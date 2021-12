STRAH OD VANĐELIĆA! Ljudi bliski Plenkoviću tvrde: ‘Znamo tko stoji iza njega, potpomaže ga jedan od najbogatijih Hrvata!’

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Desna oporba ruši ga preko Mosta i njihova referenduma, ljevica od njega zahtijeva da prihvati odgovornost i odstupi zbog blamaže DORH-a i uhićenja Gabrijele Žalac, prozivaju ga prosvjednici protiv mjera i covid-potvrda, na nove sukobe poziva predsjednik Milanović, no bez obzira na to, premijer Andrej Plenković, svjestan onoga što se oko njega odvija, samouvjereno nastavlja upravljati državom, održavajući rejting svoje stranke prilično stabilnim.

Pršteći od samopouzdanja, Plenković se ne tako davno Zagrebom prošetao u društvu francuskog predsjednika Macrona, predstavljajući nabavu Rafalea kao jedan od najvećih projekata ne samo svoje vlade nego i jedan od najvećih projekata u povijesti države. Uspješno se Plenković snalazi i s europskim milijunima, koji se svako malo odobravaju Hrvatskoj za izlazak iz krize, odupire se pritom napadima u političkoj areni, no kao premijerova najslabija točka ispostavio se proces obnove potresom porušene Banovine i Zagreba.

Situacija nije dobra, u Zagrebu se građani uglavnom snalaze sami, no u siromašnoj Banovini to nije nimalo lako, mnoštvo građana toga kraja hladnu zimu dočekuje u kontejnerima, a mnoštvo je i onih koji su, ne vjerujući u politička obećanja, napustili taj kraj. Ovdje je ostala samo sirotinja, reći će stanovnici Banovine s tugom u očima, strahujući od toga da će se u idućih desetak godina život na Banovini ugasiti. Da bi desetak godina mogao potrajati proces obnove Zagreba, potvrdio je na konferenciji za novinare menadžer Damir Vanđelić, koji se nedavno posljednji put javnosti obratio kao ravnatelj Fonda za obnovu.

Niz sukoba

Odlazak Vanđelića s čela Fonda zapravo nije neko iznenađenje, nakon niza sukoba s ministrom Horvatom taj se scenarij mogao očekivati, Plenkovićevu potporu ionako nije imao otkako je odbio njegovu ponudu da se kao rezervni igrač Milana Bandića kandidira za šefa metropole, no tu odbijenicu Plenković bi mu još i oprostio da se po političkim kuloarima nije počeo pronositi glas o Vanđelićevim političkim ambicijama. Ne zanimaju Vanđelića bilo kakve pozicije, njegov je cilj premijerska fotelja, mjesecima govore oni koji dobro poznaju ovog iskusnog menadžera, hrvatskog branitelja i logoraša, kojega favoriziraju i u dijelu HDZ-a. I prije lokalnih izbora u vladajućim redovima Vanđelića su spominjali kao idealnog kandidata za neku od ministarskih fotelja, govorilo se da bi on u Ministarstvu gospodarstva odrađivao bolji posao od Tomislava Ćorića, a neki su unutar stranke išli tako daleko da su u njemu vidjeli zamjenu za najboljeg Plenkovićeva ministra Zdravka Marića. Sve to možda bi se i realiziralo da Plenković i Vanđelić nisu ušli u konflikt koji je i prije Vanđelićeva odlaska dovodio u pitanje njegovu poziciju u Fondu. Sada kada je s pozicije otišao, u dijelu medija pojavile su se spekulacije kako bi Vanđelić mogao iskoristiti svoju poziciju u NO-u INA-e te saznanjima o Plenkovićevim suspektnim radnjama srušiti premijera i preuzeti njegovu poziciju.

Naime, kako se tvrdi, Vanđelić namjerava kompromitirati Plenkovića i na taj način preuzeti HDZ, u kojem na ove teze gledaju s podsmijehom te kažu da Vanđelić prije toga pothvata mora postati član vladajuće stranke, a sve i da ima neka saznanja o premijerovim nezakonitim radnjama u INA-i, postavit će se pitanje zašto na njih nije prije reagirao kao šef NO-a INA-e. Uz to, naši sugovornici bliski Plenkoviću postavljaju pitanje tko financira eventualni Vanđelićev politički angažman, pri čemu aludiraju na njegovu karijeru u Adrisu spajajući ga s jednim od najbogatijih Hrvata, Antom Vlahovićem.

Privremeni odmor

Da nema namjeru sudjelovati u političkim podmetanjima i igrama, Vanđelić je pak osobno potvrdio u prvim istupima koji su uslijedili nakon napisa o njegovu rušenju Plenkovića. “U današnje vrijeme, kada imamo nikad viđene probleme, više od 60 umrlih od korone dnevno, više od 20.000 zgrada oštećenih u potresu, mislim da nam dodatni sukobi i razvodnjavanje fokusa nije potrebno. BDP Hrvatske je upola manji po stanovniku od BDP-a Slovenije. U usporedbi sa Srbijom, u 2000. je naš BDP bio tri puta veći od njihova, a sada smo na tek šest posto razlike. Deficit države je gotovo pet posto i trošimo više nego što uspijevamo uprihoditi. Sve su to važnija pitanja od političkih fotelja”, rekao je Vanđelić za 24 sata, ističući kako je u NO-u INA-e radio po zakonu. Najavio je u tom svojem istupu i da odlazi na privremeni odmor, a lako je moguće da će tijekom predaha ovaj poznati menadžer nastojati djelovati u politici komentirajući dnevnopolitičke događaje. U tim svojim istupima sigurno neće štedjeti premijera Plenkovića, a oni koji ga znaju tvrde da će se posvetiti i svojoj potencijalnoj političkoj karijeri okupljajući oko sebe tim stručnjaka s kojima će se spremati za parlamentarne izbore. U tom se kontekstu spominju razni uspješni poduzetnici i intelektualci raznih profila, pa i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je Vanđelića svojedobno detektirala kao mogućeg premijera u svojoj budućoj vladi. No malo je vjerojatno da bi se ona formalno opet politički angažirala i izlazila na izbore bez potpore stranačke mašinerije, njoj to trenutno nije na umu niti se uklapa u njezine dugoročne planove. U političkom kontekstu Vanđelić se povezivao i s nesuđenom zagrebačkom gradonačelnicom Vesnom Škare-Ožbolt, spominjao se i kao potencijalni šef Domovinskog pokreta, o njemu su jedno vrijeme raspravljali i u Mostu, međutim, Vanđelić u političku arenu želi unijeti svježinu te se ne želi ideološki opredjeljivati. Iako je riječ o umjerenom konzervativcu, ono što Vanđelić smatra najvažnijim teme su koje se odnose na gospodarstvo i financije pa se u tom smislu uglavnom bazira na gospodarske teme, te bi u tom smjeru mogao biti orijentiran i njegov program.

Najavio odlazak

Međutim, treba znati da je Vanđelićeva ključna odlika strpljenje pa ne treba očekivati da će on sa svojim političkim ambicijama naprasno istrčavati kao što su to činili svi oni koji su dosad nastojali destabilizirati HDZ i premijera Plenkovića. Strpljenje je pokazao i kao prvi čovjek Fonda. Premda je u svojem posljednjem istupu tvrdio kako odlazi uz dogovor i kako to nije pokazatelj prosvjeda, poznato je kako je on mjesecima prije nego što je otišao s pozicije bio u javnom konfliktu s Horvatom. Sam je Vanđelić u nekim istupima tvrdio kako se on u Fondu neće zadržati do kraja mandata, ono što za njim ostaje uređen je i uspostavljen sustav koji nije bilo lako ustrojiti jer su mu ruke stalno bile vezane s obzirom na to da je najveći dio njegova posla ovisio o Horvatovu ministarstvu. Novim zakonom o obnovi koji je na snagu stupio početkom studenoga Fond je dobio ovlast koja ne ovisi o Ministarstvu pa mu je omogućeno da krene u provedbu organizirane nekonstrukcijske obnove. Novim zakonom na Vanđelićev zahtjev omogućeno je da građani Zagreba sami obnavljaju primjerice dimnjake i za to naknadno budu isplaćeni, dok je na Banovini sve obavljao Stožer. Donedavni ravnatelj Fonda tražio je da se to isto primijeni na Zagreb, a prije nego što je zakon stupio na snagu, Vanđelić je pripremio teren za njegovu primjenu pa je raspisao natječaj za projektiranje i osmislio aplikaciju. Stiglo je 1200 prijava, a kada je testirao sustav i uvjerio se da on funkcionira, tada je uvidio da je vrijeme da krene dalje. Oni koji su u Zagrebu osjetili posljedice potresa Vanđelića opisuju kao susretljivog, prizemnog čovjeka koji je s građanima komunicirao na svim razinama, pa i na društvenim mrežama, gdje je odgovarao na sve upite potresom pogođenih građana. Susretljivim Vanđelića opisuju i njegovi ljudi u Fondu te tvrde da je on uveo ISO standard 370001 za suzbijanje podmićivanja, što ne posjeduje ni jedna druga institucija u državi.

Transparentan sustav

Riječ je o ogromnom antikorupcijskom alatu kojim je osigurao to da se rad Fonda odvija posve transparentno. Transparentnosti je Vanđelić težio i time što je na stranicama Fonda pravodobno objavljivao sve potpisane ugovore, kako s tvrtkama, tako i s građanima, u svakom trenutku interesenti su na stranicama Fonda mogli vidjeti sve troškove i sve račune, a u Fondu je postavljena stručna služba za prevenciju prevara. To i jest bio njegov cilj, reći će upućeni koji smatraju da je takav ustroj uistinu odlična odskočna daska za nastavak karijere u politici. Karijeru u Fondu mogao bi, kako zasad stvari stoje, nakon Vanđelića nastaviti nesuđeni HDZ-ov zagrebački gradonačelnik Davor Filipović, koji se u razgovoru za Zagreb.info nije želio očitovati o toj temi. Šutnja je nerijetko u hrvatskoj politici pokazatelj skrivenih ambicija pa nije nemoguće da se premijer Filipoviću oduži ravnateljskom pozicijom u Fondu. Da bi do toga moglo doći, u HDZ-u se spekuliralo tjednima, i prije nego što je Vanđelić odstupio, stranačke tračeve dodatno je podgrijalo Filipovićevo nesudjelovanje na nedavno održanim stranačkim izborima, nakon čega su se spekulacije o njegovu odlasku u Fond intenzivirale. Takvo što uvelike na ruku ide i ministru Horvatu jer se Filipovića po kuloarima spominjalo i kao njegova potencijalnog nasljednika u slučaju rekonstrukcije Vlade. Preuzme li doista Filipović ulogu ravnatelja Fonda, zasigurno će preuzeti još jednu rizičnu ulogu, možda još rizičniju od one kada se pristao kandidirati za zagrebačkoga gradonačelnika. Za tu se bitku zapravo u startu znalo da je izgubljena, no ovdje nije riječ o političkim igrama, nego o ljudskim životima i ogromnim očekivanjima jer je obnova potresom porušenih područja, uza sve europske milijune i borbene avione, ipak najveći izazov ovog Plenkovićeva mandata. Dočekaju li ljudi na Banovini još jedno ljeto u kontejnerima, teško da će premijer uspjeti uvjeriti građane u svoje uspjehe. Svjesni su toga i u Vladi, u kojoj priznaju da Plenkoviću pritisci sa svih strana stižu u dosta nezgodno vrijeme, u kojem se suočava s ozbiljnim posljedicama koronakrize, koja se kao prijetnja nadvila nad kompletnim hrvatskim zdravstvenim sustavom, koji je ionako već godinama na klimavim nogama. Teško da će u idućim tjednima i mjesecima pritisak na Plenkovića oslabjeti, štoviše, može se očekivati dodatno zaoštravanje političke situacije i nove pobune građana, a gdje će se u svemu tome naći Vanđelić – na odmoru ili u političkoj areni – vidjet ćemo.