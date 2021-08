SLIJEDI NAPAD NA PLENKOVIĆA? Tko je političar koji okuplja uglednike i poduzetnike na svoju stranu i gradi NOVI POLITIČKI PLAN …

Autor: Iva Međugorac

Otkako je Miroslav Škoro iznenada odlučio napustiti čelnu poziciju u Domovinskom pokretu, u javnosti ne prestaje polemika oko toga tko bi ga mogao naslijediti na toj poziciji. Poziciji koja sasvim sigurno, s obzirom na unutarstranačke okolnosti, iziskuje veliku odgovornost, ali i rizik. Posljednjih tjedana vidljivo je da je idila unutar Pokreta narušena. Premda se vodstvo stranke nastoji držati solidarno i sanirati nastalu krizu, iz medijskih nastupa saborske zastupnice Vesne Vučemilović može se naslutiti da situacija unutar stranke već neko vrijeme nije ni nalik na onu kakvom se prezentirala u medijskom prostoru u vrijeme dok je Škoro upravljao strankom.

Njegova sestra pokazala se kao problematična karika zbog svog teškog karaktera, istupa po društvenim mrežama, pa i navodnih prijetnji upućenih stranačkim kolegicama i PR savjetnicama. Problematična karika ispisnicu iz Domovinskog pokreta sama je zatražila. Škoro se, za razliku od nje, u međuvremenu u potpunosti distancirao od politike te prema tvrdnjama upućenih već radi na novim pjesmama nastojeći se vratiti na glazbene pozornice na kojima je dobro zarađivao.

Potraga za šefom

U Pokretu su, pak, ljetni odmor odlučili iskoristiti da bi se upustili u potragu za novim predsjednikom. U startu je od kandidature odustao aktualni vršitelj dužnosti predsjednika Mario Radić, koji izgleda ne misli zbog politike odustati od svoje poduzetničke karijere. Ne spominje se više u javnosti ni Zlatko Hasanbegović, koji se Škorinu pokretu ionako priključio sa svojim Blokom za Hrvatsku i koji financijski bez previše angažmana odlično stoji pa je razumljivo da mu ne pada na pamet preuzimati na sebe vođenje stranke čija je perspektiva za sada pod velikim upitnikom.

U političke vode ne misli se vraćati ni Krešimir Bubalo, kojeg se po kuloarima spominjalo kao najperspektivniji kadar za Škorina nasljednika, a istovremeno je među domovincima procijenjeno da ni njihov zastupnik Bartulica nije dovoljno karizmatičan da bi ih mogao povesti u nove pobjede. Karizmu zato prema njihovim predodžbama ima osebujni Ćipe, no on je svjestan da je u Sabor stigao kao glas braniteljske populacije i na toj razini misli ostati, bez pretenzija za time da preuzima rukovođenje strankom.

Rukovoditi strankom ne misli ni Igor Peternel, iako su ga spominjali kao potencijalnog predsjednika, što zbog iskustva s medijima, što zbog njegova obrazovanja. Peternel za sada u Pokretu planira ostati na operativnoj razini na kojoj se trenutačno nalazi.

Domovinskom pokretu ne misli se pridružiti ni Damir Vanđelić, prvi čovjek zagrebačkog Fonda za obnovu, čije su ime domovinci otvoreno zazivali kada su spominjali najizglednijeg Škorina nasljednika. Kako saznajemo, Vanđelića su vodeći ljudi iz Pokreta već kontaktirali, međutim, on je na tom pozivu zahvalio uz odbijenicu. Iako je zainteresiran za politički angažman, Vanđelić se u Škorinoj priči ne vidi. On navodno planira graditi neku svoju političku opciju u kojoj bi mu se mogli pridružiti uglednici, intelektualci, poduzetnici, pa i poneki bivši političari različitih profila. Među njima se navodno već spominje Vesna Škare Ožbolt s kojom je u kontaktu još od lokalnih izbora.

Ovaj iskusni menadžer, bivši branitelj i logoraš uvjeren je da bi ulaskom u Škorine redove u startu sebe definirao kao krajnje desnog političara, a njemu to bez obzira na umjereno konzervativni svjetonazor nije cilj. Uvjeren je da svojim iskustvom može konkurirati premijeru Andreju Plenkoviću, ali samo ako ne zatvori vrata prema biračima s centra, što bi prema njegovim pretpostavkama s Domovinskim pokretom postigao. Iako Vanđelić nema ništa protiv desnice, pa ni protiv Pokreta, to nije politička priča koju on kani graditi, a osim toga, iz HDZ-a mu je poslan vrlo jasan signal koji mu je priopćio ministar Darko Horvat.

Naime, ako se odluči politički angažirati, Vanđelić može zaboraviti na ravnateljsku poziciju u Fondu, a njemu pak to nije u interesu. Baš preko Fonda planira stvarati vlastitu poziciju u političkoj areni, no u tome ga priječi upravo Plenkovićeva stranka, koja mu u procesu obnove Zagreba ne daje otvorene ruke. U startu, kada je preuzeo ravnateljsku poziciju, Vanđelić je obnovi nastojao pristupiti transparentno i studiozno, ali izgleda da to državi ne ide u prilog pa sada iz Fonda poručuju da Ministarstvo graditeljstva koči ovaj kompleksan proces, mada je svjestan da mu okolnosti u odnosu između Fonda i države ne idu u prilog.









Vanđelić ne misli dići ruke od obnove Zagreba radi vlastite političke karijere jer bi se to smatralo kukavičlukom i odustajanjem, a onda bi se tim potezom u kampanjama HDZ koristio kako bi ga u startu deplasirao. Baš zato ostat će u Fondu dok god mu okolnosti to budu dozvoljavale. Da je fleksibilan i da ga ideologija u poslu ne zanima previše, jasno je iz toga što je zajednički jezik uspio pronaći s novim zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, s kojim je, po svemu sudeći, udružio snage u kritikama na račun vladajućih pa će tako njih dvojica zajednički napadati Plenkovića i njegovu Vladu prebacujući na njih odgovornost zbog tromosti u obnovi metropole.

Te optužbe, istini za volju, i nisu posve daleko od istine jer svaki potez ionako se diktira iz Ministarstva, pa s time ni Vanđelić ni Tomašević nemaju previše doticaja. Oni su tu da provedu naredbe. Dok se naredbe oko obnove Zagreba provode, u Domovinskom pokretu pripremaju se za unutarstranačke izbore koji bi se trebali održati na jesen. Kako za sada stvari stoje, najizgledniji predsjednik stranke zapravo je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava čiju je kandidaturu pozdravio upravo Peternel u jednom od svojih posljednjih javnih nastupa. Navodno su u tijeku dogovori oko Penavina ulaska u Domovinski pokret s obzirom na to da on nije član te stranke, nego je s tom strankom surađivao kao kandidat na zajedničkim listama.

U Domovinskom pokretu uvjereni su da je Penava stasao u zrelu i ozbiljnu političku figuru koja je prepoznatljiva na nacionalnoj razini, a osim toga napominju da on ima izborni legitimitet s obzirom na rezultate lokalnih izbora u Vukovaru, a pored toga naglašava se da je Penava stvorio mrežu pristaša među braniteljima i konzervativcima. Ono što se potencira kao njegova slabost jest to što stranku treba voditi iz Zagreba, a on živi i radi u Vukovaru. Međutim, izvori bliski Penavi vjeruju da u tome ne bi trebalo biti ništa sporno, nego da je zapravo za stranku kao što je Domovinski pokret poželjno da se njome rukovodi iz Grada heroja.