – bilo da je riječ o obilježavanju Oluje ili o Sinjskoj alci, a najneobičnije je promatrati kakve-takve, ali ipak gužve na jadranskim plažama ili bandoglavo inzistiranje Karoline Vidović Krišto na nenošenju maske.

​Jer, ti će političko-ekonomski eksperimenti nepogrešivo doći na naplatu i to, čini se, vrlo brzo. Brzinom inkubacije. Onako kako je Melbourneu brzo došao na naplatu nepotrebni, bezrazložni i besmisleni nedavni prosvjed pod nazivom Black Lives Matter, održan kad je korona u prvom valu bila gotovo svladana.

​Ipak, odgovorne se države i odgovorno se društvo pametnije ponašaju, makar to podrazumijevalo i restrikcije. Jer, posrijedi je stanje opće ugroze, četvrti stupanj. Rat.