SDP-OVA ‘IGRAČICA IZ SJENE’: Matić nije osmislio rezoluciju o pravu na pobačaj, mozak složene operacije bila je ‘mlada lavica’ partije!

Autor: Iva Međugorac

Koncem prošlog mjeseca Europski parlament usvojio izvješće hrvatskog zastupnika Predraga Freda Matića o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, a u isto vrijeme odbačen je alternativni prijedlog rezolucije Europske pučke stranke. Ponosno bivši ministar priča o svojoj rezoluciji uspoređujući liječnike i mesare, jer njegova je rezolucija usvojena sa 378 glasova, usprotivilo joj se 255 europarlamentaraca, dok je 42 bilo suzdržano. Treba znati da, iako je rezolucija usvojena većinom zastupničkih glasova, ona ipak nije obvezujuća za države članice, Europski parlament nema ovlasti državama članica poništiti odluku o zabrani pobačaja ili medicinski potpomognute oplodnje, no rezolucijom se pokazala naklonost Europske unije prema lijevo-liberalnim ideologijama, čiji je predvodnik postao naš europarlamentarni zastupnik, vukovarski logoraš i bivši ministar branitelja.

“Ova odluka označava početak novog razdoblja u Europskoj uniji i prvi istinski otpor nazadnoj agendi koja godinama gazi ženska prava u Europi“, poručio je Matić nakon što je Europski parlament usvojio njegovo izvješće, što je u Lijepoj Našoj s oduševljenjem dočekala Severina.

Žali Matić što ga u EP-u nisu podržale kolege iz HDZ-a, no oni koji poznaju mladog Karla Resslera tvrde da on ni u ludilu ne bi stao iza takve ideje koju zagovara Matić, a sličan stav dijeli i njegov kolega Sokol. Neka pati komu smeta, samouvjereno poručuje ovaj SDP-ovac nakon svega viđenog, a sada je na nacionalnim vladama da odlučuju o ovom pitanju u svojoj zemlji, a ono uključuje i apel državama članicama da uvedu sveobuhvatan seksualni odgoj za mlade. Savjetuje se članicama i da se omogući bolja dostupnost kontracepcijskih sredstava, bolji pristup proizvodima za menstrualnu higijenu ukidanjem oporezivanja, spominje se i legalan pobačaj, ali i famozni priziv savjesti, zbog čega su u Hrvatskoj ustale strukovne, liječničke organizacije jer se od zdravstvenih ustanova očekuje da osiguraju liječnika koji će pacijentima pružiti traženu uslugu.

Medlobi je SDP-ova kama Harris!?

Tomislav Sokol uvjeren je kako Matić izvješće nije osmislio sam, već je u tome sudjelovao pod utjecajem stranih lobija. Uzburkao je hrvatski zastupnik do te mjere europske vode da su europski konzervativci i reformisti dan prije glasanja o njegovu izvješću zahtijevali da se ono odbaci s dnevnog reda, no njihov zahtjev je odbačen. Da su prihvaćanjem Matićeva izvješća kapitulirali demokršćani u mnogim zemljama EU-a, uvjeren je pak Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta, dok u isto vrijeme u SDP-u likuju tvrdeći kako je ovime dokazano da pravih socijaldemokrata ipak još ima. No napominju kako Matić rezoluciju nije osmislio pa ni kreirao sam. Učinila je to mlada nada Partije, Varaždinka Mateja Medlobi, koja navodno i stoji iza usvojene rezolucije o seksualnim i reprodukvitnim pravima žena. Do koje su mjere u SDP-u ovime zaneseni, možda ponajbolje govori to što su ovu mladu ženu već nazvali svojom lavicom koja je ostala u sjeni, uspoređujući je s Kamalom Harris, koja je nakon američkih predsjedničkih izbora ostala u sjeni novog predsjednika Bidena.

Medlobi je inače asistentica u uredu Predraga Matića u Europskom parlamentu, a široj javnosti poznata je još od 2020., kada je s poznatom novinarkom Majom Sever i glinskom dogradonačelnicom Brankom Mikšić-Bakšić proglašena dobitnicom nagrade Ponos Hrvatske jer su zajedno obilazile siromašne i pomagale ljudima u zabačenim krajevima zemlje. Medlobi je u ovom posljednjem slučaju bila koordinatorica izrade rezolucije, za koju je zatim Matić lobirao među ondašnjim političarima pa se stoga ova mlada žena može nazvati mozgom Matićeve složene operacije. Prema onome što piše na internetskim stranicama Matićeva ureda, Mateja je magistra socijalne politike, a u Europskom parlamentu prati rad dvaju odbora – Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost i Odbora za kulturu i edukaciju, a uz to prati rad Delegacije Europskog parlamenta za odnose s Arapskim polutokom te su joj područja interesa i ekspertize socijalna politika s fokusom na rodnu ravnopravnost i obrazovne procese.

Najvažnija bitka

Tekst koji je zastupnicima u Europskom parlamentu donio Odbor za ženska prava i ravnopravnost spolova kao ključnu stvar u formulaciji ističe legalan pobačaj za sve žene, a izvještaj koji je prihvaćen osuđuje uporabu prigovora savjesti zdravstvenih radnika, pri čemu se tvrdi kako je to jedna od najproblematičnijih prepreka.

“Medicinski radnici često ne rade abortuse pozivajući se na svoja osobna uvjerenja, to ne samo da uskraćuje pravo ženama na zdravstvo i medicinske postupke, već pokreće i pitanje javnih sustava upućivanja”, stoji u rezoluciji iza koje stoji mlada Matićeva suradnica i mlada Varaždinka koja se po svemu sudeći javnosti tek treba predstaviti. Ideja koju su osudili europski biskupi, europski pučani, konzervativne političke opcije, pa i dio hrvatskih zastupnika ipak je pala na plodno tlo.