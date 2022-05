PRAVAŠI SE VRAĆAJU U SABOR! Đapić uz podsmijehe ujedinjuje desnicu: Ne idu rušiti HDZ, već im osiguravaju vlast

Autor: 7dnevno

Hrvatska stranka prava ponovno postaje parlamentarna, slavodobitno je objavljeno na društvenim mrežama te stranke, koja se nakon Ante Đapića i njegova šurovanja s bivšim premijerom Ivom Sanaderom raspala u niz manjih strančica čija je imena praktički nemoguće pobrojati. Parlamentarni status pravašima je osigurao Hrvoje Zekanović, saborski zastupnik koji se već neko vrijeme traži po parlamentarnom bespuću premda je i više nego jasno da su i on i nekadašnji šef HSP-a Anto Đapić HDZ-ovi spavači ili žetončići, kako se to nazivalo u Bandićevo vrijeme.

Posljednjih godina Đapić prilično otvoreno brani HDZ-ove boje u Osječko-baranjskoj županiji veličajući lik i djelo svojega koalicijskog partnera Ivana Anušića koji u HDZ i jest stigao iz Đapićevih, odnosno pravaških voda, baš kao i aktualna ministrica Nataša Tramišak, koju Đapić naziva sposobnom i uspješnom mladom ženom i uz koju je stao čak i kada je Plenković po medijskom prostoru bjesnio zbog toga što njega nije obavijestila o navodnim prijetnjama koje dobiva.

Glasine o prijetnjama u međuvremenu su se stišale, s njima se stišao i Đapić, koji je HDZ-ovce zadužio i na predsjedničkim izborima, na kojima se pojavio kako bi navodno promicao vlastitu opciju Desno. Ta se opcija u posljednje vrijeme sve manje spominje, ali se zato već neko vrijeme po Slavoniji spominje Đapićeva inicijativa o novom ujedinjenju desnice. Koga bi točno pod svoj kišobran trebao privesti bivši osječki gradonačelnik nije poznato, ali u svakom slučaju Đapić ne misli graditi opciju koja bi bila alternativa HDZ-u, nego opciju koja bi nakon idućih parlamentarnih izbora bila spremna surađivati s vladajućom strankom, kojoj će, kako zasad stvari stoje, zaista na idućim izborima biti nužan poticaj zdesna ne bi li formirala neku buduću vladu.





Izvjesna koalicija

No sve su to nagađanja koja bi se trebala odvijati u dalekoj budućnosti, u ovoj bliskoj bivši suverenist Hrvoje Zekanović postaje pravaš koji će ponovno krenuti u ujedinjenje desnice, premda je mjesec dana nakon okupljanja Suverenista napustio vlastite redove, istupajući javno kritički na račun referenduma o covid-potvrdama, pri čemu je suprotno od svojih kolega iz suverenističkih redova otvoreno pozvao građane da se cijepe u trenutku kada je na desnoj sceni prema cijepljenju postojao ogroman otpor.

Među samim suverenistima tada su tvrdili da se Zekanović prije toga istupa sastao s Plenkovićevim ljudima i da mu je zato odlučio dati potporu, nastavljajući pritom suradnju s HDZ-om koju je realizirao nakon neuspjele kandidature za gradonačelnika Šibenika, kada se udružio u koaliciju s lokalnim HDZ-om i gradonačelnikom Burićem. Nije to Zekanovićevo koketiranje s HSP-om među pravašima odjeknulo pozitivno, štoviše, tvrde da on samo mijenja stranačke dresove osiguravajući već sada sebi poziciju i za idući mandat. Zasluge za to ne pripisuju pravaši samo Zekanoviću nego i premijeru Plenkoviću koji je očito pronašao zajednički jezik s tim bivšim suverenistom, baš kao što su zajednički jezik uspješno pronašli bivši šef HSP-a, gospićki gradonačelnik Karlo Starčević i HDZ-ov ličko-senjski župan Ernest Petry, za čiju se kandidaturu na lokalnim izborima posebno založio premijerov prijatelj i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić. Kada se govori o HSP-u, treba reći da Zekanović pregovore o ulasku u HSP vodi s novim šefom te stranke Nikicom Augustinovićem. On je godinama vodio primorsko-goranski HSP, koji je preko liste HDZ-a izborio jednog zastupnika u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije. Ranije se govorilo kako će u okrupnjivanju pravaša u parlamentu sudjelovati i saborski zastupnik Ante Prkačin, no on je zasad vjeran Domovinskom pokretu s kojim surađuje otkako je ušao u Sabor.

Stara slava

Kao što je poznato, HSP je bio na vrhuncu svoje moći između 2000. i 2008., a njihovi najpoznatiji zastupnici, uz Đapića, bili su Vlado Jukić, Miroslav Rožić i doktor Tonči Tadić, dakako, tu su i Ruža Tomašić te pravnik Pero Kovačević i Pejo Trgovčić. No na parlamentarnim izborima 2011. HSP nije osvojio ni jedan mandat pa su ostali bez parlamentarnog statusa, dok je Zekanović svoje Suvereniste napustio lani u prosincu, nekoliko sati prije nego što bi ga predsjedništvo stranke ionako izbacilo iz svojih redova.

Trenutno Zekanović u HSP planira privući i dio bivših suverenista koji su ostali uz njega, pritom je fokusiran uglavnom na kolege iz šibenskog kraja koji su kao i on razišli sa Suverenistima, no upitno je hoće li svi oni uspjeti vratiti HSP na staze stare slave ili će se u konačnici sva ta priča svesti na priču o HDZ-ovim spavačima, koji traju onoliko dugo koliko im traje zastupnički mandat. U svakom slučaju, i ova inicijativa još je jedan pokazatelj da se na desnici o novom ujedinjenju, nakon debakla s Miroslavom Škorom, teško može razmišljati, ako Domovinski pokret ne odluči ući u novu inicijativu i u svoje redove zbiti sve one koje su po putu do parlamenta izgubili. Takav scenarij nije nemoguć, ali je malo vjerojatno da će se u njemu ponovno naći Škorino ime jer on sam javno poručuje da je zasićen ujedinjene desnice te da radi na osnivanju vlastite stranke, kao da mu svi raniji politički porazi nisu bili dovoljni da izvede zaključak kako politika doista nije posao kojim bi se on kao uspješan i etabliran glazbenik trebao ozbiljno baviti