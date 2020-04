ŠTEDNJA ILI ŠKRTOST? Toranj katedrale pao je zato što Bozanić godinama stopira radove

Autor: Mark Cigoj/7dnevno

Povijest je nekad zapanjujuće nemaštovita pa je tako gotovo isti razorni potres pogodio Zagreb – prije stotinu i četrdeset godina omanju austrougarsku provinciju, a prošlog mjeseca gotovo milijunski glavni grad Hrvata i Hrvatica.

Potres koji nas je netom zadesio svojevrsna je rukavica bačena u lice Grada: gruba je istina da se na mnogim kućama nije bogznašto činilo još od sanacije prethodnog potresa. Umjesto da smo se jednom zasvagda pomirili s time da je grad Zagreb na trusnome području te se intenzivno bavili učvršćivanjem postojećih i gradnjom novih i čvrstih zgrada, svjedočili smo tomu kako srednje jak potres razara centar grada i okolicu, rušeći kuće, dimnjake, stubišta, zidove kao da su od karata, ostavljajući za sobom pustoš. Derutno je i loše izgledao centar grada i prije potresa i nije se mogao usporediti ni s manjim europskim gradovima poput Trsta ili Graza, a pogotovo s metropolama poput Beča ili Budimpešte, s tek ponekom fasadom koja bi bljesnula među oronulim kućercima. Tko je tomu kriv? Najlakše je uprijeti prstom u gradonačelnika i njegovu administraciju, no našlo se tu mnogo loših i uporno njegovanih “običaja”: od propusta Grada, države, pa tako i samih privatnih vlasnika, neadekvatne zakonske regulative, kaosa, neorganiziranosti i nedostatka vizije vladajućih. Najbolniji je simbol recentnog potresa, kao i svih problema koje smo naveli, upravo južni zvonik zagrebačke katedrale. Dugih trideset godina nitko ga nije vidio bez skela. S opravdanom ironijom mnogi su se zapitali hoće li sama Notre Dame nakon požara biti brže adaptirana od crkve blaženog Alojzija Stepinca. Praznovjerni bi mogli reći kako je sam prst Božji srušio taj žalobni simbol nemara, korupcije, sebičnosti i nebrige. Premda su vrijedni neimari desetljećima “po sitno” radili na zvoniku, pritom ga istraživali, oplemenjivali i brinuli se o njemu, istina je, nažalost, tragična. Manje je Hermannu Bolleu trebalo da Zagrepčanima sagradi novu katedralu nakon što im je potres srušio staru nego kardinalu Bozaniću, kao ipak najodgovornijoj osobi ovoga skandala, da makne skele sa zvonika, pa zahvaljujući njemu, brojni Zagrepčani koji su već zakoračili u srednju dob od rođenja pamte katedralu okovanu daskama.

Nakon potresa 1880. godine Herman Bolle je završio projektiranje rekonstrukcije katedrale, a 1889. počeo je s obnovom. Obnovljena katedrala posvećena je 1905. godine. Znači za obnovu, praktički gradnju, gotovo srušene katedrale Bolleu je trebalo samo šesnaest godina.

Neposredno nakon posvete katedrale bilo je još potresa: 17. prosinca 1905. godine, snage 8 po Merkalijevoj ljestvici, te odmah 2. siječnja 1906. iste jačine. Nakon 3 godine, 1909., opet potres snage 8 stupnjeva po Merkalijevoj ljestvici. I katedrala je ostala neoštećena sve do 22. ožujka ove godine s potresom od 8 stupnjeva po Merkalijevoj ljestvici.

Nadbiskupija i Grad i država, uz suvremenu tehniku, dizalice, elektromotore i alate obnavljali su tek ostarjelu i vremenom nagriženu katedralu, a ne srušenu, čak trideset godina, a ta obnova do 22. ožujka još nije bila završena, što je svojevrsna sramota za Stepinčevu katedralu u državi s osamdeset posto deklariranih katolika.

Nakon najnovijeg potresa sve se vrti u priči oko sjevernog tornja, odnosno zvonika zagrebačke katedrale i stalno se spominje da se mora rušiti sjeverni toranj, što veoma zbunjuje građane. Glavna su tema sada dizalice. Kao da se namjerno zaobilazi pitanje pogreške koja se ubuduće mora i reći: zašto se vrh južnog tornja otkinuo i survao na krov katedrale i na krov Bozanićeva dvora, a zašto je sjeverni toranj prkosno ostao na svome mjestu, unatoč oštećenjima zbog kojih se taj vrh mora skinuti, a ne rušiti? Spomenuti sporni vrh s križem je visok oko 13 metara i težak tridesetak tona. Na presici je rečeno da se “zarotirao 15 centimetara”, što je dosta dvojbena izjava s obzirom na to da se zarotirati može za nekoliko stupnjeva ili se izmaknuti za nekoliko centimetara. Fotografije pokazuju da se izmaknuo iz osi za nekoliko centimetara i ujedno zarotirao za par stupnjeva. Kako je to moguće? Ako bocu na stolu malo zanjišete, ona će se njihati i usput malo preseliti, ali će se smiriti. To se dogodilo s vrhom sjevernog zvonika.

A zašto nije pao? Iz izjava gospodina arhitekta Damira Foretića, koji se gotovo tri desetljeća bavi obnovom katedrale, i monsinjora Ivana Hrena, kanonika Prvostolnog Kaptola, neki statičari i fizičari zaključuju koji bi mogli biti pravi razlozi. Ti bi razlozi trebali dovesti do prave odluke kako popraviti katedralu. Govori se o prijedlozima da se zvonici više i ne popravljaju, nego da tako odsječenih glava ostanu, da se na oba zvonika, ovako skraćena, samo stave kugle i križevi jer postoji opasnost da opet padnu.

Na starim kuglanama tehnika automatskog postavljanja srušenih čunjeva bila je tehnički riješena pomoću tankih sajli. Svaki čunj je bio na dnu vezan gibljivom, ali čvrstom sajlicom. Sajlice su provučene kroz male rupice, svaka kroz svoju rupicu na mjestu gdje stoji njezin čunj. Sajlice bi bile opuštene prije početka bacanja kugle. Kada bi kugla udarila u čunjeve, čunjevi su mogli slobodno padati. Kad bi se uređaj pokrenuo da porušene čunjeve ponovno složi, odnosno postavi na njihova mjesta, samo bi zategnuo sajlice i čunjevi bi se uspravili svaki na svome mjestu.

Tako je bilo sa sjevernim zvonikom. Zamislimo samo vrh zvonika težak tridesetak tona koji se ljuljao, zarotirao i smaknuo, ali se smirio te ostao na svome mjestu, gdje i danas stoji. Ta se grdosija morala jako ljuljati jer se gromobran iznad križa prelomio. Taj kameni komad sjevernog zvonika odozdo je vezan čeličnom sajlom (kao čunjevi) i na dnu zategnut s nekoliko tona teškim utegom. Uteg je spasio sjeverni zvonik da se ne sruši i ne načini veliku štetu. Bolle je bio veliki projektant i znao je da je katedrala na trusnom području pa je ugradio uređaje protiv potresa. Na sličan je način izgrađen novi neboder na zgarištu njujorških blizanaca Ground Zero. Neboder One Word Trade Center također ima na dnu velike utege za slučaj potresa.

Zašto je južni toranj pao? Monsinjor Hren kaže: “Statičari su vrlo brzo objasnili da je skela teška 270 tona i ona toranj ukrućuje i taj toranj nije radio kako je trebao raditi, sajla je pukla i pao je križ i trideset tona kamena”. Međutim, statičari i fizičari koje su naši novinari pitali kažu da možda postoji i drugi razlog. Vjerojatno zato što mu sajla nije bila zategnuta, uteg nije vukao prema dolje. A nije bila zategnuta ili zbog toga što izvođači i projektanti to nisu smatrali hitnim ili zato što se toga nisu sjetili. U svakom slučaju, da je obnova katedrale potpuno dovršena, i to bi se sigurno odradilo i ne bi bilo tako goleme štete prouzročene urušavanjem vrha južnog zvonika. Zašto obnova nije završena? Nije bilo novca. Ni za katedralu ni za druge kulturne objekte. Pogledajmo Dvorac Brezovicu – trune desetljećima. Pogledjamo Riznicu – dragulj Zagrebačke nadbiskupije i hrvatske kulture. Nema je. Gdje je svjetski vrijedna zbirka umjetnina biskupa Kokše? Gdje je Metropolitana, zbirka sakralnih remek-djela? Negdje u mraku. Trunu negdje u sanducima u vlazi i prašini. A dolaze milijuni stranih gostiju.

Sada navodno ima novca jer monsinjor Hren kaže da će Crkva sama financirati obnovu. Dosad su kulturnim dobrima gospodarili velika škrtost i krivi prioriteti. O Bozaniću kruži doskočica da je toliko škrt “da ne bi dao Bogu štapa da ubije vraga”, a po kaptolskim hodnicima praktički se javno govori o tome da bi katedrala bila dovršena da je kardinal Kuharić poživio još barem dvije godine. Tako se isto govori da je dolaskom Bozanića, kojeg na Kaptolu zovu ‘komercijalist’, sve usporeno jer je Bozaniću važnije primati novac za obnovu koja nikada neće biti zgotovljena do kraja. Treba spomenuti kako je naš tjednik prije dva mjeseca objavio kako je Bozanić u Vatikansku banku u više od 15 godina stavio oko 100 milijuna eura, što s Kaptola do danas nije demantirano.

Po ugovoru Hrvatske sa Svetom Stolicom, od novca koji država godišnje daje Crkvi, što je oko milijardu kuna, Bozanić je dužan trećinu dati za obnovu i izgradnju vjerskih objekata, Grad Zagreb za obnovu katedrale godišnje izdvaja par kuna manje od milijuna, jer bi svaki iznos koji premašuje milijun morao biti odobren na skupštini, a država direktno za obnovu daje nešto sitno manje od Grada, dok je samo za izgradnju velebne zgrade Vojnog ordinarijata, koja uglavnom zjapi prazna, potrošeno 25 milijuna kuna.

Prema procjenama prije potresa, za kompletnu obnovu katedrale trebalo je izdvojiti dvadeset milijuna kuna te bi poslovi bili gotovi u najmanje dvije godine, no to nikomu bitnom nije bilo u interesu. Koliko će sada koštati obnova i koliko će trajati radovi, to ćemo tek vidjeti. Procjenjuje se – desetak puta više. Dosadašnji obnovitelji, inženjeri, kamenari, skelari i montažeri već trideset godina žive od obnove katedrale. Njihova je želja da obnova traje što dulje i treba ih razumjeti. Uz to je s crkvene strane slaba potpora obnovi, a Bozanić čak nije dopustio ni da se u kutu katedrale prodaju suveniri i nabožni predmeti, za razliku od katedrala u Veneciji, Beču, Koelnu, Milanu i cijelome svijetu, a tim bi se putem skupilo nešto novca – zrno do zrna, kamen do kamena.

U emisiji Hrvatskog katoličkog radija “Aktualno”, u utorak 7. travnja, monsinjor Hren koji je gledao katedralu u trenutku potresa reče: “Čak nije ni zaplesao križ na južnom tornju, i pao… Išao sam do katedrale, klekao, pomolio se, pustio suzu i ispustio krik, ali to nije bio krik slabosti, nego težine tog trenutka… Rekao sam si: Isključi emocije, uključi glavu, sve talente koje ti je Bog dao i počni raditi… Treba se susresti s istinom jer istina oslobađa. Imamo PR i imamo kontroliranu situaciju”. No, sve je to upitno kad PR predstavlja mladi marketinški stručnjak Joco Glavaš, koji po vlastitom priznanju pomno prati sve modne trendove i svakog dana izdvoji izvjesno vrijeme kako bi se “skombinirao” za izlazak. Sama modna osviještenost nije nikakav krimen, ali zato su neki drugi Glavaševi postupci teško spojivi s Katoličkom crkvom i samim šefom obnove katedrale, arhitektom Damirom Foretićem koji je dugogodišnji član Zajednice “Molitva” i “Riječ od Početka” te nesuđeni saborski zastupnik pokreta “U ime obitelji”. Naime, Glavaš je postao medijski poznat po vođenju inicijative u kojoj su se skupljali potpisi kojima bi se hrvatski građani ispričali Srbima zbog akcije Oluja. Akcija je neslavno propala jer je Glavaš uspio skupiti jedva tristotinjak potpisa pa se jadao srpskim medijima kako Hrvati još nisu svjesni zločina koji su počinili te da ne vidi skoro pomirenje dviju država zbog divljeg nacionalizma koji osobito buja među generacijom koja je rođena nakon rata, a tu proziva i Katolički crkvu. Nakon što je i postavio ploču na ulazu u Knin kojom se ispričava zbog Oluje, reagirale su brojne udruge proistekle iz Domovinskog rata pa se Glavaš okrenuo lukrativnijem marketingu, da bi se na koncu našao u okrilju Crkve. Samom neimaru Foretiću, koji katedralu obnavlja od 1992., pogotovo zbog nedavnog potresa, prijeti, na njegovu žalost, da se radovima na katedrali bavi dulje nego što je Hermannu Bolleu trebalo da sagradi novu katedralu. Foretić je 1995. godine u Dugom Selu osnovao poduzeće Foretić i sinovi d.o.o. koje se bavi projektiranjem, građenjem i obradom kamena. To malo obiteljsko poduzeće sa samo tri zaposlena godišnje uprihodi oko sedamsto tisuća kuna, a glavni im je posao obnova zagrebačke prvostolnice. Po ritmu obavljanja posla, izgleda da je sadašnjim i budućim generacijama Foretića posao zajamčen.