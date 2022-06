SAMO GLUMI PRIJATELJSTVO S PLENKOVIĆEVIM TAJNIKOM: HDZ-ovac koji bi mogao uzdrmati svoju stranku! ‘Desna struja se ne predaje, još pokušavaju zavladati’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Kada je prije nekoliko godina Mario Kapulica izabran za šefa Zajednice utemeljitelja HDZ-a “Dr. Franjo Tuđman”, samo su rijetki i neupućeni tim imenovanjem mogli biti iznenađeni jer je riječ o bivšem predsjedniku stranačke mladeži koji je u politiku ušao početkom devedesetih i koji je dio političke karijere proveo u Uredu predsjednika Franje Tuđmana, gdje je bio pomoćnik njegova savjetnika za nacionalnu sigurnost Markice Rebića. Ta veza s Rebićem i danas je Kapuličina odskočna daska. Premda se rijetko medijski eksponira, bivši šef HDZ-ove mladeži danas je na glasu kao jedan od najutjecajnijih saborskih zastupnika vladajuće stranke, pri čemu ne treba zaboraviti ni na njegovu poziciju posebnog političkog savjetnika predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića.

Novi val

Na poziciji glavnog tajnika HDZ-a već se neko vrijeme nalazi premijerov prijatelj iz djetinjstva Krunoslav Katičić, kojega u vladajućim redovima opisuju kao premijerovu desnu ruku, ali i kao vodećeg Plenkovićeva operativca koji ujedno uživa njegovo veliko povjerenje, što i nije čudno kada se zna da se njih dvojica poznaju još iz mladih dana. Bez obzira na to poznanstvo i malu vjerojatnost za to da bi Plenković bio spreman odreći se Katičića, upućeni u HDZ-u svjedoče kako je njegovu poziciju glavnog tajnika HDZ-a ‘napikirao’ Kapulica, kojega navodno forsira takozvana desna HDZ-ova struja koja se još poziva na Milijana Brkića iako se on iz politike formalno potpuno povukao. Ako je vjerovati glasinama koje kruže vladajućom strankom, Katičić i Kapulica zasad njeguju prijateljske odnose, no Katičić navodno nije ni svjestan da mu Kapulica iza leđa priprema svojevrsni udar kojim bi ujedno djelomično zadovoljio svoje ambicije.

Ima li istine u tim unutarstranačkim glasinama, teško je reći, ali je posve jasno kako Kapulica u vladajućim redovima uživa određenu zaštitu pa je tako neokrznut izašao iz svih afera kroz koje se provlačilo njegovo ime. Nedavno je Kapulicu javno prozivao Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja koji je tvrdio da je HDZ-ovac bio jedan od gostiju društvenog kluba u zagrebačkom podrumu u Slovenskoj 9, u kojem su se pripadnici hrvatske političke, medijske i poslovne scene okupljali na druženjima kod bivšeg predsjednika Uprave JANAF-a Dragana Kovačevića. Prepirka između Grmoje i Kapulice u studiju N1 televizije privela se kraju okladom, dali su si ruku, a onaj tko izgubi sam bi, kako su se složili, trebao napustiti politiku. Od tog scenarija na koncu nije bilo ništa, umjesto toga, uslijedio je novi val prepucavanja, u sklopu kojega je Grmoja i dalje tvrdio kako ima popis ljudi koji su bili u klubu u Slovenskoj te da je Kapulica na njemu.





Puklinove veze

Nije nepoznanica da je famozni klub došao u fokus javnosti nakon što je USKOK počeo provoditi istragu protiv Kovačevića i nekolicine osoba zbog sumnje da su davali mito u zamjenu za sklapanje poslova s JANAF-om. Te je teze Kovačević poslije, nakon puštanja iz pritvora, osporavao, baš kao što je Kapulica nastojao demantirati veze s Goranom Puklinom i njegovom suprugom, tužiteljicom Mirelom Alerić Puklin, koja je privedena prije nekoliko mjeseci s Piruškom Canjugom pod sumnjom da je odavala tajne podatke o slučaju Agrokor u kojem je Canjuga optužena. Kada je Alerić Puklin privedena, oglasio se Dragan Kovačević koji je uz ostalo osporio teze o tome da je novac koji je svojevremeno pronađen kod supruga Puklina povezan s njime. Možda Puklin doista nije povezan s Kovačevićem, ali je zato nedvojbeno povezan s Kapulicom koji se svojedobno u razgovoru za Dnevno.hr nastojao ograditi od Puklinovih afera.

Međutim, treba podsjetiti da se Puklina i još dvije osobe odnedavno sumnjiči i za gospodarske malverzacije povezane s Hrvatskom lutrijom, u kojoj je zaposlena Kapuličina supruga Marija, koja prema podacima iz njegove imovinske kartice u toj državnoj tvrtki zarađuje više od 12.000 kuna mjesečno. Slučajno ili ne, Puklin je baš poput Kapulice krajem 90-ih slovio kao jedna od mladih nada HDZ-a, i to baš dok je stranačkom mladeži upravljao Mario Kapulica, koji se krajem devedesetih uspinjao kroz stranačku mladež. Gradio je time utjecaj i u samoj stranci, u kojoj odnedavno pretendira na poziciju glavnog tajnika nastojeći pritom sjediti na dvije stolice, odnosno na stolici bliskoj Plenkoviću i njegovu prijatelju Katičiću, ali i na stolici bliskoj takozvanim stranačkim konzervativnim strujama koje ne prestaju tragati za Plenkovićevim slabostima ne bi li time doveli u pitanje njegovu poziciju u stranci.

Odskočna daska

No u HDZ-u je desna struja do koljena potučena na posljednjim unutarstranačkim izborima, koji su okončani prije desetak dana, kada je Plenković konačno definirao i učvrstio svoj položaj u vladajućim redovima koje je premrežio vlastitim kadrovima. Bez obzira na to, izgleda da premijer u svakom trenutku mora biti na oprezu jer nikada ne zna kada se netko od njegovih kadrova može okrenuti protiv njega. Inače je Kapulica svojedobno bio jedan od devetero potpisnika zahtjeva da predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko zbog neuspjeha u formiranju Vlade odstupi s dužnosti predsjednika stranke, što i jest bila odskočna daska za Plenkovićev dolazak na čelo HDZ-a. Međutim, mnogi u vladajućoj stranci i danas zbog toga smatraju da iza Kapulice uz Rebića stoji Milijan Brkić, koji je i nakon Karamarkova odlaska zadržao svoje pozicije unutar stranke, bez kojih je ostao tek nakon što se izravno sučelio s premijerom Plenkovićem koji je u to doba bio na vrhuncu političke moći.

Vrhunac vlastite političke moći ambiciozni Kapulica još nije dočekao, poznato je da se u politiku vratio 2015., uoči parlamentarnih izbora, kada je pozornost privukao snažnim govorom na proslavi 25. obljetnice mladeži HDZ-a od kojega se distancirao u mandatu bivšeg premijera Ive Sanadera. U svojem govoru Kapulica je tada HDZ-ovce upozorio na osipanje glasača i sve slabije izborne rezultate, što je protumačeno kao kritika na Karamarkov račun pa je razumljivo da ga je, kada je preuzeo HDZ, premijer Plenković prigrlio kao svojeg savjetnika. Neupitno je da je Kapulica u politici aktivan dulje od četvrt stoljeća, odnosno još od 1989., kada je HDZ utemeljen. Unatoč tomu, nikada u stranci nije doživio vrhunac, premda se dugo najavljivao njegov veliki povratak, to mu nikada nije pošlo za rukom.

Stranačke glasine

U vrijeme vlade Tihomira Oreškovića govorilo se da je Ivić Pašalić Oreškovićev savjetnik iz sjene jer se njihove supruge dobro poznaju te da je on taj koji gura i samog Kapulicu s kojim je jedno vrijeme gradio vlastitu političku stranku, no na to se nikada nitko od njih nije osvrtao. Danas je Plenković s Pašalićem u korektnim odnosima, a Pašalić gradi vlastitu poduzetničku priču daleko od očiju javnosti, što se za Kapulicu ne može reći. On je javnosti i ozbiljnih političkih pozicija itekako željan, no stranka te njegove želje nikada nije uzimala dovoljno ozbiljno, pa je, ako je suditi po stranačkim glasinama, Kapulica sada odlučio krenuti vlastitim putem u realizaciju ozbiljnije političke karijere, što, dakako, podrazumijeva i neke konkretnije i ozbiljnije pozicije od ovih na kojima se trenutno nalazi.