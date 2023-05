RAZOTKRIVENE BELJAKOVE ‘OPASNE’ NAMJERE! Upao u zanimljivo društvo: ‘Bio je česta meta mojih kritika, ali hvala mu na potpori’

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Već se neko vrijeme govori o velikoj koaliciji na lijevoj političkoj sceni, a u tom kontekstu uz SDP i Možemo spominjao se i HSS kojim rukovodi bivši samoborski gradonačelnik Krešo Beljak. I sam je Beljak dao naznake da nema ništa protiv koalicije s kojom bi rušio HDZ prema kojem je posebno kritičan, no kako od velike koalicije po svemu sudeći neće biti ništa, tako je Beljak, čini se, svoju političku sreću odlučio potražiti na desnom spektru.

Nedavno je tako na društvenim mrežama poznati psihijatar Herman Vukušić objavio fotografiju na kojoj mu društvo pravi upravo Beljak, a pridružio im se i Dikan Radeljak, koji ionako već neko vrijeme javno promiče svoja desna uvjerenja, baš kao što od suradnje s desnicom ne zazire ni Vukušić koji je u svojoj objavi pozvao na više dijaloga, tolerancije i zajedništva.

Više tolerancije

“Predsjednik HSS-a Krešo Beljak bio je česta meta mojih kritika, ali je jedini od članova kluba ljevice u Hrvatskom saboru ostao na zajedničkoj sjednici Odbora za zdravstvo i obitelj u veljači ove godine na kojoj smo govorili protiv promjene spola u RH do 18. godine života. Hvala mu na toj potpori, a kako u hrvatskoj politici i javnom životu treba puno više tolerancije i dijaloga, evo jedne fotke s današnje zagrebačke špice”, napisao je Vukušić uz fotografiju na kojoj je ova trojka dobro raspoložena.





Prije nekoliko tjedana burno je bilo u Saboru, gdje se zastupnik Hrvatskih suverenista Željko Sačić obrušio na Gordana Jandrokovića tvrdeći da ga je na najgrublji i najvulgarniji način, protuustavno i protuzakonito, za vrijeme stanke, a ne u raspravi, na dva dana isključio iz parlamentarnog rada.

“To dosad nije viđeno. Jandroković je prvo proglasio stanku, krenuo prema izlazu, a kad smo kolega Beljak i ja glasno komentirali, vratio se i u stanci me na dva dana izbacio s rasprave”, požalio se Sačić kojemu je Beljak dao potporu, što je bila prva naznaka da se predsjednik HSS-a počinje zbližavati s političkim predstavnicima desnice, tim više što je Beljak zbog Sačića žestoko napao i izvrijeđao Jandrokovića.

“Mene je kukavički izbacio na tri, četiri, više i ne znam koliko dana, a da se uopće nisam javio za riječ”, rekao je Beljak dodajući da je zatražio povredu Poslovnika jer je namjeravao stati u obranu zastupnika Sačića.

“Htio sam upozoriti na ton kojim je ta podla kukavica od Jandrokovića razgovarala s generalom HV-a i jednim od najvećih heroja Domovinskog rata – Sačićem”, rekao je Beljak laskajući zastupniku Suverenista, čiji je predsjednik Marijan Pavliček nedavno dao naslutiti da bi Suverenisti na nadolazeće parlamentarne izbore mogli u suradnji s Mostom pa doista ne bi bilo neobično da se Beljak sa svojim HSS-om ukaže u toj koaliciji premda ima nešto drugačije stavove o ideološkim temama, pa i o pozdravu “Za dom spremni”.

“Nisam bio nikakav heroj, nemam se potrebe nikomu objašnjavati. Nosio sam oznaku ‘Za dom spremni’. Ovo što kaže kolega Bulj djelomično stoji. Ova je tema nažalost otišla predaleko. Pušten je duh iz boce. Sjećam se vremena Franje Tuđmana i Ive Sanadera. Još za vrijeme Tuđmana, on je lijepo objasnio – gospodo, nikad Hrvatska neće biti priznata ako budemo imali paravojne formacije, a HOS je to bio u početku. Sjećamo se, tu su bila ubojstva međuhrvatska, ali je objasnio ljudima da to Hrvatskoj šteti jer nas to direktno povezuje s nacističkom NDH i ljudi su ga slušali. U HOS-u su bili i ljevičari, bio je i Mario Mihaljević. U 1991. se nije razmišljalo o ustaškoj NDH, nego o obrani Hrvatske. Tu smo svi bili jedinstveni i to je najsvjetlija epizoda hrvatske povijesti. Ja ću prvi kritizirati Tuđmana zbog loših stvari koje je učinio, ali ovo je bilo dobro. Ja sam za to da se maknemo od bilo kakve ustašije i antifašist sam, ali zabranjivati ZDS je kontraproduktivno. Petnaest godina nakon rata taj se problem zaboravio, a sada postaje sve učestalija pojava. Ako se bude kažnjavalo s 4000 eura, to će biti rat iz revolta”, poručio je Beljak koji je mnoge iznenadio svojom pojavom u “Bujici” urednika i voditelja Velimira Bujanca, koji je nakon emisije priznao da mu se nikad nije dogodilo da vremenski probije okvir svoje emisije kao u slučaju Beljakova gostovanja. Njih su dvojica svjetonazorski na potpuno drugačijim stranama, ali izgleda da se u kritikama na račun HDZ-a ipak mogu složiti.

Lavina reakcija

“HDZ je produkt Udbe, ja sam uvjeren u to, prvi predsjednik je trebao biti Veselica, ne Tuđman. Imali smo politička ubojstva, Gotovac je isprebijan, na robiji je bio 12 godina, a na vlast je došla ekipa bivših komunista koji nisu htjeli da se zločini nakon 1945. istraže. Nakon mirne reintegracije uvjet je bio da se ide u aboliciju. Tada su abolirani i zločinci, to je najveća tragedija. Da samo išli u vojnu operaciju oslobađanja Podunavlja, stradalo bi puno vojnika, Tuđman je bio mudar pa je procijenio da je lakše da se neke stvari, recimo to tako, ekskulpiraju koliko je to moguće”, rekao je Beljak gostujući kod Bujanca, gdje je potvrdio da mu je jedan djed bio ustaša, a djed po majčinoj strani partizanski prvoborac.









Razgovor s Bujancem na Beljakovu je profilu izazvao lavinu reakcija, a mnogi su bili iznenađeni i u nevjerici zbog toga što je gostovao u emisiji voditelja desnih uvjerenja, no izgleda da Beljak ide dalje širiti svoje političko djelovanje na desnoj sceni. Kamo će ga to u konačnici dovesti, vidjet ćemo.