SPLITSKI TRGOVAC ORUŽJEM OTKRIVA: Vojni piloti žrtve su neznalica iz MUP-a

Autor: Snježana Vučković

Analiziranjem afere Municija s malim vremenskim odmakom, i nakon razgovora s nekim akterima ove priče te visokim izvorima iz MORH-a i MUP-a, nameće se pitanje: ima li ovdje uopće

afere? Kaznene prijave protiv trojice pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji su pod istragom zbog nezakonitog prijevoza civilne osobe koja je otprije pod povećalom policije zbog sumnje u preprodaju oružja, snažno je potresla MORH. Nestrpljiva javnost čiji je prag tolerancije prema ovom resoru odavno snižen, potaknuta senzacionalističkim naslovima koji su

zločesto spajali šverc i djelatnike MORH-a, zatražila je trenutačno kažnjavanje hrvatskih pilota, kao i ostavku ministra Damira Krstičevića.

Senzacionalizam i neznanje

Iako je riječ o sumnji i radnjama koje se civilu voženom u vojnom helikopteru Mišelu Pavloviću, vlasniku Autosalona BMW iz Bibinja, tek trebaju dokazati, mediji su ga prozvali

švercerom oružja, a vojni piloti okarakterizirani su kao prijevoznici švercera , zbog čega je MUP u njihovim domovimanaložio temeljit pretres, prilikom kojega kod njih uistinu

jest pronađena određena količina municije i oružja. Ivan Krizman (40), Zdenko Košutić (41) i Domagoj Nekić stoga su izravno dovedeni u kontekst šverca oružjem te su prijavljeni

zbog kaznenog djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, a nezakonito prevoženje civila i sumnja u njegovo kršenje zakona – postali su primarna i nebitna stvar.

No, čini se da je pilotima ova švercerska stigma prišivena, ne samo zbog medijskog senzaciolizma, kojeg klika više i iživljavanja nad omraženim resorom, nego ponajprije zbog nestručnosti MUP-a koji je, prema riječima naših sugovornika, zbog neznanja i nepoznavanja zakona o oružju – pogriješio baš u svakom koraku. Razgovarajući s dobrim poznavateljima prilika iz samog vrha

MORH-a, osobama koje se bave streljaštvom te trgovcem oružjem iz Splita koji je, pokazat će se, i sam postao kolateralnom žrtvom tzv. afere Municija, jedini grijeh vojnih pilota je uvođenje civila u bazu što, kako doznajemo, nije rijetkost.

Civil u bazi

– MORH ima svoje nedostatke. Ministar Krstičević napravio je velike pomake, no šteta koja se godinama povećavala, sanira se malo-pomalo. Nema uopće dvojbe da su piloti uvođenjem prijatelja kojeg su naknadno i vozili u helikopteru prekršili zakon, no to je nešto što bi se trebalo sankcionirati unutar samoga MORH-a. Ovakvo ponašanje nije rijetkost i nije tajna da se civili povremeno dovode u vojne baze, što znači da straža ne postupa po vojničkim pravilima. Općenito, vidi se da današnji vojnik nema stegu, stražari na ulazu u baze nemaju oružje i dosta toga je postavljeno na klimavim nogama.

Vozikalo se tu privatno i tenkovima, tako da se vožnja civila u helikopteru ne bi trebala naglašavati kao nešto posebno šokantno, no i dalje jest za sankciju – doznajemo od visokopozicionirane osobe iz ovog resora, koja igrom prilika poznaje jednoga od pilota, kao i civila Mišela Pavlovića. Svima im je zajedničko streljaštvo i ljubav prema oružju.

Sportski strijelac

– Mišel Pavlović sportski je strijelac i poduzetnik. Nije mi jasno kako on za medije može biti švercer ako je od MUP-a dobio dozvolu za držanje i nošenje oružja za lov i sport? Ide legalno na natjecanja i prošao je sigurnosnu provjeru. Piloti su njegovi prijatelji s kojima dijeli isti hobi, prevozili su ga od točke A do točke B, napravili su s njim jedan krug… Jasno je da to nisu smjeli učiniti i da, povrijedili su jedanod vojnih zakona. Ali zašto objaviti na sve strane da je vojska vozila švercera ako taj čovjek nije osuđen za šverc – pita se naš sugovornik koji cijelu aferu naziva kombinacijom svjesne zloće i neznanja.

Optužbe o nelegalnoj proizvodnji municije također naziva potpuno suludima te objašnjava kako je riječ o sportskim strijelcima koji imaju sve dozvole, koji su prošli sve provjere i koji municiju proizvode legalno za svoje potrebe. Kupnjom čahure i njezinim punjenjem, kaže, municija ispada puno jeftinija i isplativija nego ona koja se kupi u dućanu, a zakon takvo što – ne brani.

– Policija im je ušla u kuće, uzela pribor za punjenje municije i optužila za nelegalnu proizvodnju. Također, stavljaju poseban naglasak na preprodaju municije vojnog porijekla… Pa, ne postoji takva definicija, ne postoji vojna ili civilna municija – metak je metak! No, ovdje je na površinu isplivala još jedna velika neupućenost hrvatskih policajaca koji su radili taj pretres. Naime, municija koju su pronašli bila im je sumnjiva zbog svog specifičnog pakiranja (zelene kutijice, žuta slova), a nisu znali sljedeće: po vojnim standardima municija se od datuma proizvodnje drži

određen broj godina, a nakon toga ih upravo MUP i HV daje svojim djelatnicima za obuku ili ih prodaje sportskim klubovima jer municija stara 20 i više godina ne zadovoljava

standarde operativne upotrebe. Ponekad se prodaje i na javnim dražbama jer je riječ o ispravnoj municiji, ali je zbog isteka roka više ne možete dati, primjerice, specijalcu koji ide u rješavanje talačke krize. Trgovci oružjem takvu municiju nerijetko otkupljuju i plasiraju u sportske klubove, a kod jednog takvog je Mišel Pavlović kupio 10 000 metaka i, pretpostavljam, dijelio ih s pilotima koji su mu prijatelji, tako da tu nema govora o preprodaji – objašnjava vojni djelatnik dovodeći nas tako do Borisa Ercegovića, trgovca oružjem kod kojeg je Mišel Pavlović kupio određenu količinu

vojne municije.

Sve po zakonu

Boris Ercegović, vlasnik i direktor splitske tvrtke Aservo koja se bavi trgovinom oružjem, streljivom, vojnom i policijskom opremom, slovi kao čovjek koji svom poslu pristupa

vrlo profesionalno. Ercegović se, naime, ovom djelatnošću bavi još od 90-ih godina i kako kaže, zbog svog je posla izložen konstantnim provjerama, što je i u svijetu uobičajena stvar.

Na početku konstatira kako nema pojma za što ga optužuju. – Ja kao bivši djelatnik MUP-a, ulazeći davno u ovaj posao, bio sam svjestan odgovornosti i ozbiljnosti, jer ja ne prodajem lizalice, nego oružje. MUP-u sam dao kompletan elaborat, međutim, to analiziranje zahtijeva stručnost – govori poznati splitski prodavač oružja uz tvrdnju da ne postoji ta licencija koju nije dobio niti provjera koju nije prošao. – Svaki sam mjesec pod nadzorom i svi imaju pristup mojoj e- pošti. Što se točno dogodilo, mogu samo nagađati… Pretpostavljam da je policija po pakiranju municije zaključila kako je ovdje riječ o crnom tržištu, no nije. Riječ je o posve legalnoj stvari i o municiji koju i sam MUP rashoduje. No, Mišel koji je, kupujući od mene, već bio pod mjerama, u trenutku nabavke za mene bio je čovjek koji ima oružani list, a ja također imam sve potrebne dozvole. U našoj trgovini apsolutno je sve zakonito – rekao je Ercegović vrlo detaljno

opisujući zakone, kao i dopuštene i nedopuštene situacije pri prodaji oružja.

– Policija je odmah išla na kaznene prijave, i to s izgovorom da je municija "vojnog podrijetla. Taj se kalibar, naime, najnormalnije prodaje po Europi, a naš hrvatski zakon je

doslovno preslika europskih propisa. Osim toga, MUP takvu municiju i sam donira streljačkim klubovima, tako da uistinu teško mogu shvatiti što je u ovom slučaju sporno. Može se dogoditi da za nešto postoji opravdana sumnja, no ovakvo bacanje ljage prije negoli se išta dokazalo, i to na ljude koji vrhunski obavljaju svoj posao, na dobre vojnike-pilote koji sudjeluju u streljaštvu, i to o svom trošku, ne mogu nazvati ni senzacionalizmom, nego običnom sramotom – zaključuje Boris Ercegović, splitski trgovac oružjem koji nimalo ne sumnja da će sve sumnje, barem što se njega tiče, biti potpuno odbačene.

Žrtveno janje

Reakcija ministra obrane RH Damira Krstičevića ide u prilog činjenici da i on sam shvaća kako je priča o švercu napumpana te kako je jedini propust (iako ne zanemariv) počinila vojna zrakoplovna baza Zemunik. Zaključio je kako u tom helikopteru nije bilo krijumčarenja naoružanja ni municije, a kao jedini problem istaknuo je ulazak civila u vojarnu i njegovu vožnju u vojnom helikopteru. Stoga je smijenio cijelu liniju zapovijedanja u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, od zapovjednika voda vojne policije preko zapovjednika letačkog voda, zatim zapovjednika eskadrile i

zapovjednika baze, i na njihova mjesta postavio nove zapovjednike.

Naš izvor iz MORH-a smatra da je, bez obzira na sve, pa i na vjerojatnu činjenicu da će im se dokazati nevinost u vezi s nedopuštenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja,

hrvatskim pilotima protiv kojih je dignuta kaznena prijava počinjena nepopravljiva šteta.

– MUP je, dajući prijevremene, površne i netočne informacije, medijima dao plodno tlo za razvijanje jedne priče koja će se u konačnici ispostaviti netočnom. No, bojim se da će to za naše pilote biti malo kasno jer javnost ne zna da je ovdje riječ o vrhunskim vojnicima i vojnim proizvodima koji su nam mogli još puno dati. Njihove su karijere sada pod upitnikom, a jedini im je krimen to što je čovjek kojeg su vozili bio prisluškivan i praćen. Ivan Krizman trenutno je spremniji od svih komandosa u Hrvatskoj… To je dokazao na natjecanju za najspremnijeg vojnika Hrvatske vojske. Pobijedio je sve pripadnike bojne za specijalna djelovanja, sve pripadnike antiterorističke jedinice Lučko, sve pripadnike vojno-obavještajne službe, sve pripadnike slovenskih specijalnih snaga, sve pripadnike američkih specijalnih snaga koji su bili gosti, kao i pripadnike savezničkih vojski… Umjesto da mu daju trening i priliku da obučava ostale pilote, razapeli su ga zbog vožnje civila u vojnom helikopteru, kao da se slične situacije zbog lošeg sustava unutar MORH-a nisu događale i prije. Postao je žrtvenim janjetom, a to smatram velikom, velikom štetom i nepravdom – zaključuje.