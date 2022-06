PLENKOVIĆEVA KARTA ZA OSVAJANJE TREĆEG MANDATA! Plete stranačku mrežu s lojalnim kadrovima: Iduća meta je Oleg Butković

Autor: Daniel Radman

Ministarstvom zdravstva posljednjih nekoliko tjedana vlada ozbiljna panika, ali i još ozbiljniji sukobi jer je, prema tvrdnjama upućenih, došlo do mimoilaženja između resornog ministra Vilija Beroša i njegova državnog tajnika doktora Željka Plazonića, koji bi prema tvrdnjama Berošu bliskih kadrova već trebao biti u mirovini. Umjesto da se umirovi, Plazonić kuje vlastite planove jer mu je posljednja neostvarena želja da sjedne u ministarsku fotelju, odnosno u fotelju svojega trenutnog šefa Beroša kojim se odnedavno bavi USKOK istražujući sumnjivu nabavu intraoperativnog uređaja koji je Ministarstvo zdravstva za KBC Sestre milosrdnice platilo 11,2 milijuna kuna s PDV-om.

Ministarstvo je USKOK-u već dostavilo dokumentaciju koja se odnosi na taj slučaj, a na razgovore zasad nitko nije pozvan, niti Beroš očekuje da bi mogao biti pozvan na bilo kakve razgovore jer se o nabavi uređaja, kako tvrde njemu bliski kadrovi, odlučuje u upravama bolnica te on s tim procesom nema nikakve veze. Dio Beroševih suradnika uvjeren je da je sve to maslo njihova kolege Plazonića koji je, kako se šuška, podigao anonimnu kaznenu prijavu i uvukao u probleme ne samo Beroša nego i svojega kolegu, državnog tajnika Tomislava Dulibića, koji sjedi u Upravnom vijeću te velike zagrebačke bolnice. Godinama je Plazonić među svojim kolegama bio cijenjen kao invervencijski kardiolog iz Rijeke, ali se diskreditirao u trenutku kada je zbog neke infekcije, a lako moguće i gripe, ozbiljno obolio. Zdravstvenu skrb mjesecima su mu pružali intenzivisti u Susačkom centalnom JIL-u, a on je kolegama kardiolozima najavio kako će ih zvati za svjedoke na sudu pošto je odlučio tužiti riječku bolnicu radi bolesti koja je posljedica profesionalne izloženosti radijaciji. Iako su ga liječnici molili da to ne čini Plazonić je spor ipak pokrenuo, a o tome se pisalo i po medijima. Nije poznato kako je taj spor okončao, ali je poznato da se time zamjerio kolegama.

Sumnjiva nabava

Sve donedavno premijer Andrej Plenković nije imao ništa protiv utjecajnog, ali samozatajnog Plazonića, štoviše, govorilo se da je Plenković njegov zaštitnik. Međutim, odnedavno se priča promijenila, a naši sugovornici tvrde da je i predsjednik Vlade uvidio da situacija izmiče kontroli te da doista postoji mogućnost da se Plazoniću zahvali na suradnji, premda ga je u Ministarstvu zdravstva držao kako bi kontrolirao Beroša, posebice u vrijeme kada je on bio jedan od najpopularnijih političara u državi. Tada je Plenković, naime, strahovao da Beroš ne postane prejak. Beroš ne samo da nije postao prejak nego je njegov rejting stromglavo pao i doveo ga do pozicije jednoga od najnepopularnijih ministara u državi, no izgleda da se Beroš, za razliku od Plazonića, mora samostalno boriti za svoju poziciju. Plazonić, pak, nije uživao samo premijerovu nego i zaštitu ministra prometa Olega Butkovića. Situacija s državnim tajnikom Plazonićem vjerojatno je izmakla kontroli i zbog njegova prijateljevanja s bivšim glavnim državnim odvjetnikom Dinkom Cvitanom, što također uvelike prepričavaju po Ministarstvu zdravstva, gdje tvrde da je i Plazonić imao svoje interese u nabavi spornih uređaja te da je do Beroševe afere možda došlo i zbog toga što uređaj tvrtke za koju je lobirao taj državni tajnik nije prošao u postupku javne nabave. Priča je ipak mnogo složenija jer se na sumnjivu nabavu ukazuje još od početka travnja, kada je utvrđeno da je uređaj kupljen za devet milijuna kuna plus PDV i da je kao takav više nego dvostruko preplaćen. Iznos je procijenjen pri raspisivanju natječaja još u studenome 2020. godine, a konačna odluka o izabranom ponuđaču, odnosno tvrtki Endometric, objavljena je 22. veljače. Sutradan je Ministarstvo zdravstva dalo suglasnost na odabranu ponudu, što uistinu jest nevjerojatno brzo.





Suglasnost je uz Beroša potpisao Dulibić, koji je bio u Upravnom vijeću KBC-a, a isti uređaj trebao je stići i u riječki KBC, u kojem je sve do dolaska novog ravnatelja Alena Ružića glavnu riječ imao Plazonić kao predsjednik Upravnog vijeća riječkog KBC-a, čiju su ostavku još prije nekoliko godina tražili predstavnici Sindikata zdravstva Hrvatske, prozivajući ga da to bolničko tijelo vodi nezakonito te da sistematizaciju radnih mjesta provodi tako da kadrovira sebi podobne kadrove. Iz Ministarstva zdravstva te su prozivke svojedobno demantirali, no postojeći sukob sve je teže skriti, tim više što je on potpomognut narušenim odnosima između premijera Plenkovića i ministra Butkovića, s kojim premijer nikada nije uspio pronaći zajednički jezik.

Dvije stolice

Nije nepoznanica da je Butković u nacionalnu politiku dospio kao kadar bivše HDZ-ove vlasti, odnosno Tomislava Karamarka i Milijana Brkića. S takvima je Plenković uvijek na oprezu, a s Butkovićem je od početka posebno oprezan jer se ministar prometa nerijetko po HDZ-ovim kuloarima spominje kao potencijalni kandidat za predsjednika te stranke. U vrijeme kada su Brkić i Miro Kovač na unutarstranačkim izborima nastojali rušiti Plenkovića, mnogi su se iznenadili što Butković nije bio u njihovu timu, no za razliku od Kovača, Butković je očito donio mudru odluku te odlučio sjediti na dvije stolice pa se tako priklonio Plenkovićevu timu.

Tako je preuzeo ulogu jednoga od četiri potpredsjednika vladajuće stranke, a ta ista pozicija donijela mu je prijateljstvo s osječko-baranjskim županom Ivanom Anušićem, koji također nije pretjerano naklonjen premijeru Plenkoviću, već se sve intenzivnije spominje kao njegov najljući rival, pa i potencijalni pučist i predvodnik takozvane unutarstranačke desnice, čiji bi dres Butković mogao odjenuti kada i ako zatreba. Do tada će se Butković morati konfrontirati s Plenkovićem, koji ga se nastojao riješiti još u vrijeme lokalnih izbora, kada je ministra prometa pokušao degradirati nudeći mu da se kandidira za primorsko-goranskog župana, što mu Butković do danas nije zaboravio. Svjestan je Plenković da u ovaj sukob mora ući postupno jer Butković, bez obzira na sve, nije beznačajan tip. U svojem kraju izgradio je ozbiljnu mrežu pristaša, premda HDZ u Primorsko-goranskoj županiji nikada nije briljirao na izborima, on je uspio sprijateljiti se s utjecajnim HDZ-ovcima i razgranati svoj utjecaj sve do bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, s kojom je i danas u odličnim, prijateljskim odnosima.

Potreba za hranom

Da bi podrezao Butkovićev utjecaj, Plenković je za taj kraj odlučio pronaći svojeg čovjeka, a upućeni svjedoče da ga je pronašao u doktoru Alenu Ružiću, ravnatelju riječkog KBC-a, kojega Plenković već sada kali i priprema za preuzimanje vodeće pozicije u primorsko-goranskom ogranku stranke s ciljem da sruši Butkovića. Inače je Ružić specijalist interne medicine s užom specijalizacijom iz kardiologije, riječ je o predavaču riječkog Medicinskog fakulteta koji je godinama bio predsjednik Stručnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija te pročelnik Zavoda za kardiologiju i kardiološku rehabilitaciju.

Osim neupitne medicinske karijere, Ružić je pozornost javnosti privukao kada je u pet godina izgubio nevjerojatnih 90 kilograma. Prema vlastitim riječima, problema s težinom imao je još od ranog djetinjstva, već u prvom razredu osnovne škole težio je 65 kilograma, a do početka fakulteta prošao je kroz razne dijete koje uglavnom nisu davale rezultata. Stalno se vraćao na staru kilažu, a kontrolu je izgubio tijekom studija, kada je dogurao do 186 kilograma. Na svoju borbu s viškom kilograma primijenio je znanja stečena na studiju pa je stoga svojedobno objašnjavao kako se jednostavno počeo pametnije hraniti.

“Treba poštovati dnevni ritam obroka, raspodjelu što se kada jede. I naravno, tu je i manipulacija osjećajem sitosti. Ta informacija do mozga putuje 20 minuta. Brzo jedenje, mekana hrana – recimo hamburgeri s pecivima koji se peku na vodi da bi bili sočniji mogu biti velika smetnja. Kod takve brze hrane u pravilu je dovoljno ono što pojedete u prvih pet do sedam minuta. Znači, ostaje još 15-ak minuta do osjećaja sitosti i tu se javljaju problemi jer sve to vrijeme možete jesti”, objašnjavao je svojevremeno doktor Ružić, navodeći da je potreba za hranom ujedno i emocionalna potreba. U jednom od svojih istupa Ružić je nastojao razbiti mitove o zdravoj prehrani, a jedan od njih uključuje i teoriju da je dnevno potrebno piti više od dvije litre vode.









“To nije istina jer je stvar vrlo individualna. Treba jednostavno slušati osjećaj žeđi, a takve priče promovira industrija vode”, tvrdio je gostujući kod Stankovića u “Nedjeljom u 2” Ružić, koji je tada demantirao i tezu da je doručak najvažniji obrok u danu.

Nema popuštanja

“Svi su obroci važni, a doručak je posebno važan za djecu, da se stekne navika. Međutim, ako nisi gladan, za debele ljude doručak je štetan i nema smisla prisiljavati se jesti ujutro jer tijelo ima dovoljno zaliha“, tvrdio je ovaj doktor koji je također objasnio da nema ništa loše u tome da se hrana prži na maslinovu ulju jer ono ne gubi svoja svojstva u termičkoj obradi, kao što mnogi vjeruju. Mnogi vjeruju da se vitamin C stavlja u čaj, no prema riječima ovoga stručnjaka, ni to nema smisla jer time taj korisni vitamin gubi svoja svojstva, a čaj s njime postaje kiseo. Sva važna pravila o skidanju kilograma Ružić je evidentno uspješno svladao, međutim, u politici dosad nije napravio neke značajnije iskorake.

Uoči lokalnih izbora spominjan je kao HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Rijeke, no umjesto njega, na tim izborima natjecao se Josip Ostrogović kao kandidat organizacije, pri čemu je Plenković popustio Butkoviću. Popuštanja izgleda više nema, Butković i Anušić okrenuli su mu leđa kada su počela uhićenja u Vladi i kada je pao Darko Horvat, a to je nešto što premijer ne oprašta. Tajna njegova opstanka i karta za osvajanje trećeg mandata počiva u mreži koju je odlučio formirati involvirajući u nju svoje ljude. Jedan od tih ljudi je i doktor Ružić, s kojim je spreman ući u rat s Olegom Butkovićem, koji je ionako sam za sebe nedavno tvrdio kako su mu kapaciteti ograničeni.