ŠOK NA DESNICI! Potresi u Škorinom stožeru: Potjerali važnog člana!

Autor: Mark Cigoj/7Dnevno

Kao grom iz vedrog neba ovih je dana u krugovima bliskim političkoj desnici odjeknula vijest da Mate Radeljić nije više u izbornom stožeru predsjedničkog kandidata Miroslava Škore.

Mnogi, pogotovo oni s desnog političkog spektra odmah su se zapitali – je li to moguće, jer je Mate Radeljić, bivši savjetnik za unutarnju politiku predsjednice Kolinde Grabar Kitarović , slovio kao stožerna osoba koja je nagovorila popularnog pjevača Miroslava Škoru da se kandidira za predsjednika države. I ne samo to. Radeljić je u javnosti ali i mainstream medijima slovio kao najutjecajnija osoba u izbornom stožeru Miroslava Škore,znači osoba koja voli držati sve konce u svojim rukama (naravno iz sjene), i čija se riječ na koncu najviše sluša. No, muke po Mati Radeljiću počele su još sredinom srpnja ove godine, kada je predsjednički kandidat Miroslav Škoro počeo sastavljati svoj tim koji će voditi njegovu izbornu kampanju.

Za direktora komunikacija imenovan je Mate Mijić, donedavni kolumnist Večernjeg lista i PR stručnjak, koji je široj javnosti postao poznat kao savjetnik eurozastupnice Ruže Tomašić, a za direktora kampanje imenovan je Miljenko Ćurić, poznati estradni menadžer koji je osim sa Škorom surađivao s Markom Perkovićem Thompsonom i Matom Bulićem. I sve donedavno, kao nezaobilazna figura u Škorinom timu figurirao je Mate Radeljić, no njegov utjecaj i moć počeli su slabiti dolaskom novih ljudi, pa je bivši predsjedničin savjetnik postajao sve nervozniji i nezadovoljniji odabirom glavnih ljudi u izbornom stožeru. Naime, svaka odluka morala je biti iskomunicirana sa šefom izbornog stožera Miljenkom Ćurićem i PR stručnjakom Matom Mijićem, a s obzirom da Radeljić, tvrde njegovi poznavatelji, nije timski igrač niti preferira timski rad, jer želi da sve bude pod njegovom kontrolom i da njegova bude zadnja, njegovo nezadovoljstvo bilo je sve očitije i sve veće.

Povratak Karamarku

I sve dok nije službeno imenovan izborni stožer predsjedničkog kandidata Miroslava Škore, Radeljić je imao veliki utjecaj, no njegovo marginaliziranje i slabljenje utjecaja u savjetničkom smislu sve je teže podnosio, a pogotovo se nije slagao da se sve odluke donose u suglasju s čelnim ljudima izbornog stožera. U tom ozračju Radeljić je prije tri tjedna počeo učestalo komunicirati sa savjetnicima predsjednice RH Antom Deurom i Tomom Mađarom, kažu nam iz Škorina stožera. Još kažu da se nudio predsjednici Kolindi, a okolo je pričao da ga je Kolinda zvala natrag. Osim toga, u stožeru imaju informacije da je Radeljić komunicirao i sa Tomislavom Karamarkom, te da intenzivno radi na pripremi njegove kampanje za izbor predsjednika HDZ-a na sljedećim unutarstranačkim izborima.

Karamarko je imao velikih ambicija kandidirati se čak i za predsjednika RH, ali ga je šokirala Škorina kandidatura, te je odustao od te zamisli, jer je shvatio da u srazu s Miroslavom Škorom on nema ama baš nikakvih šansi. Tako je Mate Radeljić, nakon što je udaljen iz Škorinog izbornog stožera ponovno krenuo ususret svom bivšem političkom nalogodavcu Tomislavu Karamarku, a njegovi poznavatelji kažu da je Radeljićev najveći problem njegova konfliktna narav i što ne podnosi timski rad. Inače, nitko ne dvoji da je Mate Radeljić čovjek velikih političkih ambicija, koji često mijenja saveznike ali se uvijek dočeka na noge. Podsjetimo, surađivao je svojedobno s Branimirom Glavašem, a onda je, uoči lokalnih izbora 2013. godine, bio u ekipi koja je u sjeni odrađivala kampanju Ivici Vrkiću, nezavisnom kandidatu iza kojega su stali

SDP i HNS. Radeljić je tada bio direktor Osječke televizije, u vlasništvu poznatog slavonskog poduzetnika Željka Biloša. Mediji su tada pisali da je to bila, zapravo, neformalna skupina kojoj je osnovni cilj bio maknuti Glavašev HDSSB i tadašnjeg gradonačelnika Krešimira Bubala s vlasti.

Radeljić nema više nikakav utjecaj ni na Bujanca ni na “Bujicu”

Inače, Mate Radeljić obnašao je brojne funkcije u svojoj bogatoj političkoj karijeri. Bio je i glasnogovornik Ministarstva obrane, dok mu je na čelu stajao Našičanin Berislav Rončević. Ni tu se nije dugo zadržao, jer se uključio u predsjedničku kampanju Jadranke Kosor 2005. godine. Rezultirat će to jednim od rijetkih Radeljićevih takvih poraza – Kosor ipak nije mogla nadigrati Stjepana Mesića. Bio je i pročelnik Ureda gradonačelnika Osijeka kada je na to mjesto prvi put zasjeo Ivica Vrkić. Dakle impresivna je Radeljićeva politička i savjetnička biografija i nedvojbeno je da zna mnoštvo pikanterija o čitavom nizu vladara hrvatske političke scene.

U tom kontekstu nedavno su se u tjedniku Nacional pojavili i tekstovi kako Škorini pomagači prijete Kolindi s 200 njenih privatnih e-mailova Radeljiću. A kada je Nacional lansirao priču o tajnama e-mail prepiske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, s tezom da to Škorini pomagači prijete objavom njezine prepiske s Matom Radeljićem, bivši predsjedničin savjetnik preskočio je važnost Miroslava Škore i došao u prvi plan, konstatirali su politički analitičari. Pogotovu što su mnogi mediji u Hrvatskoj prenijeli Nacionalovu priču i uglavnom poduprli tezu da su “zločesti momci” Škorini pomagači. A najzločestiji među njima je – Radeljić. Nakon tih tekstova analitičari su konstatirali da Škoro postaje talac Mate Radeljića, a da bi onda u svemu tome mogao profitirati predsjednički kandidat ljevice Zoran Milanović. Čini se da su to na vrijeme shvatili i u izbornom stožeru predsjedničkog kandidata Miroslava Škore. To se, na neki način dalo iščitati i iz ekskluzivnog nastupa Miroslava Škore u prvoj ovosezonskoj emisiji Bujica. Zanimljivo je u tom kontekstu spomenuti da je točno prije pet godina i aktualna predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović krenula u osvajanje Pantovčaka upravo iz prve emisije u novoj sezoni popularne Bujice. Inače Radeljić više nema nikakav utjecaj ni na Velimira Bujanca niti na njegovu Bujicu!