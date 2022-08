RJEŠAVA SE POLITIČARA KOJEG NE VOLI! Plenković se odlučio za prokušani model eliminacije: Sve HDZ-ovce koji kritiziraju Pupovca je maknuo, novi čovjek je na listi

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Mlad, perspektivan, simpatičan i elokventan – tako dio HDZ-ovaca opisuje svojeg gradonačelnika Dubrovnika Matu Frankovića koji se već neko vrijeme po stranačkim krugovima naziva novim predstavnikom takozvane unutarstranačke desne struje, koja Frankovića posebno simpatizira otkako je nedavno na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj pozira s HOS-ovim obilježjima i pozdravom “Za dom spremni”, što je u medijima prilično negativno odjeknulo i što nije najbolje sjelo ni Frankovićevu stranačkom šefu, premijeru Andreju Plenkoviću.

Zato je Frankovićevo poziranje odlično odjeknulo u braniteljskim krugovima, čije simpatije dubrovački gradonačelnik ionako već neko vrijeme uživa. Nije premijer Plenković netko tko simpatizira Frankovića, ali je političar koji je odavno naučio poštovati protokole pa je u skladu s time HDZ-ova svita i politička elita na nedavnom otvorenju Pelješkog mosta pozirala s Frankovićem, koji je u svojem kraju dostojanstveno dočekao i premijera Plenkovića premda vrlo dobro zna da ga predsjednik Vlade ne simpatizira previše, osobito otkako se počeo spominjati kao predvodnik HDZ-ove desne struje, koju je Plenković još na početku mandata pokušavao marginalizirati ulazeći u obračune s Milijanom Brkićem.

Krivi korak

To što Vaso više nije politički aktivan ne znači da nisu aktivni HDZ-ovi konzervativci. Oni su i dalje nezadovoljni time što je Plenković stranku pozicionirao u političkom centru, odmičući se od demokršćanskih vrijednosti na kojima je HDZ izgrađen. Niz je onih koji Plenkoviću zamjeraju suradnju sa SDSS-om i Miloradom Pupovcem, ali je jako malo onih koji se o stranačkim problemima usude govoriti naglas i kritički. Oni koji su javno kritizirali Plenkovićevu suradnju s Pupovcem mogu se prebrojati na prste jedne ruke, u tu skupinu spada osječko-baranjski župan Ivan Anušić koji je ubrzo nakon tih kritika dobio po prstima.





U skupinu onih koji su kritički progovarali o HDZ-ovim rezultatima na zagrebačkim lokalnim izborima spada pak Franković koji je javno rekao kako je kampanja Davora Filipovića bila promašena. Tu Frankovićevu javnu izjavu Plenković je shvatio prilično osobno, premda mu je i samom jasno da Filipović u Zagrebu nije postigao značajan rezultat, jasno je da je on njegov kadar i njegov mladi lav kojemu je nedavno prepustio fotelju ministra gospodarstva, dok o ministarskoj fotelji Franković može samo sanjati.

Plenković je u ovoj priči branič koji nastoji poduzeti sve da se zaustavi Frankovićeva nacionalna politička ambicija, time se dugoročno nastoji stopirati bilo kakva ideja o mogućem preuzimanju stranke ili Vlade, koja HDZ-ovcima, kada je o dubrovačkom gradonačelniku riječ, nije neprihvatljiva. Znajući za planove koji se kuju na političkim marginama njegove stranke, premijer Plenković kao ozbiljan politički strateg nedavno je s Frankovićem odlučio zaigrati po nepisanom Bandićevu modelu. Umjesto da s njime ulazi u sukobe, Plenković je navodno svojem dubrovačkom kolegi ponudio da na idućim europskim izborima bude HDZ-ov nositelj liste. Time bi se Frankoviću zajamčila dobro plaćena fotelja u Europskom parlamentu, što je ponuda koja se teško odbija pa je i Franković navodno odlučio promisliti o njoj.

Kao što je poznato, na posljednjim europskim izborima HDZ-ove boje kao vođa liste branio je Šeksov posinak Karlo Ressler, koji se nakon toga potpuno posvetio svojoj briselskoj karijeri. U jednom trenutku uoči stranačkih izbora Ressler je ishitreno podržao tim u kojem je sudjelovao Davor Ivo Stier, pokazujući tako da je na suprotnoj strani od one Plenkovićeve, i od toga njegova istupa Resslera više nitko ne spominje u ozbiljnijim stranačkim križaljkama, što bi moglo značiti da Plenković više ne računa na njega premda struja bliska stranačkom doajenu Vladimiru Šeksu svako malo u medijski prostor pušta priče da bi Ressler jednoga dana mogao biti nasljednik premijera Plenkovića.

Pita li se Plenkovića, Ressler i nakon idućih europskih izbora može ostati u Europskom parlamentu, u koji će Plenković i ovoga puta pokušati poslati svojega kolegu Tomislava Sokola. Kada je o tim izborima riječ, oni u javnosti nikada nisu bili atraktivni, no s obzirom na to da je riječ o dobro plaćenim poslovima, u HDZ-u su pripreme za njih već počele pa se naveliko razglaba o tome koga će stranka postaviti na svoje liste. Jedno od imena koja se spominju jest i ono nezavisne saborske zastupnice Marijane Petir, od koje će Plenković prije postavljanja na listu tražiti da se priključi HDZ-u, što njoj ne bi trebao biti problem jer ionako trenutno u parlamentu sjedi kao dio vladajuće većine.

Sve ima svoju cijenu

Ne uspije li do iduće godine otići na diplomatsku funkciju u Vatikan, i Davor Ivo Stier tražit će od Plenkovića da mu ponovno osigura mandat u Bruxellesu pa nije nemoguće da se njegovo ime nađe na stranačkim listama, baš kao što nije nemoguće da ovdje ponovno osvane ime HDZ-ova bivšeg šibenskog župana Pauka, koji se smatra Plenkovićevim kadrom premda na posljednjim lokalnim izborima nije ostvario značajniji rezultat. Osim toga, razumljivo je da se ostanku u Europskom parlamentu nadaju aktualne zastupnice Željana Zovko i Sunčana Glavak, no treba napomenuti kako bi i ovi izbori na kojima se biraju hrvatski predstavnici u Bruxellesu za Plenkovića i njegov HDZ mogli biti izazovni zbog toga što bi i na njima mogli iskočiti snažni pojedinci iz drugih opcija koji bi HDZ-u mogli odnijeti mandate, baš kao na prošlim izborima koje je obilježila afera s crnim labudom. Taj crni labud poslije je opisivan kao afera koju je osmislila HDZ-ova nezadovoljna desnica, koju Plenković do danas nije uspio primiriti i zadovoljiti. On to, doduše, ni ne pokušava, umjesto da njeguje odnose s desnim krilom svoje stranke, premijer samouvjereno nastavlja suradnju s Pupovcem, znajući da na njega u svakom trenutku može računati, iako to ima svoju cijenu.