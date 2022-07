PLENKOVIĆ SE SPREMA ZA ‘KONAČNO RJEŠENJE’ U HDZ-u! Prvi na udaru je nedodirljivi kapitalac: Spreme su zamjene, i to kakve

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Andrej Plenković okružen je opskurnim tipovima, nerado i ispod glasa priznaje nam to jedan od bliskih prijatelja predsjednika Vlade, naglašavajući kako je premijeru zbog toga prijeko potrebna pomoć kako bi bez previše problema zadržao vlast i osvojio treći mandat, za što se u vladajućim redovima već naveliko pripremaju. Da je Plenkovićeva situacija nezavidna, vidljivo je iz niza HDZ-ovih afera zbog kojih je on, uglavnom ni kriv ni dužan, bio prisiljen stranku izvlačiti iz problema. Njegovu je sadašnju, ali i onu prošlu vladu napustila vojska ministara, a ako se u ponovljenim izborima u Splitu barem djelomično može ogledati politička budućnost zemlje i ako se iz njih djelomično može predvidjeti rezultat parlamentarnih izbora, tada se može reći kako se HDZ-u ne piše dobro jer je njihova nestranačkog kandidata Zorana Đogaša uvjerljivo nadigrao Ivica Puljak kojega njegovi suradnici već nazivaju budućim premijerom.

Naravno da je to trenutačno, a vrlo vjerojatno i dugoročno nerealan scenarij, no u svakom slučaju vidljivo je da se Plenković mora prihvatiti ozbiljnog posla želi li uistinu vladati državom. Prema riječima njegova prijatelja, teze o tome da je Đogaš premijerov kandidat posve su promašene, on je Plenkoviću nametnut, baš kao što mu je nametnut i niz drugih ljudi s kojima surađuje, na Plenkovića se iz stranačke baze vrši ogroman pritisak, što je vidljivo i iz nedavnog imenovanja novog ministra financija Marka Primorca, zbog kojega su se HDZ-ovci pobunili jer nije član njihove stranke.

Vanjski kadar

Vidljivo je da Plenković posljednjih mjeseci svoje suradnike i slaže tako da ih bira izvan stranačkih redova, a naš sugovornik objašnjava da je to zbog toga što premijer nema povjerenja u stranačku bazu koja ga ionako neprestano opstruira, a čak mu i laže. Usporedno s time, Plenkoviću se nameću ljudi s terena, iz organizacija s kojima on nema nekog doticaja, a kako unutar stranke još dobar dio strukture vode kadrovi njegova prethodnika Tomislava Karamarka i Milijana Brkića, tako i dolazi do toga da Plenković djeluje kao osoba koja ne vlada situacijom. S druge strane, naš sugovornik svjedoči kako se i unutar stranke često može steći taj dojam te da nisu rijetke situacije u kojima Plenković poludi i pobjesni zbog spletki i laži koje mu servira ekipa koja mu radi iza leđa.





Iako je njegova situacija u stranačkim redovima neugodna, Plenković je spreman i prisiljen ući u utrku za treći mandat, s tim da naš sugovornik koji je prijateljski povezan s Plenkovićem napominje da bi se parlamentarni izbori mogli održati najranije početkom iduće godine. Kada Plenkovićev prijatelj kaže da je premijer prisiljen ući u utrku za treći mandat, to pak znači da od njegove europske karijere zasad nema ništa, međutim, to je za našeg sugovornika potpuno logičan slijed događaja. Premijer je, naime, svoju karijeru u Bruxellesu uglavnom vezao uz bivšu njemačku kancelarku Angelu Merkel koja ga je iznimno respektirala, kada se ona odlučila umiroviti, Plenković se pokušao zbližiti s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom od kojega, doduše, ni u jednom trenutku nije imao tako neupitnu potporu kao od Merkel. S Macronom je predsjednik Vlade pokušao osnovati europske oružane snage, ali ta ideja nije pala na plodno tlo, posebice kada su je predosjetili Amerikanci, te su dvojica državnika odustala od svega jer su Amerikanci ionako dominantniji od Europske unije.

Propale ambicije

Time su ambicije Macrona i Plenkovića pale u vodu, a samim time potonuo je i Plenkovićev san o europskoj karijeri. Stoga se odlučio ući u kampanju za treći uzastopni mandat, no prema riječima našeg dobro upućenog sugovornika, prije tog procesa Plenković se sprema na veliku čistku unutar samoga HDZ-a koji je odlučio pomladiti i premrežiti svojim kadrovima. U taj proces Plenković bi uskoro trebao krenuti iz Splita, pri čemu će mu uvelike koristiti rezultat s posljednjih izbora koji bi trebao upotrijebiti kao jedan od argumenata za micanje Ante Sanadera.

Ne negira naš sugovornik krizu u vladajućoj stranci koja unatoč tomu, uglavnom Plenkovićevim zaslugama, odlično stoji u anketama u kojima se istražuje rejting političkih stranaka u Lijepoj Našoj, baš kao što ne negira da trenutno premijera savjetuju ljudi koji nisu dorasli svojim pozicijama, štoviše, sam potvrđuje kako će Plenković na svim razinama imati pune ruke posla kada je riječ o najavljivanim čistkama. Navodno već sada u svoj tim Plenković nastoji pridobiti jednog priznatog stručnjaka za nacionalnu sigurnost, čiji se identitet zasad krije i od javnosti i od HDZ-ovaca, no nije nemoguće da je riječ o profesoru Mirku Bilandžiću.

Osim toga, Plenković je spreman u svoj novi tim pozvati neke odbačene kadrove iz Državnog odvjetništva, a usporedno s time, stranku planira oživiti uz pomoć mladih, obrazovanih ljudi, što nije nimalo jednostavan posao jer je HDZ sustav u kojemu trenutačno sjede umreženi kadrovi čiju je mrežu teško probiti a da se ne izazovu ozbiljni sukobi. To je Plenković dosad izbjegavao pokušavajući pronaći balans sa starim stranačkim strukturama, koje na balans nisu pristajale nego su umjesto toga Plenkovića i njegove kadrove opstruirale na svakom koraku. To Plenković više neće tolerirati, osobito sada kada je postalo jasno da oporbeni zastupnici formiraju blok s kojim će nastojati destabilizirati HDZ, a nakon toga krenuti udruženo na parlamentarne izbore, i to baš na one izbore koje Plenković ne smije izgubiti jer bi nakon toga svoju respektabilnu karijeru sveo tek na funkciju saborskog zastupnika, što bi za njega bilo poražavajuće.

Sposobnost preživljavanja

Plenkovićeva je velika prednost to što još čvrsto drži sve konce u rukama i to što se uspio nametnuti kao politički autoritet koji može na svojim plećima ponijeti ozbiljne krize i još ozbiljnije afere svojih ministara, a onda iz svega toga izaći neokrznut, što uistinu jesu osobine zrelih političara s diplomatskim manirama. S druge je strane njegov nedostatak loš koalicijski potencijal HDZ-a, ali premijerovi suradnici vjeruju kako to nije nešto što bi za vladajuću stranku nakon parlamentarnih izbora trebalo predstavljati ugrozu jer je premijer dosad, kada je riječ o koalicijama, ipak pokazao veliku širinu kakvu njegovi prethodnici nisu imali. Ta širina mogla bi rezultirati time da nakon parlamentarnih izbora HDZ završi u zagrljaju platforme Možemo, međutim, ono o čemu Plenković ne razmišlja s dovoljno opreza jest to da bi mu planove mogao pomrsiti Damir Vanđelić koji se također uvelike priprema za osnivanje vlastite stranke iz koje bi trebao krenuti u utrku za premijerski mandat.

Trendovi s ovih posljednjih splitskih izbora još su jednom potvrdili da istaknuti pojedinci mogu pomrsiti račune velikim strankama i velikim stranačkim igračima, nije realno očekivati da će Vanđelić doista postati premijer jer za osnivanje stranke valja imati i financije i infrastrukturu, za takvo nešto treba vremena, a to Vanđeliću već sada nedostaje ako je svoje planove mislio realizirati na nadolazećim parlamentarnim izborima, ali je zato realno očekivati da bi Vanđelić sa svojim suradnicima mogao biti jedno od ozbiljnijih iznenađenja parlamentarnih izbora te da bez njega i njegove ekipe neće biti moguće formirati Vladu.









Stiže metla

To bi moglo izazvati nelagodu i potrese u HDZ-ovim redovima, koje prije svega toga očekuje ozbiljna Plenkovićeva metla i veliko čišćenje na svim razinama, posebice na lokalnima, gdje godinama sjede jedni te isti likovi koji na terenu ne odrađuju baš nikakav posao, osim što se brinu za vlastite fotelje i pozicije. Takvi u svakom trenutku i za samog Plenkovića mogu prerasti u ugrozu, i baš se takvih Plenković sprema riješiti, no pitanje je hoće li za to u stranci i među svojim suradnicima imati adekvatnu potporu s obzirom na to da i među četiri člana Predsjedništva HDZ-a koji su na te pozicije došli u Plenkovićevu timu sjede ljudi na koje on više ne može ozbiljno računati.

Riječ je, dakako, o Olegu Butkoviću i slavonskom županu Ivanu Anušiću koji je postao predvodnik kritične desne struje, unutar koje se već sada šapuće kako se Anušić pomirio s Milijanom Brkićem, s kojim navodno pokušava pripremiti teren za povratak bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a kako Vanđelića opisuju i kao potencijalni Brkićev kadar, jasno je kako će Plenković tijekom stranačke rekonstrukcije proći kroz razne faze i naići na razna iznenađenja, a lako moguće i na udarce ispod pojasa od onih od kojih se nikada ne bi nadao.