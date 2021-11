‘PRIMITIVNI’ HDZ-ovci POBIJEDILI SU ‘KULTURNE’: Moćni igrač iz sjene poremetio je Plenkovićeve planove!

Autor: Ivana Violić / 7dnevno

Kraj jedne ere, tako bi se mogao opisati odlazak HDZ-ova Branka Bačića s čela stranačke organizacije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Kao što je i sam najavljivao, Bačić se nije ni natjecao na stranačkim izborima, na kojima je članstvo njegove stranke biralo novo vodstvo na županijskoj i gradskoj razini.

Iako Bačić odbacuje tvrdnje da se povukao zbog lošeg HDZ-ova rezultata na lokalnim izborima, u njegovoj matičnoj županiji oni koji Bačiću nisu skloni, a to su uglavnom HDZ-ovci bliski bivšoj dubrovačkoj gradonačelnici Dubravki Šuici, upravo u tome vide razlog njegova formalnog povlačenja. S druge strane, među Bačićevim simpatizerima može se čuti kako je on otišao jer se lokalnom organizacijom ne stiže baviti zbog velike količine posla u Zagrebu, u kojem često boravi kako bi predsjedao HDZ-ovim Klubom zastupnika, ali i kako bi ispunjavao stranačke dužnosti, kao jedan od četiri potpredsjednika vladajuće stranke.

Premda Bačić tu potpredsjedničku dužnost obnaša kao član Plenkovićeva tima na unutarstranačkim izborima, upućeni će reći kako je Plenković s Bačićem uvijek na oprezu, ne zbog mogućih afera, nego zbog Bačićeve bliskosti s gradonačelnikom Dubrovnika, mladim Matom Frankovićem, koji se spominjao kao njegov nasljednik na županijskoj razini. Ideja je to na koju prezaposleni Franković zasad nije htio pristati pa je umjesto njega u igru ušao relativno nepoznati Blaž Pezo, dok je Franković ostao na čelu dubrovačkog HDZ-a. Nakon što je Pezina pobjeda postala službena, Bačić mu je javno čestitao na društvenim mrežama, dajući i time naslutiti da je riječ o njegovu kadru. “Čestitam Blažu na izboru za predsjednika Županijske organizacije Dubrovačko-neretvanske županije, želim ti puno uspjeha i da nastaviš naš pobjedonosni niz”, poručio je Bačić čestitajući i ostalim pobjednicima unutarstranačkih izbora.

Rodbinska veza

Tko je Pezo, široj hrvatskoj javnosti malo je poznato, baš kao što je malo poznato da je najutjecajniji član, a po nekima i vodeći kadrovik HDZ-a na krajnjem jugu Zlatko Begušić, koji je navodno moćniji i od Šuice i od Bačića. Dio HDZ-ovaca reći će kako je Begušić taj po čijem je zagovoru na čelo gradske organizacije HDZ-a u Dubrovniku postavljen Franković te da je on taj koji je predložio Pezinu kandidaturu za čelo županijske organizacije stranke. Begušić je inače u braku s Renatom Matešić, koja je rodbinski povezana s Franom Matušićem, utjecajnim HDZ-ovcem koji slovi kao neformalni vladar juga. Inače je Begušić predsjednik Udruženja obrtnika Dubrovnik, i to u drugom mandatu, a za vlasnika obrta Anika tvrdi se i kako svoju golemu moć crpi i iz više poslovnih prostora na Stradunu. Zanimljivo je kako je u kolovozu ove godine Begušić stavio svoj mandat u dubrovačkom Gradskom vijeću u mirovanje, ondje ga je zamijenio vijećnik Ivo Lučić, a odlukom Predsjedništva dubrovačkog HDZ-a Begušić je ujedno prestao obnašati dužnost tajnika stranke te je od njega zatraženo da vrati vijećnički mandat. I dok Begušić vlada nenametljivo te se o njemu previše podataka ne može pronaći ni na internetu, lokalni Dubrovački dnevnik svojedobno je donio zanimljivu priču o njegovoj supruzi Renati i njezinim prijateljicama Mariji i Ivoni, Dubrovčankama koje su se 1991., u vrijeme napada na grad, stavile na raspolaganje riskirajući u tim teškim trenucima vlastiti život. U to je doba Renata Begušić imala samo 25 godina, no s kolegicama je prošla obuku prve pomoći u nekadašnjem Centru za obavješćivanje.

“Tada nitko nije išao iz nekog interesa, nego iz srca i ljubavi prema domovini i gradu”, otkrila je Renata Begušić u razgovoru za spomenuti lokalni medij. U jeku rata Renata je upoznala supruga Zlatka, koji je bio zapovjednik njihove satnije, i dok se on s vremenom okrenuo lokalnoj politici i poduzetništvu, ona se zadržala na poziciji poslovne tajnice u Dubrovčkom vjesniku, što je posao koji je obavljala i prije rata. Novom poslu okreće se zato Pezo, o kojem na internetskom bespuću također nema previše podataka, no po onome što je o ovom relativno mladom političaru izgovarala dubrovačka oporba, moglo bi se zaključiti kako je riječ o temperamentnom tipu.

Pezu i gradonačelnika Frankovića, koji službeno slove kao Bačićevi kadrovi, u kampanji za lokalne izbore žestoko je kritizirao bivši dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić, koji je u utrci sudjelovao kao kandidat platforme Dubrovnik – naš grad. Ono što je Vlahušić govorio tada, to nezadovoljni HDZ-ovci govore sada. Navodno je, prema riječima bivšega gradonačelnika, Bačić, suprotno Plenkovićevim željama, kao kandidata za HDZ-ova dubrovačkoga gradonačelnika odredio Frankovića, no ne samo da je Bačić tom kandidaturom izigrao volju svojeg stranačkog šefa nego je njome produbio sukob koji desetak godina vodi na županijskoj razini s kadrovima Plenkoviću bliske Dubravke Šuice koja je, prema Vlahušićevim riječima, vodila kulturni dubrovački HDZ.

Ostala šutnja

“Bačiću takav dubrovački HDZ ne odgovara pa ih ruši pomoću drugog dijela dubrovačkog HDZ-a. Možemo ga nazvati primitivnim, čine ga Mato Franković, Blaž Pezo i Marko Potrebica“, tvrdio je Vlahušić prije nekoliko mjeseci u žaru kampanje, naglašavajući da su Bačićevi kadrovi rasporedili vlast i fotelje u Dubrovniku pa je tako, u skladu s dogovorom, Franković preuzeo gradonačelničku fotelju, Potrebica je trebao postati direktor dubrovačke Zračne luke, dok je Pezo sjeo na čelo Lučke uprave. Iza svih tih kadroviranja navodno je stajao upravo Begušić, čiji se interesi ne poklapaju s interesima europarlamentarke Dubravke Šuice.

Da se Šuicu išta pita, umjesto Peze, za čelo dubrovačko-neretvanskog HDZ-a natjecala bi se njezina nećakinja Sanja Putica, koja je šaptom pala i nestala s političke scene na kojoj je puno obećavala. Premda ne obećava previše, na političkoj se sceni, u Plenkovićevoj vladi, još održava ministrica Marija Vučković koja uživa Bačićeve simpatije pa je jasno da je njegov utjecaj u HDZ-u značajniji nego što bi se to nekomu na prvu moglo učiniti, a jasno je kako bi on doista s Pezom na čelu lokalne organizacije s koje se povlači ipak mogao ostati onaj koji iz sjene vuče sve konce.









Osim što je na lokalnoj sceni Pezo znan kao ravnatelj Lučke uprave, poznat je i po tome što je na njegove izjave svojedobno žestoko reagirao lokalni HNS jer je u žaru jedne rasprave kolegici iz Liberala poručio da ju je teško zadovoljiti. “Reći bilo kojoj ženi da ju je ‘teško zadovoljiti’ uvreda je kakvu ne bismo očekivali nigdje u 21. stoljeću, a kamoli tijekom javne sjednice Gradskog vijeća grada Dubrovnika. Ali još više zaprepašćuje činjenica da na tu izjavu nisu smatrali potrebnim osvrnuti se predsjednik Gradskog vijeća i gradonačelnik Dubrovnika, osuditi istup vijećnika HDZ-a Blaža Peze ili se ispričati u svoje ime ili u ime stranke kojoj svi oni pripadaju. Njihovu reakciju, koja bi trebala biti sasvim normalan civilizacijski potez, čekali smo do danas, ali šutnjom su svima dali do znanja kako ne vide ništa sporno u riječima gospodina Peze”, stoji u priopćenju za javnost Hrvatske narodne stranke Dubrovačko-neretvanske županije.

Sramotna izjava

U priopćenju koje potpisuju predsjednica i potpredsjednik podružnice, Nataša Gabričević i Miho Obradović, nadalje se navodi: “To nas i ne čudi jer očitim koordiniranim napadima na vijećnicu Vučković-Matić – uvredama na osobnoj, obiteljskoj, pa i seksualnoj osnovi – osobe koje bi trebale biti stupovi našeg društva, a uz to obavljaju i niz odgovornih funkcija – saborskog zastupnika, ravnatelja dubrovačkog Studentskog centra te naposljetku ravnatelja Lučke uprave Dubrovnik, zapravo su svi oni imali isti cilj, a to je skrenuti priču s problema tvrtke Libertas i uvrijediti, zastrašiti i u konačnici spriječiti vijećnicu HNS-a da nastavi s iznošenjem činjenica o tamošnjem katastrofalnom stanju, ali i istine o prošlim događajima koje ne odgovaraju njihovoj naraciji i zapravo dokazuju kako su za današnje izuzetno loše rezultate poslovanja, ali i lošu atmosferu unutar te gradske tvrtke krivci upravo oni. Količina uvreda, neistina i iskrivljavanja istine koju su zajednički gradonačelnik Franković, predsjednik Gradskog vijeća Potrebica i vijećnik Pezo uputili prema HNS-u, a posebice direktno prema vijećnici HNS-a Marini Vučković-Matić, pokazala je kako su pristojnost i odmjerenost te normalna argumentacija u raspravi, nažalost, u dubrovačkom Gradskom vijeću zasad potpuno iščeznule”.

Nije se Pezo, doduše, zamjerio samo HNS-ovcima, zamjerio se on i Šuici kojoj je prije desetak godina bio protukandidat na stranačkim izborima kada se birao predsjednik dubrovačke organizacije HDZ-a. Tada je Pezo tvrdio da je stranačko vodstvo pokušavalo utjecati na rezultate unutarstranačkih izbora te da je na glasanje u Gradskom vijeću dovedeno sedmero srednjoškolaca, među kojima su bili i maloljetnici.

Sukob interesa

Pezo je tada upozoravao na lažiranje izbora, ali njegova upozorenja nitko nije želio čuti, moguće i zbog utjecaja koji je u stranačkoj hijerarhiji uživala Šuica. U stranačkoj hijerarhiji poseban značaj nema ni Franković, no njegove kritike na račun Plenkovićeva kandidata za gradonačelnika Zagreba Davora Filipovića burno su odjeknule HDZ-om. Plenković je to shvatio kao osobnu kritiku nakon koje se dodatno distancirao od Bačića, kojega je, uz ostalo, podsjetio i na to da se Franković kao zastupnik ni ne pojavljuje u Saboru. No za Frankovića Plenkovićev stav i nije pretjerano značajan, on je svoju poziciju u gradu obranio, baš kao i u mandatu Tomislava Karamarka s kojim je mnogo lakše surađivao. Suradnja s Plenkovićem možda nije bitna Frankoviću, ali je važna Begušiću, ali i Bačiću koji s dubrovačkim gradonačelnikom snažno lobira za to da u Nadzornom odboru ACI-ja ostane njihova zajednička prijateljica Marijeta Hladilo, dok je Bačiću u interesu i to da se na čelu te tvrtke zadrži direktor Kristijan Pavić.