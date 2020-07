PRED GENERALOM GLASNOVIĆEM MOJA PREDNOST JE HDZ: ‘Dobro je da se natječemo za dobrobit iseljene Hrvatske’

Autor: Ines Brežnjak/7Dnevno

Zbog toga što je samo jednu ženu stavio za nositeljicu svojih lista, premijeru Andreju Plenkoviću mediji su spočitavali čim je Hrvatska demokratska zajednica objavila svoje liste za nadolazeće parlamentarne izbore koji će se održati u nedjelju 7. srpnja. Dama koja se na listama pojavila kao nositeljicajedna je od njegovih najbližih suradnica u stranci te njegova velika uzdanica. Riječ je o Zdravki Bušić, potpredsjednici HDZ-a, koja je tu funkciju preuzela na nedavno održanim unutarstranačkim izborima, a obnaša funkciju državne tajnice u Ministarstvu vanjskih poslova. Dugi je niz godina živjela u emigraciji, gdje se školovala kao jedna od uspješnijih studentica i gdje je radila. Zdravka Bušić nosi listu u 11. izbornoj jedinici, gdje je čeka okršaj sa Željkom Glasnovićem

iz Domovinskog pokreta. Kako vidi izbore, ali i svoje protivnike, što je radila u Americi, ali i zašto se devedesetih godina vratila u Hrvatsku, otkrila je u intervjuu za tjednik 7dnevno.

Kako je došlo do toga da ste nositeljica HDZ-ove liste za 11. izbornu jedinicu? Je li to bila ideja Andreja Plenkovića?

Posve prirodno! Godinama sam živjela u emigraciji, dobro poznajem probleme iseljene Hrvatske, njihove potencijale i želju da pomognu svojoj domovini, ali i državni aparat koji treba omogućiti ostvarenje njihovih potreba, ciljeva i gospodarskih ulaganja. S druge pak strane, upućena sam u probleme hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, koji se pokušava izboriti za jednakopravnost s drugim dvama narodima u Bosni i Hercegovini, ali i u mehanizme Europske unije koja pomaže u tom procesu.

Kako je došlo do vašeg velikog stranačkog uspona prije pola godine, kada ste postali potpredsjednica stranke? Je li i to bila Plenkovićeva ideja?

Hrvatska demokratska zajednica velika je demokratska stranka, ima svoj statut i stranačka tijela koja su statutarno vodila izborni proces. Članstvo stranke se na unutarstranačkim izborima odlučilo za kontinuitet dosadašnje politike predsjednika stranke Andreja Plenkovića i njegovih suradnika, među kojima je bila i moja malenkost. Izbori unutar stranke su završili, a na temelju njihovih rezultata ustrojeno je sadašnje vodstvo HDZ-a.

Upravo u to vrijeme stranačka desnica kandidirala se za stranačke funkcije na unutarstranačkim izborima, a slažete li se da ste vi Plenkoviću poslužili kao nadomjestak za njih?

Hrvatska demokratska zajednica kao stožerna stranka hrvatskoga naroda prirodno je pozicionirana na desnom centru. Ona je od svog utemeljenja, što je posve razumljivo, imala desno i lijevo krilo, ali su oba njezina krila, što i jest prednost HDZ-a, uvijek bila državotvorna. Upravo su na tom načelu osnivači stranke obnavljali državnu samostalnost i stvarali demokratski poredak. Zato nitko nikome nije bio, niti je trebao biti pokriće.

Kako ste se snašli kao potpredsjednica HDZ-a, koje su vam obaveze, ovlasti, odgovornosti, kako vam je prije početka kampanje izgledao radni dan?

Velika nacionalna stranka kao što je Hrvatska demokratska zajednica iznimno je dobro organizirana, funkcionira po svom statutu, a stranački dužnosnici usmjeravaju rad stranke na temelju prihvaćenoga političkog programa i stranačkih tijela. O organizaciji vremena ovisi svaka, pa i politička učinkovitost. U tom smislu nastojim postići maksimalne rezultate.

Kako komentirate činjenicu da ste jedina žena među nositeljima HDZ-ovih lista? Govori li to o položaju žena u politici? Namjeravate li nešto učiniti da se to promijeni?

Politiku ne treba svoditi isključivo na takozvana ženska pitanja. Uostalom, kad su žene u pitanju, nije li, uz izborenu državnu samostalnost, pobjedu u Domovinskom ratu i postignute demokratske standarde upravo Hrvatska demokratska zajednica dala prvu hrvatsku predsjednicu Vlade i predsjednicu države?!

U 11. izbornoj jedinici najžešći konkurent bit će vam Željko Glasnović. Usudite li se prognozirati rezultat?

General Glasnović je karizmatični ratni zapovjednik i zato je cijenjen u narodu. Dobro je da se natječemo za dobrobit hrvatskoga naroda koji je ostao izvan hrvatskih državnih granica i iseljene Hrvatske. No, Hrvatska demokratska zajednica, kao velika stranka, za razliku od pojedinaca, u stanju je riješiti i rješavati probleme. U tome je i moja prednost pred generalom Glasnovićem.

Poznajete li Glasnovića, u kakvim ste odnosima?

Poznajem generala Glasnovića još iz vremena Domovinskog rata i s njim sam u korektnim odnosima.

Ima li nešto pozitivno što i sada u kampanji možete reći o Domovinskom pokretu i Miroslavu Škori?

Na estradnom polju Škoro ima nekoliko antologijskih pjesama. Kad je riječ o politici, to će, na kraju, ipak pokazati izborni rezultati. Ja sam uvjerena u pobjedu Hrvatske demokratske zajednice.

Jeste li krajem 80-ih sreli Škoru u Americi?

Ne, u Americi nisam nikada srela gospodina Miroslava Škoru. Koliko znam, gospodin Škoro je živio u Pittsburghu, u Pennsylvaniji, dok sam ja u to vrijeme radila na Oberlin Collegeu u državi Ohio.

Bili ste dugogodišnja emigrantica. Gdje ste sve živjeli, što ste sve radili i kako je došlo do toga da vas toliko zanima politika?

Još iz srednje škole otišla sam iz Hrvatske, nastavila školovanje u Beču i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje sam diplomirala političke znanosti i stekla akademsko zvanje magistra znanosti u području informatike i bibliotekarstva, nakon čega sam niz godina radila u povijesnim institutima i sveučilišnim knjižnicama. Uz svoj profesionalni posao bila sam aktivna u hrvatskoj zajednici, kao i u kulturnim, političkim i akademskim društvima.

Zašto ste se na početku 90-ih iz Amerike vratili u Hrvatsku?

Riječ je o prijelomnim i povijesnim trenucima pa su oni koji su ih prepoznali osjetili potrebu za povratkom. Posebno na poziv predsjednika Franje Tuđmana, koji je tada vodio HDZ s

jasnim programom obnove i stvaranja samostalne, suverene demokratske i neovisne hrvatske države. Na poziv prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, 1990. godine vraćam

se u Hrvatsku i preuzimam dužnost pročelnice Ureda predsjednika Republike Hrvatske te savjetnice predsjednika Republike za iseljeništvo.

Kako ocjenjujete trenutni položaj Hrvata u BiH, što je HDZ učinio za njih u prošle četiri godine i što će učiniti u idućem razdoblju?

Položaj hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini nije nimalo zavidan. Na području Republike Srpske u ratu je gotovo potpuno iskorijenjen, a od poraća do danas malo se što učinilo na povratku onih koji se žele vratiti u srpski entitet. Mnogo je složenije pitanje u Federaciji BiH, koja je nastala kao zajednički bošnjačko-hrvatski entitet pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država. Naime, ondje brojniji Bošnjaci ne samo da preglasavaju hrvatske zastupnike u parlamentu, nego im, unatoč protimbi Ustavnoga suda, biraju i političke zastupnike. Takva je politika zadnjih godina dovela do masovnoga odlaska Hrvata ne samo s područja na kojima su Bošnjaci većina nego i s većinski hrvatskih područja. Zadaća je Vlade Republike Hrvatske da uz pomoć Europske unije pomogne Bosni i Hercegovini da usvoji europske standarde, a to bi onda značilo i stvaranje preduvjeta za jednakopravnost hrvatskoga naroda.

Kakvu bi politiku po vašem mišljenju Hrvatska trebala voditi prema BiH i kakav partner treba biti Hrvatska u nastojanjima BiH da postane članica EU-a?

Hrvatska kao i dosad treba podupirati cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, a na međunarodnoj razini urediti jednakopravan položaj Hrvata s drugim dvama narodima u toj zemlji.