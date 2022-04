SAMO BOGATI ĆE IMATI ZA ČVARKE! I da rat u Ukrajini stane ovog trenutka, svinjetinu bismo plaćali ‘zlatom’

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Ulje, mlijeko, jaja, brašno, kruh – mogao bi se tako unedogled nizati popis osnovnih prehrambenih namirnica koje su u posljednjih pola godine znatno poskupjele. Nerado i ispod glasa proizvođači hrane već sada govore kako aktualna poskupljenja kojima svjedočimo ni izbliza nisu gotova, najgore tek dolazi, cijene hrane odletjet će u nebo te je pitanje tko će si je moći priuštiti. Jasno je da je time ugrožena egzistencija dobrog dijela Hrvata, koji već sada jedva krpaju kraj s krajem, bez obzira na Vladine mjere i smanjenje PDV-a na pojedine proizvode koje u praksi i u supermarketima jednostavno nije vidljivo.

Porazni podaci

Vidljiv je zato rast cijena energenata, a vidljivo je i da već sada skupo plaćamo posljedice rusko-ukrajinskog rata čiji se kraj ne nazire. Oni koji su upućeni u proizvodnju hrane smatraju da bi, i da ovoga časa rat stane, posljedice, kada je riječ o cijenama hrane, bile vidljive još minimalno godinu dana. Hrvatska u svemu tome ima dodatni problem jer je država uvelike zapostavila vlastitu proizvodnju, jasno je to i iz statističkih podataka koji pristižu gotovo na dnevnoj bazi a da se na njih ne obaziremo. Tako je, primjerice, hrvatska proizvodnja mlijeka godinama u slobodnom padu, a posljednji podaci Državnog zavoda za statistiku otkrivaju razinu katastrofe koja je zadesila domaće mljekare. Naime, Hrvatska je krajem prošle godine imala oko 102 tisuće muznih krava, što je za sedam posto manje nego godinu ranije, u odnosu na kraj 2012. govorimo o 44 posto muznih krava manje. Poznato je da je Hrvatska u Europsku uniju ušla godinu dana nakon toga, odnosno 2013., a nakon toga je bez ikakve kontrole, regulativa i pravila hrvatsko tržište preplavilo jeftinije uvozno mlijeko iz zemalja Europske unije, dok se usporedno s time naša poljoprivredna politika desetljećima svodi na sustav izravnih poticaja koji na koncu ne pridonosi očuvanju domaće proizvodnje. Vidljivo je to i iz drugih prilično opipljivih podataka. Lani je tako, u odnosu na prethodnu godinu, ozbiljno podbacio broj tovljenih pilića. U prosincu ih je bilo oko osam milijuna, što je godišnji pad od 13 posto. Svinja smo prošle godine u prosincu imali oko 972 tisuće pa i tu govorimo o padu od šest posto u odnosu na preklanjski prosinac. Purica je u tom razdoblju bilo 417 tisuća, što je značajan pad od 13 posto, a slično je i sa svim ostalim vrstama mesa, ali i druge hrane.

Pravimo se gluhi

Hrvatska jednostavno nije samodostatna u proizvodnji hrane pa je ovisna o uvozu, što je posebno opasno i problematično u ovim ratnim vremenima, kada brojne države već zabranjuju izvoz vlastitih prehrambenih proizvoda. Trend su sa pšenicom pokrenuli Mađari i Srbi, ali na tome se, kako tvrde upućeni, neće zaustaviti, uskoro Hrvatska više neće imati ni dovoljne količine ulja, a upitno je i što će biti s mesom i mesnim proizvodima. Upućeni svjedoče da je poskupljenje svježeg mesa u ovoj godini neizbježno, očekuje se da će u kategoriji mesa najviše rasti svinjetina, čija je cijena u ovom trenutku prema tvrdnjama domaćih proizvođača nerealno niska. Moguće je da će rast cijena svinjetine biti ogroman udarac za hrvatske potrošače koji su to meso kupovali baš zbog njegove pristupačne cijene, međutim, s obzirom na to se predviđa rast cijena svinjetine za oko 70 posto, pitanje je tko će si je uopće moći priuštiti. Jednako je upitno tko će si moći priuštiti svježu junetinu i janjetinu, čije su cijene već porasle za više od 30 posto. Mesna industrija dosad je taj porast amortizirala i krajnji kupci nisu bili toliko izloženi divljanju cijena, no kako vrijeme odmiče, a ne poduzima se baš ništa, vrlo je vjerojatno da će već u prvim ljetnim mjesecima i građani početi osjećati konkretnije posljedice krize i inflacije.

Domaća mesna industrija strahuje da bi se rast cijena mogao odraziti na kupovnu moć građana, a onda ujedno utjecati i na njihovo poslovanje, zbog čega će možda biti prisiljeni dijeliti otkaze svojim zaposlenicima u sektoru koji se ionako bori s neuređenim tržištem i nelojalnom konkurencijom te velikim pritiskom uvoznog lobija koji meso nudi po toliko niskim cijenama da se ugrožava profitabilnost kompletnog sektora u Hrvatskoj te dovodi u pitanje stabilnost i održivost poslovanja u hrvatskoj mesnoj industriji.

Prijete otkazi

Oni koji dobro poznaju ovu materiju tvrde da su i nadležni u Hrvatskoj vrlo dobro upoznati s tom problematikom, teško da i njima promiču konkretne brojke, jer broj neregistriranih i nelegalno proizvedenih svinja iznosi gotovo 400.000 komada, u tu statistiku nisu uključeni nelegalni janjci, telad, ovce i goveda. Koliko je problem nelegalna proizvodnja i prodaja, toliko je upitna kvaliteta takvog mesa, koje se na tržište plasira bez kontrole. Iako se u proizvođačkim krugovima ne vjeruje da će doći do nestašice svinjetine, cijene u maloprodaji bit će osjetno više, a tu problem predstavlja i poražavajuća statistika koja se odnosi na domaću poljoprivredu koja zadovoljava oko 40 posto domaćih potreba. Da priča bude paradoksalna, Hrvatska, bez obzira na to, izvozi oko deset posto živih svinja, a razlika koja manjka u našoj zemlji nadomješta se uvozom mesa upitne kvalitete iz europskih zemalja u okruženju. Nešto je bolja situacija s junetinom, hrvatski stočari proizvode dovoljne količine toga mesa, ali se oko 70 tisuća junadi izvodi u arapske zemlje i Libanon pa taj dio mesa manjka hrvatskom tržištu na koje stiže uglavnom poljska junetina.

Svi oni koji u supermarketima u Hrvatskoj kupuju teletinu uglavnom konzumiraju teleće meso uvezeno iz Nizozemske i Italije, Hrvatska uvozi više od 90 posto teletine koja se plasira na domaće tržište, a u našoj zemlji ozbiljan uzgoj teladi ne postoji. Iako uvezena, i cijena teletine u doglednom periodu trebala bi rasti i do 40 posto, a rast cijena mogu očekivati i ljubitelji suhomesnatih proizvoda. Upravo rast cijena tih proizvoda ozbiljno brine one koji u našoj zemlji proizvode meso jer kažu da bi baš to moglo dovesti do problema sa zadržavanjem radnih mjesta u kompletnoj industriji.

Ovisni o uvozu

Još se na samom početku rusko-ukrajinskog rata govorilo da svijetu prijeti glad i neimaština, prve i ozbiljne posljedice tih prijetnji u Hrvatskoj se već počinju osjećati, što i nije čudno, naša zemlja jedna je od najsiromašnijih članica Europske unije, a dio ekonomskih stručnjaka već sada strahuje od onoga što Hrvatima donosi uvođenje eura, s kojim bi također mogla stići nova poskupljenja.