‘PRODUHOVLJENA VOJSKA’ IZ NARODA PRIJETI PLENKOVIĆU! Obavještajci ne mogu mirno spavati: Hrvatska i dalje nema kontrolu nad velikom količinom naoružanja ostalog iz rata

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Afera INA, pobuna oporbe, pad rejtinga i salva kritika sručili su se u posljednjih nekoliko tjedana na leđa premijera Andreja Plenkovića koji je silno strahovao od najavljenih prosvjeda nedavno održanih ispred središnjice HDZ-a. Prosvjed kojim se od Plenkovića zahtijevalo da podnese ostavku na koncu se sveo na niz neartikuliranih poruka i na šaku prosvjednika među kojima se našao i maloljetnik koji je uza se imao Molotovljeve koktele i nož, zbog čega je uhićen, a što je premijeru Plenkoviću poslužilo da i te prosvjede okrene u svoju korist, povezujući ih s nasilnim rušenjem vlasti i terorizmom. Baš je to privođenje Plenkoviću dalo argumente za to da naciju upozna s time da se među prosvjednicima kriju oni koji su primjenom sile spremni svrgnuti njegovu vladu, a to je pak Plenkoviću, s obzirom na privedenog mladića, bilo uporište za tezu o pravom terorizmu.

Ekstremne skupine

Nije ovo prvi put da Plenković terorizam dovodi u vezu s pokušajima rušenja svoje vlade, istu priču ponavljao je i kada je mladi Daniel Bezuk, naoružan kalašnjikovom, pucao po Banskim dvorima. Premda je Državno odvjetništvo nedvojbeno zaključilo istragu u slučaju Bezukova napada nazvavši njegov čin terorističkim potezom, uz napomenu da nisu našli ni pomagače ni terorističku skupinu s kojom bi Bezuk bio povezan, Plenković je lani u srpnju jasno demonstrirao kako je tim njihovim zaključkom nezadovoljan, naglašavajući da je napadač na Banske dvore indoktriniran i da iza njega stoje određene političke stranke i snage. Zbog toga je nadležnima naredio da poduzmu dodatne napore kako bi se potvrdile njegove teze. Te teze u međuvremenu se nisu spominjale, sve do privođenja 17-godišnjeg mladića s Molotovljevim koktelima, u čijem ponašanju Plenković vidi obrazac kao kod Bezuka.

I u SOA-i su uvjereni da to doista jest tako te tvrde da Plenković nije daleko od istine kada govori o radikalizaciji koja je navodno u posljednje vrijeme prisutna kod sve većeg broja mladih ljudi, koji svoje radikalne, ekstremne stavove uglavnom izražavaju na društvenim mrežama. Mladić s prosvjeda u međuvremenu je osumnjičen za pripremanje kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, što ujedno i jest terorizam, te je optužen i zbog prisile prema službenoj osobi, a ono zbog čega se i u premijerovim i u obavještajnim krugovima govori o dečku koji ima veze s ekstremnim skupinama, pa u konačnici i s terorizmom, jest to što je 17-godišnjak sljedbenik Marka Franciškovića, koji je od početka prosinca prošle godine u pritvoru, u kojem je završio zbog optužbi za poticanje na terorizam. Govorio je Plenković u svojim istupima neizravno i o privedenom mladiću i o Franciškoviću, ali i o predsjedniku udruge Hrvatski ratnik Gordanu Šebalju, koji se na prosvjedu pojavio odjeven u maskirnu, vojničku odjeću.





Ozbiljna opasnost

Ono s čime su i u obavještajnim krugovima dobro upoznati jest to da skupina Franciškovićevih i Šebaljevih sljedbenika ima oko stotinu ljudi koji su aktivni na društvenim mrežama, na kojima razrađuju ideje o rušenju vlasti, a strahuje se da bi ta ekipa mogla izmaknuti kontroli, posebice ako se prosvjedi nastave i ako se ekonomska i socijalna kriza pogoršaju kao posljedica zbivanja u Ukrajini. To je skupina koja aktivno djeluje i koja je zanesena, a to prije ili poslije može prerasti u ozbiljnu opasnost, objašnjava naš sugovornik iz SOA-e. On navodi da su prosvjedi legalni i legitimni, no vlast se ne može rušiti oružjem i nasiljem jer se to doista može dovesti u vezu s terorizmom, kao što je to bio slučaj s Franciškovićem koji je uhićen nedugo nakon prosvjeda protiv covid-mjera održanog u prosincu prošle godine na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, kada se ovaj okupljenima obratio bez najave i mimo volje organizatora skupa.

“Ja sam već prije 20 godina, dok sam bio u zatvoru, napisao knjigu i iznio teokratski model kako treba organizirati Hrvatsku, kako rušiti sustav koji je bezbožan i zao. Prestanite biti ovce i postanite lavovi Božji, lavovi su tu, dignite se i vičite”, poručivao je Francišković tada prosvjednicima, nakon čega je sa skupa dio okupljenih građana poveo pred zgradu HRT-a, gdje je želio ući nasilno i obratiti se u programu hrvatskoj javnosti, što je bilo dovoljno za njegovo privođenje zbog poticanja na terorizam. Francišković se još nalazi u Remetincu, a pred istražiteljima se branio navodeći da je iznosio propagandne ideje s vizualnim efektima. Inače je Francišković još 2013. godine devet mjeseci bio prisilno hospitaliziran na odjelu psihijatrije nakon što je prijetio nekadašnjem ministru unutarnjih poslova Ranku Ostojiću da će ga objesiti na banderu. Nakon izlaska s liječenja prešao je na islam i objavio knjigu “Hrvatski džihad” u kojoj zagovara širenje islama i uvođenje šerijatskog prava u Hrvatskoj.

Produhovljena vojska

Sve to donijelo je Franciškoviću stotinjak sljedbenika, među kojima je poznat i kao Džihadi Marko. Dok je Francišković u Remetincu, u fokus je došao Šebalj koji je nedavno najavio osnivanje Nacionalne civilne garde, od čega također strahuju u obavještajnim krugovima, uz opasku da trebamo biti na oprezu jer se nikada ne zna koji su planovi takvih skupina niti se zna koje su im namjere s obzirom na to da je jedna od Šebaljevih ideja ta da pripadnici njegove garde prolaze vojničku obuku. Udruga je osnovana u ožujku ove godine, a proizišla je iz građanske inicijative “Sad bi bilo dosta”. Na internetskim stranicama udruge uz ostalo se navodi kako je jedan od njihovih ciljeva poticanje i angažman oko razvoja vojne edukacije i obuka mladeži u vojnim vještinama i umijeću ratovanja. Na ovu temu Šebalj je svojedobno gostovao u podcastu Velebit, gdje je predstavljen kao politički aktivist i hrvatski branitelj, a tada je ujedno objasnio da ne radi nikakvu paravojnu formaciju, nego produhovljenu vojsku iz naroda Hrvatske. Inače su s Franciškovićem bili privedeni i Denis Bašnec te Natko Kovačević, no njih su dvojica ubrzo i puštena.

Sve te događaje u Plenkovićevim krugovima povezuju s paramilitarnim skupinama, poistovjećujući ih s terorizmom. Iako u SOA-i tvrde da ekstremizam u Hrvatskoj nema velik broj sljedbenika, u što vjeruju i u Plenkovićevu krugu, oni su uvjereni da i mali broj sljedbenika može izazvati probleme i neugodnosti, posebice zbog toga što su takve skupine ojačale u vrijeme pandemije koronavirusa. Smatra se i da se takvi tipovi skupljaju oko različitih teorija zavjere te da su posebno opasni zbog toga što se među njima skupljaju psihički nestabilni pojedinci.

Neartikulirane poruke

Službeni podaci kažu da je tijekom ove i prošle godine u ukupno tri slučaja podnesena kaznena prijava zbog djela povezanih s terorizmom, i to protiv ukupno četiri osobe, s tim da je taj nadzor obavljala SOA. Ono nad čime Hrvatska još nema kontrole jest velika količina ozbiljnog naoružanja po kućama i stanovima diljem Lijepe Naše, koje je ostalo još iz rata, što je za sigurnosne stručnjake i obavještajce znak da ipak ne mogu mirno spavati.

Nakon zagrebačkih prosvjeda nešto mirnije spava Plenković, koji je privođenje naoružanog mladića okrenuo u svoju korist nastojeći dokazati da njegovu vladu ruše marginalci. Ubrzo nakon tih njegovih izjava, ali i nakon neartikuliranih poruka koje su poslane s prosvjeda od onih koji su se ondje okupili ogradili su se politički predstavnici Mosta i Domovinskog pokreta koji su isprva podržali prosvjede. Prosvjedi usmjereni protiv Plenkovića na koncu su se pretvorili u paradu koja je HDZ-u donijela više koristi nego štete, Plenković je prevladao još jednu krizu, i o INA-i se u posljednje vrijeme sve manje govori, a baš ona i jest bila motiv za izlazak na ulice. Istina je da su prosvjedi dio demokracije, ovi zagrebački miljama su daleko od onih ozbiljnih prosvjeda na europskim ulicama, Hrvatska je vjerojatno miljama daleko i od ozbiljne ugroze od terorizma nalik na onu koja prijeti velikim europskim prijestolnicama, no Plenković u slučaju navodne ugroze od terorizma inzistira na modelu Aleksandra Vučića, koji često takve teme koristi za skretanje fokusa javnosti sa za njega puno bolnijih tema.