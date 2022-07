U TJEDAN DANA MILANOVIĆ JE UZ POMOĆ SUPRUGE POSTAO ‘BIVŠI’: Predsjednika su posramili čelnici NATO-a, a onda ga je dokrajčila žena!

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Nema toga tko ovih dana nije iz roditeljske ili pak iz etičko-političke perspektive prokomentirao dopis prve dame Sanje Musić Milanović srednjoj školi koju pohađa njezin mlađi sin Marko. Prekršila je temeljna etička načela prve dame, dopis nije trebala slati sa svojeg službenog e-maila, u glas moraliziraju HDZ-ovci, dok s druge strane predsjednik Zoran Milanović ovu priču nastoji zaključiti tezom o tome kako je majka, pretvarajući se da on o dopisu nije imao pojma, baš kao što se prije nekoliko tjedana pretvarao da nije imao pojma o generalskom pismu potpore u kojem se od njega traži pomilovanje udbaškog dvojca Perković i Mustač.

Svaki put kada zabrazdi u kakvu ozbiljnu i za njega neugodnu priču, Milanović se poput kakva naivnog dječarca nastoji vaditi na onu “nisam znao”, no zar je doista moguće da bez obzira na sve predsjedničke obveze, predsjednik Milanović nije imao pojma o porukama koje njegova supruga razmjenjuje s upravom škole koju pohađa njihov sin, i što to govori o njihovu odnosu? U svakom slučaju Musić Milanović postupila je kao majka i vrlo bi vjerojatno dio roditelja koji bi se našli u njezinoj situaciji slično reagirao, reći će oni koji su skloni predsjedniku Milanoviću, čija je supruga, ograđujući se od toga, ipak uspjela osigurati to da njezin sin razred završi s prosjekom 5.0.

Iz e-poruke koju je Musić Milanović dostavila medijima vidljivo je kako je ona u dopisu prije svega iskazala nezadovoljstvo radom profesorice matematike, odnosno profesorice iz predmeta u kojem je njezinu sinu bila zaključena vrlo dobra ocjena, što se korigiralo nakon njezine intervencije. Upućeni tvrde da je Musić Milanović na sličan način intervenirala i za ocjenu iz latinskog jezika, koja je iz vrlo dobre preinačena u odličnu, no s ocjenom iz matematike problem je nastao zbog toga što je ona povišena sedam dana nakon zaključivanja ocjena i šest dana nakon završetka škole pa stoga ostaje dojam kako je cilj dopisa prve dame bio povećanje ocjene, što definitivno nije za primjer.





Neugodan kontekst

Iz razgovora s drugim roditeljima koji pohađaju školu Milanovićeva sina doznajemo kako je Musić Milanović doista iznimno angažirana te da je i ranije intervenirala vezano uz razne teme, boreći se za svoju djecu. Zanimljivo je kako je u Klasičnoj gimnaziji koju trenutno pohađa Marko Milanović bila zaposlena i Jadranka Žarković, nekoć Pečenković, koja je bila razrednica Milanovićevu starijem sinu Anti Jakovu, a u međuvremenu je postala prijateljica bračnog para Milanović, odnosno ponajprije prijateljica predsjednikove supruge. U Milanovićevu premijerskom mandatu Žarković je postala ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, a trenutno je ova profesorica psihologije i bivša razrednica Milanovićeva starijeg sina na poziciji predsjednikove savjetnice za obrazovanje.

“Dopis poslan školi vrlo je precizno sastavljen i poziva se na jasna kršenja pravilnika. Zato mislim da su ocjene i podignute iako mama Milanović to nije tražila – da se sve zataška. Škola koja stoji iza svojih nastavnika i zna da su u pravu ne bi to radila. Nakon što su brzinski nastojali zamesti tragove da se mogu praviti da se ništa nije dogodilo, sad se žale na politički pritisak. A glavno je pitanje – jesu li djeca dobila ono što im škola mora pružiti i je li sve bilo po pravilniku? Ako nije, sasvim je nebitno je li na to upozorila Sanja Milanović, Lidija Bačić ili Neva Nevičica”, komentirao je u analizi ovog slučaja komunikacijski stručnjak Mate Mijić, no sve i da je Mijić u pravu, ne treba zaboraviti da ovo nije prvi put da se Musić Milanović spominje u dosta neugodnom kontekstu.

Nedavno je, naime, rad dvojice studenata zagrebačkog Medicinskog fakulteta – Matije Mateljaka i Gorana Međimurca pod naslovom “Povezanost slave i očekivanog trajanja života” nagrađen Rektorovom nagradom, što je izazvalo pozornost i zbog toga što je riječ o radu nastalom pod mentorskom palicom Musić Milanović. Rad je nagrađen za individualan znanstveni rad, a na tom studiju jedno se vrijeme propitivao proces dodjele nagrade radu koji je mentorirala prva dama. Proces dodjele Rektorove nagrade funkcionira na način da se početkom kalendarske godine raspiše natječaj za dodjelu nagrada u tekućoj akademskoj godini, u tom procesu značajnu ulogu imaju povjerenstva koja su imenovana po sastavnicama, ali i povjerenstvo koje se imenuje na sveučilišnoj razni.

Mimo protokola

Na Medicinskom fakultetu djeluje i Povjerenstvo za znanstveni rad studenata na čijem se dnevnom radu i jest našao rad čija je mentorica bila Musić Milanović. Taj je rad u prvom krugu bio odbačen, prema procjenama stručnjaka s toga studija, jednako tako rad nije bio adekvatan ni za Rektorovu nagradu, a nije postojala ni opcija da mu se dodijeli ni Dekanova nagrada, što znači da je rad koji je prva dama mentorirala bio posve odbačen. Ipak, priči tu nije kraj jer je pri objavi dobitnika Rektorove nagrade na popisu osvanuo i naziv rada iza kojega stoji mentorica Musić Milanović, i to u biomedicinskom području, dok je sastavnica s koje dolazi – Medicinski fakultet. Dakle, čini se da je studentski dvojac nagradu dobio mimo protokola, dok su svi ostali radovi koji su aplicirali na natječaj nagrađeni u skladu s jasno propisanim protokolom.

Je li se ovim studentima zbog gospođe Milanović i njezina utjecaja progledalo kroz prste, teško je reći, no neosporno je da prvoj dami intervencije nisu nepoznanica. Znaju to vrlo dobro oni koji je poznaju, a koji tvrde da je ona u Milanovićevu premijerskom mandatu postala neformalna vladarica hrvatskog zdravstvenog sustava te da je zbog nje bivši ministar zdravstva Rajko Ostojić ostao bez svoje pozicije na koju je doveden Siniša Varga, koji je prijateljski povezan s bračnim parom Milanović. U svakom slučaju, hajka koja je nastala u vremenu u kojem se uvelike progovara o ogromnom pritisku na profesore, ali i u vremenu u kojem se govori o poplavi odličnih učenika čije ocjene ne podrazumijevaju nužno i znanje, ovakav potez i ovakva prepiska koja je stigla tek nakon zaključene ocjene u najmanju ruku nisu primjereni. Kada je već znala za propuste sporne nastavnice, nije jasno zašto Musić Milanović na njih nije reagirala prije nego što je njezinu sinu iz matematike zaključena vrlo dobra, a ne odlična ocjena.

Koliko je sramotno to što je učinila Musić Milanović, toliko je očajna reakcija škole koja je nakon njezine intervencije ispravila već zaključenu ocjenu. Priča je ovo u kojoj su baš svi pali na ispitu – i škola i profesorica i prva dama. Škola zbog toga što nije našla način da djeci bude objašnjeno gradivo dok je nastavnica bila na stručnom ispitu, nastavnica zbog toga što ni ona za to nije marila, a Musić Milanović zbog toga što se nije žalila sve dok njezinu sinu nije zaključena četvorka. Upravo to Musić Milanović nije smatrala pravednim, jer da je nepravednim smatrala to što se njezinu Marku uskraćuje znanje, tada bi na ove propuste reagirala prije, umjesto toga, ona je buru digla radi petice, koja, s obzirom na njezin dopis, nije opravdana znanjem.









Svojevrsna arogancija

Sve to i suprug Milanović opisuje tek kao gestu brižne majke dodajući da bi on poludio da mu je to učinila mama kada je bio srednjoškolac, da on kao roditelj nikada ne bi tako postupio, ali eto – mama je mama. Sve što je činila Musić Milanović zapravo se nastoji upakirati kao tipično majčinsko ponašanje, no oni koji prvu damu poznaju kažu kako ovo što se događalo nije samo majčinska nego i karakterna osobina Milanovićeve supruge koja se obratila nadređenima nastavnice matematike, na čiji je račun u dopisu iznijela niz optužbi tretirajući je kao osobu s kojom ona nema što rješavati – ona se obraća višoj instanciji, odnosno onima koji su na njezinoj razini, što bi se moglo okarakterizirati i kao svojevrsna arogancija. Vrlo detaljno Musić Milanović analizira izvana rad nastavnice, predstavljajući sebe kao autoritet, do detalja gospođa Milanović računa minutažu, barata dokazima i podacima iz osiguranja svojega sina kako bi dokazala da je profesorica pustila učenike ranije s nastave.

U njezinoj podugačkoj e-poruci nigdje se ne spominje da ona za sina traži višu ocjenu, štoviše ona se u poruci od toga ograđuje, ali zašto su onda njezine reakcije stale nakon što je zaključena četvorka nakon prosjeka od 4,2 pretvorena u peticu? Naravno da krivu poruku šalje prva dama, ali i ravnateljica koja je popustila pod pritiskom, sve ostalo prazne su floskule i loše poruke svoj djeci širom zemlje i onoj koji su za svoje petice grijala stolice i onoj koja su školsku godinu privela kraju s ocjenom manjom od odličan. O taštini, specifičnom i nadasve teškom karakteru prve dame govori se već neko vrijeme i u Uredu predsjednika, u kojem i danas sjedi podosta obiteljskih prijatelja ovoga utjecajnog bračnog para. Jedno vrijeme ispod glasa se govorilo da se Musić Milanović rekreira u vojarni na Tuškancu u samom središtu Zagreba, gdje na raspolaganju ima trenericu, dvoranu sa sportskim rekvizitima, bazen, saunu i masažu, o čemu je brigu vodila Počasna zaštitna bojna s Pantovčaka kojom je upravljao brigadir Elvis Burčul radi kojega je Milanović krenuo u žestok obračun s ministrom obrane Marijem Banožićem. Kako nitko ne bi ometao prvu damu dok se rekreira ili kupa u bazenu, ispred ulaza dežuraju uniformirani pretorijanci, a zbog toga su ostali korisnici ove dvorane uskraćeni i onemogućeni u njezinu korištenju. Inače te objekte osim vojske mogu koristiti i dužnosnici, ali po Burčulovoj naredbi oni nisu mogli pristupiti dvorani dok bi se u njoj rekreirala Sanja Musić Milanović.

Povratak ljevici

Sve se manje u posljednje vrijeme rekreira predsjednik Milanović, ali izgleda da on shvaća kako je njegova politika zbližavanja s desnicom ipak bila promašena pa je odlučio vratiti se u svoje staro krilo na ljevici, koja ga i jest dovela do Pantovčaka, što pak znači da bi uskoro mogao pomilovati Perkovića i Mustača. Već je sada vidljivo da je Milanovićev rejting počeo kopnjeti, a nakon blamaže na iznimno važnom NATO-summitu u HDZ-u su počeli likovati te tvrde kako je on odradio svoje i da je upitno hoće li, bez obzira na borbene istupe, nakon promašene vanjske politike uspjeti osvojiti drugi mandat. Svjesna je toga izgleda i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja se počela transformirati i umivati pripremajući teren za svoju kampanju i novi sraz s Milanovićem, koji će joj doista, kada je vanjska politika u pitanju, teško moći konkurirati. Za razliku od njega, bivša predsjednica odradila je cijeli niz značajnih putovanja i susreta, dok je Milanović i na ovom važnom susretu u Madridu ispao neki smiješan tip iz Hrvatske koji je puno galamio sve dok nije došao među svjetsku političku elitu pred kojom je zanijemio i pokleknuo pokazujući time da se Hrvatsku na globalnoj političkoj karti malo toga pita, ali i da su njegove prijetnje s ultimatumima tek udarac u prazno, od kojega ni Hrvatska ni Bosna i Hercegovina za koju se toliko silno zalagao nemaju baš nikakve koristi. HDZ-ovci likuju i tvrde da je Milanović uz dobranu pomoć svoje žene u posljednjih desetak dana u političkom smislu ubio sam sebe.