‘ŠKORO BR.2’ ŽELI PREUZETI HRVATSKU PLENKOVIĆU! Umjereni konzervativac kojeg se Andrej boji: Neki su već spremni s njim ići u boj i na izborima srušiti HDZ s vlasti

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

On je ovime krenuo u kampanju za parlamentarne izbore. Tim se riječima i u HDZ-u komentira nedavni nastup bivšeg šefa Nadzornog odbora INA-e Damira Vanđelića pred Antikorupcijskim vijećem kojim predsjeda Mostov Nikola Grmoja. Grmoja već neko vrijeme nastoji istjerati načistac zbivanja u ovoj naftnoj kompaniji koja su rezultirala golemim skandalom koji je doveo do pada rejtinga premijera Plenkovića, ali i njegove vlade, što je za oporbene saborske zastupnike i više nego dovoljan argument da nastave s ovom temom koja već neko vrijeme, na iznenađenje mnogih, intrigira i građane koje je usred energetske krize zgrozila pljačka u INA-i, na kojoj su pojedinci, trgujući plinom, zgrnuli milijune.

Ratni drug

Još nije poznato tko je osim privedenih protagonista s početka ove afere sudjelovao u malverzacijama u INA-i, premijer Andrej Plenković o ovoj temi više i ne progovara, a kako vrijeme odmiče, tako i tema, bez obzira na kompleksnu aferu, pada u zaborav premda Grmoja poduzima sve što je u njegovoj moći da to ne bude tako. Na aferi INA politički je poentirao i Vanđelić, kojega se u dijelu javnosti predstavlja kao mogućeg konkurenta premijeru Plenkoviću na idućim parlamentarnim izborima na kojima će se Plenković pokušati izboriti za treći uzastopni mandat.

No da bi Vanđelić doista prerastao u ozbiljnu prijetnju za Plenkovića, on iza sebe mora imati ozbiljnu stranačku infrastrukturu, što se već sada čini kao velik i nedostižan zalogaj jer je HDZ ipak mašinerija koja je ranijih godina znala samljeti i mnogo zvučnija imena. Istina je da se Vanđelića zasad u javnom prostoru percipira kao menadžera bez mrlje u karijeri, baš kao što je istina da je Vanđelić hrvatski branitelj i logoraš za kojega njegovi suborci imaju samo riječi hvale.





Pokoju lijepu za njega bi možda, da smije, rekao i njegov ratni drug Tomo Medved jer su njih dvojica te teške godine provodili na Banovini, a ponešto o njemu vjerojatno bi imao reći i Milijan Brkić s kojim su ga jedno vrijeme povezivali. S velikim poštovanjem o Vanđeliću je govorila bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je među prvima u njemu prepoznala premijerski potencijal, no taj isti potencijal prepoznavali su i mostovci koji su ga Karamarku sugerirali za premijera stručnjaka. Umjesto Vanđelića, državu je tada nakratko kao predsjednik Vlade poveo Tihomir Orešković, no u Plenkovićevim redovima uvjereni su da je Vanđelić i danas ostao u korektnim odnosima s Mostom, u čijim bi redovima mogao pronaći infrastrukturnu potporu za nadolazeće parlamentarne izbore.

Velike ambicije

Prema jednoj od priča koje kruže čak i vladajućom strankom, postoji mogućnost da Vanđelić na parlamentarnim izborima bude “novi Škoro”, odnosno da bude taj oko kojega će se okupiti neke desne opcije, Most i Suverenisti, ali Domovinski pokret sigurno neće. Miroslav Škoro pokazao je da desnica zna i može osvojiti respektabilan broj glasova, odnosno mandata, a do koje je to mjere ozbiljno, bilo je posebno jasno na predsjedničkim izborima, na kojima je Škoru samo nekoliko postotaka dijelilo od ulaska u drugi krug, a onda, lako moguće, i od predsjedničke fotelje. Nije Vanđelić osoba Škorina profila niti je poznat širim masama, no on ima velike ambicije i nada se da bi Plenkoviću mogao biti jezičac na vagi pri sastavljanju buduće vlade.

To bi također moglo biti kompleksno jer bi u tom scenariju njih dvojica morala sjesti za pregovarački stol, a posljednji put kada su pregovarali, njihovi odnosi i jesu pukli zbog toga što Vanđelić nije prihvatio Plenkovićevu ponudu da se kandidira za zagrebačkoga gradonačelnika, i to kao paravan za pokojnog Milana Bandića. Jasno je svima onima koji poznaju ovog nekadašnjeg ravnatelja Fonda za obnovu Zagreba da on ima velike apetite, no iako je upitno može li zaista time ugroziti premijera Plenkovića, Vanđelić evidentno žulja predstavnike vladajuće stranke, ako ništa drugo, onda barem zbog svojih saznanja o događajima u INA-i. Svojedobno se tvrdilo da bi baš time Vanđelić mogao ugroziti premijera Plenkovića, a s obzirom na to da je nedavno neugodno prozvao bivšeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, postavlja se pitanje koje još adute Vanđelić krije u rukavu i kada će ih upotrijebiti. Dosad se Vanđelić, doduše, ideološki nije izjašnjavao pa je to segment koji zbunjuje i premijerove suradnike koji kažu da s njime ništa nije nemoguće.

Što god s njim bilo, Vanđelić je sasvim pristojno odgovarao na pitanja članova Antikorupcijskog vijeća, gdje ga je i Dalija Orešković upitala o e-poruci Vlade uz potpitanje je li je potpisao resorni ministar ili predsjednik Vlade, zamolivši objašnjenje izvještaja da INA ne posluje po zakonima.

Dualistički sustav

“Mail je poslao ministar Ćorić. Dokument nema oznaku tajnosti i smatram da se može javno objaviti. Što se tiče izvještaja vladama RH, imam ih. U njima smo upozoravali da organizacija INA-e i njezini interni dokumenti nisu sukladni Zakonu o trgovačkim društvima. Za vrijeme mog mandata uspjeli smo uskladiti interne akte INA-e sa Zakonom o trgovačkim društvima. INA ima dualistički sustav – NO i Uprava, nitko drugi ne donosi odluke. Godine 2011., kad sam prvi put bio član NO-a, bio sam šokiran i o tome sam pisao Upravi. Ostalo je i dalje u dodatku ugovora da MOL upravlja INA-om i zato propisuju određene procese. Što se tiče HANFA-e, izvanredni nadzor su obavljali 2011. i podnijela je dvije kaznene prijave”, odgovorio je Vanđelić.

Za razliku od ostalih članova Vijeća, zastupnica Karolina Vidović Krišto bila je nešto grublja pa je od Vanđelića zahtijevala da odgovori je li ga u njegovim odlukama usmjeravao premijer Plenković. “Mene nitko nikada ne usmjerava. Ne mogu prihvatiti da me netko usmjerava, pa ni Plenković. Mi smo 2016. godine uskladili interne akte”, rekao je bivši šef NO-a dodajući da je Vlada rekla da je zatvaranje sisačke rafinerije njezin interes. “Ako je to bilo štetno, zašto vi niste djelovali? Imali ste naknadu od 35 tisuća kuna. Jeste li šutjeli zbog te naknade? Isto ste učinili i Croatia osiguranju. Držati ljestve lopovu je isto kao da ste lopov“, rekla je Vidović Krišto, dok u HDZ-u govore da je to jedno od pitanja koje i Plenković misli nametnuti kada i ako se Vanđelić politički angažira. Na ove opaske zastupnice Krišto Vanđelić zaista nije odgovarao konkretno, no zato je u nastavku izlaganja kritizirao trenutnu situaciju u INA-i, obrušio se na Ćorića i elaborirao dijelove vlastite biografije u koju odnedavno može dodati i osnivanje Znanstveno-razvojne inicijative – ZRIN koja je predstavljena kao svojevrsni inkubator za buduće premijere i ministre. Hoće li do toga doista doći, moglo bi se vidjeti na idućim parlamentarnim izborima koji se u redovitom roku trebaju održati u ljeto 2024. godine, a možda i ranije s obzirom na to da nas u proljeće te iste godine očekuju izbori za Europski parlament.









Političke slagalice

Na nedavno održanim izborima u Sloveniji trijumfirala je tamošnja inačica znanstveno-razvojne inicijative, Pokret Sloboda koji je predvodio menadžer Robert Golob koji je samo godinu dana stariji od Vanđelića, no Vanđelić i Golob teško da se mogu uspoređivati jer se Golob u obračunu s konzervativnim Janezom Janšom predstavio kao slovenska verzija zeleno-lijeve političke platforme, dok Vanđelić o ideologiji zasad šuti. Oni koji ga poznaju kažu da je riječ o umjerenom konzervativcu, što i nije neka razlika u odnosu na premijera Plenkovića, ali je razlika utoliko što na desnoj političkoj sceni našoj zemlji uistinu manjka snažnih pojedinaca koji bi mogli postići određene pomake.

Međutim, nove političke inicijative nikada se u Hrvatskoj nisu ideološki profilirale, dapače, sve nove opcije koje su bile na tragu toga da razbiju monopol SDP-a i HDZ-a uvijek su zazirale od ideologije, što je u politici, posebice onoj hrvatskoj, golem promašaj. Bez obzira na sve menadžerske vrline i svježinu koju sa sobom nose nova lica, birači jednostavno vole znati čije ime zaokružuju i koji je svjetonazor onoga komu će dati svoje povjerenje.

To, uostalom, i jest ono na čemu je Škoro trijumfirao na svojim izborima, a to je po svemu sudeći i ono što u ovim političkim slagalicama nedostaje Vanđeliću koji se baš poput svih svojih prethodnika koji su nastojali biti predvodnici tog takozvanog trećeg puta boji izaći iz ormara i predstaviti se onakvim kakav jest. Oni koji se boje sebe i svojega svjetonazora ne mogu vladati državom, Plenković to vrlo dobro zna, njegova stranka možda nije najtransparentnija, ali je njegova politika desnog centra i više nego transparentna, to nije Plenkovićeva slabost, nego prednost. Birači s njime znaju na čemu su i što točno dobivaju, a to je ujedno i ono na čemu padaju svi ostali željni premijerske pozicije. I upravo zbog toga, ako želi pomrsiti račune premijeru Plenkoviću, Vanđelić prije svega mora odrediti smjer i put kojim će to učiniti jer INA nije dovoljna. INA već sada pada u zaborav, a do izbora ima još dosta vremena i podosta tema koje bi uz ostalo mogle biti i ideološki osjetljive.