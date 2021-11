RUŠI SE KALMETINA UTVRDA: Osebujni Ričard sklanja kadrove HDZ-ovog moćnika, kraj postaje sve izvjesniji

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Godinama je HDZ-ov bivši ministar Božidar Kalmeta na glasu kao neupitni vladar Zadarske županije, u kojoj njegova stranka nikada nije izgubila izbore. Kalmeta je, kao što je poznato, na nacionalnoj političkoj sceni stasao pod skutima bivšeg premijera Ive Sanadera, no i prije Sanadera bio je poznato političko ime u ovom tradicionalno desnom kraju. Privremeno se Kalmeta iz javnosti povukao pod utegom afera i sudskih procesa koji su se oko njega spleli, a u politički ring vraća ga upravo premijer Andrej Plenković koji se s njime zbližio, štiteći vlastitu poziciju balansom između nove, mlade HDZ-ove struje i stranačkih kapitalaca na čiji popis Kalmeta nedvojbeno ulazi.

U nekoliko intervjua uoči parlamentarnih, pa i stranačkih izbora Kalmeta je laskao Plenkoviću, a njegovo povjerenje opravdao je na parlamentarnim izborima, kada je s posljednjeg mjesta na listi u svojoj izbornoj jedinici skočio na prvo mjesto sa zavidnim brojem osvojenih preferencijskih glasova. Kalmeta je Plenkovića kupio time što mu je sam ponudio da ga stavi na posljednje mjesto, a onda i time što je svoju saborsku fotelju prepustio novim, mladim snagama pa stoga u timu premijera Plenkovića nije bilo nikakve dvojbe, ključeve lokalnih izbora i u gradu Zadru i u Zadarskoj županiji ponovno je prepustio Kalmeti.

No suprotno očekivanjima i tradiciji, na tim posljednjim lokalnim izborima HDZ je podbacio, a kao svojevrsna zvijezda izbora, ali i kao svojevrsni simbol otpora Zadrana prema HDZ-u osvanuo je osebujni performer Enio Meštrović alias Ričard, koji se dugo opirao suradnji s HDZ-om u zadarskom Gradskom vijeću.

Početak kraja

“Danas smo Renata Peroš i ja izdajnici, prodane duše, sutra ćemo biti komunjare i pederi”, poručio je nedavno Ričard na društvenim mrežama dajući naslutiti da je s HDZ-om uspio postići dogovor o Košarkaškom klubu Zadar i dodjeli tri milijuna kuna rebalansom proračuna. Ričard je time postigao dogovor s HDZ-om i HDZ-ovim gradonačelnikom Brankom Dukićem koji se smatra Kalmetinim kadrom, a istovremeno Akcija mladih ulazi u Nadzorni odbor zadarskog košarkaškog kluba, no baš zbog toga što je HDZ popustio zahtjevima osebujnog Ričarda, po kuloarima se u zadarskom kraju sve učestalije progovara o početku kraja Kalmetina utjecaja u toj županiji i u Zadru, gradu košarke.

S čela zadarskog košarkaškog kluba Ričard je, kako tvrde upućeni, počeo sklanjati Kalmetine kadrove, a to je navodno tek početak te suradnje. Da Ričard nema namjeru biti HDZ-ov saveznik, jasno je i iz njegovih poruka na društvenim mrežama u kojima je naglasio da se s HDZ-om usuglasio samo o ovoj točki vezanoj uz košarkaški klub, dok je spreman već na nekoj drugoj točki sa SDP-om, koji je jedini izostao iz dogovora o košarkaškom klubu, rušiti neki HDZ-ov prijedlog. Spominjući Peroš, koja je na glasu kao najpoznatiji zadarski politički prebjeg, Ričard aludira na situaciju otprije gotovo dva desetljeća, kada je dotična zastupnica s nezavisne liste osigurala Kalmeti i HDZ-u većinu. Podsjeća pritom Ričard na način na koji je Zadar tada opstao kao HDZ-ova utvrda, no iz njegova kruga može se čuti kako to sada nije slučaj te da je malo vjerojatno da će desetak ljudi odjednom prebjeći vladajućoj stranci.

No u našoj politici uvijek se isplati vjerovati samo onoj staroj narodnoj “nikad ne reci nikad”. Ipak, treba napomenuti kako je Meštrović bio na svojoj listi te ni na koji način nikomu nije spreman polagati račune, a to i proizlazi iz ovog slučaja s košarkaškim klubom. Pod njegovim pritiskom Branimir Longin podnio je ostavku na poziciju tim-menadžera KK Zadra, a to se opisuje kao posljedica političkih previranja koja traju još od lokalnih izbora na kojima je HDZ ostao bez većine u zadarskom Gradskom vijeću, i to prvi put od hrvatske samostalnosti.

Meštrović se istodobno svojim djelovanjem u Gradskom vijeću pokazao kao tvrd orah, ne samo za HDZ nego i za oporbeni SDP, pa u skladu s time gradski vijećnici s njegove liste nisu dali potporu rebalansu proračuna koji je godinama prolazio glatko i Košarkaškom klubu Zadar donosio dodatna tri milijuna kuna. Problem nastupa kada Meštrović zahtijeva transparentnost, inzistirajući na tome da se zna kamo odlazi taj novac, a što je situacija bila oštrija, to je Meštrović postajao ljući pregovarač: jedan od njegovih uvjeta za izglasavanje rebalansa bio je odlazak onih koje smatra odgovornima za trenutno stanje u klubu pa je vladajućima na lokalnoj razini vrlo jasno dao do znanja da biraju hoće li Zadar napustiti direktor Željko Žilavec ili menadžer Longin.

Kako je u pregovorima na ovu temu posebno zaiskrilo između Meštrovića i Longina, tako je Longin postao bivši sportski direktor, odnosno menadžer. Svjestan toga da klubom upravlja Grad Zadar, osebujni Ričard promijenio je i sastav NO-a u kojem će uz njega osobno sjediti Ante Rubeša iz Akcije mladih te Damir Burčul iz HDZ-a. No jasno je da je time utjecaj Kalmetinih kadrova na najvažniji zadarski sportski klub opao, unatoč tome što se i nakon posljednjih stranačkih izbora zadržao na čelu zadarske, županijske organizacije HDZ-a, i to kao jedini kandidat, što dio članova već neko vrijeme ne podržava, no kako tvrde, još nije sazrio trenutak u kojem će se dovesti u pitanje Kalmetina pozicija, kojom navodno nije pretjerano zadovoljan ni ministar policije Davor Božinović koji od početka Plenkovićeve suradnje s tim bivšim Sanaderovim ministrom premijera poziva na oprez.









Dugoročni problem

Oprezno o Kalmeti govore i u zadarskoj organizaciji HDZ-a te kažu kako se u njihovu kraju i nije vodila prava, demokratska unutarstranačka borba, ni sada nakon što su poljuljani na lokalnim izborima. Izlaznost na unutarstranačke izbore bila je, kako kažu naši sugovornici iz zadarskog kraja, poražavajuća. Naime, na razini županije HDZ ima oko 12.700 članova, a na biralištima ih se pojavilo oko 5000, stotinjak listića bilo je nevažećih, a Kalmeta je dobio 4274 glasa, što kritični dio HDZ-ovaca smatra ne samo izostankom demokracije nego i dugoročnim problemom za stranku koja bi pod Kalmetinim utjecajem već na idućim izborima mogla proći kao Dujićevi kadrovi u Šibensko-kninskoj županiji, gdje je HDZ prvi put u povijesti ostao bez pozicije župana. Klima se u Zadru s osebujnim Ričardom HDZ-ova vladajuća pozicija, a paralelno s njom, bez obzira na Plenkovićevu zaštitu, klima se utjecaj moćnog stranačkog kapitalca i glavnog zadarskog kadrovika Božidara Kalmete, koji je sve svoje političke krize dosad nadživio. Hoće li i ovu posljednju, tek ćemo vidjeti, no u svakom slučaju pozicija za njega nije ugodna.