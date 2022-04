PUPOVČEVI KADROVI U PLENKOVIĆEM REDOVIMA PROSPERIRAJU! ‘Servirana’ mu je nova ministrica, polaznica vojnotehničkog fakulteta koju je Škoro imao na piku

Autor: Daniel Radman

U Vladi premijera Andreja Plenkovića u tijeku su velike pripreme za veliku i značajnu rekonstrukciju Vlade s kojom bi prvi čovjek HDZ-a trebao krenuti u novo, mirnije razdoblje u kojem se vladajuća stranka počinje pripremati za parlamentarne izbore. Svjesni su toga svi članovi HDZ-a, koji smatraju da je doista krajnje vrijeme da se Plenković sa svojim timom uhvati ukoštac s reformama jer sve suprotno moglo bi biti poražavajuće za HDZ koji ima problema i sa svojim ideološkim opredjeljenjem, pri čemu se Plenkoviću nerijetko spočitava suradnja sa SDSS-om Milorada Pupovca.

Svi oni koji su se ponadali da će Plenković koaliciju s manjincima raskinuti nakon afere SDSS-ova Borisa Miloševića mogli bi ostati razočarani jer Plenković i Pupovac nastavljaju svoj odnos, a Pupovac, umjesto Miloševića, Plenkoviću nudi novo ime o kojem se još vijeća u SDSS-ovim redovima, unutar kojih se vode žestoki sukobi.

Dio članova Pupovčeve stranke uvjeren je da se Pupovac nije dovoljno zaštitnički ponio prema Miloševiću te da ga žrtvuje kako bi spasio sebe i svoju poziciju, drugi dio SDSS-ovaca uvjeren je da Pupovac poziciju potpredsjednika Vlade treba osigurati nekomu od članova njihove stranke, a i među kandidatkinjama koje Pupovac predlaže Plenkoviću dolazi do sukoba ambicija jer i Spomenka Đurić i Snježana Vasiljević vjeruju da su najbolje osobe za tu poziciju. Vasiljević je profesorica sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, a iako nije stranačka osoba, uživa Pupovčeve velike simpatije te joj je naklonjen i premijer Plenković.

Kriza kadrova

Ona se i prije spominjala kao potencijalna potpredsjednica Vlade, no Pupovac je tada prelomio pod pritiskom stranke pa je u Vladu uveden Milošević. Dodirna točka dviju dama je to što su i jedna i druga bliske SDSS-u, no Vasiljević je, pitate li izvore bliske Plenkoviću, ipak nešto neutralnije rješenje. U radu Vlade donekle je već angažirana Đurić koja, doduše, nije izravno involvirana u to.

Riječ je, naime, o državnoj tajnici i bivšoj djelatnici SNV-a koja se s Plenkovićem poznaje godinama. Na poziv Spomenke Đurić koja je 2014. bila voditeljica programa edukacije mladih Političke akademije Srpskog narodnog vijeća Plenković je nazočio tom događaju na kojem je održao predavanje o radu u Europskom parlamentu. Riječ je inače o bivšoj studentici Vojnotehničkog fakulteta, bivšoj djelatnici OSCE-a i djelatnici Srpskog narodnog vijeća te prijateljici Dejana Jovića, Saše Kosanovića i Milorada Pupovca.

Zanimljivo, jedan od profesora na Vojnotehničkom fakultetu bio joj je Zoran Pusić, riječ je o studiju koji je djelovao u Zagrebu od 1978. do 1990., a na njemu su se školovali stručnjaci za vojnu industriju SFRJ, inženjeri elektrotehničke, strojarske, kemijske i informatičke struke. Na taj prestižni tehnički fakultet upisivali su se ponajbolji srednjoškolci iz cijele bivše države. Vojnotehnički fakultet Zagreb imao je vrlo blisku suradnju sa Sveučilištem u Zagrebu, tako da su njegovi studenti išli na predavanja i polagali ispite na fakultetima zagrebačkog sveučilišta, a studente su stipendirale velike tvrtke bivše države.

Ime Spomenke Đurić svojedobno je spominjao i saborski zastupnik Miroslav Škoro. “Zašto je Spomenka Đurić imenovana na novu dužnost u poljoprivrednoj agenciji”, upitao je Škoro ministricu poljoprivrede Mariju Vučković s kojom je otpočeo ozbiljnu polemiku na tu temu. Naime, malo je poznato da je Đurić smijenjena kada se otkrilo da je kao državna tajnica potpisala više od 1700 nezakonitih rješenja, a i na to je Škoro upozorio resornu ministricu naglašavajući da su zbog toga podignute tužbe koje je Ministarstvo izgubilo na sudu. U svojem izlaganju Škoro je podsjetio i na “trgovačku koaliciju” HDZ-a i SDSS-a te je upitao ministricu je li znala za iznesene podatke.

“Ako jest, zašto je za nagradu imenovana na funkciju”, pitao je Škoro, a onda je uslijedio ministričin odgovor. “Suprotno vašem navodu, gospođa Đurić imenovana je kao državna tajnica u Agenciji. Članovi Upravnog vijeća biraju se iz redova Ministarstva poljoprivrede. Sudske sporove ne mogu komentirati”, poručila je Vučković. Inače, na zatvorenom dijelu sjednice održane u studenome 2016. za državnu tajnicu u Ministarstvu regionalnog razvoja imenovana je Đurić kao dio sporazuma između vodstva SDSS-a i premijera Plenkovića.

Stare veze

Ta bivša studentica Vojnotehničkog fakulteta i nekadašnja djelatnica OESS-a i SNV-a kao državna tajnica u tom se resoru zadržala čak i onda kada su iz njega ispraćani ministrica Žalac i njezin nasljednik Marko Pavić, a mediji su pisali kako je uspjela potpisati više od 1700 nezakonitih rješenja, zbog kojih nije dobila otkaz. Upravo suprotno, imenovana je u Upravno vijeće Agencije za plaćanja u poljoprivredi, a pritom su se očito zanemarili njezini raniji propusti koji su se odnosili na dobivanje sredstava iz fondova EU-a do kojih se dolazi na strogo propisan način.





Kada netko ima projekt koji želi financirati iz fondova, tada kontaktira Ministarstvo, koje potom donosi odluku o dodjeli sredstava. Projekt može, ali i ne mora proći, a prijavitelj ostvaruje pravo na prigovor Ministarstvu koje se o tome onda mora očitovati donošenjem rješenja o prigovoru. Premda o rješenjima odlučuje ministar, godinama ih je potpisivala Đurić, a neki podnositelji zahtjeva na to su reagirali tužbama. Podignuto je njih 12, a Ministarstvo ih je sve izgubilo. Iz svojeg resora ispratila ju je aktualna ministrica Nataša Tramišak, ali je za Đurić Plenkovićeva vlada pronašla novo radno mjesto u resoru Marije Vučković.

Sve u svemu, moglo bi se reći da Pupovčevi kadrovi u Plenkovićevim redovima prosperiraju te da za njih nema krize čak ni sada kada ozbiljna kriza potresa Vladu premijera Plenkovića koji se usred rekonstrukcije suočava kako s kritikama iz oporbenih redova, tako i s kritikama iz svojega HDZ-a u kojem su vjerovali kako će slučaj Milošević predsjednik Vlade iskoristiti za politički zaokret kompletne stranke, od čega zasad nema ništa.