PUPOVAC JE NAJVEĆI PLENKOVIĆEV KRIMEN, A MILANOVIĆ GLUMAC! ‘Htio je zaustaviti ulazak Hrvatske u NATO i EU, a dok je bjesnio rat prodavao je usisavače!’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Rak s kojim se borio stavio je pod kontrolu. HDZ-ov doajen Andrija Hebrang ljeto provodi na Jadranu i otkriva nam kako je iza njega teška bitka, ali da se od bolesti koja ga je sustigla uspješno oporavlja u društvu svoje supruge, uz dobru hranu i plivanje. Iako je iza njega teško razdoblje, Hebrang još aktivno prati politiku i o političkim događajima u našoj zemlji progovara lucidno i s velikim iskustvom. Budući da je u političkoj karijeri prošao Domovinski rat i razne druge krize, otvoreno prognozira što Hrvatsku očekuje u budućnosti, napominjući da naš narod nije ni svjestan ni spreman za ozbiljnu krizu koja nam predstoji. Što nam to točno predstoji, kako komentira sukobe između Banskih dvora i Pantovčaka te kako gleda na otvorenje Pelješkog mosta, Hebrang nam otkriva u zanimljivom razgovoru.

* Vaša nekadašnja kolegica, bivša premijerka Jadranka Kosor, izjavila je da je bila pozvana na otvorenje Pelješkog mosta, ali da nema prijevoz i osiguranje kao bivša predsjednica “koja sjedi po mostovima” pa stoga nije ni došla. Jeste li vi pozvani na otvorenje Pelješkog mosta?

Da sam bio pozvan, ja bih se sam dovezao jer ja volim voziti, ali kako nisam bio pozvan, otići ću u miru i tišini sam sa svojom suprugom i prijateljima i uživati malo u tim pejzažima, a gospođa Kosor ne može oprostiti Kolindi Grabar-Kitarović to što ona ima neka prava, a ima ih zato što je to bio prošli mandat pa ima pravo na vozača, a ova to ne može provariti.





Bio sam u Vladi koja je dvaput otvarala Pelješki most

* Je li Pelješki most doista jedan od najvećih projekata u novijoj državi i najveći projekt od Tuđmanova doba?

Rekao bih da je to zajednički projekt, nemojte zaboraviti da sam ja bio u Vladi koja je dva puta otvarala taj most. Bio sam potpredsjednik Vlade Ive Sanadera, i mi doista jesmo dva puta otvarali most, ne govorim to sada posprdno, doista jesmo to pokušavali realizirati, no za to nisu bila sazrela vremena, bilo je financijskih i drugih problema. Ovaj most gledam prije svega kao dokaz da se sa zajedništvom može ići naprijed, unatoč svađi državnog vrha, može se ići naprijed jer u ovoj državi ima kvalitete i dobrih ljudi. Meni je samo žao što su most projektirali i izgradili stranci, ali, eto, ipak je financiran i našim novcem. Prema tome, to je naš most, to što smo mi razbili svoje građevinske tvrtke i projektante, to je naš problem, imali smo sve, sada nemamo ništa, ali možda je draž i u tome što sada plaćamo druge da rade za nas. Most je vrhunski.

* Postoji li nešto što vam je zasmetalo pri otvorenju Pelješkog mosta?

Strašno me boljelo to što branitelji nisu bili u prvome planu, da se nitko nije sjetio pokojnog Janka Bobetka, naših branitelja koji su prvi spojili jug Hrvatske s maticom. Tomu sam osobno svjedočio jer sam bio u Dubrovniku u doba njegove potpune izolacije, jer sam u Dubrovniku doživio nešto što nisam vjerovao da je moguće, a to je da je na Stradunu trava visoka metar, narasla je kroz one pukotine od kamenja jer nije bilo ljudi koji su hodali po Stradunu. To je scena koju nikada neću zaboraviti, jednaka mi je kao scena razrušenog Vukovara, i da tu, kod tog mosta, ti ljudi koji su još tada spojili jug države – a vidio sam to, bio sam svjedok onoga što se događalo na Srđu, što se događalo s dragovoljnim našim morskim jedinicama – da oni nisu bili u prvome planu i da nisu prvi promarširali mostom, to neću nikada zaboraviti s ove predstave.

* Istodobno se zbog mosta bune u Neumu, no antihrvatske pobune traju i u Sarajevu, premijer Plenković sada je prvi put zauzeo čvrst stav i odgovorio na provokacije bošnjačkog političkog vrha u BiH. Vi godinama progovarate o položaju Hrvata u BiH, kako komentirate posljednja zbivanja u toj zemlji?

Cijeli sam rat proveo u BiH, organizirao sam ondje sanitet. Bosna i Hercegovina strateška je točka Hrvatske i hrvatskog naroda jednostavno zato što je to autohtoni narod u BiH i što je to nama strateška granica, nemojte zaboraviti da je to najduža granica u Europi i da je nama itekako važno da su Hrvati ondje kao autohtoni narod, ali ima i jedna pravna stvar, a to je Daytonski sporazum. U Daytonu je određeno da Hrvati imaju jednaka prava kao i ostala dva konstitutivna naroda, jednostavno svijet prolazi ili pada na Daytonu, ako se to ne poštuje, onda je to dokaz da nikakvi međunarodni sporazumi i nikakva primirja nisu moćni. Ja se nadam da to svijet neće dopustiti. To je naša državna politika koja nije konzistentna prema Hrvatima u BiH, ovo što sada Zoran Milanović govori, to govori samo zato da privuče desnicu jer ljevicu polako gubi, to nije ništa uvjerljivo, on je prije govorio sasvim drugačije. Nemojmo zaboraviti da je on kao premijer službeno zaustavio gradnju Pelješkog mosta, ovo sada je jedna politička gluma, odnosno kalkulacija. Premijer Plenković vodi dobru politiku i lobira tamo gdje treba, to je Europska unija, ali u svemu tome mora biti puno agresivniji, a pogotovo sada kada čujemo ratne pokliče prvi put nakon 30 godina, prave ratne pokliče s one strane granice. Na to se treba odgovoriti i na to se treba pripremiti, treba pripremiti obranu kao da će to biti realizirano.









* Ima li Plenković s kime pripremiti obranu? Sukobi između ministra Banožića i predsjednika Milanovića zbunjuju i javnost i same vojnike. Kako takvo stanje utječe na opću sliku o našoj obrani?

Milanović je pročitana knjiga, on za hrvatske interese nikada nije mario niti mari sada. Sjetite se da nas je htio zaustaviti pri ulasku u Europsku uniju, sjetite se da nas je htio zaustaviti i pri ulasku u NATO – dakle, sve najveće međunarodne uspjehe Hrvatske htio je zaustaviti. Sjetite se napokon da je za vrijeme Domovinskog rata bio potpuno izvan obrane i da je za to vrijeme prodavao usisavače po Zagrebu. To je čovjek kojemu apsolutno nije stalo do hrvatske države, on gleda samo sebe i prilagođava se situaciji, sada to čini da bi prikupio nešto desnog biračkog tijela koje nikada nije bilo previše izbirljivo. Kad je o Plenkoviću riječ, on doista vodi jednu mudru politiku na međunarodnoj razini, ali zamjeram mu jedino to što je dopustio potpuni raspad Hrvatske vojske. Naravno da nije on na čelu, nego je na čelu ministar obrane, u ratu vojskom upravlja Milanović, ali u miru njome ipak upravlja Vlada i nije se smio dopustiti takav raskol, takav raspad, tako loše tehničko upravljanje i na kraju jedan psihološki problem u našoj obrani je to što vojnici gledaju vrh koji se svađa. Dakle, gledaju svoje nadređene u miru i ratu kako se svađaju, to izrazito nepovoljno utječe na Hrvatsku vojsku, kao bivši ministar obrane znam da su zapravo jedinstvo i sloga u vojsci daleko najvažniji, jednako važni kao i tehnička opremljenost. I tu smo zakazali. Sve više će nam to faliti – s jedne strane pucaju Vučićevi meci, zasad samo politički, ali vrlo oštri, s druge strane Izetbegovićevi također vrlo oštri, a kod nas ovdje vrh vojske se svađa i obeshrabruje ih. To je najveći propust hrvatske države u ovih posljednjih nekoliko godina.

* Vi, dakle, tvrdite da vojskom u miru upravlja ministar obrane, odnosno Vlada, a u ratu predsjednik Republike. Nedavno su najavljivane intervencije u Zakon o obrani kojima bi se to dodatno definiralo. Kako je moguće da se to uz postojeća pravila tumači kao smanjenje predsjedničkih ovlasti?









To nije točno. Predsjedničke ovlasti umanjio je Stjepan Mesić, znajući da nije sposoban i da te ovlasti ne može ispunjavati pa ih je zaista masakrirao, ali to ništa ne znači. Predsjednik države ima velike nadležnosti u vanjskoj politici, koje uopće ne ispunjava, dapače, da se njega tiče, mi bismo bili potpuno izolirana država, on nije bio ni na jednoj ozbiljnoj turneji. Zatim ima velike ovlasti u obrani i u obavještajnoj zajednici. Ni jedno ni drugo ni treće Milanović ne ispunjava niti njega kao velikog neradnika to zanima. Dakle, njegove ovlasti su prevelike za njegove sposobnosti i zato to treba komunicirati Vlada.

* Maločas smo spominjali da se prilikom otvorenja Pelješkog mosta nije stavio dovoljan naglasak na hrvatske branitelje, koliko je Plenkoviću kočnica za isticanje domoljublja to što surađuje sa SDSS-om i Miloradom Pupovcem?

To će ostati povijesni najveći gaf Andreja Plenkovića. Ići u koaliciju sa strankom koja ti je bila protivnica u ratu. To je nedopustivo. Jeste li vidjeli Pupovca na otvorenju mosta, je li se veselio tomu? To je čovjek koji ne može podnijeti ni jedan hrvatski uspjeh, a presudan je u svim odlukama, jer kada imate takvog partnera, morate ga pitati za sve. To je apsolutno najveći Plenkovićev krimen i to je nešto zbog čega se potpuno mimoilazim s njegovom politikom. Ima hrvatskih stranaka kojima se to moglo popuniti, koliko je to njegova iskrena volja zbog pomanjkanja domoljublja, a koliko je to pritisak Bruxellesa, to ja ne mogu znati jer nisam više u vrhu politike, ali koji god razlog bio, trebalo ga je odbiti. To bi bio suverenizam, to je moderni suverenizam, a ne ovo da ti Pupovac dirigira ključnim odlukama hrvatske Vlade, a znaš da je najveći mrzitelj hrvatske države. Mi se sjećamo Pupovca i njegovih aktivnosti u ratu, dobro se sjećamo, svjedočili smo tomu. Da mi je onda netko rekao da će mi to biti koalicijski partner, ne znam bih li nastavio sa svojom borbom.

* Kako komentirate odlazak ministra Marića i financijsku krizu koja nam predstoji? Kako to preživjeti? Imate li vi savjete kao netko tko je kao političar prolazio kroz krize?

Krizu možete preživjeti samo ako se na nju dobro pripremite. Naše pripreme za krizu koja dolazi i koja će vjerojatno biti veća od svih koje smo imali nisu dobre. Mislim da će velika kriza biti uzrokovana Putinovim ratom s jedne strane, s druge strane našim problemima sa susjedima i s treće presudom koju očekujemo vezano uz Agrokor. To će sve biti velike krize na koje se trebalo pripremiti. Što znači pripremiti se za krizu? To znači unaprijed napraviti program vođenja financija koji mi nemamo, mi financije vodimo stihijski, kada dobijemo neki kredit izvana pa ga brzo potrošimo, pa onda dižemo cijene pa napunimo malo proračun, ali to je sve stihijsko vođenje, a za krizu je potrebno unaprijed planirati. Mi smo to u ratu imali i zato smo uspjeli rat progurati bez velikih rebalansa proračuna, bez velikih kriza. Sada tog planiranja nažalost nema. Europska unija napokon je nešto dobro napravila, to je taj plan štednje energije koji je naša država preuzela, iako je svaka država posebna, ni to nije dobro prihvaćeno u narodu, vidim da su svi protiv toga da se u domovima smanje temperature, svi su protiv takvih ušteda, to znači da Vlada nije narodu objasnila što se događa i što nas čeka. Kada narodu objasnite što se događa i što nas čeka, onda taj narod razmišlja, ovako čujem danas mladog čovjeka koji kaže baš me briga, pa ako je meni hladno, ja ću navinuti da se grijem. Nećeš imati što navinuti, to mu treba objasniti, a to je dužnost i uloga Vlade i prvi korak u pripremi na krizu. Kada su ljudi dobro pripremljeni, to automatski ide, čovjek je biće koje je sklono samoobrani, samo ljudima treba dati prave informacije.