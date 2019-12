Škorin intervju za 7Dnevno: Uvjerljivo ću pobijediti. Ja sam čovjek emocije i to se ne mijenja. I kao predsjednik ću pisati pjesme

Donedavno, hrvatska javnost Miroslava Škoru percipirala je tek kao uspješnog glazbenika koji puni dvorane. Međutim, Škoro je, vidljivo je to iz njegove kampanje za predsjedničke izbore, znatno više od toga. Ovaj poduzetnik i doktor znanosti ima manire političara pa je njegova kandidatura za predsjednika uznemirila duhove na hrvatskoj političkoj sceni. Što ga je nagnalo da se vrati u politiku, s kime će surađivati ako preuzme fotelju na Pantovčaku te kako gleda na aktualna zbivanja u hrvatskoj politici, ali i koje će poteze povući ako postane predsjednik, otkrio je u razgovoru za 7dnevno.

* Uspješan ste glazbenik i poduzetnik, no zovu politike očito niste mogli odoljeti. Jeste li se tijekom kampanje za predsjednika u nekom trenutku zapitali što vam je to trebalo i poželjeli dići ruke od svega? Koliko ste generalno zadovoljni odrađenim?

– Ni u jednom trenutku nije mi palo na pamet da bih trebao odustati. Meni je ovo sve novo, ja nisam profesionalni političar, no mislim da sam sa svojim timom odradio odličan posao. Jako smo uzburkali vodu i jako smo uznemirili političku oligarhiju koja drma Hrvatskom. Dokaz tomu je ta silina napada koju moja obitelj i ja trpimo od prvog dana. Mjesecima prije izbora zabranjivali su se moji koncerti, na razne su načine obrađivali moji suradnici i prijatelji ne bi li se iskopalo nešto kompromitirajuće o meni, a kad ništa od toga nije upalilo, onda su preko srpskih tabloida bliskih Vučiću počeli plasirati nevjerojatne laži koje su, nažalost, prenijeli i neki hrvatski mediji. To je potez očajnika, karijerista zabrinutih samo za vlastite pozicije i moć. Uz mene stoji narod i zato nisam uznemiren. Hrvatsku sam od najave kandidature obišao tri puta, družio sam se s ljudima, organizirao vojsku volontera, održao nekoliko velikih skupova… Sve to upućuje na moju uvjerljivu pobjedu na izborima.

