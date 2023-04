‘SMIJEŠNO MI GA JE GLEDATI KAKO CVILI!’ Bulj bez zrna suosjećanja lomi ‘kolegu’ iz opozicije: ‘Rušim sve bez velikog kukanja da ću morati platiti’

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Da splitski gradonačelnik Ivica Puljak iz Centra ne vlada samostalno, moglo se ovih dana naslutiti iz toga što se o kazni Državnog inspektorata koju je dobio oglasila i njegova supruga, saborska zastupnica Marijana Puljak, no to ne iznenađuje jer se odavno po splitskim političkim kuloarima govori o tome kako je Puljak politički produkt ogromnih ambicija svoje bolje polovice.

Ogromna je i kazna od 100 tisuća kuna kojom je Puljka osobno kaznio Državni inspektorat jer gradske službe nisu dovele u prvobitno stanje započete i prekinute radove na rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije Vile Dalmacija, rezidencijalnog objekta koji se nalazi unutar granica Park-šume Marjan. Tumačenja razloga zbog kojih je Puljak kažnjen su različita. Na jednoj je strani, razumljivo, Državni inspektorat koji objašnjava da su nelegalni radovi izvedeni baš u Puljkovu mandatu, a na drugoj je strani Puljak koji kaže da ispašta zbog grijeha svojeg prethodnika, HDZ-ova gradonačelnika Andre Krstulovića Opare.

Sporni radovi

Lokalni mediji primjećuju da se nigdje u ovoj priči ne spominje izvjesna Mirna Veža, povjerenica koju je Vlada RH na tu dužnost imenovala sredinom travnja prošle godine. Dan nakon što je preuzela dužnost, točnije rečeno 15. travnja prošle godine, u Banovinu je stiglo rješenje DIRH-a u kojem se izdaje naredba Gradu vezano uz to što treba provesti u pogledu nelegalnih radova unutar kompleksa Vile Dalmacije. Veža tako ispada jedina osoba koja je dobila na uvid rješenje Inspektorata po kojem je postupala i na temelju kojega je Puljku nakon ponovljenih izbora u Splitu u primopredajnom zapisniku objasnila da su radovi sanacije i povratka u prvobitno stanje okončani.





To je sve provedeno u kratkom mandatu, kada je plaćen i račun izvođaču radova na sanaciji te povratku u prvobitno stanje. Unatoč tomu, ispada da radovi nisu dobro odrađeni, a gradonačelnik Puljak zbog toga je osobno kažnjen. Treba spomenuti da su sporni radovi doista započeli u Puljkovu mandatu, ali isto tako valja imati u vidu da je riječ o projektu bivšeg gradonačelnika Opare koji je taj posao ugovorio na temelju Pravilnika o jednostavnim građevinama, odnosno bez građevinske dozvole, što je kao stavka uvršteno i u proračun, ugovoreni su i radovi s izvođačem, a Puljak je u principu trebao nastaviti ono s čime je krenuo u svojem prvom mandatu.

S početkom radova čuvar prirode Park-šume Marjan definirao je kako nije ishođena sva nužna dokumentacija, a Puljak je na takvu prijavu nepravilnosti naručio da se sve vrati u prvobitno stanje. Početkom travnja prošle godine Državni inspektorat donosi rješenje u kojem stoji sve što je nužno napraviti kako bi se teren doista vratio u prvobitno stanje, međutim, to rješenje uručuju Veži 15. travnja prošle godine, kada Puljak više nije bio na vlasti.

Sabirna jama

Prošlog mjeseca za Valentinovo, odnosno 14. veljače za vrijeme pregleda građevinska inspektorica utvrdila je da se djelomično postupilo po njihovu rješenju, odnosno dokumentu koji je Veža preuzela i provela, no Puljak je kažnjen jer je iskopano 450 metara jarka za postavljanje cijeni, bilo je nužno ukloniti i kanalizacijske cijevi postavljene u dužini od 93 metra, kao i jamu za crpnu stanicu duboku tri metra. Nakon što je Puljak izdao nalog, izvođač radova zatrpava jarke i završava posao, iako se oko 50 metara raspadnutih cijevi zamijenilo novima te su preusmjerene na privremenu sabirnu jamu.

Iz odluke Inspektorata moglo bi se zaključiti da je na to mjesto trebalo vratiti dotrajale cijevi. Primjedbe gradonačelnika Puljka, ali i pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Državni inspektorat nije uvažio, a Puljak između ostaloga ovu kaznu problematizira i zbog toga što se na nju ne može žaliti, već mu preostaje samo pokretanje upravnog postupka. “Ovo je tipičan primjer zastrašivanja i pritiska da nas se eliminira iz političkog života Republike Hrvatske. Pozivam Građevinsku inspekciju i Državni inspektorat da hitno ukinu ovo rješenje jer ako se to ne dogodi, niti jedan gradonačelnik više neće moći preuzeti vlast jer svi mogu biti kažnjeni za ono što su učinili njihovi prethodnici. Pozivam i Građevinsku inspekciju da nam kaže koliko je ovakvih kazni izrečeno i koliko su ih državni dužnosnici platili iz svog džepa”, rekao je Puljak u svojem obraćanju, a dužnosnika koji se susreće s kaznama nije trebalo dugo tražiti.

Vrlo brzo oglasio se gradonačelnik Sinja, Mostov bombarder Miro Bulj, referirajući se na prepucavanje svojeg splitskog kolege Puljka s Državnim inspektoratom. Kako je rekao, i njega redovito posjećuju “janjičari” glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.

Brza reakcija

“Inspekcije su zaobilazile Grad Sinj samo prvih 15-ak dana, i to kad sam ih ja zvao jer je dio pročelnika otišao na godišnji kad sam preuzeo vlast zaključavši uz to i prostorije gradskih ureda. Nakon toga nije bilo dana da neka inspekcija nije posjetila gradsku upravu i izrekla nekakvu kaznu”, rekao je Bulj, koji nije poštedio svojega kolegu Puljka. “Zato mi je malo smiješno gledati kolegu Puljka kako cvili zbog kazne Državnog inspektorata u iznosu od 100 tisuća kn i priča o dizanju kredita iako sudski može osporavati to rješenje”, istaknuo je Bulj. Za usporedbu je naveo kako su mu samo prošle godine razne inspekcije izrekle novčane kazne u iznosu od 193 tisuće kuna, napomenuvši da su neke od njih bile i zbog kršenja famoznih epidemioloških mjera, odnosno mjera zabrane okupljanja.









“Jedini sam gradonačelnik u Hrvatskoj kojeg Mikulićevi janjičari progone zbog nepoštivanja suludih mjera jer nisam želio dijeliti svoje sugrađane. Moj kolega Puljak bio je dio oštromjeraške ekipe pa je barem zbog toga miran. Sve te kazne koje mi Mikulićevi janjičari određuju rušim na sudovima bez velikog kukanja kako ću morati dizati kredit ako nešto od toga izgubim i na kraju budem morao platiti.

Kao kolega gradonačelnik, imam dobronamjeran savjet za kolegu Puljka – ako su argumenti na vašoj strani, imate mogućnost sudskog pobijanja takvih rješenja Mikulićeva inspektorata. Još ne morate dizati kredit. Ako budete i morali, sigurno ćete imati nekakvu pogodnost u OTP-u za razliku od mene”, poručio je sinjski gradonačelnik. O inspektorima koji ih često posjećuju nedavno je progovorio i predsjednik Uprave Pevexa Krešimir Bubalo tvrdeći da su tu tvrtku inspektori posjetili nakon što su smanjili maržu za 0,8 posto. No u slučaju Pevex inspektori nepravilnosti ipak nisu utvrdili.

Dobronamjerni savjet

Oni koji su upućeni u funkcioniranje Inspektorata kojim rukovodi bivši HDZ-ov šef zagrebačke organizacije Andrija Mikulić uvjereni su kako i u daljnjoj budućnosti lokalni političari, ali i svi oni koji se smatraju HDZ-ovom oporbom, mogu očekivati posjete poput onih Puljku i Miru Bulju, međutim, takvi zagovaraju Buljev stav te napominju da većina kazni, ako nije potkrijepljena argumentima, pada na sudu, baš kao što se to nedavno dogodilo i na primjeru “običnih građana”, odnosno na primjeru zagrebačke frizerke Sabine Samardžije koju je Državni inspektorat kaznio s 3000 eura zbog toga što je nakon uvođenja eura povisila cijenu bojenja i kratke frizure za 0,45 posto.

Bojenje kose koje je stajalo 150 kuna konvertirala je u 20 eura, a ne 19,91, što je devet centi više. Zamjerili su joj i to što je žensko šišanje koje je bilo 50 kuna, odnosno 6,4 eura, konvertirala u sedam eura. No u jednom od najbržih sudskih procesa u povijesti hrvatskog pravosuđa, koji je vođen na zagrebačkom Prekršajnom sudu, frizerki je kazna ipak poništena, kao što će vjerojatno biti poništena i splitskom gradonačelniku ako je zaista točno sve ono što tvrdi.