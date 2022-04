‘SRPSKA DIPLOMATKINJA GODINAMA ZASTUPA STAVOVE SUPROTNE INTERESIMA BEOGRADA’: Vučićev veliki zaokret, desnica kipti! Glasno ustali protiv ambasadorice u Zagrebu

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Otkako je u prvome krugu predsjedničkih izbora u susjednoj Srbiji pobjedu odnio Aleksandar Vučić, tenzije između Hrvatske i Srbije nastoje se smiriti. Hrvatski politički vrh, predvođen predsjednikom Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem, uputio je čestitke Vučiću, a s obzirom na to da i Amerikanci od Hrvatske očekuju da postane stabilizator i jamac mira u regiji, jasno je kako će se ti odnosi morati korigirati. Da će raditi na korekciji odnosa, Plenković je neizravno dao naslutiti i tijekom gostovanja u Mostaru, kada je jasno naznačio da je cilj Europske unije da sve zemlje takozvanog zapadnog Balkana postanu njezine članice. I predsjednik Milanović stalno naglašava kako Srbija mora odrediti svoj put i odlučiti hoće li svoje saveznike imati na zapadu ili će se opredijeliti za nastavak suradnje s Rusima.

Hoću kući

Za što će se Vučić u konačnici odlučiti, iz sadašnje perspektive teško je reći, no nedvojbeno je da će jednu od najvažnijih uloga u zatopljavanju odnosa između dviju država imati nedavno odabrana srpska veleposlanica u Hrvatskoj Jelena Milić, koja je u Srbiji poznata kao dugogodišnja aktivistica civilnog društva i bivša direktorica Centra za euroatlantske studije. Milić je uredbom srpskoga predsjednika Vučića postavljena na dužnost izvanredne i opunomoćene veleposlanice Srbije u Hrvatskoj. Prema službenoj biografiji, rođena je 1965. godine, diplomirala je inženjerski menadžment, a godinama je bila aktivna u raznim projektima nevladina sektora. Jedno je vrijeme, sredinom 90-ih, radila na projektu povratka izbjeglih Srba u Hrvatskoj pod nazivom “Hoću kući” Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, a u vrijeme njezina angažmana u Knin i okolna sela organizirano je vraćena prva veća skupina izbjeglica. Ujedno je Milić zaslužna i za pokretanje prvih sudskih sporova pred hrvatskim pravosuđem za povrat imovine. Aktivno je podržavala rad pokreta Otpor koji je rezultirao padom Slobodana Miloševića s vlasti, a 2000-tih je, na prijedlog srpskog diplomata Živorada Kovačevića, primljena u Forum za međunarodne odnose Europskog pokreta u Srbiji. Osnivačica je Centra za euroatlantske studije koji se bavio praćenjem i analizom trendova u liberalnim zapadnim demokracijama i zagovarao punopravno i aktivno članstvo Republike Srbije u Europskoj uniji i NATO-u.

Dvije stolice

Oni koji je poznaju opisuju je kao ambicioznu ženu koja odlično poznaje euroatlantske odnose i odnose između Srbije, EU-a i NATO-a, a osim toga, ima i veliko znanje o pitanjima koja se odnose na ruski utjecaj na zapadni Balkan, ali i na status Kosova. Nerijetko je Milić bila sudionica konferencija na kojima se govorilo o tim temama. Njezino slanje u Hrvatsku protumačeno je kao svojevrsni Vučićev politički zaokret, ali i signal da bi se odnosi između dviju zemalja mogli pomaknuti s mrtve točke.

Njih su dvoje jedno vrijeme bili na suprotstavljenim stranama, Milić je kritizirala Vučića, međutim, u posljednje dvije godine uspjeli su se zbližiti i po svemu sudeći izgladiti odnose pa je Vučić riskirao šaljući je u Zagreb usred predizborne kampanje za parlamentarne i predsjedničke izbore, pri čemu se izložio kritikama iz oporbenih redova, poglavito onima s konzervativne i ekstremno desne scene. Protiv njezina postavljanja javno je ustala koalicija NADA koju je predvodio šef Demokratske stranke Srbije Miloš Jovanović, ali i Patriotski blok predvođen pokretom Dveri Boška Obradovića. Prema tezama iz koalicije NADA, imenovanje Jelene Milić veliki je skandal koji dovodi u pitanje stvarne vanjske politike Srbije, a i sam je Vučić svojevremeno tvrdio da njezina politika ne donosi dobro Srbiji jer je ona govorila protiv te zemlje. Tijekom jednog sučeljavanja na televiziji Pink Milić je zbog tih Vučićevih opaski napustila studio, no to je iza njih. Ako je vjerovati onima iz koalicije NADA, Milić je žena koja godinama zastupa stavove suprotne interesima Srbije, stoga su zaključili kako veleposlanika nije dobila Srbija, nego Hrvatska i NATO. I iz tih njihovih riječi jasno je kako američka administracija ima prste u političkim aktivnostima koje se odvijaju na ovim prostorima, a jasno je i kako u ovoj situaciji Vučić sjedi na dvije stolice jer se sastaje s Putinom i njegovim poslanicima, a istovremeno koketira sa Zapadom šaljući u Zagreb aktivisticu koju Patriotski blok opisuje kao višegodišnju NATO-ovu lobisticu.

Zločinački pothvat

Istina, Milić, prema pisanju beogradskih medija, djelomično jest lobistica, ali je ona ujedno i politička analitičarka i dugogodišnja ravnateljica tamošnjeg Centra za euroatlantske studije. “Jelena Milić najbolji je dokaz da su laprdanje, etiketiranje neistomišljenika i govor mržnje u Vučićevoj Srbiji najbolja preporuka za veleposlanika. Dno dna”, poručio je u povodu njezina imenovanja na društvenim mrežama bivši dužnosnik Narodne stranke, odvjetnik Nikola Lalić. Inače se Centar koji je osnovala Milić bavi analizama trendova u liberalno-zapadnim demokracijama, a ona sama nikada nije skrivala da se zalaže za to da Srbija pristupi EU-u i NATO-u. Bila je tijekom svoje karijere i tajnica Gorana Svilanovića, nekadašnjeg srpskog ministra vanjskih poslova nakon Miloševićeva pada, dok je radio u nekoć aktivnom Paktu o stabilnosti, a srpski mediji danas je opisuju kao osobu koja je izuzetno naklonjena Vučiću.

Privatno se o njoj zna da je bila u braku s Nenadom Milićem, nekadašnjim pomoćnikom ministra unutarnjih poslova Dušana Mihajlovića u Vladi Zorana Đinđića koji je ujedno i dužnosnik Liberalno-demokratske partije. S njim nova veleposlanica ima dvoje djece, a radi i kao kolumnistica. Ono što bi u njezinu slučaju iz hrvatske perspektive gledano moglo biti problematično jest to što Oluju naziva zločinačkim pothvatom. Osim toga, teško da je premijer Plenković može dočekati raširenih ruku s obzirom na to da se na njega obrušila zbog njegove navodne ravnodušnosti prema Jasenovcu, a kritički se osvrtala i na hrvatskog predsjednika Milanovića jer je tvrdio da nije svatko tko je dobio kaznu u Haagu ratni zločinac. Za novu veleposlanicu pokojni predsjednik Tuđman je ratni zločinac, baš poput Slobodana Miloševića.

Viša sila

Nije naklonjena ni svojem sunarodnjaku i potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću, kojemu zamjera to što je tijekom obilježavanja Oluje otišao u Knin, gdje prema njezinu mišljenju nije trebao biti sve dok se taj događaj naziva proslavom. S obzirom na to da je svoju retoriku prema Vučiću vrlo diplomatično ublažila te se potom domogla diplomatske fotelje u glavnome hrvatskom gradu, može se očekivati da će ova aktivistica s vremenom ublažiti retoriku i prema predstavnicima vlasti u Hrvatskoj, jer po svemu sudeći, to je posao koji i jedna i druga strana odrađuju po zadatku i po naputku viših i većih sila koje na ovim prostorima imaju vlastite interese.