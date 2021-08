PLENKOVIĆ SPREMA VELIKO POMLAĐIVANJE STRANKE: Ovo je prilika da poravna račune sa ‘šačicom buntovnika’ i kapitalcima u svojim redovima

Autor: 7dnevno

Neka igre počnu, uskoro bi mogao zavikati predsjednik HDZ-a i hrvatski premijer Andrej Plenković čija se stranka nakon lokalnih izbora odlučila držati Statuta. Iz tog najvažnijeg stranačkog dokumenta proizlazi da su nakon lokalnih izbora HDZ-ovci dužni održati one unutarstranačke na kojima biraju šefove lokalnih organizacija, takozvane terence koji i jesu jamstvo za opstanak i prosperitet stranke, jer bez njih i bez članstva koje se u lokalnim sredinama njeguje i nadograđuje nema ni stranke ni pobjede na izborima.

Znaju to vrlo dobro sve one manje političke opcije koje su posljednjih godina nastojale konkurirati HDZ-u, pa i SDP-u tvrdeći da ruše njihov duopol. Malo je vjerojatno to rušenje jer ove dvije velike stranke godinama na terenu grade svoju infrastrukturu. Na tom istom terenu Plenković je ovoga puta odlučio imati svoje ljude gradeći pritom i vlastitu poziciju, koja nikada kao danas nije djelovala ovako postojano i stabilno.

S jedne se strane raspada SDP-a, a s druge strane osipa se Domovinski pokret pa je stoga ovo razdoblje u kojem HDZ nema oporbu idealno da Plenković poravna račune u svojim redovima, u kojima je još uvijek prisutna šačica buntovnika i takozvanih stranačkih kapitalaca koji se iz fotelja ne daju izgurati desetljećima.

Podijeljena organizacija

Poznato je da Plenković na stranačkim izborima koji bi se trebali održati na jesen ima namjeru pomladiti stranku. Na piku mu se već nalazi moćni dalmatinski HDZ-ovac i stranački tajnik Ante Sanader, kojega se planira riješiti zbog debakla u dalmatinskim sredinama, a ponajviše zbog poraza u Splitu gdje stranačkom organizacijom upravlja Vice Mihanović koji također stoji u Plenkovićevoj “crnoj teki” na popisu za otpis. Uz Sanadera i Vicu, Plenković će čistku provesti i kod Nediljka Duića u njegovoj šibensko-kninskoj organizaciji stranke, neizvjesna je sudbina Marija Banožića kao prvog čovjeka vukovarsko-srijemskog HDZ-a, ali i Nikole Mažara u gradskom, odnosno vukovarskom HDZ-u, no za njega lobira ministar Medved pa on ipak ima šanse zadržati se na svojoj poziciji. Za svoj položaj na stranačkim izborima ne mora strahovati niti prvi čovjek HDZ-a Zagrebačke županije Željko Turk jer je preko njega nedavno županijska Skupština spašena od novih izbora jer je upravo Turk dogovorio suradnju između HDZ-a i Beljakova HSS-a.

Iako je ranije Božinović bio sklon svojem prijatelju Damiru Mikuljanu, Plenković već neko vrijeme nije sklon Božinoviću pa je malo vjerojatno da će se u ovoj organizaciji nešto kadrovski mijenjati. Malo je vjerojatno da će i u samom Zagrebu Plenković kadrovski nešto mijenjati jer prvi čovjek organizacije, mladi liječnik Mislav Herman ionako jest njegov izbor. Zlobnici će pak reći da se radi o njegovoj marioneti, a kritičari u zagrebačkom HDZ-u tvrditi da su baš Herman i Plenković zaslužni za kandidaturu Davora Filipovića na lokalnim izborima u glavnom gradu, kojim danas vlada Tomislav Tomašević, dok se HDZ-ovci nisu uspjeli približiti drugom krugu. Štoviše njihov kandidat gledao je u leđa Miroslavu Škori, a to je u dijelu ove organizacije protumačeno kao Plenkovićev poraz zato što se za izbore nije pripremao na vrijeme, nego je podilazio pokojnom Bandiću te time ostao bez aduta i ušao u sukob s Damirom Vanđelićem. Jasno je da je ova organizacija stranke prilično podijeljena pa je također jasno da bi se oko čelnih ljudi u ovom dijelu stranke koplja ozbiljno mogla lomiti. Na prošlim izborima za šefove organizacija HDZ-ovci su ne samo u Zagrebu nego i u drugim dijelovima zemlje slijedili naputke Krune Katičića, Plenkovićeva tajnika i njegova trbuhozborca pa su odustajali od svojih kandidatura podilazeći volji stranačke središnjice, no mnogi vjeruju da to sada ipak neće biti slučaj.

Velike simpatije

Sigurna je pozicija Ernesta Svažića u krapinsko-zagorskoj organizaciji stranke u kojoj je Plenković sve do afere s kleti ozbiljno računao na mladog Žarka Tušeka. Upućeni svjedoče da on i dalje konce vuče iz sjene, no u ovom dijelu zemlje HDZ-ovci zapravo i nemaju nekih konkretnih kadrovskih rješenja niti se očekivalo da bi tu bez obzira na kandidata mogli ostvariti pobjedu na izborima. Nakon Ive Žinića, u sisačko-moslavačkom HDZ-u očekuje se pomlađenje u obliku aktualnog župana Ivana Celjaka, koji uživa veliko povjerenje šefa Plenkovića i spada u skupinu njegovih mladih snaga na koje ozbiljno računa, tim više što je pred Banovinom ozbiljan i financijski iscrpan proces obnove, u kojoj Plenković želi imati svoje ljude na svim razinama. Još nije poznato tko bi trebao preuzeti vodstva u gradskim organizacijama, no zato se zna da će petrinjski HDZ voditi nova gradonačelnica, mlada Magdalena Komes, dok bi sisački HDZ mogao pripasti mladom vijećniku Tomislavu Kralju.

Karlovačka županija ostaje u provjerenim rukama bivše ministrice Nade Murganić, koja također uživa velike Plenkovićeve simpatije, a razumljivo je da nakon rušenja moćnog Ratka Čačića za svoju poziciju u varaždinskoj županijskoj organizaciji stranke ne mora strahovati Anđelko Striček. Nagađa se pak da bi u koprivničko-križevačkoj organizaciji stranke aktualnog predsjednika Darka Sobotu mogao zamijeniti potpredsjednik Damir Felak, dok se sigurnim i nedodirljivim smatra predsjednik bjelovarsko-bilogorskog HDZ-a Miro Totgergeli koji inače slovi kao kadar Gordana Jandrokovića, koji uostalom i dolazi iz toga kraja. Burno bi pak moglo biti u bitki za vodeće fotelje u Virovitičko-podravskoj županiji. Plenković bi naime vrlo rado umirovio aktualnog šefa Josipa Đakića te vođenje stranke prepustio županu Ivanu Androviću, međutim, Đakić se sasvim sigurno neće dati izgurati iz svoje fotelje, premda se u ovoj županijskoj organizaciji naveliko govori o zasićenju njime i njegovim upravljačkim metodama na koje se mladi župan navodno već žalio Plenkoviću. Kada je Đakić saznao za te pritužbe, navodno je pobjesnio i posumnjao da mu Andrović i virovitički gradonačelnik Kirin rade iza leđa. Bez obzira na to, Kirinova pozicija u virovitičkom HDZ-u i više je nego stabilna s obzirom na rezultat s lokalnih izbora.

Dugoročni opstanak

Premda nisu imali neki respektabilan rezultat u Primorsko-goranskoj županiji, ondašnjom organizacijom nastavit će rukovoditi Oleg Butković, dok je rješenje za Rijeku pod upitnikom jer se ondje članstvo nastoji distancirati od Butkovićeva utjecaja. Međutim, on nema namjeru popustiti pod pritiscima jer je svjestan da je utjecaj u ovom dijelu stranke za njega jamstvo dugoročnog opstanka. U Ličko-senjskoj županiji također bi moglo biti turbulentno jer bi tamo snage mogli sučeliti aktualni Darko Nekić koji nije Plenkovićev prvi izbor te aktualni župan Ernest Petry, koji je uspio pobijediti nekadašnjeg stranačkog doajena Dadu Milinovića. S pozicije predsjednika sasvim sigurno odlazi novi šef HNS-a Marijan Kustić, a u ličkom HDZ-u bez obzira na Petryjev uspjeh na lokalnim izborima ne odobravaju njegovo moguće preuzimanje stranke tvrdeći da on nije bio njihov izbor ni za župana. Plenkovićev je izbor zato Antonija Jozić, aktualna požeško-slavonska županica i dugogodišnja HDZ-ovka koja bi u ovoj županiji trebala urediti i reorganizirati stranku brišući s nje stigme koje su ostavili bivši požeški gradonačelnik Puljašić, Franjo Lucić i župan Alojz Tomašević, no i to bi moglo biti kompleksno jer je županica sa svima njima bila u prijateljskim odnosima.









U brodsko-posavskom HDZ-u sigurna je pozicija Pere Ćosića, koji, usput budi rečeno, slovi za jednoga od najimućnijih saborskih zastupnika i najutjecajnijih lokalnih poduzetnika. Očekivano, zadarski županijski HDZ nastavit će voditi vječni Božidar Kalmeta, koji se uspio zbližiti s Plenkovićem i zadržati njegovo povjerenje bez obzira na loš rezultat stranke na lokalnim izborima. Plenković se izgleda drži one stare HDZ-ovske da se Kalmeti bolje ne zamjerati. Zamjerio se zato Kalmeti Branko Dukić pa se za njega u zadarskom HDZ-u traži zamjena. Šibensku županijsku organizaciju najvjerojatnije će preuzeti gradonačelnik Burić, dok bi vukovarsko-srijemskom organizacijom umjesto Banožića mogao ravnati župan Dekanić.

Velike odluke

Najsigurniju poziciju svakako ima aktualni osječko-baranjski župan Ivan Anušić koji će u ovom dijelu Slavonije nastaviti rukovoditi svojom strankom, baš kao što osječki HDZ ostaje u rukama mladoga gradonačelnika Ivana Radića. Tko bi nakon Sanadera mogao preuzeti HDZ-u u Dalmaciji nije poznato, no Plenković navodno na taj pothvat nagovara svojega prijatelja Domagoja Marojevića, dok se za sami Split rješenje još ne nazire. Rješenje se zato nazire za istarski županijski HDZ na čijem čelu ostaje bivši ministar turizma Anton Kliman. Na poziciji prvog čovjeka-dubrovačko neretvanskog HDZ-a ne ostaje zato Branko Bačić koji je navodno sam od toga digao ruke pa bi u njegovu fotelju mogao uskočiti Mato Franković, kojem Plenković doduše nije najskloniji pa se spekulira da bi on ondje mogao progurati mladu Sanju Puticu, nećakinju svoje prijateljice Dubravke Šuice. Što se pak tiče Međimurske županije, tamo predsjednik ostaje ministar graditeljstva Darko Horvat. Sve u svemu, pred HDZ-om je zanimljiva jesen, a pred Plenkovićem velike odluke koje će odrediti budućnost njegova pomlađenog HDZ-a.