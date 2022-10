SESVETE TRESE ‘SLUČAJ SLJEME’! Tomašević opet briljira: Umjesto obećane elitne škole, u pogonu nekadašnjeg diva odlaže krupni otpad

Autor: Ratko Bošković / 7dnevno

Poljoprivredno-industrijsko poduzeće Sljeme na krajnjem istočnom dijelu Zagreba, u Sesvetama, u trenutku osamostaljivanja Hrvatske hranilo je, odijevalo i školovalo 624 sesvetskih obitelji. U pretvorbi i privatizaciji postalo je ogledni katalog kriminalnih malverzacija, a potom jedna od najintrigantnijih priča iz hrvatskog ortačkog kapitalizma i poprište borbe raznih klanova za hrvatsko tržište hrane.

Kad su od njega ostale samo očerupane industrijske zgrade i golemi prazni prostor u geometrijskom središtu najveće zagrebačke četvrti, Sesvećani i urbanisti sa zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta sada već bivše Sljeme postavili su za nositelja briljantnog urbanističko-razvojnog projekta “Zelene i plave Sesvete”. Proteklih dana, međutim, nova zagrebačka vlast odlučila je od betonskog kostura nekadašnjih Sljemenovih pogona napraviti odlagalište krupnoga otpada.

Ostvari li se ta zamisao i propadnu li razvojni planovi Sesvećana sa Sljemenom, posljedice bi mogle biti nevjerojatno dalekosežne, sve do promjene raspodjele moći u hrvatskom parlamentu i smjene stanara u Banskim dvorima na zagrebačkom Markovu trgu.





Ispod pruge

Sesvete predstavljaju kratku rekapitulaciju urbanog razvoja središta Zagreba: nastale su uz crkvu na uzvisini i širile se radijalno po istočnim obroncima Zagrebačke gore, dok je nizina prema Savi bila močvarna. Gradnja željezničke pruge i cesta između Sesveta i Save zaštitila je to veliko ravno zemljište i učinila ga građevinskim, ali je ono u službenim prostornim planovima bilo rezervirano za gospodarske djelatnosti, proizvodne hale, stočne farme, silose za žitarice i veletrgovačka skladišta, a ne za građansko širenje Sesveta.

Godinama su se Sesvećani za vladavine svemoćnoga Milana Bandića uzaludno borili da se to promijeni, da i Sesvete, kao i središte Zagreba, i “ispod pruge”, u golemom prostoru do Save, mogu dobiti “svoj Zrinjevac”, normalne gradske ulice, trgove, parkove te javne kulturne i društveno-političke sadržaje.

Kad se to jednom dogodi, zamislili su agilni sesvetski aktivisti okupljeni u udrugama građana uz pomoć stručnih urbanista, i propale i napuštene tvorničke zgrade Badela, Končara, Termomehanike, a osobito Sljemena, moći će se arhitektonski i urbanistički “reinterpretirati” u suvremene škole, hotele, sportske dvorane, domove zdravlja, općinske urede, policijske i vatrogasne postaje, turističke atrakcije, izvore obnovljive energije i sve ostalo što je suvremenom gradu, po broju stanovnika petom u državi, potrebno za normalan život i razvitak.

Sve je to Sesvećanima bilo tim potrebnije što se poslije Domovinskog rata u njihovu veliku četvrt doselilo i sagradilo kuće i stanove mnoštvo mladih obitelji iz ratom zahvaćenih dijelova bivše Jugoslavije pa im je, ionako već oskudna, infrastruktura postala nepodnošljivo zagušena. Dio svojih smjelih planova, onaj jednostavniji poput šetnice uz potok Vuger, uspjeli su i oživiti, ali Sljeme se pokazalo kao tvrd orah. Ne prvi put.

Novi čin

U prvoj polovici 1990-ih godina prošlog stoljeća poduzeće Sljeme poslovalo je vrlo solidno, njegovih 640-650 zaposlenika stvaralo je 190 milijuna kuna prihoda i poslovalo s dobiti – malom, ali ipak “pozitivnom”, tako da je tržišna vrijednost poduzeća u pretvorbi ničijeg i svačijeg društvenog u državno vlasništvo procijenjena na visokih 60,3 milijuna tadašnjih njemačkih maraka, što bi danas bilo nominalno oko 30 milijuna eura. U privatizaciji su zaposlenici Sljemena kupili oko 40 posto dionica novonastalog trgovačkog društva, ali na način izričito zabranjen zakonima: tako što im je novac za to ulaganje, kroz “stimulacije” i zajmove, osiguralo samo poduzeće. No poslovanje poduzeća krenulo je nizbrdo sve do pred vrata stečaja, dioničari-zaposlenici nisu državi otplaćivali dionice i one su ponovno većinom završile u državnom portfelju. Bio je to početak novog čina tipične hrvatske privatizacijske farse.

Sredinom 2001. država (točnije Fond za privatizaciju) oglasio je prodaju 33,47 posto dionica Sljemena d.d. “pod posebno povoljnim uvjetima”, po samo jedan posto nominalne vrijednosti, ili za 3,90 kuna komad. Godinama kasnije Državna revizija (njezino je izvješće i danas na internetu) ustanovit će da “nije bilo uvjeta za donošenje odluke o prodaji dionica po stečajnim uvjetima”, a da “nema dokumentacije iz koje bi bila vidljiva druga mjerila i uvjeti prema kojima je tvrđena cijena dionica Društva znatno ispod nominalne vrijednosti… Predsjednik Fonda za privatizaciju u vrijeme donošenja odluke o prodaji bio je Hrvoje Vojković”.









Dionice je od Fonda kupilo zagrebačko društvo s ograničenom odgovornošću Finagra. Nisu to, međutim, bile jedine dionice Sljemena koje je kupila Finagra. Kad su u rujnu 2001. godine državni revizori proveli nadzor nad pretvorbom i privatizacijom Sljemena, Finagra je bila vlasnica 73,65 posto dionica te sesvećanske prehrambene industrije. No početkom novoga milenija ukupni se prihod Sljemena u odnosu na 1994. godinu prepolovio, proizvodnja stočne hrane sa 33 tisuće tona pala je na samo tisuću i pol, proizvodnja mesne industrije se prepolovila, a uzgoj tovljenih svinja sa 5739 pao je na nula grla. Zašto se to dogodilo? Tko su bili vlasnici i direktori Finagre? To je posebno zanimljiv dio priče.

U ljeto 1989., kad je u bivšoj Jugoslaviji kapitalizam opet postao poželjan, obitelj Todorić iz Kloštar-Ivanića, veliki proizvođač i uvoznik cvijeća, odlučila je svoje poslovanje preoblikovati iz obiteljskog poljoprivrednog dobra u trgovačko društvo, odnosno poduzeće. Glava obitelji, bivši osuđivani i zatvarani direktor Agrokombinata, legendarni Ante Todorić, povukao se u sjenu, a u prvi plan je istupio njegov sin Ivica koji se već bio izvještio u uvozu i prodaji cvijeća i voća. Osnovali su i registrirali tvrtku “Agrokor, za proizvodnju i promet ratarskih, cvjećarskih, vrtlarskih i voćarskih kultura”.

Grupa trejdera

U to vrijeme glavni trgovac burzovnom prehrambenom robom u Hrvatskoj bilo je Voće na čelu s jednako legendarnim direktorom Jurom Klarićem. Voće je uvozilo i izvozilo većinu šećera, žitarica i uljarica. Zaposlenici Voća počeli su osjećati aktivnosti Ivice Todorića i njegova Agrokora potkraj 1989. ili početkom 1990., najprije kao konkurente na tržištu soje i sojine sačme. Tada se u Agrokoru okupio tim uglednih i iskusnih trejdera, no oni su za javnost bili potpuno nevidljivi, baš kao i Ante i njegov najbliži suradnik iz Agrokombinata i najveća žrtva političkog progona Rudo Mikulić: jedino javno lice Agrokora bio je Ivica Todorić.









“Jure Klarić i Voće mogli su otežati, a možda i posve onemogućiti uzlet Agrokora i Ivice Todorića, no očito je Klarić Todoriće podcijenio”, napisao sam i u svojoj biografiji Ivice Todorića, osobito kad je odbio savjet najbližih suradnika da kupi zadarsku Sojaru u stečaju pa ju je kupio Agrokor. Nezadovoljni statusom u Voću koje je Klarić privatizirao i u Todorićevu Agrokoru grupa trejdera – Ivan Trgo, Davor Lovrić, Ivica Ćapo i Mladen Mavriček – osnovala je vlastitu trejdersku kompaniju Interagru, sa željom da nadmaše i Agrokor i Voće. A kao platforma i glavni oslonac za prodor na hrvatsko prehrambeno tržište trebalo im je poslužiti upravo Sljeme.

Ali potkraj 2004. godine, nakon neuspjelog pokušaja puzajućeg preuzimanja i mnogo vlasničkih peripetija, Ivica Todorić uspio je za samo milijun kuna gotovine kupiti PIK Vrbovec, na početku 1990-ih najvećeg hrvatskog proizvođača hrane, i sudbina sesvetskog Sljemena u Interagrinu vlasništvu bila je zapečaćena.

Ubrzanim putovanjem vremeplovom zatekli smo danas bivše tvornice i druge nekretnine Sljemena u vlasništvu Zagrebačkog holdinga: napuštene, polurazrušene, očerupane, bez portira i čuvara, zatrpane nagomilanom šutom, gumenim otpadom i suvišnom komunalnom kramom. Istovremeno, u Sesvetama postoji Glazbena škola Zlatka Grgoševića sa oko 600 učenika različitih uzrasta, od predškolskog do srednjoškolskog, dobitnika velikog broja nagrada za izvrsnost, koji nemaju vlastitog prostora. Za njih je odavna pripremljen projekt preuređenja bivše upravne zgrade Sljemena, ali on nikako da se približi realizaciji.

Dolazi krama

Baš kao što su u Bandićevo vrijeme mnogi Sesvećani javno prijetili da će svoju četvrt odcijepiti od Zagreba i pretvoriti je u vlastiti samostalni i neovisni grad, tako su danas stanovnici Sesveta toliko očajni i nesretni zbog svoje izvrsne glazbene škole da je njihova građanska Udruga Zelene i plave Sesvete pozvala sugrađane na potpisivanje peticije za konačno preuređenje jedne zgrade Sljemena koja sada stoji zatrpana smećem. Jer, Grad, čini se, ima sa Sljemenom druge planove.

Naime, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević donio je 7. travnja ove godine odluku da će dio poslovnih prostora Sljemena, dok za to postoji potreba, Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanjem koristiti za odlaganje svojevrsnog krupnog otpada…

Umjesto da napokon u ostacima Sljemena uredi glazbenu školu, za koju postoji i gotov arhitektonski projekt, Zagreb će ondje “smjestiti stvari iz stanova i poslovnih prostora pohranjene u gradskim skloništima, te zbrinuti stvari ranijih korisnika ostavljene u gradskim stanovima i poslovnim prostorima”.

Nakon građevinskog i gumenog otpada, te suvišnih gradskih kandelabera, o čemu je izvijestio portal zagrebinfo.hr, Sesvećanima umjesto glazbene škole i suvremenog urbanog centra dolazi krama od čišćenja “atomskih” skloništa i napuštenih gradskih stanova. Kad im to u punoj mjeri dopre do svijesti, Sesvećani vjerojatno neće biti samo razočarani, nego i bijesni. A novoj gradskoj vlasti u Zagrebu to uopće nije potrebno ni pametno izazivati. Zaboravljaju da su im jedno mjesto i jednu moćnu ruku u Hrvatskom saboru, dakle na nacionalnoj političkoj pozornici, ono na koje je sjeo glumac Vilim Matula, najvećim dijelom osigurali upravo Sesvećani. Nastave li se nove gradske vlasti prema Sesvetama odnositi kao prema smetištu, teško da će na tu vrhunsku političku potporu moći računati i na sljedećim izborima.