RASPAD COVID BOLNICE, A BEROŠ SE RJEŠAVA KUJUNDŽIĆEVIH KADROVA! Dubrava bez struje, bolesnici nemaju hrane, a činovnicima je bitno zadržati poziciju, makar i među leševima

Autor: Iva Međugorac/7 Dnevno

Štakori i žohari, pacijenti bez obroka i odjeće, leševi po podovima, respiratori bez struje i osoblje na izmaku snaga.

Nije ovo opis bolnice u nekoj zemlji trećeg svijeta, već surova realnost kojoj svjedoče pacijenti i medicinsko osoblje KB-a Dubrava. Jedna mlada liječnica u pismu je progovorila o nemilim događajima u ovoj zagrebačkoj bolnici koja je umeđuvremenu postala Covid bolnica, što je pokrenulo lavinu reakcija u javnosti te dovelo u pitanje opstojnost kompletnogbolničkog sustava u zemlji. Nakon njezina istupa i pokušaja identificiranja ove mlade djelatnice bolnice, u obranu liječnice ustali su njezini kolege, a trgnuo se i resorni ministar Vili Beroš koji navodno do tog pisma nije znao ništa o tome što se u bolnici na istoku Zagreba događa premda su isami pacijenti nešto prije slanja inspekcije u Dubravu progovarali o zastrašujućim prizorima kakvih u bolnici ne bi trebalo biti nikada, a ponajmanje u doba pandemije zbog koje nas svi dežurni stručnjaci educiraju i upozoravaju na važnost održavanja higijene.

Nakon što se Beroš trgnuo, u Dubravu kojom je godinama ravnao njegov nekadašnji šef Milan Kujundžić šalje inspekciju, koja utvrđuje manje propuste u pružanju zdravstvene zaštite ali i neodgovarajuću razinu komunikacije između Uprave bolnice i koordinatora za bolničko liječenje Covid-pozitivnih. Kada je inspekcija utvrdila te sitne propuste, Vlada se odlučila na smjenu članova Upravnog vijećab KB-a Dubrava pa je slijedom toga bez pozicije ostala donedavna predsjednica tog vijeća Grozdana Perić, kojoj ni nakon smjenenije bilo sasvim jasno u čemu je točno problem.

Sporne odluke

Kako je izjavila, sve su profesionalno odradili, ali bilo je nekih manjih propusta. Mislim da za to nije bilo nadležno

Upravno vijeće, to da, kako stoji u izvješću, nije bilo koordinacije između koordinatora i ravnatelja, to je nešto što

nije bilo u nadležnosti Upravnog vijeća izjavila je Perić nakon smjene, naglašavajući da pravi razlog za odluku Vlade ne vidi, osim manjih problema u funkcioniranju. Ne znam što to nismo dobro napravili i što to nismo dobro radili poručila je Perić, na čije je riječi reagirao bivši predsjednik Hrvatske liječničke komore Trpimir Goluža, poznat i kao

liječnik u zagrebačkoj Petrovoj bolnici.

Prije tri i pol godine, razočarani i ozlojeđeni član Upravnog vijeća KB-a Dubrava proročanski se oprostio od tri

neistomišljenice, članice tog istog vijeća: Svaka čast, imate se čime ponositi. Žao mi je što sam vas ikada upoznao.

Uživajte u sreći koju će vam donijeti ova odluka. Razlog ovakvog pozdrava bila je osobnom netrpeljivošću motivirana i anonimnim pismom režirana politička egzekucija tadašnjem ministru Kujundžiću mrskog ravnatelja KB-a Dubrava iimenovanje v.d. ravnatelja o kojem nitko u Vijeću koje mu je dalo povjerenje nije imao nikakve spoznaje. Kasnije je v.d. ravnatelja, zahvaljujući podršci tih triju istih članice Upravnog vijeća, protuzakonito postao i ravnatelj. Naministrovu inicijativu i zadovoljstvo, zadatak je odrađen do kraja. Protupravni ravnatelj i dalje ravna bolnicom. Jedna od tada pozdravljenih članica bila je i predsjednica Upravnog vijeća, uvažena saborska zastupnica Grozdana Perić. Političkamoćnica stranke na vlasti, koja joj u slobodno vrijeme vjerno služi i članstvom u ponekom upravnom vijeću, nadzornom odboru ili istražnom povjerenstvu… Pouzdan kadar za specijalne zadatke. Grozdanina dubravska sreća trajala je do jučer,odnosno do trenutka kad je Vlada RH, pod snažnim pritiskom javnosti, smijenila Upravno vijeće kojim je predsjedala i imenovala novo kaže Goluža koji tragikomičnim naziva istupe Grozdane Perić koja je prema njegovim riječima djelovala kaoAlisa u zemlji čudesa. Čudom se čudila zašto više ne upravlja

bolnicom prema kojoj nadire masa ozbiljno bolesnih ljudi, u kojoj nema dovoljno liječnika i ostalog zdravstvenog osoblja,u kojoj nedostaje lijekova, a ponekad i hrane…

Puno nejasnoća

Izgleda da joj još nije bilo jasno da se od nje ipak očekivalo da, autoritetom države odnosno vlasnika kojeg je predstavljala u vodstvu bolnice, natjera ravnateljstvo da se adekvatno pripremi i opskrbi za dugoočekivani i najavljivani udarni jesenski val Covid pandemije. Glavna hrvatska Covid bolnica urušila se već na početku pravog epidemijskog vala. Manji problemi, kako je sad već bivša predsjednica Upravnog vijeća okarakterizirala nekoordinaciju između koordinatora i ravnatelja izgleda da su bit i ishodište trenutne kaotične situacije u Dubravi. Sukob starog Kujundžićeva kadra koji još vodi KB Dubrava i nove Berošove ekipe koja ima vlast u izdvojenom dijelu iste bolnice – primarnom respiracijskom intenzivističkom centru. Netrpeljivost koja traje godinama očito nije nadvladana ni u situaciji zdravstvene krize koja predstavlja ozbiljnu nacionalnu ugrozu. Izgleda da se između koordinatora i ravnatelja izgradio zid netolerancije ineuvažavanja umjesto mosta suradnje u interesu zdravlja iživota ugroženih bolesnika.

Teško je povjerovati da gđa Perić nije to osjetila. Jednako tako, malo je vjerojatno i da nije ništa znala o nedostatnoj kadrovskoj i stručnoj kapacitiranosti svoje bolnice, da joj je promakla spoznaja da je za njezina upravljanja iz bolnice otišlo tridesetak liječnika i stotinjak medicinskih sestara, da nije bila upozorena o potrebi osnaživanja intenzivističkih kapaciteta bolnice, da nije uvidjela da bolnica nema detaljno razrađen plan istovremenog zbrinjavanja i hospitaliziranja većeg broja teških životno ugroženih bolesnika te po potrebi ipovećanja svojih kapaciteta, da nije informirana o nedostatnoj opskrbi zalihama lijekova i zaštitne opreme, da nije smatrala potrebnim da se s drugim zagrebačkim bolnicama unaprijed dogovori potencijalna ispomoć u kadrovskom i tehničkom pogledu tvrdi Goluža nadalje pa se pita je li samo unaprijed dogovoreno dizanje ruku za odluke donesene u centrima političke moći i redovito uzimanje honorara u ingerenciji organa koji upravljaju najvećim hrvatskim bolničkim ustanovama. Zbog takvog pristupa danas u Dubravi ispaštaju bolesnici i oni koji se danonoćno skrbe za njih kaže dr.Goluža.

Nedostatak empatije

Sutra je novi dan. Gospođa Perić više se neće trebati brinuti o Covid bolnici na kraju grada. Poput Alise koja živi u svijetu u kojem ne vlada logika realne zbilje, u kojem je sve neobično, nepovezano i nelogično, ali i posve prihvatljivo bez dodatnih pitanja i prosuđivanja, tako i Grozdana živi u sredini koja sigurno neće propitati njezinu odgovornost za rasulo stožerne zdravstvene brane u hrvatskom sustavu obrane od Covid pandemije. Štoviše, Grozdana i njezine istomišljenice iz svrgnutog Upravnog vijeća vjerojatno će biti nagrađene nekim novim upravnim vijećem, nadzornim odborom ili istražnim povjerenstvom. Svoj su posao profesionalno i dobro odradile, iako se mnogima od nas to baš tako i ne čini. Bolesnicima, liječnicima, medicinskim sestrama i ostalom zdravstvenom i nezdravstvenom osoblju u KB-u Dubrava pogotovo, zaključuje dr. Goluža. Inače, upućeni kažu kako je Zadranka Grozdana Perić Kalmetin kadar, što zapravo i nije čudno s obzirom na toda je ova diplomirana ekonomistica godinama bila pročelnica za financije u Gradu Zadru. Nasljednica je kuće s okućnicom od 572 četvorna metra vrijedne 380 tisuća kuna, zbog čega senjezina imovinska kartica problematizirala u medijima.

Perić je, naime, procijenila da kvadrat njezine kuće i dvorišta stoji oko 665 kuna, što je paradoks s obzirom na to da je prosječna cijena kvadrata u Zadru oko 2240 eura. Premda je Grozdanu Perić svojedobno stranačka kolegica Juričev-Martinčev opisivala kao poznatu Zadranku i stručnjakinju u svojem poslu, u tome gradu ova HDZ-ovka nije baš poznata. Kako bilo, Perić će se već nekako snaći za vlastiti prosperitet, a pred bolnicom u Dubravi teški su dani, oni koji dobro poznaju zbivanja u tom KB-u kažu da su ove Beroševe smjene tek kozmetičke prirode pa napominju kako je on morao i mogao znati što se u Dubravi događa. Ova kolokvijalno zvana Kujundžićeva bolnica u medijima se često pojavljivala zbog skandala, a ravnatelj, profesor Srećko Marušić, i iz ovog posljednjeg skandala izašao je neokrznut. Premda Kujundžić od početka ove godine više nije ministar zdravstva, Kliničkom bolnicom Dubrava, u kojoj je bio ravnatelj u dva mandata, upravljaju ljudi od njegova povjerenja, imenovani za vrijeme njegova mandata, a valja podsjetiti da je Kujundžićev zamjenik u to doba bio upravo Beroš. Bio je Beroš uz Kujundžića i 2017., kada se u javnom prostoru potegnulo pitanje Kujundžićevehobotnice. Tada je sporno bilo postavljanje Edite Burčul za članicu Upravnog vijeća HZZO-a te još troje članova u Upravno vijeće KB-a Dubrava koji će kasnije, pokazat će se, držati ljestve ravnatelju Marušiću. No, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u tome nije vidjelo ništa sporno. Prijava protiv Kujundžića zbog stvaranja hobotnice odbačena je.

Doduše, kad pročitate razlog zbog kojeg je povjerenstvo odbilo prijavu, vidi se da je kvaka bila u tome što jeprijateljski odnos gotovo nemoguće dokazati: Odnos prijateljske povezanosti dužnosnika s pojedinim osoba može se utvrđivati tek slijedom činjenica o kojima bi dužnosnik javno kazivao stajalo je u rješenju potpisanom od predsjednicepovjerenstva Nataše Novaković. Najvećim krimenom smatralo se imenovanje ravnatelja Marušića koji je izabran na neobičnomnatječaju, tvrdilo se da svi kandidati nisu imali jednake uvjete – što je dobilo i svoj pravni epilog. Županijski sud uRijeci dao je za pravo Marušićevu protukandidatu Zlatku Vlajčiću i utvrdio da je Marušić izabran nezakonitom i nedopuštenom odlukom. Vlajčić je tvrdio da mu je onemogućena prezentacija programa jer mu je poziv Upravnog vijeća stigao samo dva dana ranije, a Pravilnik govori da mu je trebao stići najmanje tri dana ranije. No, Upravno vijeće KB-a Dubrava, unatoč odluci riječkog suda, nije ponovilo natječaj, već je dvije i pol godine poslije ponovilo samo odluku. Dakle, nije se radilo o novim kandidatima i novim programima, već o starom natječaju i, pokazat će se, staroj odluci. U KB-u Dubrava smatrali su da presuda ne govori o tome da je natječajnelegalan, već samo odluka, stoga su još jednom donijeli istu. Vlajčić je u međuvremenu pokrenuo novu tužbu, a program je odbio prezentirati jer bi dao legitimitet za, prema njemu,nelegalnu proceduru.

USKOK-ova istraga

Ono na što je "opozicija" iz Dubrave upozoravala sporna je nabava za vrijeme Marušićeva mandata, nabavom pak koordiniranjegova pomoćnica i bivša Kujundžićeva stranačka kolegica Edita Burčul. I Državna revizija u svom izvješću upozorila jena brojne nepravilnosti u nabavi, no ni nakon upozorenja nije se ništa dogodilo. Podsjetimo, USKOK je u nedavno češljao dokumentaciju iz KB-a Dubrava, no do danas nismo dobili rezultate njihovih izvida. Unatoč tome, iz medija se moglo saznati da su dijelovi nelogičnosti povezani s Kujundžićevom imovinskom karticom, zbog čega su se USKOK-ovi istražitelji zainteresirali za nekoliko nekretnina bivšeg ministra. U vrijeme Kujundžićeve smjene pisalo se o USKOK-ovim izvidima u Dubravi pa se tvrdilo kako su razgovori provedeni s Burčul koja slovi kao Kujundžićeva suradnica te jedna od najvažnijih osoba u njegovoj nekadašnjoj stranci Hrvatska zora. U kontekstu ove priče vrijedi spomenuti kako ravnatelji bolnica imaju pravo bez natječaja sklopiti poslove putem male nabave pa se posumnjalo da je Kujundžić kao ravnatelj sklapao niz takvih ugovora putem tzv. male nabave, a izvidi su tadazahvatili i izgradnju dnevne bolnice KB Dubrava koja je dobila 50 milijuna kuna za uređenje i izgradnju dnevne bolnice kirurgije, ali novcem namijenjenim za bolnicu napravljena je dnevna bolnica gastroenterologije koja je ujedno Kujundžićev matični odjel.

Nakon smjene s ministarskog mjesta Kujundžić se u bolnicu vratio kao šef toga odjela, a jedno se vrijeme problematizirala i transparentnost vlasništva nad lokalima u KB-u Dubrava, šuškalo se da su stvarni vlasnici tog objekta Kujundžić i Burčul, no oboje su to demantirali. Beroš je o svim tim nemilim događajima ipak ponešto morao znati, a sada u Dubravu ulazi njegov kadar Silvio Bašić, donedavni državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, i sve te kadrovske križaljkeodvijaju se u vrijeme kada bi se hrvatsko zdravstvo moralo fokusirati na borbu s pandemijom.