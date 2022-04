S PALADINOM SE PREVIŠE ZAIGRAO! Zbog ‘ruske veze’ Plenkoviću odbrojani dani: Rekonstrukcijom Vlade želio mir, sada mu prijeti pad

Možda nije član stranke, ali stranački modus operandi novi ministar graditeljstva Ivan Paladina svladao je u samo nekoliko tjedana, koliko je prošlo otkako je doveden u taj resor u kojem je zamijenio “aferaša” Darka Horvata. Iako se premijer Andrej Plenković riješio privedenog ministra Horvata, izgleda da afere neće zaobići ni s ovim imućnim, mladim menadžerom koji je pozornost javnosti privukao čim je imenovan na čelo resora o kojem ovisi proces obnove potresom porušenih područja koji je za Plenkovića i Vladu veoma važan. Kratak pogled na Paladininu imovinsku karticu prosječnom promatraču uistinu bi mogao otkriti kako je riječ o čovjeku s nadljudskim moćima jer u Lijepoj Našoj ljudi njegovih godina o imovini kakvu on posjeduje mogu samo sanjati, bez obzira na razinu obrazovanja.

Sukob interesa

Štoviše, dobar dio ljudi u Paladininim godinama svoje sposobnosti dokazuje u inozemstvu jer u domovini uhljeba i stranačkih poslušnika bez partijske iskaznice nisu ni dobili priliku da pokažu što znaju i umiju. Da vrlo brzo uči, Paladina je pokazao time što u svoju imovinsku karticu nije upisao da posjeduje obveznice IGH oznake IHH-O-176A premda je po zakonu bio obavezan to učiniti. Riječ je o obveznicama koje je kupio nakon što je napustio poziciju predsjednika Uprave IGH pa se u javnom prostoru nametnulo pitanje je li se aktualni ministar koristio povlaštenim informacijama koje je imao kao predsjednik Uprave kada je nekoliko mjeseci nakon odlaska s pozicije kupio navedene dionice.

Da priča bude do kraja zanimljiva, kupnja te junk obveznice preko agencije za naplatu potraživanja B2 kapital donijela je Paladinu vlasništvo nad nizom nekretnina, od kojih je neke i naveo u svojoj imovinskoj kartici. Obveznice su izdane još 2012., a već iduće godine u predstečajnom postupku postalo je jasno da nisu naplative. Na temelju posla s obveznicama svoje nekadašnje tvrtke, Paladina se kani domoći atraktivne poslovne zgrade u Splitu koja je trenutno predmet spora između njega i njegove tvrtke, a ujedno i predmet istražnih radnji. Sve to možda i ne bi bilo neobično za hrvatske političke okvire, da Paladina u Plenkovićevu vladu nije doveden u trenutku kada se javnost zgražala nad Horvatovim, ali i nad aferama drugih ministara, zbog kojih je u pitanje doveden opstanak kompletne Vlade. Dugo se u HDZ-u i među koalicijskim partnerima vijećalo tko bi mogao biti Horvatov nasljednik, a onda je Plenković, nakon što je odbijen HNS-ov Stjepan Čuraj, u javni prostor lansirao Paladinu, čiji je otac blizak suradnik premijerova savjetnika Mate Granića, no on navodno ipak ne želi da ga se povezuje s novim ministrom, koji je na prijedlog Gordana Jandrokovića bio izravan izbor predsjednika Vlade.

Opasne veze

Plenković se navodno naumio okružiti nestranačkim menadžerima, nastojeći svoj novi tim graditi kao reformsku, a ne kao stranačku vladu. Ali izgleda da se već u prvom koraku s novim ministrom opasno zaigrao te da bi Paladina, ako se nastave analizirati njegove poslovne veze, mogao postati opasnost za svojega šefa Plenkovića, koji u posljednje vrijeme djeluje uznemireno i pogubljeno, bar tako tvrdi jedan dio HDZ-a, djelomično i zbog pobune takozvane HDZ-ove desne struje koja je, doduše, posljednjih dana dovedena pod kontrolu. I sam je Plenković, dovodeći Paladinu u Vladu, morao biti svjestan kakvom se riziku izlaže jer biografija novog ministra vrvi kontroverzijama.

Tako se, primjerice, njegovo ime povezuje s propalim projektom “Golf na Srđu”, neizgrađenim projektom “Radeljević”, ali i Kuparima koji su kupljeni još 2015. godine. Paladinin poslovni uspon povezuje se s ruskom poduzetnicom Oksanom Dvinski, nekadašnjom HDZ-ovom donatoricom bliskom bračnom paru Karamarko i bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, a tu su i njegove veze s ruskim tajkunom Sergejem Gljadelkinom, zbog kojih oporbeni političari tvrde da iza ministra graditeljstva stoji ruski kapital. Inače je, prema službenom dijelu biografije, Ivan Paladina profesionalnu karijeru počeo graditi u agenciji za zapošljavanje Adecco Croatia, u kojoj je radio dvije godine u odjelu marketinga, nakon toga prelazi izraelskom poduzetniku Aaronu Frenkelu u Razvoj golf, gdje se i jest bavio projektom “Golf na Srđu” koji je gurala HDZ-ova vlast u Dubrovniku predvođena Dubravkom Šuicom, koja je zbog toga i izgubila lokalne izbore u Dubrovniku.

Ruski prijatelji

Kada je pala vlast u Dubrovniku, Paladina je napustio spomenutu tvrtku te se zaposlio u famoznoj Titan grupi kod Gljadelkina koji je tvrtku poslije prepustio Oksani Dvinski. Osim Titan grupe, ta se kontroverzna poduzetnica povezuje i s tvrtkom Migrit. Dvinski se spominjala i u aferi proširenja mađarske nuklearne elektrane Paks zbog koje je EK svojevremeno pokrenuo spor protiv Mađarske zbog netransparentnosti. I tu se također spominjao sumnjivi ruski kapital. Inače je tvrtka Titan građenje izbrisana iz sudskog registra nakon skraćenog postupka bez likvidacije, i to nakon dvaju zagrebačkih potresa. Preko veza s Gljadelkinom Paladina se i jest povezao s IGH. Naime, tom poduzetniku zaljubljenom u Dubrovnik svojevremeno je za oko zapela ogromna parcela nekadašnje tvornice Radeljević u Gružu, gdje se nalazi i dio autobusnog kolodvora. Ta parcela bila je u vlasništvu IGH, a bogati Rus ga je odlučio preuzeti kada je bio u predstečaju. Institut građevinarstva Hrvatske iz predstečaja izlazi zahvaljujući ruskom kapitalu, odnosno Gljadelkinu.

Cijeli projekt preuzimanja tvrtke vodilo je Delta savjetovanje koje je osnovao Paladina 2011. U suvlasništvu te tvrtke bila je i tvrtka Trag građevinara Valenta Šutala koji je također povezan s HDZ-om. Generalna direktorica ministrove tvrtke bila je jedno vrijeme Ruskinja Alina Juvakajeva. Ubrzo nakon osnivanja jedini vlasnik tvrtke postaje Paladina. IGH, Hidroelektra niskogradnja, Kupari Luxury Hotels te Avenue mehanizacija, sve su to tvrtke koje se povezuju s imućnim Rusima, ali i tvrtke uz koje se veže ime ministra Paladine. Riječ je o tvrtkama vezanima uz ruskog milijunaša Gljadelkina, ali i Igora Aleksandrova Tkača te Mariyana, uz čija se imena u trgovačkom registru spominje Ulica Miroslava Kraljevića u Zagrebu, točnije zgrada s poslovnim prostorima u kojoj nekretnine posjeduje i Milan Popović, bivši partner Severine Vučković koji je ondje prostore kupovao preko Celanove. Mariyan Tkač i Juvakajeva ujedno su zastupnici Kupari Luxury Hotelsa, a među suvlasnicima se donedavno spominjao Paladina, ali i dvije off-shore kompanije. Novi ministar jedno je vrijeme živio u Samoboru, u obiteljskoj kući supruge Marine, s kojom se nedavno preselio na Vrbane.

Ogledni primjerak

Supruga je inače jedno vrijeme bila zaposlenica TZ-a Samobor. Dok je Paladina sa suprugom živio u Samoboru, ona je osnovala tvrtku Luxtina koja je bila registrirana kao turistička agencija koju je potom prodala Branimiru Karaču. Jasno je da je Paladina u proces izbora za ministra ušao uz brojne nepoznanice i nejasnoće, sa stigmom čovjeka koji se godinama povezivao s kontroverznim ruskim investitorima. Zadnji veliki projekt u Kuparima koji je trebao nastati na koncesiji nije se pomaknuo s milimetra. Ništa od toga nije omelo Plenkovića da ga uvede u svoju vladu, a oni koji su dosad imali prilike upoznati ministra opisuju ga kao nadmenog i pomalo drskog tipa s kojim je nemoguće komunicirati, pa kažu da je Horvat, ako ništa drugo, bio čovjek iz naroda s kojim se dalo komunicirati.

S Paladinom to izgleda nije slučaj, no u HDZ-u kažu kako je Plenkovića osvojio baš svojim komunikacijskim stilom, koji neodoljivo podsjeća na premijerov. Inače je Paladina kao mladić bio član Granićeva Demokratskog centra. Nije, međutim, za Plenkovića nevažno ni to što iza novog ministra graditeljstva stoje ljudi suspektnih poslovnih modela koji po Hrvatskoj djeluju posljednjih desetak godina. Bogati ministar u prvim danima svojega mandata pokazao je ogromnu drskost i samouvjerenost, borbeno je ušao u klinč s oporbom, nije pokazao strah od svoje nove pozicije, ali nije pokazao ni da razumije ljude s potresom porušenih područja, čija je sudbina u njegovim rukama.





Ono što je dosad uspio pokazati i dokazati jest da vlastitu egzistenciju zna osigurati, kako, to izgleda u ovoj zemlji one koji imaju nitko i ne pita. Pitanje je na koncu hoće li Plenković i u rekonstruiranoj Vladi s ovakvim kadrovima naći prijeko potreban mir i stabilnost i hoće li uspjeti pokrenuti reforme koje od njega očekuju i hrvatski građani i Europska komisija, jer ako je Paladina ogledni primjerak njegove rekonstrukcije Vlade i zaokreta, tada se može zaključiti da su Plenkoviću dani odbrojani. Ministar još nije ni sjeo u fotelju, a već je postao medijska zvijezda i predmet analiza raznih stručnjaka koji ga nisu pod povećalo stavili zbog reformi i početka obnove, nego zbog afera i sumnjivog kruga ljudi iz kojega dolazi. Sve to skupa, sve i da Plenković Paladinine suspektne veze gurne pod tepih, otkriva još jednu slabost njegove vlade i njegove stranke, onu kadrovske prirode. Plenkovićev HDZ definitivno nije pomlađen, manjak stručnih kadrova odražava se na Vladu i pada na premijerova leđa preko kojih su prošle brojne krize, koje je vješto iznio i sanirao, međutim, to nije duga vijeka, za dugoročno djelovanje potrebna je stabilnost koju Plenković nema s kime postići.