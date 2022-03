POGREŠAN ČOVJEK U POTPUNO KRIVOM TRENUTKU: Novom ministru otkrivena prva afera, a nije niti pošteno ugrijao fotelju!

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Dugo je premijeru Andreju Plenkoviću trebalo da izabere novog ministra graditeljstva nakon što je zbog uhićenja bez svoje pozicije ostao Darko Horvat. Nekoliko je razloga za premijerovo odugovlačenje, prije svega, malo je kandidata koji su se željeli uhvatiti ukoštac s ovim kompleksnim resorom od kojeg se očekuje provedba procesa obnove potresom porušenih područja, što je ujedno i jedan od najvećih izazova aktualne vlade i Plenkovićeva premijerskog mandata. Na tom izazovu Horvat je podbacio i prije nego što je priveden pa je oporba nedavno zahtijevala njegov opoziv, dok se po HDZ-ovim kuloarima spekuliralo da su ga oporbeni saborski zastupnici od smjene spasili baš tim zahtjevom. Drugi razlog zbog kojega je Plenković ušao u veliku potragu za Horvatovim nasljednikom jest neslaganje unutar vladajuće koalicije.

Brojna negodovanja

Kao što je poznato, Plenković je nedugo nakon Horvatove ostavke kao kandidata za ministra graditeljstva predlagao HNS-ova predsjednika Stjepana Čuraja, međutim, taj prijedlog nisu prihvatili Radimir Čačić i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak. Ubrzo nakon toga prvi čovjek Vlade krenuo je u potragu za potencijalnim ministrom u HDZ-ovim redovima pa se u tom kontekstu spominjalo podosta imena, ali je na iznenađenje mnogih Plenković na koncu za ministra graditeljstva predložio Ivana Paladina, mladog i široj javnosti posve nepoznatog menadžera, koji nije član vladajuće stranke.

Dok s jedne strane oni koji poznaju ambicioznog Paladinu tvrde da Plenković boljeg kandidata nije mogao izabrati, drugi tvrde da Paladina nikada nije trebao postati ministar graditeljstva i član Vlade. Njegov otac Ljubo inače je nekadašnji šef DC-a u općini Kolan, a upućeni tvrde da je premijerov savjetnik Mate Granić ujedno i Paladinin politički mentor jer je mladi ministar, u vrijeme kada je Granić svoju nekadašnju stranku širio po Hrvatskoj, bio predsjednik njezine stranačke mladeži. Od tada do danas Granić se na svakom koraku zalaže za Paladinu pa je navodno on zaslužan za to što je novi ministar obnašao dužnost savjetnika u Hrvatskoj poštanskoj banci. Kako tvrde naši sugovornici iz Kolana, od trenutka kada je za načelnika njihove općine na izborima održanima 2017. izabran HDZ-ov Marin Pernjak, na svim općinskim svečanostima pojavljuje se Granić, a Paladina postaje posebni savjetnik načelnika. I u trenutku kada je Paladina mlađi postao savjetnik HPB-a, otac općinskog načelnika dobiva povlašteni kredit te banke. Riječ je o Dubravku Pernjaku, čija sirana MIH navodno sve teže posluje, ali im Paladina priskače u pomoć kreditom od tri milijuna kuna koje sirana mora vratiti u 48 rata, a kao jamstvo povrata Pernjak daje u zalog poljoprivredno zemljište, čija trenutna vrijednost ne pokriva osiguranje povratka kredita.

Dobre veze

Upućeni svjedoče kako je s ministrom Paladinom povezan i ministar prometa Oleg Butković te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji su česti gosti otoka Paga i te male općine. Zanimljivo je da je općina Kolan račun imala u Partner banci, međutim, kada je Pernjak 2017. postao općinski načelnik, račun je prebacio u HPB, baš kao i njegov otac koji je račun njihove sirane prebacio u tu banku, u kojoj je ujedno dobio kredit. Prema službenoj biografiji, Ivan Paladina bivši je predsjednik Uprave Instituta IGH, ali i glavni savjetnik HPB-a koji je blizak vladajućoj stranci. Oni koji su Paladini naklonjeni tvrde da ga je izabrao osobno Plenković, i to zbog velikog iskustva u vođenju različitih projekata. Osim što je tri godine bio na čelu IGH, čiji je većinski vlasnik u to doba bio poduzetnik Sergej Gljadelkin, on je s njime jedno vrijeme bio suvlasnik i direktor tvrtke Avenue ulaganja koja je poslije promijenila ime u Kupari Luxury Hotels. Tvrtka je još 2015. dobila koncesiju za Kupare, a Paladina je 2018. napustio IGH te se fokusirao na razvoj projekata kod Dubrovnika, koje do danas nije realizirao. Lani u rujnu polovicu svoje tvrtke prodao je singapurskoj HPL grupi, dok 40 posto udjela drži Avenue Investments and Asset Management, tvrtka iz Hong Konga čiji je suvlasnik Sergej Gljadelkin, dok deset posto udjela ima novi ministar Paladina.

Inače su Gljadelkina povezivali s ruskim FSB-om, iako on te veze odbacuje, i prije nekoliko godina na moskovskom sudu postavljalo mu se pitanje o njegovim vezama s tom ruskom obavještajnom službom. Upravo je Paladina misterioznog Rusa iz Ukrajine uveo na hrvatsko tržište, no njih dvojica navodno više nisu u dobrim odnosima premda su sedam godina uspješno i blisko surađivali. Gljadelkin je ujedno vlasnik hrvatske putovnice, a predstavljali su ga i kao spasitelja posrnule građevinske tvrtke Hidroelektra niskogradnja.

Misteriozni Rus

Kupnjom te tvrtke Gljadelkin se nastojao pozicionirati u hrvatskom građevinskom biznisu, što i nije čudno s obzirom na to da je u našu zemlju stigao s velikim ambicijama i sa samo 33 godine. Za tog poduzetnika rijetki su u našoj zemlji imali prilike čuti, no samim time što je vrlo brzo dobio hrvatsko državljanstvo, može se zaključiti da je prilično spretno stvorio mrežu poznanstava s utjecajnim ljudima. U Hrvatsku je Gljadelkin stigao kao uspješan ruski poslovni čovjek i građevinar koji je poduzetničkim vodama zaplivao sa samo 23 godine, od kada je fokusiran na razvoj, vođenje i gradnju investicijskih projekata.

Iza njega je više od dva milijuna četvornih metara sagrađenih poslovnih objekata, a nekoliko mjeseci nakon dolaska u Hrvatsku kupio je Titan građenje, čija je osnovna djelatnost investiranje i projektni menadžment u graditeljstvu i turizmu s posebnim naglaskom na Jadran i zagrebačko područje. Tu je tvrtku ruski poduzetnik prodao Grigoriju Edelu, Konstantinu Edelu i Olegu Sološčanskom, a za kupnju IGH interes pokazuje kada se saznalo da ta tvrtka pokreće projekt Radeljković u Dubrovniku, odnosno gradnju luksuznog stambeno-poslovnog kompleksa na 48.000 m2. Nije Gljadelkin ušao samo u dubrovački projekt nego je odlučio postati vlasnik kompletnog IGH koji je u to vrijeme bio u predstečajnoj nagodbi i grcao u problemima. Kada je uspio postati većinski vlasnik IGH, Gljadelkin je odlučio preuzeti potpuni nadzor nad građevinskom industrijom u našoj zemlji pa se zato i je odlučio za Hidroelektra niskogradnju, tvrtku s referencijama za gradnju objekata u cestrogradnji, za izgradnju plinovoda, stambenih zgrada, hidroelektrana, nuklearnih elektrana i vodovoda.

Mutni poslovi

Premda je ozbiljno zabrazdio u biznis po Hrvatskoj, Gljadelkin je privatni život uspio sačuvati podalje od javnosti premda se pisalo da je u našu zemlju stigao u pratnji supruge Evgenije Krukove, kazališne i filmske glumice koja je bila i model za Playboy. U Rusiji su se smatrali celebrity parom, a u Hrvatskoj su posjedovali jahtu kojom su često plovili duž jadranske obale.

Što točno posjeduje Paladina, nije poznato, ali je poznato da je bio direktor i prodajni menadžer u tvrtki Adecco Hrvatska, ali i savjetnik direktora u tvrtki Razvoj golf koja razvija projekt na Srđu, jedno je vrijeme bio projekt-menadžer u Titan grupi, čija je suvlasnica supruga bivšeg drugog čovjeka Sberbanka Maksima Poletajeva, a direktorica Oksana Dvinski koja je bila zaposlenica Sberbank Rusije i savjetnica Poletajevu. Riječ je o HDZ-ovoj donatorici bliskoj Ani i Tomislavu Karamarku, ali i čestoj gošći HDZ-ovih donatorskih večera koja se družila i s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Titan grupa završila je u stečaju 2017. godine, ali to na Paladininu karijeru nije utjecalo, osnovao je tvrtku Delta savjetovanje u kojoj je bio direktor, a koja je odigrala važnu ulogu u tome da IGH preuzme spomenuti ruski milijunaš, baš kao i tvrtku Hidroelektra niskogradnja. Iako u ministarsku fotelju još nije ni sjeo, jedno od pitanja koje će se Paladini postaviti jest ono koje se odnosi na potencijalni sukob interesa, s obzirom na to da je suvlasnik tvrtke koja ima koncesiju za Kupare, kompleks u državnom vlasništvu za koji je nadležno upravo Ministarstvo graditeljstva i državne imovine.