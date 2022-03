PLENKOVIĆ UVJEREN, VLADU MU RUŠI ‘DUBOKA DRŽAVA’: Prekipjelo mu je, spreman je ući u veliki sukob

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Kap koja je prelila čašu, tako u HDZ-u nazivaju zahtjev koji je Državno odvjetništvo nedavno uputilo u Vladu zahtijevajući pokretanje kaznenog postupka protiv mladog ministra rada Josipa Aladrovića u kojem premijer Andrej Plenković vidi svojeg nasljednika i kojega smatra jednim od svojih najlojalnijih suradnika, što je vidljivo i iz toga što mu je nedavno povjerio jednu od vodećih funkcija u zagrebačkoj organizaciji HDZ-a. Premda je posljednjih dana fokusiran na krizu u Ukrajini, Plenković je itekako svjestan što se događa oko njega, uvjeren je da mu Vladu ruše predvodnici takozvane duboke države, a u tom kontekstu u vladajućim redovima sve se učestalije spominje bivši glavni državni odvjetnik Mladen Bajić s kojim je Plenković ušao u prilično otvoren sukob kada je počeo razmišljati o tome da odbije skinuti imunitet ministru Aladroviću. Plenković je uvjeren da je DORH krenuo u akciju protiv njega i njegovih suradnika, jer da nije, onda ni bivši ministar graditeljstva ne bi bio uhićen a da premijer o njegovu uhićenju ništa ne zna.

Sporedna figura

Da je trenutak Horvatova privođenja sumnjiv, već na prvoj konferenciji za novinare upozorio je Plenković, premda su poslije razni stručnjaci za kazneno pravo nastojali objasniti kako nema ništa sporno u tome što se ministra uhićuje i pretresa subotom ujutro. Plenković u ta objašnjenja nije povjerovao, baš kao što ne vjeruje da je istraga protiv Aladrovića puka slučajnost. Riječ je, naime, o aferi koja je stara nekoliko godina i koja datira iz vremena kada je Aladrović upravljao Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje u kojemu je navodno zapošljavao vlastite prijatelje.

Otvaranje te afere Plenković je shvatio kao napad na Vladu i njega osobno, a u vladajućoj stranci svjedoče kako premijer već neko vrijeme, kritizirajući rad Državnog odvjetništva, zapravo kritizira Bajića jer je svjestan da je Hrvoj-Šipek u ovoj priči sporedna figura. Nedavno je tako, primjerice, predsjednik Vlade kritike na račun Odvjetništva uputio zbog istrage o slučaju Bezuk i terorističkom napadu na Vladu, a nešto prije toga kritizirao ih je zbog curenja podataka iz velikih i važnih istraga. Kako je, kritizirajući DORH, Plenković prozivao i SOA-u i policiju, u Vladi je to protumačeno i kao nastavak premijerova sukoba s ministrom Davorom Božinovićem, što je djelomično točno. No, spominjati DORH, a ne misliti na Bajića koji se ni na pragu 72. godine ne da umiroviti, bilo bi apsurdno.

Znaju to vrlo dobro i u DORH-u u kojem se tvrdi da je zahtjevom za skidanje imuniteta Aladroviću premijeru poslana poruka da Odvjetništvo i Bajićevi kadrovi imaju dovoljno materijala protiv njega i njemu lojalnih kadrova te da će taj materijal početi izlaziti u medije i postajati predmetom istraga ako Plenković ne izađe iz okršaja s Bajićem. S obzirom na odluke vezane uz slučaj Aladrović, moglo bi se reći da Plenković na takve ultimatume nije pristao. Stoga je indikativno što su se i u DORH-u, ali i u HDZ-u i Vladi počeli pitati kako to da Bajić, koji je zapravo umirovljen prije godinu i pol, već drugu godinu radi preko ugovora o djelu te za razliku od svih drugih djelatnika DORH-a, za njega ne vrijedi zakonska obaveza čuvanja državnoodvjetničkih tajni jednostavno zato što više nije zaposlen u DORH-u, a čak da mu u ugovoru i stoji obaveza čuvanja tajne, to nema zakonsku snagu čuvanja državnoodvjetničke tajne djelatnika DORH-a.

Stoga komentiraju kako je Bajićeva metoda rada oduvijek bila podignuti potpuno izmišljenu ili optužnicu na klimavim osnovama, a onda preko medija stvoriti dojam krivnje osobe ili osoba koje su optužene. Sada mu je, komentira se po kuloarima, još lakše medijima dostavljati informacije iz istrage koje optužbi, odnosno njemu ili njegovim naručiteljima, idu u prilog. Druga stvar koja se komentira jest otkud DORH-u budžet za plaćanje Mladena Bajića po ugovoru o djelu, jer je poznato da u DORH-u sredstva za ugovor o djelu nisu predviđena, a sva ostala sredstva DORH-a unaprijed su raspodijeljena. Takve stvari velika su nepoznanica za ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenicu, koji se davno trebao time pozabaviti, no na sreću pravne države, sada se za jednog od najistaknutijih pripadnika tzv. duboke države zainteresirao i premijer Plenković.

Smiješne floskule

I na sam dan Horvatova privođenja Plenković je tvrdio da “netko” ima motiv da se to izvede onako kako se izvelo, a u HDZ-u su pak uvjereni da je taj netko o kome je govorio premijer upravo Bajić koji je na glasu kao stvarni vladar Državnog odvjetništva. Samim time, oporbene teze o tome kako Plenković ima utjecaja na hrvatsko pravosuđe u vladajućim redovima nazivaju smiješnim floskulama. Da Plenković ima utjecaja na Bajića i pravosuđe, onda bi mogao spriječiti privođenja ministara i blamaže za cijelu Vladu, tvrde u HDZ-u te dodaju da je DORH nakon blamaže sa Žalac odlučio dokazati svoju nevinost na Plenkoviću koji ih je iziritirao prozivkama, zbog kojih su odlučili žestoko udariti na njega. Iako je Plenković naknadno ipak pristao i skinuo imunitet Aladroviću, strahujući dokle bi ova priča mogla otići, ipak je očitao bukvicu DORH-u i USKOK-u naglašavajući da je ovo prvi put da smo imali akciju koja je rezultirala istragom trojice članova Vlade od kojih je jedan uhićen.

“Ovo je neupitno imalo političke konotacije, utjecalo je na stabilnost svih institucija u ovakvim okolnostima i u Hrvatskoj i u svijetu”, poručio je predsjednik Vlade, naglašavajući da, dok se ne dokaže nečija krivnja, vrijedi presumpcija nevinosti, kao i da će krivnju osumnjičenih članova Vlade morati dokazivati DORH pa se iz tih njegovih riječi može izvesti zaključak kako se premijer, bez obzira na sve, Aladrovića ne namjerava odreći te da on ostaje u Vladi na ministarskoj poziciji, što je također svojevrsna poruka Bajiću kojom mu premijer nastoji dati do znanja da ga se, bez obzira na sve pritiske, ne boji, ali da je u konačnici pristao na skidanje imuniteta isključivo zato što je legalist.

“Želim konstatirati u ime Vlade da će eventualnu krivnju ovih kolega utvrđivati sud. Ako slučajno to sud ne utvrdi, osim nepovratno nanesene štete članovima Vlade o kojima se radi, to će biti jako loše za percepciju rada tijela kaznenog progona, ali i za pravosuđe u cjelini. Ako se, pak, pokaže da krivnje ima, koruptivno ponašanje nije prihvatljivo”, rekao je Plenković.

Rat u DORH-u

Inače, treba napomenuti kako je ovo jedna od rijetkih tema o kojoj Plenković i Milanović imaju gotovo usuglašena stajališta jer i predsjednik upozorava na sumnjivo postupanje DORH-a te naglašava da oni nisu nedodirljivi. Kada govore o DORH-u, i Milanović i HDZ-ovci podsjećaju na aferu iz 2013. godine, čiji je glavni akter bivši SDP-ov ministar zdravstva Siniša Varga. Optužnica protiv njega i inženjera Davora Dabinovića podignuta je tek prije desetak dana premda je riječ o kaznenom djelu zloporabe položaja i ovlasti te nezakonitom pogodovanju koje se u Zagrebu odvijalo od svibnja 2012. do početka 2013. godine, u vrijeme kada je Varga bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i kada je dogovaro model izvlačenja novca iz Zavoda ugovaranjem usluga koje nisu bile potrebne. Tek nakon posla u Zavodu Varga je ušao u Vladu bivšeg premijera Milanovića, a optužnica za taj sporni slučaj podignuta je praktički u isto vrijeme kada su se istražitelji zainteresirali za Plenkovićeve ministre. HDZ-ovci tvrde kako je nevjerojatno to što se s podizanjem optužnice u aferi Varga čekalo godinama, a govori se o težim djelima od onih Aladrovićevih, i baš zato vjeruju da se Plenković zamjerio Bajiću, no napominju i kako u DORH-u i USKOK-u već neko vrijeme traje rat između Hrvoj-Šipek i Vanje Marušić.

“Ali privesti ministra u marici, a da Vlada nije rekla da se to može, to je problem. Ako to dopustimo, jedno tijelo dobiva ogromne ovlasti. Jednog ministra se može pokupiti iz kreveta, a zastupnika ne može. Je li vam to normalno? DORH može srušiti Vladu, ja imam problem s tim. Ministar mora imati stupanj zaštite, pa neka Vlada stane uz njega, pa neka padne. U Americi je ovo nemoguće. Član Vlade je član Vlade, DORH je DORH. Želiš ga optužiti kao Aladrovića, to je ok. Ali kad DORH daje nalog policiji da uhite ministra, reći ću ovim riječima: Plenković je sljedeći. To znači da DORH može uhititi premijera, razmislite malo o tome”, upozorio je nedavno Milanović dodajući da ministar mora imati imunitet, ali i da mu se imunitet treba ukinuti, no da treba postaviti pravila i ograničenja u primjeni sile.

Opasna igra

Pravila po svemu sudeći ne postoje, a USKOK se ministrom Aladrovićem odlučio pozabaviti u najgorem mogućem trenutku za Plenkovića, baš kada su se usvojile mjere protiv inflacije i kada se on fokusirao na ukrajinsku krizu upozoravajući i Europu na stanje u regiji. Nemaju ni u Vladi ništa protiv toga da USKOK odrađuje svoj posao ovisno o fazi istrage, ali izgleda da je Plenkoviću dosta toga da ga jedni te isti kadrovi iz DORH-a ucjenjuju i dovode u neugodan položaj baš onda kada on pomisli da je sve kockice posložio onako kako treba. Pita li se Plenkovićeve suradnike, te ucjene idu preko Bajića, kojega se i ranije spominjalo kao državnog odvjetnika koji djeluje po političkom nalogu. Plenkoviću to u ovom trenutku ne odgovara i zato izgleda ulazi u ozbiljnu i opasnu igru u kojoj su moguća samo dva scenarija – ili će Bajić pasti ili će Plenković kao gubitnik morati predati započetu borbu.