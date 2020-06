PUTINOV BULDOŽER DOLAZI U HRVATSKU Osvjedočeni prijatelj Srbije bit će novi veleposlanik Rusije u Zagrebu

Autor: Anri Paravić / 7dnevno

Zapad siluje Rusiju – javno je na tiskovnoj konferenciji rekao tadašnji glasnogovornik ruskog ministarstva vanjskih poslova Andrej Aleksejevič Nesterenko, aludirajući na sankcije koje su Rusiji uvedene zbog aneksije Krima i potpomaganja proruskih ustanika u Ukrajini. Nesterenko je poznat po svojim izjavama koje su bile daleko od diplomatskog bontona i ophođenja u rukavicama, a mnogi misle da iza takvih bahatih i nadmenih izjava stoji sam Vladimir Putin koji svojim oponentima tako otvoreno pokazuje što misli pa je Nesterenko u diplomatskim krugovima prozvan Putinovim buldožerom. Karijerni diplomat Andrej Nesterenko ovih dana stiže u Hrvatsku kako bi na mjestu veleposlanika zamijenio Anvara Azimova koji je za svog diplomatskog mandata ponajviše ostao upamćen po svom ponašanju koje kao da je proizišlo iz sovjetskog ministarstva vanjskih poslova Vječeslava Molotova, a ne ruskog koje već niz godina vodi Sergej Lavrov. Azimov je žestoko napao premijera Andreja Plenkovića kada je Ukrajincima sugerirao da problem Rusa riješe slično kao što smo mi riješili srpsku paradržavu za vrijeme Domovinskog rata te je često viđen kako se slika pod znamenjem bivše države u društvu antifašističkih udruga koje je izdašno financirao.

Impozantna karijera

Novi ruski veleposlanik u Hrvatskoj Andrej Nesterenko ima impozantnu diplomatsku karijeru koja je počela još u Sovjetskom Savezu. U visoke diplomatske škole upisao ga je otac Aleksej Efremovič Nesterenko koji je tijekom svoje karijere bio veleposlanik SSSR-a u Velikoj Britaniji i Irskoj te zamjenik predsjedatelja Ujedinjenih naroda. S tako dobrim vezama u zatvorenom diplomatskom svijetu Sovjetskog Saveza Andrej Nesterenko već 1978. postaje treći sekretar Stalne misije SSSR-a pri Ujedinjenim narodima, da bi u deset godina karijere u New Yorku dogurao do prvog tajnika misije. Raspad Sovjetskog Saveza zatekao ga je na mjestu prvog sekretara Generalnog sekretarijata Ministarstva vanjskih poslova SSSR-a, da bi nakon raspada države postao savjetnik ruskog veleposlanstva u Velikoj Britaniji. Potom je povučen u zemlju, gdje je bio šef raznih odjela u matičnom ministarstvu, da bi na koncu bio postavljen za ruskog veleposlanika u Cipru, gdje je zauzimao oštre stavove protiv ciparskih Turaka i svakom prilikom naglašavao kako Cipar ponovno treba biti ujedinjen te da se uskoro bliži kraj nepriznatoj turskoj vlasti na sjeveru otoka. Nakon Cipra postaje glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova te je zapamćen po oštrim ispadima vezanima uz rusko-ukrajinsku krizu, a na međunarodnom planu često se borio protiv sankcija koje su nametnute Iranu. Nije birao riječi u osudama vlada u baltičkim državama Litvi, Letoniji i Estoniji koje je prozivao za marginalizaciju i sustavno šikaniranje ruske manjine.

Veličao srbiju

Nesterenko je organizirao posjet ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu u povodu proslave dana oslobođenja grada od nacističke okupacije te je tom prigodom dao intervjue većini srpskih medija. U svim istupima Nesterenko je veličao vjekovno rusko-srpsko prijateljstvo te je posebno napomenuo kako je od svih zemalja bivše Jugoslavije jedino Srbija pravi ruski prijatelj te da uvijek mogu računati na nju u bilo kojem pogledu. Kako se Crna Gora sve više politički počela približavati Europi, Nesterenko je poslan u Podgoricu kako bi zaustavio taj proces. Odmah je počeo agitaciju protiv Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-saveza, za čije je članstvo Crna Gora bila zainteresirana. Kako se crnogorska vlast na čelu s Milom Đukanovićem sve više počela približavati NATO-savezu i tražiti članstvo u njemu, Nesterenkova retorika postajala je sve žešća. Prozivao je legitimnu vlast za izdaju Rusije i vlastitog naroda te je inzistirao na tome da se održi referendum u kojemu bi se narod trebao odlučiti o članstvu u vojnom savezu. Počeo se ponašati nediplomatski, Crnoj Gori je prijetio sankcijama, a na službena primanja u veleposlanstvo nije zvao predstavnike vlasti nego oporbene prosrpske stranke te se često družio s crnogorsko-primorskim mitropolitom Srpske pravoslavne crkve Amfilohijem Radovićem. Veleposlanik je u Crnu Goru pokušavao dovesti i rusku vojsku te je pregovarao s tamošnjom vladom kako bi im se ustupila luka Bar koju bi koristili kao bazu za svoju ratnu mornaricu. Nesterenko je objašnjavao kako bi to bilo samo privremeno rješenje jer je zbog rata u Siriji ugrožena luka Tartus. Obećavao je da će se ruske vojne snage povući istog trena kada se smiri situacija u ratom poharanoj Siriji. No, ministrica obrane Crne Gore Milica Pejanović-Đurišić bila je rezolutna u svojoj odbijenici.

Crvena linija

Kasnije je Nesterenko ublažio svoje zahtjeve pa je rekao kako bi ruski ratni brodovi dolazili samo u humanitarnim misijama i zadržavali se maksimalno 72 sata. Ni tu inicijativu Crnogorci nisu prihvatili. Jasna je bila poruka crnogorske vlasti Rusiji da im nimalo ne vjeruju te da misle kako, ako dopuste da ruski vojnik stane nogom na njihovo tlo, odande nikada ne bi otišao milom.

“Ne postoji potreba da bilo tko, koliko god da je velik ili mali, drži lekcije građanima Crne Gore o tome što je njihova budućnost i opredjeljenje”, rekla je crnogorska ministrica obrane te nadodala da je veleposlanikovo ponašanje potpuno suprotno standardima poštovanja i pristojnosti u diplomatskoj i međudržavnoj komunikaciji. Ruski veleposlanik bio je zatečen takvim odgovorom te je izjavio da su Crnogorci prešli crvenu liniju koju Moskva više neće tolerirati. Za vrijeme Nesterenkove diplomatske misije u Crnoj Gori odnosi te zemlje s Rusijom bili su na najnižoj razini u njezinoj povijesti. Često su se slale diplomatske note s izraženim prijetnjama, a diplomat je stalno podsjećao vladu kako bi Crna Gora umrla da nema Rusije. Njegova akcija širokih razmjera u Crnoj Gori bila je potpuno neuspješna jer je zemlja ušla u zapadno-atlantski vojni savez te je samo potaknuo sukob prosrpskog stanovništva Crne Gore i vlasti Mile Đukanovića koji još traje sa sve većim intenzitetom. Kad je Crna Gora ušla u NATO, Nesterenko je poručio kako taj savez zemlji neće donijeti mir nego rat, da od njega neće imati nikakve ekonomske koristi već samo neizmjernu štetu te da su tim činom pljunuli u lice Rusiji i svemu što je u povijesti ta zemlja učinila za njih i njihov narod. Na kraju svog izlaganja napomenuo je kako mu je uistinu žao Crnogoraca koji ne dijele mišljenje svoje vlade što će ispaštati jer ta zemlja više neće moći računati na ruska ulaganja kao ni na ruske turiste.

Crvena armija

Na tu njegovu izjavu nadovezao se i ruski veleposlanik u Srbiji Aleksandar Čepurin koji je rekao: “To je kao moda. Najprije to netko radi svjesno, a onda se pojavi mnogo njih koji trče za njim nadajući se banani. Nažalost, kao i svugdje, tako i u politici postoje majmuni”.

Ni Crnogorci veleposlaniku Andreju Nesterenku nisu ostali dužni. Kako se bližio njegov odlazak s mjesta veleposlanika u Podgorici, cijela zemlja osvanula je oblijepljena plakatima na kojima je na ruskom jeziku pisalo: “Poštovani gospodine Nesterenko, hvala vam na preporukama za članstvo u NATO-savezu. Poručujemo vam, dalje ruke od naše zemlje. Predlažemo da se odmorite na našim lijepim obalama i sretan vam put”, stajalo je poruci s potpisom Suverene Crne Gore.

Kakva će biti uloga Andreja Nesterenka u Hrvatskoj koja je u sve tješnjim gospodarskim vezama s Rusijom, vidjet će se uskoro, no sigurno je da će poput svog prethodnika veličati veliku Crvenu armiju koja je zapravo sama oslobodila svijet od nacizma, s obzirom na to da je to već više puta izjavio i koristi svaku priliku da istakne kako se fašizam u Europi ponovno budi.