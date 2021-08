PLENKOVIĆEVE ŽENE KOJE MU DONOSE USPJEH! One su stupovi i najsposobnije karike naše vlade

Autor: Ivana Violić

Za života je pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nerijetko isticao kako su žene njegove najdraže suradnice s kojima lako uspijeva pronaći zajednički jezik, ali i rješenja za određene probleme. Takvom retorikom premijer Andrej Plenković nikada se nije služio, premda je među prijateljima i znancima na glasu kao veliki šarmer. On svoje suradnike bira po principu lojalnosti, a kada se stručnost i lojalnost spoje, dolazimo do toga da su i Plenkovićeve najlojalnije, a ujedno i najsposobnije suradnice upravo žene.

Godinama je Plenković odlično surađivao s bivšom ministricom Nadom Murganić, s kojom se nerado rastao tijekom rekonstrukcije prošle vlade, no unatoč tome, Murganić je i danas jedna od najvažnijih žena vladajuće stranke, uz Zdravku Bušić koja je na nedavnim unutarstranačkim izborima postala potpredsjednica HDZ-a. Kvalitetan odnos Plenković je imao i sa svojom prijateljicom, bivšom ministricom Gabrijelom Žalac, no premda je cijenio njezinu stručnost, ona ga je razočarala aferama koje je za sobom ostavila.

Razočarala ga zato nije moćna Martina Dalić koju i danas nerijetko nazove kada su mu potrebni neki savjeti na polju gospodarstva i financija. Za organizaciju njegove vlade, komuniciranje ministara s medijima, ali i za brojne druge zadatke zbog kojih je dobila titulu Plenkovićeve desne ruke zaslužna je atraktivna Tena Mišetić s kojom premijer surađuje i u ovom, drugom mandatu u kojem je povjerenje dao i najmlađoj ministrici Nataši Tramišak.

Ova nekadašnja suradnica osječkog župana Ivana Anušića koja vodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a u startu je osvojila Plenkovića svojom stručnošću i zainteresiranošću za fondove EU-a, bila je angažirana u izradi Nacionalne razvojne strategije, a sve to Plenkoviću je iznimno važno. Jedno vrijeme govorilo se kako je Plenković mladoj ministrici u nadzor slao svojeg savjetnika Zvonimira Savića, međutim, upućeni svjedoče kako je Tramišak odnedavno opet samostalna u svojim odlukama jer su se strasti smirile između Plenkovića i njezina bivšeg šefa Ivana Anušića koji je nakon lokalnih izbora bio prilično kritički nastrojen prema premijeru i šefu svoje stranke.

Mlada ministrica danas je na glasu kao jedan od ključnih stupova Plenkovićeve vlade jer bi Hrvatska bez sredstava iz fondova EU-a bila u još većim problemima. O sredstvima iz fondova uvelike ovisi obnova potresom oštećenih područja, a to je jedan od prioriteta Plenkovićeve vlade kojim se Tramišak u posljednje vrijeme intenzivno bavi. Premda Plenković na nju nema prigovora i iako je zadovoljan njezinim radom, njezini kritičari iz Vlade drže da je Tramišak previše povučena te da se rijetko pojavljuje u medijima u kojima bi trebala nešto detaljnije govoriti o važnosti fondova, kao i o svojem angažmanu. U medijima se Tramišak možda doista ne pojavljuje često, no zato je svjesna kako mediji njezin rad prate u stopu pa je tako nedavno potpuno promijenila imidž skrativši svoju prepoznatljivu dugu crnu kosu kojoj je dodala poneki svjetliji ton, a novi imidž prate i nove, nešto ozbiljnije odjevne kombinacije.

Kada je o problemima riječ, u tom se kontekstu nerijetko spominje hrvatska poljoprivreda. Premda se govorilo da će Plenković nakon ljeta u rekonstrukciji Vlade iz tog resora skloniti ministricu Vučković, izgleda da od toga zasad nema ništa te da ona bez obzira na kritike ostaje na čelu ministarstva. Bez obzira na to što će Vučković i dalje voditi Ministarstvo poljoprivrede, ona ne spada u krug žena od posebnog Plenkovićeva povjerenja.

No zato se pri samom vrhu te ljestvice već godinama održava ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek koja je na glasu kao jedna od ponajboljih Plenkovićevih prijateljica, a ona sama na svakom se koraku trudi to dokazati pa je rijetkost da nakon medijskih napisa i napada ne stane na stranu svojeg šefa Plenkovića, koji joj navodno nije zamjerio ni to što je nedavno uhićen njezin prijatelj i glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić.

Premda su zbog toga prozivali i samog Plenkovića, očito je da je njihovo prijateljstvo nadišlo i nadživjelo te neugodnosti. Obuljen je inače nedavno izazvala lavinu negativnih reakcija novim zakonom o elektroničkim medijima, prozivali su je da njime ugrožava slobode i neovisnost medija, međutim, Plenković kod nje cijeni i to što sve svoje stavove i ideje, kako u javnom prostoru, tako i u internim razgovorima, uspijeva smireno i argumentirano obrazložiti.









Cijeni Plenković, kada je o damama u Vladi riječ, i jednu od najkompetentnijih ministrica uopće, prvu damu turizma i sporta Nikolinu Brnjac. Ni ona nije jedna od onih koji se guraju u prve redove na naslovnicama medija, no zato je Brnjac daleko od očiju javnosti turističku sezonu u neizvjesnim okolnostima dočekala spremna. Potvrđuju to i brojke te rekordi koji padaju bez obzira na nezavidne uvjete u kojima se dočekuju gosti iz cijelog svijeta. U kriznoj godini Brnjac je spasila turističku sezonu, što je kod Plenkovića posebno na cijeni.

Kako i ne bi bilo kada je turizam jedna od rijetkih grana iz koje se puni i krpa državni proračun. Nije, međutim, Plenković s Brnjac blizak od ove sezone, njih dvoje godinama su bliski suradnici, a Plenković je u njoj vidio ministricu regionalnog razvoja i fondova EU-a, međutim, u trenutku kada se sastavljala Vlada, bio je prisiljen popustiti pritiscima iz osječkog-baranjskog HDZ-a koji je na krilima svojeg uspjeha u Vladu uspio ugurati Tramišak.

To po svemu sudeći nije bilo pogrešno jer danas su upravo žene stupovi i najsposobnije karike Plenkovićeve vlade. Dok jedna puni proračun spašavajući turističku sezonu, druga mlada žena bez puno pompe povlači novac iz europskih fondova. Žene su te s kojima Plenković u svojoj vladi po svemu sudeći nema problema pa se stoga može konstatirati kako upravo one rade najbolje poslove u svojim resorima, a može se konstatirati i to da, bez obzira na sve grijehe, pokojni Bandić u tom pogledu nije bio daleko od istine.