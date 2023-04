PLENKOVIĆ MOŽE MIRNO SPAVATI! Raste broj prosvjeda, ali zbog dvije stvari to ga uopće ne mora plašiti: Za ovo nam ni HDZ nije kriv

Autor: Željko Primorac / 7dnevno

Kako se približavamo superizbornoj 2024., raste i broj prosvjeda na hrvatskim ulicama. Prosvjeduju dostavljači Wolta, medicinski djelatnici, radnici čistoće… Pritom ne želimo navedenim prosvjedima davati političku dimenziju. Svaka od navedenih društvenih grupa koja je izašla na ulice ima svoje opravdane razloge zbog kojih prosvjeduje.

Jedni su nezadovoljni radnim uvjetima, drugi niskim primanjima i potplaćenosti, treći i jednim i drugim. Svi oni spadaju u onih više od 70 posto ukupnog broja građana koji su nezadovoljni radom Vlade i smjerom kojim se kreću država i društvo.

Standardna opaska

Međutim, hrvatsko društvo je, za razliku od primjerice francuskog, puno manje senzibilno za opće društvene interese. Za razliku od Hrvata, Francuzi će bez ikakvih problema tjednima i mjesecima prosvjedovati protiv mirovinske reforme prema kojoj bi trebali raditi do 64. godine života. U Hrvatskoj je javnost, kada se raspravljalo o radu do 67. godine života, samo slegla ramenima. Uz onu standardnu opasku – tako mora biti. Mlađi su smatrali kako se njih to ne tiče jer do mirovine ima još dugo. Stariji su se naučili na nametanja iz vremena jednostranačkog sustava pa su još jedno nametanje podnijeli pognute glave. Kada su prosvjedovali nastavnici, liječnici su ostali u svojim ordinacijama. Kada su prosvjedovali liječnici, nastavnici su ostali u učionicama i tako u krug. Kultura socijalne solidarnosti u hrvatskom slučaju nikada nije postojala.





U uvjetima praktički nepostojeće kulture socijalne solidarnosti, Vladi je bilo lako balansirati i umirivati pojedine segmente društva. Sve dok nastupaju odvojeno, dok svatko za sebe pregovara, vlast je mirna jer ima manevarskog prostora. Ma koliko Vlada vodila lošu politiku, pa čak i pogubnu za društvo u globalu, sve dok ne postoji solidarnost između različitih društvenih skupina, ne postoji opasnost od šireg socijalnog bunta. I to u HDZ-u i Plenkovićevoj Vladi vrlo dobro znaju. Jedina pojava koja bi im mogla pomrsiti račune, a na koju nisu računali, jest stravična inflacija koja iz dana u dan divlja. Iako službena državna statistika tvrdi kako je stopa inflacije na razini prošle godine iznosila 13,5 posto, svima je jasno kako je ta brojka između 30 i 40 posto. Ovisno o prehrambenom artiklu.

Socijalni cunami

Središnja država još uspijeva državnim mjerama obuzdati skok cijena energenata, ali je pitanje do kada. Kombinacija vrlo vjerojatnog poskupljenja energenata, ponajprije struje, i već ionako visokih cijena prehrambenih proizvoda mogla bi izazvati socijalni cunami. Prevedeno, u prosvjedima pred Vladom moglo bi se zaredati sve više i više različitih socijalnih grupa. Tako bi pojedinačni prosvjedi mogli dobiti zajednički nazivnik i čvrsto uporište u više od 70 posto nezadovoljnika u ovoj državi. Scenarij je to od kojega se Vladinim stratezima diže kosa na glavi i koji će pokušati pošto-poto izbjeći u superizbornoj godini.

Posljednjih godinu dana Plenković je u bjesomučnoj utrci s inflacijom u kupovanju socijalnog mira. Vlada šakom i kapom dijeli dodatke umirovljenicima, nastavnicima, državnim službenicima… No sve što Vlada danas podijeli, inflacija već sutra pojede. Oblik nezadovoljstva organizirano su, zasad, pokazivali tek državni službenici, liječnici, nastavnici…

Međutim, nedavno smo svjedočili i prvom prosvjedu dostavljača Wolta. Njih su pred Banske dvore doveli neregulirani status i niska primanja. Njihovo organizirano pojavljivanje pred Vladom otvara brojna pitanja. Što ako sutra pred Vladu dođu oni koji su najpotplaćeniji u ovoj državi – prodavači i tekstilni radnici. Poljoprivrednici zbrajaju gubitke prilikom obavljanja ovogodišnje sjetve, mljekari su na izdisaju, tov junadi i svinja odavno nije isplativ u ovoj državi. Hoće li i poljoprivrednici na ceste? Ukratko, ovo više nije država u kojoj hrvatski narod može živjeti.

Odnos vlasti

Nažalost, slike Križnog puta iz Stuttgarta, u kojem su sudjelovale tisuće mladih Hrvata, još jednom su nam pokazale kako je taj grad drugi najveći hrvatski grad. U budućnosti, ako se ovako nastavi, možda i najveći. Ovih dana mogli smo pratiti prosvjede radnika u splitskoj Čistoći, ali i odnose vlasti prema prosvjednicima. Bilo je zanimljivo pratiti glavne poruke prosvjednika. Nažalost, glavna poruka, koja se može iščitati od prosvjeda liječnika u Zagrebu do prosvjeda radnika Čistoće u Splitu, jest – beznađe!

Ljudi su, nažalost, izgubili vjeru da se u ovoj državi može uspjeti radom i trudom. Izgubili su vjeru kako je u ovoj državi moguće zasnovati obitelj, izgraditi dom i normalno živjeti od svog rada. Zbog toga smo u prvim valovima nakon otvaranja granica izgubili 350 tisuća ljudi u naponu snage. Ljudi koji su mogli biti pokretačka snaga promjena u društvu, ljudi koji su mogli pridonijeti rastu nataliteta, produktivnosti rada i, generalno, prosperitetu ovog društva. Umjesto izrade akcijskih planova za njihov povratak u državu, sada je njihovim stopama krenuo novi val. Ovaj put ljudi u zrelim, pedesetim, godinama. Generacija je to koja već ima izgrađen život. Obitelji, riješeno stambeno pitanje i zaposlenje u domovini. Međutim, boji se starosti u toj istoj domovini. Boji se života pod stare dane s mirovinom od 300 eura. Stoga u već kasnijim godinama odlaze na bauštelu u Njemačku kako bi “prikupili” nekoliko godina radnog staža.









Tek toliko koliko je potrebno za njemački minimalac, a on za pet godina radnog staža iznosi kao za hrvatskih 35. Dakle, budući hrvatski umirovljenici ne vjeruju Vladinim najavama povećanja mirovina i isplate zaštitnih dodataka. Vrlo dobro znaju kako s hrvatskim mirovinama neće moći živjeti. Stoga, u poznim godinama, priliku za normalnu starost traže na bauštelama u Njemačkoj. Ima li zornijeg prikaza poraza cijelog sustava od navedene činjenice?

Informacijski presing

Hrvati su odavno prestali tražiti lidera koji će im probuditi nadu. Postali smo narod koji se boji sanjati. Pristali smo na diktat prosječnosti u nadi da će nam dopustiti živjeti u europskoj ispodprosječnosti. U takvom ozračju, zarobljeni u informacijskom diktatu, teško je probuditi nadu u bolje sutra. Svaka najava boljeg sutra proglašava se populizmom, a potezi vladajućih elita, iako katastrofalni u svakom segmentu, jedinim mogućim u danom trenutku.

Medijski i informacijski presing nad narodom moguće je držati sve dok oni svojim primanjima koliko-toliko mogu podmirivati osnovne životne potrebe. No inflacija je učinila svoje i razbila sve kulise uspješnosti Vlade koje su godinama građene. Narod više ne pristaje na samozavaravanje. Ako su zbog svoje djece i obroka na stolu pristali žrtvovati nacionalne vrijednosti i nacionalni ponos, sada vide kako je inflacija pojela i posljednji komadić kruha na stolu. Tek sada se počinju postavljati i pitanja koja su dugo bila u drugom planu. Tko će biti brži, inflacija ili Vlada?