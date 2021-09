PLENKOVIĆ PRIPREMA SJEČU KADROVA, DIO KOLAČA ŽELI I SDSS: Menadžerima javnih poduzeća s astronomskim plaćama tresu se fotelje!

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Strateški, promišljeno i bez žurbe, upravo tako sve svoje odluke donosi premijer Andrej Plenković, osobito kada je riječ o onima od posebne važnosti. Malo je onih kojima Plenković vjeruje, na prste jedne ruke mogao bi pobrojati svoje savjetnike s kojima se konzultira, no kada su kadrovska rješenja u pitanju, tada Plenkovića kontaktiraju drugi. Pritisak na njega ovih dana ne jenjava jer se po HDZ-ovim kuloarima pročulo da Plenković ulazi u veliki posao. Spreman je, naime, napokon u sve one državne tvrtke i javna poduzeća kojima ravnaju vršitelji dužnosti ući s konkretnim odlukama, odnosno raspisati javne natječaje te nakon toga imenovati vodstva na zakonom propisane mandate s jasno određenim rokom trajanja. S jedne strane, Plenković to čini kako bi napokon pokrenuo reforme i ostavio dojam da nešto radi, s druge strane, čini to zbog slike koju s takvim vršiteljima dužnosti šalje Europi i građanstvu, a s treće strane, posve je jasno da je vrijeme da se i njegovi ljudi namire foteljama i zauzmu vodeće pozicije nakon borbi kroz koje je i sam Plenković prošao da bi preuzeo vladajuću poziciju i položaj nedodirljivoga s oporbom koja je sama sebe ugušila.

Formiranje liste

Da ne bi ugušio sam sebe, Plenković se ozbiljno prihvatio posla pa je pred njim niz važnih imenovanja u državnim i javnim poduzećima, ali i državnim institucijama, koje će, doduše, s promjenama još neko vrijeme pričekati. Premda će se vodstva birati na javnom natječaju, ne treba očekivati da će se politika odvojiti od državnih poduzeća jer javna je tajna da je politika ta koja formira listu onih koji će ih predvoditi pa sigurno ni Plenković neće odstupiti od toga trenda, vodeći računa o svojoj stranci i utjecajima u pojedinim organizacijama. Tako, primjerice, već sada upućeni tvrde da se slavonski HDZ-ovci za svoje pozicije ne moraju brinuti pa je slijedom toga generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković siguran jer ga Plenković nema namjeru micati. Njegov je uspon počeo iz Vodnogospodarskog odjela u Osijeku, na poziciju direktora u tom odjelu Hrvatskih voda stigao je iz HNS-ove kvote premda je član HDZ-a. Đuroković je inače na glasu kao slavonski rukovoditelj obrane od poplava na Dravi, a osim što je u korektnim odnosima sa županom Anušićem, nije mu nesklon ni Tomislav Ćorić. Osim toga, bio je jedan od HDZ-ovih kandidata na listi u četvrtoj izbornoj jedinici na posljednjim parlamentarnim izborima. Na toj se listi našao i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić, koji također ne mora strahovati za svoj položaj jer i on ima potporu župana Anušića koji se Plenkoviću više puta dokazao kao kadar koji pobjeđuje. Premda su u zadnje vrijeme imali određenih trzavica, Plenković je svjestan da u osječki lobi svoje stranke ne smije i ne treba dirati. Iako iza njega ne stoji nikakav lobi, za svoju poziciju ne treba strahovati ni Boris Huzjan iz HAC-a, prvenstveno zbog svih odrađenih projekata i poslovnih rezultata u njegovu mandatu.

Dirati bi zato mogao u Jandrokovićeva prijatelja i sunarodnjaka iz Bjelovara, prvog čovjeka Hrvatske pošte Ivana Čulu, čiji su mandat obilježile brojne afere i prozivke s kojima Plenković ne želi imati veze. Osim toga, nedavno se saznalo kako Hrvatska pošta ima više zaposlenih nego INA, Podravka i Pliva zajedno pa je Plenkoviću jasno kako su tu kadrovske promjene ipak potrebne. Kadrovskih promjena u Podravci i INA-i neće biti, ondje gospodari bračni par Dalić kojim je Plenković i više nego zadovoljan, a uz to je s bivšom ministricom gospodarstva Martinom Dalić u prijateljskim odnosima. U prijateljskim odnosima zato nije s predsjednikom Uprave Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem koji je povezivan s aferama Josipe Rimac, ali i s predsjednikom Sabora Jandrokovićem. Poveznice s aferama Plenkoviću nisu potrebne pa se u Hrvatskim šumama uskoro očekuju natječaji za novu upravu. Natječaja će zasigurno biti i u JANAF-u, ali izgleda da bi Stjepan Adanić trebao ostati na svojoj poziciji jer je Plenković njime zadovoljan. S pozicije se neće micati ni dugogodišnji predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić. Za Butkovićeva čovjeka kojem Plenković nije sklon slovi pak David Sopta iz Jadrolinije. On do Jadrolinije zapravo i nije imao funkcija koje su vezane uz pomorstvo i brodarstvo, iznimku predstavlja tek podatak da je jedno vrijeme na početku karijere, sredinom 90-ih, radio u Croatia Lineu. Inače je inženjer strojarstva koji je studij završio u Rijeci, nakon čega se zaposlio u Hrvatskoj elektroprivredi te na menadžerskoj poziciji u Eurohercu pa je zapravo najveći dio njegove karijere vezan uz osiguravateljska društva. Bio je Sopta, doduše, jedno vrijeme i u diplomaciji, i to kao pomoćnik zaboravljenog Miomira Žužula dok je ovaj bio ministar vanjskih poslova, a s njim je suradnju nastavila i Kolinda Grabar-Kitarović kada je rukovodila hrvatskom diplomacijom.

Uhodani kadar

Nestranački Željko Ukić trebao bi ostati bez pozicije u Upravi HŽ Putničkog prijevoza, nije jasna pozicija Ivana Kršića iz HŽ Infrastrukture, ali je zato poznato da Plenković ne računa na Jasmina Bajića iz Croatia Airlinesa, kao ni na Matu Boticu iz Odašiljača i veza. Mario Musa ostaje na čelu Hrvatske lutrije, s čela Narodnih novina navodno odlazi Zlatko Hodak. Promjena ne bi trebalo biti ni u Hanfi kojom ravna Ante Žigman s kojim je Plenkovićeva prijateljica Martina Dalić bila u Upravi Partner banke, ujedno je njegova supruga Nataša Mikuš-Žigman bila državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva kada ga je preuzela Dalić s kojom je Žigman godinama poslovno i prijateljski povezan do te mjere da im se karijere isprepliću. Tako je, primjerice, Dalić sa Žigmanom bila angažirana u Zagrebačkoj školi menadžmenta Đure Njavre, a upravo se Martina Dalić založila za to da Žigman dođe na čelo Hanfe u osjetljivim trenucima turbulencija povezanih s događajima u Agrokoru pa je razumljivo kako Plenković ima veliki interes da ga zadrži. U Croatia banci ostaje Danijel Luković, ne misli Plenković dirati ni Ivicu Nekića iz Agencije Alan.

Čelni ljudi mijenjat će se u koordinaciji s najvažnijim koalicijskim partnerom SDSS-om, šef te stranke Milorad Pupovac Plenkoviću je već iznio svoje zahtjeve, on kadrove želi u HEP-u, Hrvatskim šumama, ali i upravama nacionalnih parkova, a zainteresiran je i za Hrvatsku vodoprivredu. Dok će SDSS-ovi kadrovi, bez obzira na protivljenja u HDZ-u koja navodno predvodi Jandroković, svoje pozicije vrlo vjerojatno dobiti, bez pozicije ostaje HNS-ov predsjednik Upravnog odbora Fonda za financiranje i razgradnju NE Krško. Izgledno je da će se Plenković riješiti i predsjednice Uprave SKDD-a Dore Matošić koja je svojedobno bila članica tima Drage Prgometa kada se on kandidirao za zagrebačkoga gradonačelnika. Osim što se bavila poduzetništvom, Matošić je bila fond-menadžerica kod Milana Horvata oslobođenog u aferi “Spice”, a upravljala je i nekretninskim fondom Fima Proprius koji godinama posluje s gubicima.

Fotelja se ljulja i HDZ-ovu Juri Sertiću u Agenciji za komercijalnu djelatnost, koji slovi kao kadar ministra Božinovića. Teško je definirati čiji je kadar direktor Zračne luke Split Lukša Novak kojim se Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa bavilo zbog toga što deset godina nije unosio promjene u imovinsku karticu, da bi se u međuvremenu doznalo da je Zračna luka odobrila milijunsku pozajmicu njegovoj tvrtki te da je on tim novcem obnovio obiteljsku kuću. Njegov slučaj proslijeđen je DORH-u, a Plenković s takvim kadrovima ne želi imati veze. Premda je predsjedniku Uprave Plinacra Ivici Araru nedavno produljen mandat, Plenković nije zadovoljan tim rješenjem, no zasad nema druga kadrovska rješenja iako mu je krajnji cilj svoje ljude ugurati u energetski sektor. Nije premijeru po volji ni Daria Krstičević iz Plinacra koja je svojedobno bila na čelu Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, gdje je, usput rečeno, zaposlena Ararova supruga. Dotična je svojevremeno surađivala i s bivšim premijerom, aktualnim predsjednikom Zoranom Milanovićem, a navodno bi baš od nje mogla početi čistka u toj važnoj državnoj tvrtki.

Opsežni poslovi

Važan je za državu i APIS IT protiv čijeg je šefa Saše Bilića nedavno pokrenut postupak za odlučivanje o sukobu interesa jer je istodobno primao plaću i nagrade za razne rezultate, na što nije imao pravo. Slični propusti događali su se u APIS-u i kod Vlade Rendulića, ali i kod Ivane Gudelj-Tičak, no Plenković još nije odlučio kakva će kadrovska rješenja ovdje donositi. Upitna je, prema tvrdnjama upućenih, pozicija Mira Škrgatića u Autocestama Rijeka – Zagreb, ali i Vlade Bagarića iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe, dok bi Ivica Grebenar navodno trebao otići iz Zrakoplovno-tehničkog centra. Sve su to veliki planovi i opsežni poslovi, zbog kojih navodno u HDZ-u već neko vrijeme traju obračuni klanova. Plenković, pak, nastoji neutralizirati situaciju i umiriti sukobe, dok je, s druge strane, svjestan kako su promjene u državnim tvrtkama i institucijama te javnim poduzećima nužne. Svoje ljude Anušić je osigurao, interesa za kadrovske križaljke navodno ima i Branko Bačić, a tu je i Butković koji će se svojih ljudi teško odreći. Naravno da interese u državnim tvrtkama ima i Gordan Jandroković, kojega Plenković iz nekog samo njemu znanog razloga gura u stranu. To bi moglo rezultirati ozbiljnim trzavicama unutar HDZ-a koji se, uza sve ostalo, priprema za unutarstranačke izbore, i to nakon onih lokalnih na kojima nisu postigli očekivane rezultate.