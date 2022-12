SPREMAN JE PLAN ZA RUŠENJE MILANOVIĆA! Suradnik iz prošlosti zabit će mu nož u leđa: Tvrdi ljevičari žele ograditi SDP od Pantovčaka

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Da je situacija u SDP-u odavno izmakla kontroli te da se ova stranka bori za opstanak, odavno više nije vijest, baš kao što ništa novog nema u tome da se Peđa Grbin dosad nije uspio nametnuti ni kao vođa oporbe ni kao vođa svoje stranke. Svjesni svoje složene situacije i neizvjesne sudbine, SDP-ovci već neko vrijeme traže Grbinova nasljednika, a jedna partijska struja na toj bi poziciji rado vidjela bivšeg predsjednika Ivu Josipovića, kojega polako, ali sigurno medijski i unutar stranke spremaju za osvajanje terena, premda nije nepoznato da je nakon izgubljenih predsjedničkih izbora karijeru nastavio u vlastitoj stranci koja na parlamentarnim izborima nije uspjela, a on je tada osvojio 300-tinjak preferencijskih glasova iako je jedno vrijeme, baš poput Milanovića danas, slovio kao najpopularniji političar u državi. Upravo je odmak od Milanovića i njegove proruske agende jedan od razloga zbog kojih SDP-ovci skloni bivšem predsjedniku vide baš njega u fotelji prvog čovjeka Partije.

Ozbiljno devastirana

Naime, Josipović i Milanović nikada nisu bili u dobrim odnosima, a Josipović bi, za razliku od Grbina, znao na koji bi način stranku mogao distancirati od aktualnog predsjednika koji je ionako već neko vrijeme miljenik desnog biračkog tijela. Osim toga, Josipović je kao političar prilično pomirljiv, a SDP-u baš to treba – pomirba s bivšim članovima stranke koji su, nakon što ih je Grbin izbacio iz SDP-a, osnovali svoj zastupnički klub koji je u međuvremenu prerastao u novu stranku, Socijaldemokrate.

Uz Davora Bernardića među socijaldemokratima se kriju brojni SDP-ovi politički kapitalci poput, primjerice, profesora Rajka Ostojića ili Davorka Vidovića, koje bi Josipović uz malo truda lako vratio u partijsko krilo, odnosno u stranku koja je ozbiljno kadrovski devastirana na svim razinama. Jednako tako, Josipović ne bi trebao imati problema s formiranjem velike lijeve koalicije s platformom Možemo jer i sada u Zagrebačkom holdingu sjede ljudi s kojima je blizak.





Riječ je prije svega o Ivanu Novakoviću, prvom čovjeku Holdinga koji je ujedno i nekadašnji poslovni partner Marka Vojkovića s kojim je Josipović surađivao u Hrvatskom društvu skladatelja, zbog čega ga i danas prati afera ZAMP. Nikada se Josipović na tu aferu nije osvrtao, no on se nikada nije osvrtao ni na one koji su ga pitali na koji je način stekao svoja tri zagrebačka stana niti se, ruku na srce, ikada previše oznojio za politički ugled koji uživa kako u svojoj stranci tako i na dijelu ljevice.

Kao saborski zastupnik nije bio baš aktivan, a na prvim predsjedničkim izborima, istini za volju, i nije imao neku značajnu konkurenciju jer Milan Bandić ionako nikada nije bio političar koji je mogao osvojiti nacionalnu političku scenu. Za razliku od svojeg bivšeg stranačkog kolege Milanovića, Josipović je i na Pantovčaku bio smiren i odmjeren, iako je i u tom trenutku državom upravljao HDZ. Nije Josipović gotovo nikada negodovao zbog skromnih predsjedničkih ovlasti jer nije baš previše koristio ni one koje je imao, ali je zato poziciju predsjednika Republike iskoristio za to da se u ime svih građana Hrvatske ispriča susjednoj Bosni i Hercegovini zbog Tuđmanova djelovanja i politike, što je poput bombe odjeknulo javnim prostorom u našoj zemlji, nakon čega je Josipović svoju izjavu nastojao neutralizirati, pa i demantirati. Ispričao se Josipović i Židovima u Izraelu, a ovdje, u zemlji kojom je upravljao kao predsjednik, na svakom je koraku viđao crne ustaške guje, koje je sretao i na društvenim mrežama.

Status veleizdajnika

Stekao je Josipović zbog svojeg djelovanja status veleizdajnika, čime su ga proglasili članovi Hrvatskog etičkog suda u kojem su sjedili pokojni Tomac i Šeparović. Nisu se, doduše, na ovom sudištu bavili time što je Josipović u svojem savjetničkom timu zapošljavao uglavnom prijatelje i znance ni time što je kao političar na jedan način amenovao Sanaderovo nasljeđe amnestirajući njegove aktere.

Ako se za Mladena Bajića može reći da je početna točka korumpiranog hrvatskog društva i politike, za Josipovića se može reći da je on u političkom smislu njegova osovina, i to ne samo zbog toga što je blizak s Vojkovićem povezanim s Emporionom i Adriaticom nego i zato što mu je Sanaderov kompanjon Robert Ježić bio glavni financijer kampanje u kojoj mu je uvelike pomogao i Bajić puštajući u medije priču o 20 istraga protiv pokojnog Bandića, od kojih još ni jedna nije privedena kraju, a Bandić više nije među nama.

Među nama je zato Josipović koji svoj uspjeh na predsjedničkim izborima može zahvaliti i ondašnjem vodstvu EPH koje ga je štitilo na svakom koraku, dok se Josipović predstavljao kao civiliziran i drugačiji političar koji je trebao biti predsjednik svih građana. Umjesto toga, u odijelu pijanista Hrvatska je dobila okorjelog komunista, kojemu se sada smiješi nova pozicija, ona predsjednika SDP-a u kojem se vodi borba za opstanak, koju bi baš Josipović mogao okončati premda iza njega navodno stoje ljudi s ozbiljnim kapitalom koji su mu spremni odraditi i kampanju za premijera.