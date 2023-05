‘SRAMOTNO I PORAŽAVAJUĆE!’ Gotovo pa tragični prizori u SDP-u, Grbina gledaju s prijezirom u oku: Peđa je ostao sam na svijetu

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Bez obzira na to što je s nedavno dobivenim izborima za Gradsko vijeće u Varaždinu počeo lagani oporavak SDP-ova rejtinga, to je i dalje miljama daleko od bilo kakvih razmišljanja o sastavljanju Vlade i dolasku na vlast, iako stranački predsjednik Peđa Grbin još ne odustaje od želje da državom zagospodari kao premijer.

Optimizam koji se u SDP vratio nakon zbivanja u Varaždinu ovih je dana naglo splasnuo jer u SDP-u strahuju da bi svi njihovi planovi mogli pasti u vodu te da će na parlamentarne izbore morati kao samostalna politička opcija s obzirom na to da od dogovora o velikoj koaliciji, ali i o koaliciji s Možemo, još nema ništa.

Iz poraza u poraz

Svi ti SDP-ovi strahovi i njihovo nezadovoljstvo ponovno bi se mogli preliti na nesretnog Grbina, kojemu mnogi u Partiji još nisu oprostili to što je njihovu stranku podijelio na dva zastupnička kluba, na temelju čega se iz drugog kluba rodila nova stranka Socijaldemokrati koja okuplja bivše SDP-ovce koji s Grbinom nisu uspijevali pronaći zajednički jezik. Malo je danas u SDP-u onih koji vjeruju u bilo kakav oblik oporavka, a jednako je toliko i onih koji vjeruju da će Grbin sa svojim ekipom na bilo koji način uspjeti ugroziti premijera Andreja Plenkovića i poziciju njegova HDZ-a koji danas ima rejting od 30 posto, dok SDP još muku muči s povratkom na 15 posto potpore koliko je imao u eri Davora Bernardića, kada ga je Grbin kritizirao, pa i rušio kritizirajući poražavajuću situaciju u Partiji.





Poražavajuće stanje u SDP-u se nastavilo, ali Grbin od svoje pozicije ne odustaje. Sve i da želi odstupiti s čela SDP-a, za to je sada prekasno jer se HDZ već naveliko priprema za parlamentarne izbore, dok u Partiji s ozbiljnijim pripremama nisu počeli. Premda se već neko vrijeme progovara o njihovu programu, u stranci smatraju da to nije dovoljno za oporavak i osvajanje izbora jer za to SDP-u trebaju ljudi. Ljudi SDP više nema jer je Grbin ugasio i marginalizirao svoje kritičare te ih izbacio iz stranke pretvarajući ih u svoje neprijatelje i političke protivnike. Za svojeg političkog saveznika SDP je u Zagrebu odabrao platformu Možemo kojom rukovodi gradonačelnik Tomislav Tomašević, nadajući se da će se taj savez preliti i na nacionalnu razinu, ali izgleda da je i sama ekipa iz Možemo trenutno suzdržana prema toj koaliciji, što također izaziva nervozu među SDP-ovcima koji vrlo dobro znaju da je Grbin zbog raskida koalicije s Možemo u Zagrebu iz stranke izbacio Viktora Gotovca, kojega je osobno doveo na čelo zagrebačkog SDP-a.

U očekivanju debakla

Nije tajna da je Gotovac upozoravao na nekorektan odnos ekipe iz Možemo prema SDP-u, ali Grbin je te teze odbacio jer je smatrao da se odnosi moraju održati kako bi se održala koalicija na nacionalnoj razini, od čega još nema ništa. Štoviše, čini se da je tim manevrom Grbin eutanazirao zagrebački SDP, i to baš u trenutku kada ga je Gotovac počeo oživljavati. Već neko vrijeme Grbin neumorno i bez zrna samopouzdanja ekipu iz Možemo poziva na pregovore i dogovore o nastavku suradnje uz preduvjet da on bude njihov kandidat za premijera, što u ovoj opciji ne prihvaćaju jer prije bilo kakvih dogovora i postizanja suradnje žele definirati i liste i premijerskog kandidata, no u njihovu scenariju to nije Grbin, prema čijim su premijerskim ambicijama uostalom rezervirani i u njegovoj stranci.

Nedavno je potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić dao naslutiti da bi se dogovori s Možemo doista mogli pretvoriti u debakl, pa je tako u jednom od svojih istupa najavio da će SDP kao i dosad na parlamentarne izbore ići samostalno, ali da nisu zatvoreni ni prema formiranju takozvanog lijevog bloka kojemu su se voljni priključiti. Dio SDP-ovaca ne vidi ništa loše u samostalnom izlasku na izbore jer će na taj način u Sabor barem uspjeti uvesti svoje ljude, a ne male stranke i njihove satelite koji su se više puta pokazali kao politički trgovci, a ne kao saborski zastupnici.

U to se SDP najbolje mogao uvjeriti na primjeru HNS-a koji je preko noći od njihova koalicijskog partnera postao partner Plenkovićeva HDZ-a, iako je u parlament ušao na SDP-ovim listama, što je za njih bio model preživljavanja kakav je koristila i bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš koja se na SDP-ovim listama našla u prvoj izbornoj jedinici, da bi se potom priklonila Centru i s njima oformila zastupnički klub. Premda se neki u SDP-u slažu s time da se na izbore može i samostalno te da je to za stranku dugoročno isplativo, mnogi smatraju da baš zbog toga nije trebalo pompozno najavljivati velike koalicije i rušenje HDZ-a, što je Grbin činio.

Dugi pregovori

Proljetni pregovori su propali, a Možemo u idućem periodu, pa i tijekom ljeta želi precizirati svoju strategiju i plan za izlazak na parlamentarne izbore, stoga SDP-u ne preostaje ništa drugo nego čekati jesen jer će tek tada Možemo biti spreman sjesti za pregovarački stol. Ni to pomicanje rokova za pregovore u Partiji ne dočekuju s veseljem, a posebno ih zabrinjava mogućnost da se izbori održe na proljeće iduće godine te da ih oni, baveći se izglednim koalicijskim partnerima, dočekaju nespremni unutar same stranke.

U SDP-u smatraju da se Grbin previše kocka boreći se za koaliciju umjesto da je tu energiju usmjerio za rad na SDP-u, kao i za rad na jakim ljudima koji će iznijeti kampanju za parlamentarne izbore. Umjesto da radi s onim što SDP ima, Grbin moli Možemo za suradnju, što dio SDP-ovaca smatra sramotnim i ponižavajućim pa na kraju krajeva i opasnim jer pregovori traju predugo, a još se ništa nisu dogovorili niti su se pomakli s mrtve točke. Uostalom, nakon najava poskupljenja i nakon sve većeg nezadovoljstva građana Zagreba neki se pitaju što će točno SDP-u moći ponuditi Možemo koji je svoju politiku sveo na dvoje ljudi – Tomaševića i Sandru Benčić koja baš poput Grbina ima premijerske ambicije. Upitno je što će s Tomaševićem biti do jeseni i u kojem će se smjeru kretati njegov rejting koji je uvelike oslonjen na rejting stranke Možemo, a upitno je i što će se dotad događati sa SDP-om kojemu prema tvrdnjama upućenih prijeti novi odljev kadrova.









Nedavno se govorilo da stranački kapitalac i dugogodišnji primorsko-goranski župan Zlatko Komadina razmišlja o tome da napusti svoju stranku te da na parlamentarne izbore izađe kao nezavisni zastupnik na listi Socijaldemokrata, a upućeni tvrde da odnedavno istu opciju razmatra i Željko Kolar koji je također godinama na čelu Krapinsko-zagorske županije te ga se smatra velikim stranačkim operativcem i kapitalcem koji je bio kandidat i na posljednjim unutarstranačkim izborima, iz čega se također može zaključiti da on nije oduševljen Grbinovim političkim i upravljačkim sposobnostima.

Novi ratovi

Dođe li do toga da ova dva moćna župana napuste SDP, u toj stranci mogle bi krenuti nove uvrede, novi ratovi i još jedna kriza, a ni ove dosadašnje krize još nisu prebrodili. Toga su po svemu sudeći svjesni i u Tomaševićevu timu, u kojem sve opreznije govore o suradnji sa SDP-om pa tvrde da ta stranka najprije mora definirati svoju politiku i svoj smjer, a to pak znači da se vrlo jasno moraju ograditi od svake mogućnosti suradnje s Mostom, što se najavljivalo, i što je SDP-ovce intrigiralo. S tim bi se Grbin već nekako i snašao, no u Možemo inzistiraju i na tome da se SDP-ovci definiraju i u pogledu odnosa s predsjednikom Zoranom Milanovićem, od kojega bi se trebali distancirati, što je još jedan od preduvjeta za stvaranje tog takozvanog lijevog bloka, uz napomenu da u Možemo smatraju kako je Milanović pretjerao sa svojim stavovima o Rusiji i Ukrajini, ali i svojim odnosima s predstavnicima desnice, pri čemu se misli i na prijateljske odnose između Milanovića i Nina Raspudića, zbog čega su u Možemo zasad odlučili stati na loptu i prikočiti s pregovorima o koaliciji. Pritom ne treba zaboraviti ni to da je i Možemo problematičan u pogledu suradnji pa ih je tako nedavno u Zagrebu napustila Zelena alternativa – Orah.