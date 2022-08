POZADINA BOŽINOVIĆEVIH ODLAZAKA U SAD: Zbog bliskosti s Amerikancima postaje najmoćniji čovjek u državi! Plenkoviću je nasušno potreban da ostane na vlasti

Autor: 7dnevno/Ivana Violić

Bivši glavni državni odvjetnik Mladen Bajić više od dva desetljeća karijeru gradi u DORH-u, koji nije napustio ni nakon umirovljenja. I danas, u poznim godinama, na temelju honorarnog ugovora radi u DORH-u kao savjetnik glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek, a iako se očekivalo da bi srpanj, kada mu je istjecao ugovor, trebao označiti kraj njegove karijere u Odvjetništvu, to se ipak nije dogodilo, baš kao što se nije dogodila ni čistka u pravosuđu koju je navodno, rješavajući se Bajića i njegovih kadrova, trebao provesti premijer Andrej Plenković, koji je s Bajićem ušao u sukobe prije nego što je priveden bivši ministar graditeljstva Darko Horvat, odnosno kada su pokrenute istrage protiv bivšeg ministra rada Josipa Aladrovića i nekadašnjeg potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića. Sve to u političkim krugovima tumačilo se kao Bajićeva poruka premijeru Plenkoviću da se nema namjeru predati bez borbe, premda je u tom periodu Plenkovićevu stranu držao i predsjednik Zoran Milanović koji je ionako već neko vrijeme kritičan prema djelovanju Državnog odvjetništva, ali i načelno prema hrvatskom pravosuđu, u kojem se uz predsjednika Vrhovnog suda Milanovićevim kadrovima smatraju ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić i bivši glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan, koji je s Bajićem godinama na ratnoj nozi.

Konfuzni odnosi

Druga verzija priče koja kruži političkim kuloarima, a u kojoj se spominju odnosi između Plenkovića i Bajića, kaže da mu je nekadašnji glavni državni odvjetnik privođenjem Horvata učinio svojevrsnu uslugu. Premda je Plenkovićeva Vlada u tom periodu prolazila kroz ozbiljnu krizu, Plenković se tim manevrom riješio Horvata koji je bio na glasu kao kadar Milijana Brkića, ali i kao loš ministar. U svakom slučaju, konfuzni odnosi i različite verzije priča nisu nešto čime se Bajić zamara, on godinama s razlogom i posve argumentirano nosi titulu najutjecajnijeg čovjeka u državi, o čijim su strategijama nerijetko progovarali brojni politički optuženici. Bajićevo ime u Remetincu nerijetko zaziva bivši premijer Ivo Sanader koji za svoju agoniju krivi bivšu premijerku Jadranku Kosor i Bajića s kojim je ona navodno bila u savezu i radila mu o glavi. Osim Sanadera, o političkom progonu Mladena Bajić učestalo progovara Branimir Glavaš, a odnedavno i bivši šef JANAF-a Dragan Kovačević. Popis žrtava DORH-a u Hrvatskoj je poduži, cijeli je niz nekadašnjih visokorangiranih dužnosnika koje je pomela Bajićeva metla, a koji su pravnu zadovoljštinu doživjeli na sudu, zbog čega sada od Republike Hrvatske traže isplatu pozamašnih odšteta, što potvrđuje primjer nekadašnjeg potpredsjednika Vlade Damira Polančeca. DORH-ove traljave optužnice i privođenja uz pompoznu pratnju medijske mašinerije koja je Bajiću uvijek bila naklonjena mnogima su uništili karijere, a mnogi koji su mu bili bliski godinama su prolazili isto, što potvrđuje primjer pokojnoga zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Oni koji su se s vremenom pokazali kao Bajićeve žrtve godinama se pitaju tko je taj netko tko stoji iza njega i održava ga na poziciji jer treba znati da su se u Hrvatskoj posljednja dva desetljeća izmijenili i predsjednici države i predsjednici vlada, razni ministri i šefovi, no sve to vrijeme Bajić je stajao tu gdje jest, postojan i nedodirljiv.

Najsnažnija potpora

Razumljivo je da na malu zemlju kao što je Hrvatska golem utjecaj imaju takozvane vanjske sile, a upućeni u DORH-u svjedoče kako je Bajić godinama bio vanjski štićenik i jedan od predstavnika britanske politike i utjecaja na ovim prostorima, no kako Velika Britanija već neko vrijeme nije dio EU-a, tako je i njihov utjecaj na ovim prostorima nešto slabiji pa je Bajić potporu odlučio potražiti kod Amerikanaca, odnosno njihove administracije, čiji je interes za ove prostore porastao s dolaskom novog predsjednika Joea Bidena. Iako je i sam premijer Plenković godinama bio na glasu kao produžena ruka briselske politike, odnedavno se po kuloarima govori kako Plenkoviću potporu u borbi za treći uzastopni mandat na čelu Vlade daju Amerikanci, čije je simpatije uz ostalo osvojio i svojim zalaganjima za Ukrajinu koja je početkom godine uvučena u rat s Rusijom, čiji je navodni igrač na ovim prostorima i u našoj zemlji predsjednik Milanović. Zasluge za Plenkovićev utjecaj u Americi navodno nosi ministar policije Davor Božinović. Svojedobno je bivši poduzetnik i jedan od najimućnijih Hrvata Ivica Todorić, progovarajući o krahu svojeg Agrokora, tvrdio kako Božinović na tjednoj bazi gostuje u DORH-u, na čije djelovanje, prema Todorićevim navodima, ima ogroman utjecaj. Ne treba, doduše, zaboraviti da je Todorić, nastojeći dokazati da mu je Agrokor otet, protiv Republike Hrvatske pokrenuo arbitražni spor u Washingtonu pa je i za njega dosta važna potpora američke administracije, međutim, prema tvrdnjama naših dobro upućenih sugovornika, najsnažniju potporu Amerikanaca na ovim prostorima uživa ministar Božinović, koji je čest gost u Sjedinjenim Državama, gdje je boravio i krajem lipnja. Tada se Božinović u Washingtonu sastao s visokim dužnosnicima američkog ministarstva obrane i pravosuđa, tijekom te američke turneje Božinović je u Pentagonu održao sastanak s pomoćnicom ministra obrane Celeste Wallander, na kojem se govorilo o nastavku suradnje i svih savezničkih mjera protiv ruske agresije na Ukrajinu, baš kao što su se dotaknuli teme koja se odnosi na stabilizaciju u zemljama zapadnog Balkana s posebnim naglaskom na Bosnu i Hercegovinu, što podrazumijeva osiguranje nastavka mirovne vojne operacije u toj državi. Božinović se u Sjedinjenim Državama sastao i sa zamjenicom državnog odvjetnika i ministra pravosuđa Lisom Monaco, sreo se i s tamošnjim ministrom domovinske sigurnosti, obavio razgovore s povjerenikom carinskog i graničnog nadzora SAD-a Chrisom Magnusom te pomoćnicom državnog tajnika Julietom Vallas Noyes.





Oprečne verzije

Ovaj posljednji posjet samo je jedan u nizu Božinovićevih odlazaka u SAD, a upućeni tvrde da je zbog te ministrove bliskosti s Amerikancima upravo on najmoćniji čovjek u državi, moćniji i od samog premijera Plenkovića koji je odnedavno izgladio navodno poljuljane odnose s ministrom unutarnjih poslova, o čemu također kruže oprečne verzije, jedna od njih je i ta da su priče o Božinovićevu i Plenkovićevu sukobu bile samo spin. Što god da su te priče bile, Božinović je Plenkoviću osigurao potporu američke administracije za treći mandat, za koji se predsjednik Vlade tek treba izboriti na idućim parlamentarnim izborima. Baš kao što je Plenkoviću osigurao potporu, tako se navodno Božinović u SAD-u založio i za novi Bajićev angažman, kojim će ga nastojati udaljiti od DORH-a kako ne bi riskirali, jer sve i da trenutno vladajući i Bajić jesu u korektnim odnosima, Bajić je tip s kojim se nikada ne zna kada se može transformirati, a Božinović je toga itekako svjestan. Slučajno ili ne, samo nekoliko tjedana nakon Božinovićeve američke karijere bivši glavni državni odvjetnik dobiva novi posao u Ukrajini. Sa zamjenicom zagrebačkog županijskog državnog odvjetnika Davorkom Čolak postao je dio međunarodnog tima koji je formiran kako bi se Uredu glavnog tužitelja u Ukrajini pomoglo u procesuiranju ratnih zločina. Inače je tim kojem se Bajić ovih dana pridružio u Kijevu osnovan krajem svibnja na inicijativu SAD-a, Velike Britanije i Europske unije, a riječ je o savjetodavnoj skupini za ratne zločine Atrocity Crimes Advistory Group koja bi Ukrajincima trebala biti na pomoći u istragama. Na čelu tima je bivši američki ambasador za ratne zločine Clint Williams, koji je bio tužitelj u vladi Baracka Obame kada su provodili projekte s Međunarodnim kaznenim sudom. Tim je u to doba često boravio u Hrvatskoj i Bajić im zapravo nije nepoznanica, no Bajića je Amerikancima približio Božinović, uvjereni su u to naši dobro upućeni sugovornici koji smatraju da je odobrenje glavne državne odvjetnice Hrvoj Šipek za obavljanje toga posla samo dio protokola i ispunjavanje forme jer je Hrvoj Šipek Bajićeva marioneta koju se u Državnom odvjetništvu ionako malo toga pita jer ondje kolo još vodi umirovljeni Mladen Bajić.

Ponovno nagrađen

Očekivano, ovaj Bajićev angažman na domaćoj političkoj i pravosudnoj sceni nije prošao nezapaženo pa dio njih Amerikance već sada upozorava da budu oprezni jer, poznajući Bajića i njegove aktivnosti, mogu očekivati progon vlastitih branitelja, što se u našoj zemlji često događalo. Nije nepoznanica da je Bajić kao glavni državni odvjetnik sudjelovao u progonu generala Ante Gotovine ispunjavajući na taj način naloge bivše haške tužiteljice Carle del Ponte, baš kao što nije nepoznanica da je progonio generala specijalnih postrojbi MUP-a Željka Sačića. Zbog Bajića se progonila hrvatska Vojna policija iz splitske 72. bojne, zbog njegova utjecaja na Državno odvjetništvo general Đuro Brodarac umro je u hrvatskom zatvoru premda je rat proveo kao zapovjednik obrane Siska. U Bajićevo doba zatvoreni su Branimir Glavaš, Merčep, Mirko Norac i mnogi drugi hrvatski generali i branitelji, a upućeni podsjećaju i da je Bajić nekada bio blizak strukturama JNA, odnosno da je kadar bivšeg komunističkog tužiteljstva Jugoslavije te da je bio vojni tužitelj, a tek onda glavni državni odvjetnik, što je pozicija na kojoj se zadržao puna tri mandata, zbog čega nosi titulu najdugovječnijeg glavnog državnog odvjetnika u državi. Kada se govori o samom Državnom odvjetništvu, nije zgoreg podsjetiti na nedavni pad drona u Zagrebu, zbog čega je izvješće Županijskog državnog odvjetništva o tome naišlo na kritike oporbenih saborskih zastupnika pa je tako Franko Vidović ocijenio iznenađujućim činjenicu da nije utvrđeno postojanje 120 niti 140 kilograma eksploziva, nego neke nedefinirane tvari. Naime, bespilotna letjelica koja je u večernjim satima početkom ožujka pala u Zagrebu, prema tvrdnjama iz ŽDO-a, bila je naoružana aviobombom, a uzrok pada bio je narušen slijed automatskog slijetanja pri aktiviranju glavnog padobrana. Na to izvješće referirao se i Siniša Hajdaš Dončić koji je rekao kako se ni nakon rezultata istrage ne zna baš ništa te da je uvjeren kako se nikada neće ni doznati tko je uputio letjelicu, što se na koncu i ispostavilo točnim. “Apsolutno sam nezadovoljan rezultatima istrage kao predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost jer nakon ove istrage mi ne znamo ništa, ako nije poljoprivredni ili vojni eksploziv, ne znamo što je. Svemirci su napunili tu cijev zapravo čime, meni ovo izgleda kao peglanje izjava velikog vođe u liku i djelu Andreja Plenkovića”, rekao je SDP-ovac. Mnogi su govorili o disfunkcionalnom hrvatskom pravosuđu, kritizirali DORH, spominjali u tom kontekstu i Mladena Bajića, ali nije se dogodilo baš ništa, Bajić je sada iz mirovine nagrađen još jednom pozicijom, a pitanje svih pitanja je trebaju li se Ukrajinci zabrinuti, jer po svemu sudeći, oni još nisu svjesni s kime imaju posla.