PLENKOVIĆEV ČOVJEK ZA OSVAJANJE LJEVIČARSKE UTVRDE: Unatoč seriji poraza, postavio je veoma ambiciozan plan

Autor: Mirko Jozić / 7dnevno

Burno je posljednjih nekoliko dana u koprivničkom kraju, što i nije čudno kada se zna da se značajne promjene odvijaju u Nadzornom odboru Podravke, u koji je nedavno ušao HDZ-ov Damir Felak. Felaka kolokvijalno nazivaju stvarnim vladarom koprivničke organizacije vladajuće stranke, tvrdeći da iza njega i njegovih golemih ambicija stoji premijer Andrej Plenković, kojemu je velika želja da njegov HDZ na idućim parlamentarnim izborima krene u osvajanje županija koje su se dosad za vladajuću stranku činile nedodirljivima, kao što je to koprivnički kraj. Ništa novo, kažu pak na Felakovo imenovanje u samoj Podravci koja se, kako tvrde, pretvorila u okupljalište onih koji su po volji državne politike, što je Felak uvijek bio.

Jedna greška

Riječ je inače o bivšem članu Uprave Hrvatskih šuma koji je, ulazeći u Podravku, postao nadzornik jedne od najvažnijih tvrtki u državi, što samo po sebi ne bi bila značajna vijest da Felak za sobom ne vuče niz poraza, nakon kojih se i dalje uspješno pozicionirao na razne funkcije koje sa sobom nose moć, utjecaj i pozamašne prihode. Posljednja dva desetljeća Felak iz sjene rukovodi svojim stranačkim ogrankom što na gradskoj, što na županijskoj razini, a dok on u pozadini vuče konce, HDZ u koprivničkom kraju tone. Tako je, primjerice, na posljednjim lokalnim izborima Felakov kandidat za gradonačelnika Koprivnice bio Franjo Marković koji je završio na trećoj pozicije s nešto više od 12 posto osvojenih glasova, dok je SDP-ov gradonačelnik Mišel Jakšić na tim izborima osvojio 59 posto glasova. Na tim istim lokalnim izborima HDZ je ostvario najlošiji rezultat u povijesti kada je riječ o glasovima osvojenima za Županijsku skupštinu i Gradsko vijeće, a dok vladajuća stranka godinama tone u tom kraju, Felak napreduje pa je tako od stranačke organizacije nagrađen funkcijom člana Uprave Hrvatskih šuma, tu je i pozicija saborskog zastupnika, ali i ona predsjednika Županijske skupštine te na koncu ova posljednja uloga u NO-u Podravke. Oni nešto boljeg pamćenja reći će kako je Felak u karijeri napravio samo jednu grešku, koja se u HDZ-u odavno zaboravila. Naime, svojevremeno je, umjesto Ivu Sanadera, odlučio podržati Ivića Pašalića, zbog čega je umalo izbačen iz stranke, no kako se za njega založio nekadašnji županijski šef Živko Zrilić, tako se Felak uspio sačuvati. Iz te etape mora da je i sam izvukao pouku kako, kada je stranački život u pitanju, ne treba istrčavati, već se uvijek valja držati u drugom planu jer u tom slučaju, neovisno o rezultatu, stranka za tebe ima barem utješnu nagradu.

Inače je Felak u Nadzorni odbor Podravke izabran na mandat u trajanju od četiri godine, a to sa sobom nosi iznimno visoka primanja, s tim da je i na županijskoj razini osigurao povišicu koju donosi pozicija prvog čovjeka Županijske skupštine. Kao što je poznato, članovi NO-a Podravke svakog mjeseca imaju pravo na naknadu u iznosu od dvije prosječne bruto plaće zaposlenika kompanije, predsjedniku NO-a naknada se uvećava za 50, njegovu zamjeniku za 30 posto, dok obični članovi Nadzornog odbora mogu računati na plaću u iznosu od 17.400 kuna bruto na mjesec. U Felakovu slučaju govorimo o plaći od 10 do 12 tisuća kuna, što znači da će do kraja mandata zaraditi minimalno pola milijuna kuna, dok kao predsjednik Županijske skupštine prima plaću od oko 4000 kuna. Sve skupa govorimo o iznosu od oko 15.000 kuna, s tim da je Felak zaposlen i kao stručni suradnik u Hrvatskim šumama, gdje navodno mjesečno zarađuje desetak tisuća kuna.





Inače u Nadzornom odboru Podravke, nakon nedavne glavne skupštine dioničara, uz nove članove, potvrđeno je da na svojim pozicijama ostaju Krunoslav Vitelj, Petar Miladin i Luka Burilović, dok mandat nije produljen Dajani Miladinović. Ivan Ostojić osobno je podnio ostavku s posljednjim danom lipnja, što je otvorilo vrata Damiru Grbavcu, bivšem predsjedniku Uprave Raiffeisen društva za mirovinske fondove. Osim njih, u Nadzornom odboru sjede i Želimir Vukina, Ksenija Horvat, Tomislav Kitonić i Marina Dabić.

Ozbiljna drama

Osim Felaka, u Nadzornom odboru sjede još dva HDZ-ovca, Vitelj i Burilović, zbog čega lokalni SDP-ovci smatraju da je Podravka ponovno postala žrtva HDZ-ove politike.

“Taj su svoj nezasitni i antipodravski duh sada digli na novu razinu, koristeći se svojim već poznatim formulama kadroviranja po liniji podobnosti, stranačke poslušnosti i vjernosti stranci. Stručnost je ostala nepoznanica, po tko zna koji put“, komentirao je županijski SDP-ovac Tomislav Golubić, koji se obrušio i na Željka Lackovića.

“Ovo novo imenovanje članova Nadzornog odbora pokazuje još jednu zanimljivu ‘sitnicu’ koja je sada napokon postala jasna i Željku Lackoviću. Prodaja lojalnosti HDZ-ovoj većini u Saboru za mjesto u Nadzornom odboru Podravke kratkog je vijeka i dugoročno samo donosi političku štetu od koje će dugo osjećati loše posljedice“, rekao je Golubić, dok se u koprivničkom kraju govori kako su ova imenovanja na lokalnoj razini prerasla u ozbiljnu političku dramu koja bi tek trebala eskalirati na nacionalnoj razini. U HDZ-u se pak time ne zamaraju te kažu da ovakva imenovanja nisu ništa novo te da su se odvijala i u SDP-ovu mandatu, posebice dok je Podravkom upravljao Zvonimir Mršić.