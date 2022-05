PROIZVOĐAČI ORUŽJA TO VIŠE NE MOGU PRATITI! Stvorio se veliki red zemalja koje žele kupiti oružje: ‘Svijet ulazi u epohu globalnog rata u svim njegovim oblicima’

Autor: Daniel Radman

Lako prenosivo protuoklopno i protuzračno samonavođeno raketno oružje malih dimenzija sposobno uništiti moderne tenkove i oklopna vozila i srušiti najsuvremenije avione neprijatelja pruža šanse slabijima u sučeljavanju s velikim svjetskim vojskama. Rat u Ukrajini, u kojemu je ponovno, kao i na Bliskom istoku prethodnih godina i desetljeća, dokazana učinkovitost prijenosnih protuoklopnih i protuzrakoplovnih oružja koje koristi pješaštvo, pokrenuo je nevjerojatnu potražnju za njima koju proizvođači i vojni arsenali država proizvođača ne mogu više pratiti. Povećane isporuke takvog oružja Ukrajini i svima koji osjećaju ili misle da osjećaju dah bliskog rata na svome vratu već ugrožavaju i ratne pričuve zemalja isporučitelja naoružanja. Isporuke iz vlastitih zaliha idu tolikom brzinom da ih proizvođači ne mogu brzo nadomjestiti.

Tako Raytheon mora dodatno pojačati proizvodnju raketnih projektila “Stinger”. Kako ih američka vojska nije naručivala već 18 godina, potrebno je aktivirati dodatne izvore komponenti i posljedično modificirati njihove sustave samonavođenja. Uz to Raytheon jednostavno ne može dovoljno brzo proizvesti tolike količine “Stingera” koje se potražuju. Izvršni direktor tvrtke Greg Hays napominje da na lageru imaju vrlo ograničene zalihe materijala za proizvodnju novih “Stingera” i da bi se proizvodnja mogla stablizirati na traženoj razini tek sljedeće godine.

Masivna isporuka

Protuzračni samonavođeni projektili “Stinger” i protuoklopni projektili “Javelin” koje Raytheon proizvodi u koprodukciji s koncernom Lockheed Martin imaju ključnu ulogu u naoružavanju Ukrajine od SAD-a i saveznika i zbog isporučenog broja i učinkovitosti okosnica su ukrajinskog otpora ruskim snagama. Dodatni problem u naglom podizanju proizvodne stope “Stingera”, zbog povećane potražnje je i činjenica da je najveći dio Raytheonove radne snage obučen i agažiran na proizvodnji mnogo složenijih oružnih sustava koji su važni za američke oružane snage poput krstarećih projektila Tomahawk ili rakete zrak-zrak AIM-120 AMRAAM.





Dosad je, prema Pentagonu, samo Ukrajini SAD dostavio 1400 sustava “Stinger” i 5500 sustava “Javelin”. Broj primjeraka poslanih u Ukrajinu još je veći ako se računaju i one isporučene prije ruske invazije. Prvu tranšu prodaje “Javelina” iz SAD-a Ukrajini od 210 projektila i 37 lansera u vrijednosti od 47 milijuna dolara odobrila je Trumpova administracija još u oužjku 2018. godine. Američki proizvođači naoružanja sugeriraju da će, ako se ovakva potražnja nastavi, biti potrebno primijeniti odredbe Zakona o obrambenoj proizvodnji (“Defense Production Act”), koje se primjenjuju u slučaju ratova koje vode američke snage diljem svijeta ili u ovakvim slučajevima kada je potrebno hitno direktno podržati saveznike. Nadalje, prema pisanju Breaking Defensa, jednake probleme s isporukama zbog povećane potražnje naoružanja imaju i europski proizvođači. Prije svega zbog masivne isporuke oružja za Ukrajinu, ali i potrebe održavanja već ranije sklopljenih ugovora s drugim državama.

Na donatorskim konferencijama za obranu Ukrajine NATO i ostali zapadni saveznici dogovorili su pružanje najsuvremenijih sustava protuzračne, protuoklopne obrane, kao i sustava obalne obrane, topništva, oklopnih vozila, kao i vozila koja omogućuju mobilnost i logistiku. Voditelj istraživanja Rand Corporation za Europu izjavio je da nije bilo većih ulaganja u tehnologiju protuoklopnog oružja još od hladnog rata i da zbog toga nije riječ samo o tehničkim problemima i organizaciji proizvodnih linija, kao i nabavki komponenti, nego i o ljudskim resursima koji su u mnogim slučajevima praktički raspušteni.

Antitenkovsko oružje

Osim toga, industrija protuoklopnog i protuzračnog oružja u Europi daleko je više fragmentirana u odnosu na SAD i Izrael. Europski Saab MBDA Thales i Instalaza ih proizvode, ali već godinama nema novog tehnološkog razvoja. Novi igrač na europskom tržištu je Euro-Spike koji je zajedničko ulaganje njemačkog Rheinmetalla i Diehl Defensea i izraelskog Rafaela, no s obzirom na to da Izrael pokušava zadržati političke odnose s Rusijom, velika je vjerojatnost da neće biti voljan da se Euro-Spike uskoro pojavi u ukrajinskim rukama unatoč ponovljenim zahtjevima Ukrajine za njihovom isporukom. Izvorni proizvođač protuoklopnog raketnog sustava “Spike” je izraelska vojna industrija Rafael Advanced Defense Systems. Zbog velike potražnje na europskom tržištu u Njemačkoj je formirana tvrtka EuroSpike GmbH. Glavni dioničari tvrtke su Diehl BGT Defence (40%), Rheinmetall Defence Electronics (40%) i ERCAS B.V (20%). ERCAS B.V. je nizozemska holding kompanija u stopostotnom vlasništvu Rafael Advanced Defense Systems. Sam EuroSpike GmbH lociran je u njemačkom mjestu Röthenbach an der Pegnitz, a licencno proizvodi antitenkovsko oružje pod nazivom “EuroSpike” koje se malo razlikuje od izraelskog originala.

Gotovo je nemoguće točno odrediti koliko je oružja isporučeno Ukrajini za borbu protiv Rusije jer se europske države razlikuju po tome koliko podataka otkrivaju. Neki daju točne iznose isporučenog naoružanja, drugi iskazuju ukupnu vrijednost ili težinu vojne opreme, a dio europskih država samo potvrđuje da isporučuje određene količine naoružanja Ukrajini. Sasvim je očekivano da države budu oprezne u iznošenju podataka o količinama isporučenog naoružanja Ukrajini jer time između ostaloga i daju naznake onoga što imaju na zalihama, što nije poželjno ponašanje. Na saslušanju pred odborom za obranu francuskog parlamenta 30. ožujka, Éric Trappier, izvršni direktor Dassault Aviationa i počasni predsjednik GIFAS-a, francuske federacije zrakoplovne industrije, rekao je da je materijal koji bi potencijalno mogao biti poslan u Ukrajinu povjerljiva stvar i ne može o tome govoriti, ali je naglasio da sve njihove isporuke idu isključivo francuskim oružanim snagama, a oni s tim materijalom rade ono što odredi politička vlast.

Specifičan alat

S Trappierom su bili predsjednici GICAN-a, francuske federacije pomorske industrije, i GICAT-a, francuske federacije industrije za kopnenu vojsku, odnosno Pierre Éric Pommellet, izvršni direktor Naval grupe, i Marc Darmon, zamjenik predsjednika Uprave Thalesa. Razgovarali su o nužnosti bolje pripremljenosti industrije za ratovanje visokog intenziteta, uz napomenu da je u zrakoplovnom i pomorskom sektoru nemoguće povećati proizvodnju u kratkom roku jer je potreban specifičan alat, ali i fizički prostor i obučena radna snaga. Kad je riječ o njemačkoj vojnoj industriji, glasnogovornik Rheinmetalla rekao je da zbog povjerljivosti ne može dati nikakve detalje osim što je potvrdio da bi Rheinmetall mogao isporučiti Ukrajini do 50 starih tenkova “Leopard 1” iz ratnih pričuva Bundeswehra i drugih vojski i da će pod uvjetom da dobije odobrenje njemačke vlade također moći isporučiti 70 rabljenih borbenih vozila pješaštva “Marder”. No “Marderi” imaju problema sa švicarskom suglasnošću za isporuku zbog komponeti švicarskog porijekla koje se koriste u funkciji tog oružnog sustava.

Britanski ministar obrane Ben Wallace rekao je svojim kolegama iz NATO-a 16. ožujka da je više od 4000 protuoklopnih raketnih sustava NLAW-a poslano u Ukrajinu i da će biti isporučene i protuzračne rakete “Starstreak”. Prema Guardianu, David Williams, tajnik britanskog Ministarstva obrane, potvrdio je kako je od Thalesa UK i drugih proizvođača zatraženo da povećaju proizvodnju kako bi zamijenili materijal koji se šalje u Ukrajinu. Luksemburg je također javno priznao da je poslao 100 NLAW-ova, kao i određeni broj terenskih vozila. NLAW, poznat u Švedskoj kao Robot 57, dizajnirao je početkom ovog stoljeća švedski Saab Bofors Dynamics kako bi zadovoljio zahtjeve i švedske i britanske vojske. U Velikoj Britaniji NLAW proizvodi Thales UK.









Novi pogoni

Prema Saabu, projektil NLAW ima životni vijek od 20 godina. Stoga je vjerojatno kako je Ujedinjeno Kraljevstvo poslalo Ukrajini prve rakete koje je britanska vojska primila 2008. godine, a sada im se bliži rok upotrebe. Neimenovani francuski stručnjak to je potvrdio, rekavši da je “ova vrsta opreme nestabilna i stoga je prilično skupa za rastavljanje pa je ekonomski logično poslati je na korištenje”. Predsjednik i izvršni direktor Saaba Micael Johansson, predstavljajući rezultate tvrtke u prvom tromjesečju, izjavio je 22. travnja kako Saab zbog potražnje stranih kupaca i potrebe popune vojnih arsenala europskih država koji su solidno ispražnjeni slanjem naoružanja Ukrajini planira otvaranje novih proizvodnih pogona kako bi održao korak sa zahtjevima za svojim protuoklopnim oružjem. Saab namjerava udvostručiti proizvodnju protuoklopnih sustava NLAWS, AT4 i Carl-Gustaf, kao i radara “Giraffe”, kako bi zadovoljio potražnju. Stoga tvrtka planira izgraditi nove proizvodne linije u svojim švedskim pogonima u Karlskogi i Linköpingu te u američkim tvornicama u Orlandu, Florida, i Lillingtonu, NC, što je brže moguće kako bi se proizvodnja povećala na potrebnu razinu u roku od godinu dana.

Analitička tvrtka RAND zaključuje kako je potražnja za sofisticiranim lakim protuoklopnim i protuzrakoplovnim naoružanjem kakvi su NLAW, “Javelin” i “Stinger” snažno porasla i da se nakon njihove uporabe u Ukrajini stvorio veliki red zemalja koje ih žele kupiti te da je mala vjerojatnost da će potražnja u bliskoj budućnosti pasti pa je stoga rentabilno otvarati nove proizvodnje linije. Kakav pad potražnje – svijet ulazi u epohu globalnog rata u svim njegovim oblicima od propagandnih, preko ekonomskih do tehnoloških i vojnih. Kako je krenulo, tražit će se i sjekire i noževi.